За добу на Львівщині виявили 33 нові випадки COVID-19, всього в області - 506, - міськрада

У Львові та Львівській області 506 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила Галина Слічна, заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу.

За її словами, станом на 8 ранку у Львові і Львівській області підтверджено 506 випадків інфікування коронавірусом, з них 15 - летальні.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2140 осіб, госпіталізовані — 413, на амбулаторному лікуванні — 1727 осіб, виписані — 277 осіб. Зараз у лікарні перебуває 138 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 506 осіб, 15 людей померло. 95 пацієнтів одужало", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Пом'якшення обмежувальних заходів у Черкасах оскаржують у суді, - ОДА

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 163 ПЛР-тести, з яких 33 - позитивні.