Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травмувань. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Українські військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові негайно реагувати на будь-які загрози з боку окупантів", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції біля Широкиного.
По околицях Богданівки загарбники двічі вели вогонь – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Авдіївки, Кам’янки та Пищевика російські збройні формування застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Біля Старогнатівки ворог двічі застосовував стрілецьку зброю.
"Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче – давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ", - сказано в повідомленні штабу.
Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення і троє – бойових травмувань", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною.
За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.
Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.
"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одужання всім воїнам.
врізала пальчик - та й болить
милий поцілує - загоїть
Рашке смерть и полный развал!
Необходимо больше убивать русских свинособак.
- Долой! - ревела толпа перед королевским дворцом, демонстрируя правителю веревки и мыло, - надоел! То - деньги на армию, то - на храмы, то на какое-то просвищение… Века без него жили!
На столб вылез юркий шут:
- Король наживается на войне, - крикнул он. - Долой барыгу! Храм на хлеб не намажешь! Какая разница, есть эта просвещения или нет? Я заключу мир! Самое главное - перестать воевать!
- Ур-ря! Ур-ря! - ревело вече.
Король плюнул сверху, швырнул корону в толпу, сошел с балкона и уехал в родовой замок Де ла Рош. С ним отбыли почти все рыцари и придворные. Народ хохотал им вслед, а шут отпускал едкие шуточки. Он был избран новым королем.
Министрами стали старые знакомые нового владыки - лицедеи Погорелого Театра. Месяцев через пять новый король вспомнил о «предвыборных обещаниях». Он отвел войска от границ в крепости и собрал министров:
- Нада понизить налоги вдвое! - сказал он.
- Тогда не будет чем платить охране Вашего Величества, городской страже, дворцовой прислуге, - возразил единственный оставшийся еще от бывшего короля министр.
- И нам! - загалдели министры-фигляры, которые назначили себе такое жалование, которое их предшественникам и не снилось.
В зал вбежал гонец:
- Орда людоедов нарушила перемирие и перешла Южную и Восточную границы!
- Нада перестать воевать, - ответил король-шут и послал к вождю людоедов трех переговорщиков. Вождь и его приближенные съели послов. Армия, замкнутая в отдельных крепостях, лишенная общего руководства, не высовывала носа из-за укреплений. Отряды людоедов стали шастать под самой столицей. В городе начался голод. Купчина Грошелуп умудрился провести в столицу большой продовольственный обоз. Его встретил Шут с короной на голове и объявил прибывшую еду помощью от соседей. Через день вся «помощь» оказалась на базаре - втридорога.
В полуосажденную столицу пробрался знатный гонец со свитой:
- Принц Пьер Ратоборец (титул бывшего короля страны) крепко потрепал скопления людоедов на Востоке. Он собирает ополчение и нуждается в деньгах и оружии.
Правитель-шут хотел приказать выдать оружие из арсенала, но вспомнил: его продали в рамках директивы «нада прекратить воевать». Он повел гонца в казначейство и обнаружил: казна разворована новыми министрами.
Гонец плюнул в сторону Шута, забрал свиту и ночью исчез во тьме. Ранним утром министр-лицедей Юрмяк открыл городские ворота: вождь людоедов пообещал ему корону после того, как он сожрет короля. Но знатный гонец, повинуясь указаниям принца Пьера, оставил часть свиты в городе и приказал следить за воротами. Им удалось перебить изменников и закрыть ворота перед носом у людоедов.
- Измена! - взревела толпа. - Новый король нас предал! Его министр открыл врагу ворота!
Король как раз развлекался со служанкой. Обнаружив под балконом толпу с мылом и веревками, стал звать стражу и министров. Но они вовремя сбежали. Владыка поспешно переоделся в одежду шута и выбрался через задние двери на улицу.
- Вот он! - взревело вече, увидев его.
- Как они меня узнали? - недоумевал бывший король, пытаясь ослабить скользкую веревку, плотно стянувшую шею.
Та чому при чотирьох поранених в сводці пишуть шо "втрат нема"??? Сводка ООС - то офіційний документ і в ньому не повинно бути "мутної води" та всі визначення повинні трактуватись однозначно - лірика тут недоречна. А насправді маємо підміну понять з незрозумілою метою. Так, в класифікаторі 01.305.003 є три поняття - бойове ураження (поранення), НЕбойова травма та захворювання. Шо таке "бойова травма" ніхто не відає. Але по-факту мона здогадуватись шо так в штабі оос називають випадки без відірваних кінцівок. Тепер по "втратам" - вони можуть бути "незворотні" (загибель, полон, пропажа без вісті) так і бойові санітарні (поранення). Хоча... не всьо так просто
Усталена класифікація категорій військових втрат (має поширення у Збройних силах країн-членів НАТО та багатьох країнах світу):
KIA - Killed In Action (загиблий у бою)
MIA - Missing in action (зниклий безвісти)
DOW - Died of wounds (помер від ран)
WIA - Wounded in action (поранений в бою)
POW - Prisoner Of War (військовополонений)