На розробку вакцини проти COVID-19 можуть піти роки, - глава МОЗ ФРН Шпан

За оцінками міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана, на розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив політик у неділю, 3 травня, в ефірі німецького телеканалу ARD.

За його словами, незважаючи на те, що вже є багато перспективних підходів, розробка вакцини є "найважчим викликом у медицині".

"Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців", - сказав Шпан.

Утім, міністр закликав до реалізму: "На це можуть піти роки, адже (в процесі досліджень. - Ред.) можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп

За словами Шпана, те, що у ФРН індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1 (тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину), "є добрим знаком, і ми разом цього досягли".

Міністр зазначив, що в країні поетапно послаблюють карантинні обмеження, та нагадав, що 6 травня канцлерка ФРН Ангела Меркель має провести разом з прем'єрами федеральних земель нараду щодо наступних кроків у цьому напрямі, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, що на міжнародній донорській конференції 4 травня планують зібрати 7,5 мільярда євро на боротьбу з коронавірусом. Ангела Меркель уже пообіцяла "вагомий фінансовий внесок" з боку Німеччини.