Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травмувань. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травмувань. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові негайно реагувати на будь-які загрози з боку окупантів", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції біля Широкиного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС

По околицях Богданівки загарбники двічі вели вогонь – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки, Кам’янки та Пищевика російські збройні формування застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Біля Старогнатівки ворог двічі застосовував стрілецьку зброю.

"Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче – давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ", - сказано в повідомленні штабу.

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення і троє – бойових травмувань", - сказано в повідомленні.

Читайте: Воїнів, які зазнали сьогодні бойових травм, евакуйовано вертольотом в опіковий центр Дніпра, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Зазначається, що для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною.

За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

ліквідація (4462) поранення (2847) Донбас (22366) операція Об'єднаних сил (6725)
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. Потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии". За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а №уйлу за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травмувань. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 903
04.05.2020 07:52 Відповісти
Тобто четверо поранених.
Одужання всім воїнам.
04.05.2020 07:36 Відповісти
Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2422
04.05.2020 07:31 Відповісти
04.05.2020 07:30 Відповісти
04.05.2020 07:31 Відповісти
Тобто четверо поранених.
Одужання всім воїнам.
04.05.2020 07:36 Відповісти
СМЕРТЬ ПУТІНУ
04.05.2020 07:41 Відповісти
так, четверо поранених. Бо ті бойові травмування не із пісні:
врізала пальчик - та й болить
милий поцілує - загоїть
04.05.2020 08:20 Відповісти
вчора двох "травмованих" з важкими опіками доставленео гелікоптером до Січеслава в опіковий центр
04.05.2020 08:23 Відповісти
Жах...(((
04.05.2020 13:53 Відповісти
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. Потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии". За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а №уйлу за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..

04.05.2020 07:52 Відповісти
Схоже шо нашим бійцям на передовій протистоять тепер не тільки москалі та лугандонська сєпарня, але й свої штабні пацюки шо в угоду промосковському режиму Зє!льоної плєсєні ведуть роботу по деморалізації особового складу ОС. Для прикладу - ось ці зведення про якісь там "бойові травми" які випадають з під дії усіх нормативних документів
04.05.2020 10:40 Відповісти
Розібратись з новим класифікатором по втратам вже півроку http://www.golos.com.ua/article/326129 безуспішно намагаюця журналісти та депутати
04.05.2020 10:42 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!! Сібірь-Китай, Сахалін та інші острова -Японія....!!
04.05.2020 08:10 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
Рашке смерть и полный развал!
04.05.2020 08:12 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Необходимо больше убивать русских свинособак.
04.05.2020 09:02 Відповісти
Одужання нашим героям. Бережи вас Господь
04.05.2020 09:24 Відповісти
Королевство Шута
- Долой! - ревела толпа перед королевским дворцом, демонстрируя правителю веревки и мыло, - надоел! То - деньги на армию, то - на храмы, то на какое-то просвищение… Века без него жили!
На столб вылез юркий шут:
- Король наживается на войне, - крикнул он. - Долой барыгу! Храм на хлеб не намажешь! Какая разница, есть эта просвещения или нет? Я заключу мир! Самое главное - перестать воевать!
- Ур-ря! Ур-ря! - ревело вече.
Король плюнул сверху, швырнул корону в толпу, сошел с балкона и уехал в родовой замок Де ла Рош. С ним отбыли почти все рыцари и придворные. Народ хохотал им вслед, а шут отпускал едкие шуточки. Он был избран новым королем.
Министрами стали старые знакомые нового владыки - лицедеи Погорелого Театра. Месяцев через пять новый король вспомнил о «предвыборных обещаниях». Он отвел войска от границ в крепости и собрал министров:
- Нада понизить налоги вдвое! - сказал он.
- Тогда не будет чем платить охране Вашего Величества, городской страже, дворцовой прислуге, - возразил единственный оставшийся еще от бывшего короля министр.
- И нам! - загалдели министры-фигляры, которые назначили себе такое жалование, которое их предшественникам и не снилось.
В зал вбежал гонец:
- Орда людоедов нарушила перемирие и перешла Южную и Восточную границы!
- Нада перестать воевать, - ответил король-шут и послал к вождю людоедов трех переговорщиков. Вождь и его приближенные съели послов. Армия, замкнутая в отдельных крепостях, лишенная общего руководства, не высовывала носа из-за укреплений. Отряды людоедов стали шастать под самой столицей. В городе начался голод. Купчина Грошелуп умудрился провести в столицу большой продовольственный обоз. Его встретил Шут с короной на голове и объявил прибывшую еду помощью от соседей. Через день вся «помощь» оказалась на базаре - втридорога.
В полуосажденную столицу пробрался знатный гонец со свитой:
- Принц Пьер Ратоборец (титул бывшего короля страны) крепко потрепал скопления людоедов на Востоке. Он собирает ополчение и нуждается в деньгах и оружии.
Правитель-шут хотел приказать выдать оружие из арсенала, но вспомнил: его продали в рамках директивы «нада прекратить воевать». Он повел гонца в казначейство и обнаружил: казна разворована новыми министрами.
Гонец плюнул в сторону Шута, забрал свиту и ночью исчез во тьме. Ранним утром министр-лицедей Юрмяк открыл городские ворота: вождь людоедов пообещал ему корону после того, как он сожрет короля. Но знатный гонец, повинуясь указаниям принца Пьера, оставил часть свиты в городе и приказал следить за воротами. Им удалось перебить изменников и закрыть ворота перед носом у людоедов.
- Измена! - взревела толпа. - Новый король нас предал! Его министр открыл врагу ворота!
Король как раз развлекался со служанкой. Обнаружив под балконом толпу с мылом и веревками, стал звать стражу и министров. Но они вовремя сбежали. Владыка поспешно переоделся в одежду шута и выбрался через задние двери на улицу.
- Вот он! - взревело вече, увидев его.
- Как они меня узнали? - недоумевал бывший король, пытаясь ослабить скользкую веревку, плотно стянувшую шею.
04.05.2020 09:26 Відповісти
йа так і не второпав навіщо штаб ООс подає окремо поранених і "бойовотравмованих"???
Та чому при чотирьох поранених в сводці пишуть шо "втрат нема"??? Сводка ООС - то офіційний документ і в ньому не повинно бути "мутної води" та всі визначення повинні трактуватись однозначно - лірика тут недоречна. А насправді маємо підміну понять з незрозумілою метою. Так, в класифікаторі 01.305.003 є три поняття - бойове ураження (поранення), НЕбойова травма та захворювання. Шо таке "бойова травма" ніхто не відає. Але по-факту мона здогадуватись шо так в штабі оос називають випадки без відірваних кінцівок. Тепер по "втратам" - вони можуть бути "незворотні" (загибель, полон, пропажа без вісті) так і бойові санітарні (поранення). Хоча... не всьо так просто
04.05.2020 09:30 Відповісти
стосовно втрат... тут по новому класифікатору якось нєудобно вийшло. Ось який офіційний тугамєнт добули журналісти та депутати у військових:
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травмувань. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 708
04.05.2020 09:35 Відповісти
Ось такий ПЄРДІМОНОКЛЬ
04.05.2020 09:38 Відповісти
але з приміток мона зробити висновок шо до втрат особового складу відносяться і ВSС - особи з бойовим стрессом - навіть без морфологічних ушкоджень
04.05.2020 09:43 Відповісти
шоб хоч якось закрити дірку в темі з втратами подаю таку інформацію з інших джерел:
Усталена класифікація категорій військових втрат (має поширення у Збройних силах країн-членів НАТО та багатьох країнах світу):

KIA - Killed In Action (загиблий у бою)

MIA - Missing in action (зниклий безвісти)
DOW - Died of wounds (помер від ран)
WIA - Wounded in action (поранений в бою)
POW - Prisoner Of War (військовополонений)
04.05.2020 10:27 Відповісти
як мона бачити, "бойові травми" в класифікації НАТО теж не зустрічаюця
04.05.2020 10:33 Відповісти
 
 