Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травмувань. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові негайно реагувати на будь-які загрози з боку окупантів", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції біля Широкиного.

По околицях Богданівки загарбники двічі вели вогонь – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки, Кам’янки та Пищевика російські збройні формування застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Біля Старогнатівки ворог двічі застосовував стрілецьку зброю.

"Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче – давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ", - сказано в повідомленні штабу.

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення і троє – бойових травмувань", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною.

За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.