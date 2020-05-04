На Житомирщині і в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Пожежі в лісових масивах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів Житомирської області локалізовано, рятувальники гасять окремі осередки тління торфовищ, лісової підстилки, пеньків і деревини

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках, пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 осіб та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 рятувальників особового складу та 44 одиниці техніки.

У Житомирській області 3 травня поблизу с. Першотравневе, с. Дубовий Гай та с. Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки.

Також читайте: На Житомирщині від опіків загинула 79-річна жінка, яка спалювала суху траву на присадибній ділянці, - ДСНС

"Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини", - сказано в повідомленні.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 осіб та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 рятувальників особового складу та 23 одиниці техніки.