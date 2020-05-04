УКР
На Житомирщині і в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

На Житомирщині і в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Пожежі в лісових масивах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів Житомирської області локалізовано, рятувальники гасять окремі осередки тління торфовищ, лісової підстилки, пеньків і деревини

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках, пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 осіб та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 рятувальників особового складу та 44 одиниці техніки.

У Житомирській області 3 травня поблизу с. Першотравневе, с. Дубовий Гай та с. Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки.

"Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини", - сказано в повідомленні.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 осіб та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 рятувальників особового складу та 23 одиниці техніки.

пожежа (4426) Чорнобиль (399) зона відчуження (327) ДСНС (5290) Житомирська область (1313)
Дождь же 2 дня.что вы там тушите?
показати весь коментар
04.05.2020 08:44 Відповісти
Года два тушить будут,не меньше.
показати весь коментар
04.05.2020 08:45 Відповісти
мож лучше досрочные выборы?
показати весь коментар
04.05.2020 08:49 Відповісти
Ну не знаю,я б сразу в бетон закатывал.Это практично и экономия опять же.
показати весь коментар
04.05.2020 08:59 Відповісти
То судьба нас наставляет
Словно за руку ведет
То с лихвою одарет
То последнее крадет
показати весь коментар
04.05.2020 08:49 Відповісти
Одаряет)))
показати весь коментар
04.05.2020 08:49 Відповісти
А эти всё тушат.....
показати весь коментар
04.05.2020 09:00 Відповісти
Все изотопы, опавшие с пеплом, потекли в Днепр. И тишина.
показати весь коментар
04.05.2020 09:27 Відповісти
Или инфа застарелая или надо проверить - что они тушат...
показати весь коментар
04.05.2020 09:45 Відповісти
 
 