Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 3,5 млн осіб, кількість жертв досягла 247,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 травня у світі зареєстрували 3 506 924 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 247 473 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 67 682, хворих - 1 158 041, протестовано - 7 053 366.

Іспанія повідомляє про 217 466 випадків COVID-19, 25 264 особи померли.

В Італії зафіксовано 210 717 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 28 884 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії, і Франції.

У Франції померли 24 900 людини, у Великій Британії - 28 520, в Німеччині - 6 866, в Ірані - 6 203, в Туреччині - 3 397, в Бельгії - 7 844, в Нідерландах - 5 072, Канаді - 3 795.

У РФ кількість заражених досягла 134 687 осіб, у тому числі 1 280 померли, в Білорусі - 16 705, померли - 99; в Польщі - 13 693, померли - 678; в Молдові - 4 121, померли - 125; в Угорщині - 2 998, померли - 340; в Румунії - 13 163, померли - 790; в Словаччині - 1 408, померли - 24.

Нагадаємо, в Україні на ранок 3 травня зафіксовано 502 нові випадки COVID-19, всього заражених - 11 913, померли 9 осіб.

+13
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 3,5 млн осіб, кількість жертв досягла 247,4 тис - Цензор.НЕТ 8315
04.05.2020 07:53 Відповісти
+6
Истерия по поводу и без повода, самая страшная зараза это СМИ.
04.05.2020 07:42 Відповісти
+4
Очень волнуюсь, как там свирепствует вирус в Африке?
У меня линейка куда-то запропостилась, вы уж сами там в ВОЗ померяйте расстояние от Австралии, материка, омываемого со всех сторон океанами, до Африки, наример, до ЦАР, чтобы уж точно знать, сколько тысяч километров отделяют нас всех от этой столь примечательной (во всех планах) страны.
04.05.2020 07:34 Відповісти
Очень волнуюсь, как там свирепствует вирус в Африке?
У меня линейка куда-то запропостилась, вы уж сами там в ВОЗ померяйте расстояние от Австралии, материка, омываемого со всех сторон океанами, до Африки, наример, до ЦАР, чтобы уж точно знать, сколько тысяч километров отделяют нас всех от этой столь примечательной (во всех планах) страны.
04.05.2020 07:34 Відповісти
та пофигу...
04.05.2020 07:36 Відповісти
Большие несчастья не бывают продолжительными,а малые не стоят внимания.
Джон Леббок.британский этнограф и банкир.
04.05.2020 07:38 Відповісти
А позитива добавить не? Только хайповые страшилки?
Цензор. Научитесь давать и позитивную инфу - вас скоро перестанут читать просто и на сайте будут только троли разных мастей
Выздоровело 1 153 847
04.05.2020 07:41 Відповісти
3,5 млн на 7.5 млрд населення - це 0.045%, Тобто, менше першого ступеня достовірності, або статистичної похибки (5%). Думаю, що захворюваність на туберкульоз чи онкологію в рази вища. Я не прихильник теорії світової змови, але "факты - упрямая вещь" (с).
04.05.2020 07:41 Відповісти
Это только приблизительно за месяц в условиях жёсткого карантина у некоторых стран!
Посчитай сколько будет за год с ростом распространения, тогда расскажешь о малочисленности.
04.05.2020 07:50 Відповісти
И что?не все же умирают 90 процентов вылечатся
04.05.2020 08:00 Відповісти
Что я должен ответить? 90% вылечатся до следующей мутации вируса. Дальше что?
показати весь коментар
Далі дістаеш маску та перчатки...
показати весь коментар
Дальше начнутся голодные смерти из-за адептов вирусобесия.
показати весь коментар
математику в школі ви явно прогулювали,
але навіщо показувати себе дурнішим за інших?
прогресії вчили? про степінь взагалі страшно питатись )))
04.05.2020 13:47 Відповісти
Истерия по поводу и без повода, самая страшная зараза это СМИ.
04.05.2020 07:42 Відповісти
О положительном совет.
В Ютьюбе открываете блог,и говорите зрителм на камеру,я такой то такой то.Я супермен,даю ответы на любой вопрос а любую тему,присылайте Донат с вопросом.один ваш вопрос стоит к примеру 500 гривен.За год станете миллиардером...,при условии если вы эрудированный и интеллектом Бог не обидел...
Все гениальное в этой жизни основано на простоте и доступе....
04.05.2020 07:47 Відповісти
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 3,5 млн осіб, кількість жертв досягла 247,4 тис - Цензор.НЕТ 8315
04.05.2020 07:53 Відповісти
Если человек убьет последнего зверя,срубит последнее дерево,выловит последнюю рыбу и загубит последнюю реку,и только тогда человек поймёт....,деньги жрать НЕЛЬЗЯ....
04.05.2020 07:58 Відповісти
От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
04.05.2020 08:18 Відповісти
А взагалі на мою думку дуже вигідна пандемія, особливо коли нафта впала до 25 за барель. Ну так як в 2009 році і світова криза в розпалі і нафта впала до 30 і смертельний свинячий грип зявився. Далі все буде добре, Тільки це не буде довго, бо як бачимо апетити і спокуси ростуть механізми маніпуляції удосконалюють.
04.05.2020 08:19 Відповісти
А значить пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
04.05.2020 08:20 Відповісти
А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі.
04.05.2020 08:21 Відповісти
дебіл, не хочеш бути пронумерованим - викінь в мусорку комп'ютер і особливо смартфон.
показати весь коментар
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 26,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,26%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 18,84 долара за барель, втративши 4,75%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились https://www.unn.com.ua/uk/news/1863390-istorichna-ugoda-*******-chleni-opek-domovilis-skorotiti-vidobutok-nafti-v-umovakh-pandemiyi скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набуває чинності з травня.
В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні https://www.unn.com.ua/uk/news/1866040-v-opek-prognozuyut-tsini-na-naftu-na-rivni-40-dolariv-za-barel-u-drugiy-polovini-roku 40 доларів за барель у другій половині року.ПРОГНОЗУЮТЬ 40, а з якої радості?! І не путаємо спочатку обвалилися ціни на нафту, а потім зявився "страшний коронавірус" який косить людей у віковій групі 80+ з летальністю аж 18.5%!!!! А не навпаки. Де було б логічно спочатку пандемія, яка зупиняє промисловість, а потім падіння у звязку з цим самої промисловості та цін на енергоносії.
04.05.2020 08:30 Відповісти
"На доплаты за коронавирус потратят 65 млрд грн: кто получит деньги......????"

Правительство создало специальный фонд по выплатам надбавок всем, кто борется с коронавирусом или пострадал от карантина, и отныне десятки миллиардов гривен государственной помощи будут распределяться по четкой процедуре.
04.05.2020 08:52 Відповісти
Франція не буде зобов'язувати проходити двотижневий карантин "будь-яку людину, незалежно від національності, яка приїде з ЄС, Шенгенської зони чи Великої Британії". - дивна яксь "пандемія" ... Чи не так?
04.05.2020 08:58 Відповісти
От других инфекций больше умирает, чего прицепились к этому вирусу-непонятно.
04.05.2020 08:55 Відповісти
от бухла и табака за это время померло больше.
04.05.2020 14:10 Відповісти
 
 