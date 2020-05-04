УКР
На розробку вакцини проти COVID-19 можуть піти роки, - глава МОЗ ФРН Шпан

За оцінками міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана, на розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив політик у неділю, 3 травня, в ефірі німецького телеканалу ARD.

За його словами, незважаючи на те, що вже є багато перспективних підходів, розробка вакцини є "найважчим викликом у медицині".

"Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців", - сказав Шпан.

Утім, міністр закликав до реалізму: "На це можуть піти роки, адже (в процесі досліджень. - Ред.) можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп

За словами Шпана, те, що у ФРН індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1 (тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину), "є добрим знаком, і ми разом цього досягли".

Міністр зазначив, що в країні поетапно послаблюють карантинні обмеження, та нагадав, що 6 травня канцлерка ФРН Ангела Меркель має провести разом з прем'єрами федеральних земель нараду щодо наступних кроків у цьому напрямі, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, що на міжнародній донорській конференції 4 травня планують зібрати 7,5 мільярда євро на боротьбу з коронавірусом. Ангела Меркель уже пообіцяла "вагомий фінансовий внесок" з боку Німеччини.

+5
Неправильная мысль,если в лаборатории работали на Вирусом,то параллельно работали над и над Антидотом.Это Аксиома в любом деле.
показати весь коментар
04.05.2020 09:02 Відповісти
+2
показати весь коментар
04.05.2020 08:57 Відповісти
+2
показати весь коментар
04.05.2020 09:03 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 08:57 Відповісти
Разрабатывать вакцины против вирусов- не в коня овёс травить. Люди умирают пачками от других болезней, которые вроде должны лечиться, но не лечатся, потому что денег нет.
показати весь коментар
04.05.2020 08:58 Відповісти
Все буде добре..
показати весь коментар
04.05.2020 08:59 Відповісти
Сподіваюсь
показати весь коментар
04.05.2020 09:01 Відповісти
Неправильная мысль,если в лаборатории работали на Вирусом,то параллельно работали над и над Антидотом.Это Аксиома в любом деле.
показати весь коментар
04.05.2020 09:02 Відповісти
Вирусу до лампочки антидот - он мутирует (изменяется) постоянно , через год будет уже много разных его разновидностей , для каждой нужна будет своя вакцина ....
От гриппа сколько вакцин есть - тем не менее скажем от гриппа A/H3N1 эффективность вакцинации меньше 10 процентов - то есть что она есть , что нет )))
показати весь коментар
04.05.2020 09:24 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 09:03 Відповісти
Вот те на! Только Трампушка пообщал к Новому Году под елочку вакцину - снова-здорова!! Когда уже единое мировое правительство во главе с рептилоидами наведет порядок то!?
Когда перестанут путать народ?! Вот к примеру - был у Кутузова один глаз или небыло одного глаза?! Ну это ж важно!
показати весь коментар
04.05.2020 09:07 Відповісти
кутузофф,иди к своей чертовой татаромордовской матери,трешься тут свидетель заговора иллюминатов
показати весь коментар
04.05.2020 10:07 Відповісти
Дура ты Танька, ой дура!)) Говорила тебе мама не пить из лужи? А не кушать желтый снег тоже не говорила?
показати весь коментар
04.05.2020 10:18 Відповісти
"Починаючи з 80-х років минулого століття вчені активно працюють над розробкою вакцини проти ВІЛ-інфекції, проте її досі не існує."
показати весь коментар
04.05.2020 09:08 Відповісти
Вот в случае ВИЧ, можно предположить, да и не только в этом, фармацевтическим компаниям выгоднее лекарство продавать, а не вакцину...
показати весь коментар
04.05.2020 09:18 Відповісти
Стосовно раку те ж саме може бути...але для цього потрібна всесвітня монополія, що надто складно. З іншої сторони, медицина це бізнес...в ідеалі кожен мав би лікувати сам себе.
показати весь коментар
04.05.2020 09:27 Відповісти
Монополия есть монополия... и я сказал, что - можно предположить и тут два варианта - вакцины не нашли и потому лекарства, вакцину нашли, но скрыли и опять лекарства..
показати весь коментар
04.05.2020 09:30 Відповісти
Все что с нами происходит
Преподносит нам урок
Жизнь зкзамены проводит
И всему назначен срок
показати весь коментар
04.05.2020 09:08 Відповісти
"Что ж ты, фраер, сдал назад" (с)
Это я про приверженность европейцев европейским ценностям. Стоило появиться новомодному грипперу, как власти погнали народ в кутузку и вусмерть перепуганной части народа это очень понравилось.
показати весь коментар
04.05.2020 09:09 Відповісти
ета тіпа тока Бєларуссія аказалась вєрна єврапєйскім ценнастям?
показати весь коментар
04.05.2020 09:15 Відповісти
типа того, ещё шведы.
показати весь коментар
04.05.2020 09:19 Відповісти
Шведи 9 травня будуть Парад Перемоги проводити?
показати весь коментар
04.05.2020 09:30 Відповісти
не блазнюй з Ростову
показати весь коментар
04.05.2020 09:34 Відповісти
Ти бачиш вірус? ні. А він є...
показати весь коментар
04.05.2020 09:49 Відповісти
ты видишь трупы, завалившие города?
показати весь коментар
04.05.2020 09:51 Відповісти
Цензор процитировал немецкое издание Дойче Велле.проснись..
показати весь коментар
04.05.2020 09:13 Відповісти
О ******** не окрепші уми людей! Трамп заявляє до кінця 20- го року, Ізраіль вже успішно використовує вакцину, яка лікує, а у ФРГ де куча вчених високого рівня заявляють, що потрібно декілька років, щоб розробити вакцину! То нахер потрібні такі вчені? За декілька рокі кацапи, корейці, китайці чи американці придумають вже новий вірус, а ви ще на попередній вакцину не винайшли.
показати весь коментар
04.05.2020 09:12 Відповісти
А чуму теж придумали?
показати весь коментар
04.05.2020 09:18 Відповісти
А ти що чумою хворієш?
показати весь коментар
04.05.2020 10:03 Відповісти
Часть "неокрепших умом людей" думает, что переставить горшок с одного подоконника на другой это - гениальная догадка...
показати весь коментар
04.05.2020 09:22 Відповісти
Ніхто не знає коли вона з"явиться.
показати весь коментар
04.05.2020 09:16 Відповісти
"Цель - ничто, движение - все." - Эдуард Бернштейн
показати весь коментар
04.05.2020 09:20 Відповісти
Неизвестный звонит в редакцию Вашингтон пост и говорит:
я вчера вылечился от КоронвиRUSa.Редактор спрашивает,а что вы вчера пили,курили ,ели?Я бездомный живу в Метро в коробке из КоронвиRUSа,на коробке написано МАDE IN RUSSIA...
показати весь коментар
04.05.2020 09:19 Відповісти
Да ладно. Пора уже признать провал спецоперации.
показати весь коментар
04.05.2020 09:43 Відповісти
А є приклад вдало проведеної спецоперації?
показати весь коментар
04.05.2020 09:50 Відповісти
Да, конечно.
Вот когда по стране ударил настоящий, а не выдуманный вирус - вот так действовала власть. Никто ничего даже не узнал.
https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q&t=690s https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q
показати весь коментар
04.05.2020 10:22 Відповісти
Test COVID-19: це фейк!!! https://youtu.be/zl5Ce97sA2k
показати весь коментар
04.05.2020 09:55 Відповісти
 
 