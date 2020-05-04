6 080 6
За добу на Донеччині підтвердили 12 нових випадків коронавірусу, 9 із них у Маріуполі, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 9 нових випадків підтвердили в Маріуполі, 2 - в Бахмуті, 1 - у Світлодарську.
"У Маріуполі та Бахмуті нові інфіковані - з кола контактних осіб, у яких COVID-19 виявили раніше. У Світлодарську наявність вірусу підтвердили у хворого з попереднім діагнозом "пневмонія". Де він інфікувався, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Загалом в області від початку пандемії виявили 82 випадки COVID-19.
Иван Пупкин #322791
04.05.2020 09:06
Mihalich #426306
04.05.2020 09:07
5 копійок
04.05.2020 09:12
Кирилл Лещенко
04.05.2020 09:13
Иван Пупкин #322791
04.05.2020 09:21
Senator S #201477
04.05.2020 09:30
