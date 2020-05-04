УКР
Випадок COVID-19 виявили в ще одному гуртожитку Запоріжжя - протестують всіх жителів, - міськрада

У мешканки гуртожитку, розташованого в Заводському районі Запоріжжя, 3 травня підтвердили коронавірус.

За дорученням міського голови Володимира Буряка ввечері відбулося засідання міського штабу для оперативного управління заходами щодо недопущення подальшого поширення коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Хвору відправили в обласну інфекційну лікарню. Вже сьогодні почалася перевірка контактних осіб.

"Жінка жила в гуртожитку на 4 поверсі, тому насамперед візьмуть аналізи у всіх жителів цього поверху. Цим займатиметься бригада медиків Центру ПМСД. На цьому поверсі проживає 45 осіб. Всі вони залишатимуться на самоізоляції, відповідне зобов'язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу. Біля гуртожитку встановлено пост поліції", - повідомили в міськраді.

Зазначається, що попереднього разу всі хворі були виявлені на одному поверсі, де проживала перша хвора.

"Тому наразі вирішено обмежити пересування саме жителів 4 поверху гуртожитку в Заводському районі. У найкоротші терміни має бути визначено відповідальних осіб, до яких можуть звертатися жителі, які залишаться на самоізоляції, для вирішення важливих для них питань.

За інформацією обласного лабораторного центру, результати аналізів жителів 4 поверху можна буде отримати вже у понеділок у середині дня. Подальші дії залежатимуть від отриманих результатів аналізів. Також перевірятимуть інших осіб, із якими контактувала жінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин один із гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 15 осіб. Захворювання спочатку виявили у однієї з мешканок гуртожитку. Під час тестування коронавірус виявили й у інших жителів.

Автор: 

Запоріжжя (2390) карантин (18172) Запорізька область (4095) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Короновирус - данная величина. Никуда мы от него и он от нас не денемся. Учимся жить и работать в новых реалиях.
03.05.2020 23:58 Відповісти
Один туалет, одна душова, одна кухня на кожному поверсі. Хоча є і окремі, типу однокімнатної квартири.
04.05.2020 00:11 Відповісти
и главное не пишут есть ли в человека симптомы или нет. сама пошла на тест или принудительно? если нет симптомов вообще не дал бы себя тестировать
04.05.2020 00:10 Відповісти
Общаги-зло. В Штатах все квартиры снимают, а не живут в хлеву коммунальном.
03.05.2020 23:58 Відповісти
03.05.2020 23:58 Відповісти
о полезли, с китайскими экспресс-тестами, на общаги)
04.05.2020 00:08 Відповісти
Потрібні показники. А то 300 процентів премії не платять.
04.05.2020 00:21 Відповісти
С общагами проще: это не село вокруг перерыть и кпп натыкать, шоб не рыпались в разные стороны.
04.05.2020 07:05 Відповісти
Прусаки разносчики?
04.05.2020 00:09 Відповісти
Ну не всем же экзотические разносчики в виде летучих мышей или панголинов. Кому то и тараканами надо довольствоваться.
04.05.2020 00:24 Відповісти
и главное не пишут есть ли в человека симптомы или нет. сама пошла на тест или принудительно? если нет симптомов вообще не дал бы себя тестировать
04.05.2020 00:10 Відповісти
Вы с нашей медициной давно пересекались? Серьезно верите, что кого-то без симптомов тестировали? Хотя бы посмотрите кол-во тестов у нас и в других странах. Вроде взрослый, а в сказки верите
04.05.2020 05:07 Відповісти
Не понял. Откуда такая уверенность? есть видео даже в Ютуб где многодетную семью они закрыли в дворе потому что типа у них тесты показали позитивный результат. И вся семья без симптомов. И они не напрашивались на тесты
04.05.2020 11:56 Відповісти
04.05.2020 00:11 Відповісти
Самое зло это один коридор на этаж и комнаты с двух сторон. Общий туалет и кухня на весь этаж.
Хотя всяко лучше чем ничего. Да и куда людям деваться а так крыша какая-никакая есть.
04.05.2020 00:35 Відповісти
Сейчас закроют всех и у кого вирусак и не было то будет.
04.05.2020 00:20 Відповісти
Поки не почне влада дохнути пачками,ні в який короновірус не вірю.
04.05.2020 01:14 Відповісти
Даешь Запорожье в топчик! У нас тут карантин только для галочки
04.05.2020 05:08 Відповісти
У нас теперь не больные а случаи корвид-19. И сколько в этих случаях тяжелых с патологиями и без, бессимптомных и просто случайных. Есть случай на него все и спишут.
На войне как на войне. Главнаое создать эту войну в головах барановирусных а там и военное положение не за горами.Лепота для влады-запрещай,не хочу- А других проблем просто нет.Терпеть надо. Ведь главное это жизни барановирусных. Без них весь гешефт накоется.
04.05.2020 08:04 Відповісти
да это все от америкосов и гейропейцев пошло, а еще от китаезов.. Да да придумали сказку для хохлов .. А что поверили взяли и убили несколько тыщ своего населения, положили мордой вниз свою экономику ... вот гады как вредят хохлам... Это все по просьбе для барановирусных..
04.05.2020 08:49 Відповісти
Все просто карл. Долги Китая,США,ЕС,у каждого превышают 300% их годового ВВП Как тут жить? С этим что то надо делать. К стати Швеция и швейцария как и Беларусь от ЕС не зависят. Вот и решили списать на короновирус.Они делают то что примерно сделала гонторева делают всех нищими.Все падает в цене. Если вы за свои бумаги могли получить
сто то теперь тридцать. Заведение обонкротилась виноват вирус.
04.05.2020 09:07 Відповісти
та мы поняли ... только непанятно кто они ???? Фамилии Карл! Какие ваши доказательства?
04.05.2020 09:18 Відповісти
Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
04.05.2020 09:23 Відповісти
Из истории Слабожанщины. Из правого берега Днепра приходили потерпевшие поражение в восстанииях его участники с семьми свиньями, пушками и садились на татараские угдья начиная от Сумм и продвигались на юг кроме фортець еще блиндажи среди поля делали и дозоры на возвышиностях устраивали и конечно все с оружием землю орали.Вот так с вирусом боролись,назывался он татары,калмыки,ногайцы. Да были люди в то время. От бы им про наш вирус рассаказать что бы они ответили.
04.05.2020 08:25 Відповісти
 
 