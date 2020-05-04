Випадок COVID-19 виявили в ще одному гуртожитку Запоріжжя - протестують всіх жителів, - міськрада

У мешканки гуртожитку, розташованого в Заводському районі Запоріжжя, 3 травня підтвердили коронавірус.

За дорученням міського голови Володимира Буряка ввечері відбулося засідання міського штабу для оперативного управління заходами щодо недопущення подальшого поширення коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Хвору відправили в обласну інфекційну лікарню. Вже сьогодні почалася перевірка контактних осіб.

"Жінка жила в гуртожитку на 4 поверсі, тому насамперед візьмуть аналізи у всіх жителів цього поверху. Цим займатиметься бригада медиків Центру ПМСД. На цьому поверсі проживає 45 осіб. Всі вони залишатимуться на самоізоляції, відповідне зобов'язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу. Біля гуртожитку встановлено пост поліції", - повідомили в міськраді.

Зазначається, що попереднього разу всі хворі були виявлені на одному поверсі, де проживала перша хвора.

"Тому наразі вирішено обмежити пересування саме жителів 4 поверху гуртожитку в Заводському районі. У найкоротші терміни має бути визначено відповідальних осіб, до яких можуть звертатися жителі, які залишаться на самоізоляції, для вирішення важливих для них питань.

За інформацією обласного лабораторного центру, результати аналізів жителів 4 поверху можна буде отримати вже у понеділок у середині дня. Подальші дії залежатимуть від отриманих результатів аналізів. Також перевірятимуть інших осіб, із якими контактувала жінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин один із гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 15 осіб. Захворювання спочатку виявили у однієї з мешканок гуртожитку. Під час тестування коронавірус виявили й у інших жителів.

