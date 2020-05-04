УКР
Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання"

Підвищення тарифів на китайські товари розглядається президентом США Дональдом Трампом як один із заходів притягнення Китаю до відповідальності за несвоєчасне інформування світової громадськості про появу коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США повідомив в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання, чи розглядає він підвищення мит як покарання для Китаю.

"Це найстрашніше покарання, ось що я скажу. Ми всі граємо в складну гру: в шахи або покер. (...) І це не шашки, ось що я вам скажу", - заявив Трамп.

Президент додав: "Тарифи, як мінімум, є великим інструментом на переговорах".

Також читайте: Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов

У відповідь на питання про те, чи є поява коронавірусу була навмисною, чи випадковою, Трамп сказав, що, на його думку, Китай "помилився".

"Здається, вони припустилися  помилки, коли намагалися її приховати. (...) Вони не змогли загасити вогонь. Вони зупиняли людей, які їхали в Китай, але не зупиняли людей, які їхали з Китаю по всьому світу", - пояснив він.

За словами президента, Китай знав, що проблема існує, і "був збитий з пантелику цією проблемою".

Як відомо, Адміністрація Трампа звинувачує Китай у затягуванні з реакцією на спалах коронавірусу. Повідомлення з Китаю свідчать про те, що лікарі, які попереджали про поширення коронавірусу, були покарані. Минулого місяця Китай видворив з країни журналістів кількох провідних американський видань, як-от The New YorkTimes, The Washington Post і The Wall Street Journal.

30 лет назад 4 майя Латвия востоновила свою независимость после 50 окупации и ужасного совкового развития.

Daudz laimes Latvija!
всем друзьям Латвии по кусочку тортика.

Китайці винні. Навіть без питань.
Прихована кількість захворюваності ввела в оману інші країни, які безпечно споглядали за ситуацією там і не розраховували, що вірус потрапить до них.
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/cvetochnaya-latviya-i-virtualnyj-orkestr-kak-v-usloviyah-pandemii-budet-prohodit-prazdnovanie-4-maya.d?id=52097185 "Цветочная Латвия" и виртуальный оркестр: как в условиях пандемии будет проходить празднование 4 мая

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание" - Цензор.НЕТ 9608
Китайці винні. Навіть без питань.
Прихована кількість захворюваності ввела в оману інші країни, які безпечно споглядали за ситуацією там і не розраховували, що вірус потрапить до них.
Может за несвоевременное???
Бурятом в Украине быть опаснее чем китайцем ....
То - борода 15-тилетней давности про мацковское метро.
А то я не знал...
Бурята можно спутать с монголом, но не китайцем
во всемирной экономичечкой жо-пе бестолку будут эти пошлины популиста Трампа...
Передвиборча торгова війна ?
мне каЭтся, рыжий обосрался и хочет назначить виноватых
Трамп в шашки не любит играть.После того как начал играть в поддавки с футиным. При том что сам фу й ло играет с Трампом в Чапаева.
У порохоботів нова гра:"полічи вєлосіпєди прєзідєнта".(я 41 нарахував):https://www.facebook.com/mason.lemberg/videos/1091990634521223/
Слуга-а-а-а-а народа.....
Я бы на вашем месте не позорился зелебобики безмозглые 73 процентные
Зеофил даже твои внуки будут стыдиться дедушки-дебила. Уже сейчас стараються скрыть свой позор зебобики , а дальше вы будете как прокаженные.
Ти в фейсбуці незареєстрований ?
ПреЗЕрватив супроводжує весь квартал-95 на кортежі з 40 лісапетів.
М-да. Кортеж с памперсами и криворогим организмом.
Эпоха Развитого Клоунизма.
Жалкое зрелище ©
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/cvetochnaya-latviya-i-virtualnyj-orkestr-kak-v-usloviyah-pandemii-budet-prohodit-prazdnovanie-4-maya.d?id=52097185 "Цветочная Латвия" и виртуальный оркестр: как в условиях пандемии будет проходить празднование 4 мая

Стала наконец свободной и ты сбежал из Латвии.)
tebe sovok eto negrozit, ti jedish toljko s razreshenija hozaina, a ja kak svobodnij ljudina / kuda hochu tuda jedu, ja svoboden v svobodnom mire.
Поздравляем,друзья,хай щастить!
Дон Трамп послушал Порошенко и отменяет Санкции против РАБссияснкого Быдла Путлера...Предатель...
Трамп на вилке, усилить парашку ,означает разрушение Европы и после поглощение всего Китаем, УСИЛИТЬ Китай, означает поглащение парашки Китаем, и после гемор Китая со штатами.
Современный Мир живет по тем демократическим законам, которые придумал когда то Наполеон Бонапартис...,не живут по ним только краснопузые бараны ГУЛАГа
демократию придумали еще в древней греции
Вот как надо прощать долги.

Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання" - Цензор.НЕТ 3893
Оно клоун и дурко, абы что то языком ляпнуть. Так ненароком может финансовая система Америка может резко зашататься.
покажи свій мільйон, хоча б гривень
Подумывай Трампушка подумывай. Оно вообще полезно - думать.
Чего треба, клоун?
Ти мав нещастя потрапити до чорного списку за хамство і будеш отримувати по балдє кожного разу поки не вибачишся.
Идинахер со своим списком обидчивое гуано. Тупорылое,кроме одной картинки ничего больше постить не может.
Тупе ти створіння, 5 копійок))) Тебе вже вивели з обороту а ти все пнешься в начальники и і до 10 копійок мріешь дорости?!)) Нікчема))

Гляди не лусни. Чи 5 копійок то диаметр отвору твоего ануса?! Тоді зрозуміло))
Слава Украіні!!
"Это самое страшное наказание" для американцев! Цены в магазинах у них сразу поднимутся. Да и импортозамещение им не поможет. Рабочая сила в Америке дороже, да и попробуй предприятия перести с Китая в Америку, это и время и больше денежные ресурсы. Поздно пить боржоми, когда почки отпали. Так что Трамп болтун и популист. Много бизнеса вернулось в Америку с момента его президентства и клича о возвращения капиталов, аж ноль целых хрен десятых.
Вот дурачок! У них рабочая сила дороже, потому что эффективнее. И предприятия из Китая в Америку перебираются УЖЕ. За время правления Трампа (кризис вроде бы, да?) в США создано более 5 млн. рабочих мест. И на столько же сократился рынок труда в Китае. Совпадение? Так что прекращай слушать парашный бред и усвой раз и навсегда: никогда вор идей не обгонит генератора идей. И никогда тупой исполнитель не заткнет за пояс заказчика. Прими как наблюдаемый факт: китай фсё. Как и параша фсё. Сдулись чудеса.
Не все так однозначно, поверьте, я сам сын Трампушки))
Во первых рынок США для Китая очень важен. Никто в мире столько не покупает как амеры. Потерять его очень больно. Второе - введя налоговые пошлины на китайские товары Трамп может защитить своего производителя и дать своим рабочие места. Так что эта война может длиться долго с наступлениями и отступлениями, пока кто-то не истощится первым. Ну и кто же это будет - Китай потерявший рынок сбыта или США которые дадут работу своим людям?! Вопрос не самый простой.)
Трамп добивается закрытия китай зависимого производства в США ?
В ответ на пошлины на ТНП, китай обещает поднять цены на экспортируемые компоненты.
бугага, ложив він болт, ніфіга китайчатина не підніме
эталонный барыга! мать родную продаст -)))))
Штаты создали китайскую экономику а теперь ее уничтожат. Коммунисты должны страдать.
