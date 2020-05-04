За добу на Донеччині підтвердили 12 нових випадків коронавірусу, 9 із них у Маріуполі, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 9 нових випадків підтвердили в Маріуполі, 2 - в Бахмуті, 1 - у Світлодарську.

"У Маріуполі та Бахмуті нові інфіковані - з кола контактних осіб, у яких COVID-19 виявили раніше. У Світлодарську наявність вірусу підтвердили у хворого з попереднім діагнозом "пневмонія". Де він інфікувався, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Загалом в області від початку пандемії виявили 82 випадки COVID-19.



