УКР
За добу на Донеччині підтвердили 12 нових випадків коронавірусу, 9 із них у Маріуполі, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 9 нових випадків підтвердили в Маріуполі, 2 - в Бахмуті, 1 - у Світлодарську.

"У Маріуполі та Бахмуті нові інфіковані - з кола контактних осіб, у яких COVID-19 виявили раніше. У Світлодарську наявність вірусу підтвердили у хворого з попереднім діагнозом "пневмонія". Де він інфікувався, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Маріуполі пацієнт заразив коронавірусом 19 медиків: його поклали для проведення термінової операції до появи симптомів, - ОДА

Загалом в області від початку пандемії виявили 82 випадки COVID-19.

карантин (18172) Маріуполь (3267) Донецька область (9660) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Цензор. Вам делать нехер? Нет хайповой инфы для пуюликации так вы по областям статистику впихивать теперь будете?
04.05.2020 09:06 Відповісти
Я такий радий за Донбас! Особливо за Луганську область. Ніякого тобі коронавірусу! Якби вони були такі самі стійкі від вірусу рускава міра.
04.05.2020 09:07 Відповісти
Там і без вірусу вважали себе рускімі.
04.05.2020 09:12 Відповісти
Мандраж плохо разгоняется? Теперь будете по каждой области отдельно? А когда по каждому району?
04.05.2020 09:13 Відповісти
418 по Украине. Им по домам нужно статистику для мандража распихивать. не то что по райлнам
04.05.2020 09:21 Відповісти
Пофиг...,все это Фейк...от Вашингтона до Пекина
04.05.2020 09:30 Відповісти
 
 