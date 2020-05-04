Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 3,5 млн осіб, кількість жертв досягла 247,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 травня у світі зареєстрували 3 506 924 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 247 473 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 67 682, хворих - 1 158 041, протестовано - 7 053 366.

Іспанія повідомляє про 217 466 випадків COVID-19, 25 264 особи померли.

В Італії зафіксовано 210 717 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 28 884 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії, і Франції.

У Франції померли 24 900 людини, у Великій Британії - 28 520, в Німеччині - 6 866, в Ірані - 6 203, в Туреччині - 3 397, в Бельгії - 7 844, в Нідерландах - 5 072, Канаді - 3 795.

У РФ кількість заражених досягла 134 687 осіб, у тому числі 1 280 померли, в Білорусі - 16 705, померли - 99; в Польщі - 13 693, померли - 678; в Молдові - 4 121, померли - 125; в Угорщині - 2 998, померли - 340; в Румунії - 13 163, померли - 790; в Словаччині - 1 408, померли - 24.

Нагадаємо, в Україні на ранок 3 травня зафіксовано 502 нові випадки COVID-19, всього заражених - 11 913, померли 9 осіб.