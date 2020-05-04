Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання"

Підвищення тарифів на китайські товари розглядається президентом США Дональдом Трампом як один із заходів притягнення Китаю до відповідальності за несвоєчасне інформування світової громадськості про появу коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США повідомив в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання, чи розглядає він підвищення мит як покарання для Китаю.

"Це найстрашніше покарання, ось що я скажу. Ми всі граємо в складну гру: в шахи або покер. (...) І це не шашки, ось що я вам скажу", - заявив Трамп.

Президент додав: "Тарифи, як мінімум, є великим інструментом на переговорах".

У відповідь на питання про те, чи є поява коронавірусу була навмисною, чи випадковою, Трамп сказав, що, на його думку, Китай "помилився".

"Здається, вони припустилися помилки, коли намагалися її приховати. (...) Вони не змогли загасити вогонь. Вони зупиняли людей, які їхали в Китай, але не зупиняли людей, які їхали з Китаю по всьому світу", - пояснив він.

За словами президента, Китай знав, що проблема існує, і "був збитий з пантелику цією проблемою".

Як відомо, Адміністрація Трампа звинувачує Китай у затягуванні з реакцією на спалах коронавірусу. Повідомлення з Китаю свідчать про те, що лікарі, які попереджали про поширення коронавірусу, були покарані. Минулого місяця Китай видворив з країни журналістів кількох провідних американський видань, як-от The New YorkTimes, The Washington Post і The Wall Street Journal.