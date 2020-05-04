В Україні за добу 418 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 331, померли 15 осіб
В Україні за добу зафіксували 418 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених перевищила 12,3 тис. осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РНБО.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 436 випадків;
Волинська область — 340 випадків;
Дніпропетровська область — 460 випадків;
Донецька область — 81 випадок;
Житомирська область — 430 випадків;
Закарпатська область — 531 випадок;
Запорізька область — 285 випадків;
Івано-Франківська область — 984 випадки;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1535 випадків;
Київська область — 853 випадки;
Львівська область — 506 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 161 випадок;
Одеська область — 427 випадків;
Полтавська область — 227 випадків;
Рівненська область — 750 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 896 випадків;
Харківська область — 361 випадок;
Херсонська область — 139 випадків;
Хмельницька область — 116 випадків;
Чернівецька область — 1887 випадків;
Черкаська область — 312 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 32 270 повідомлень про підозру на COVID-19.
На порядок меньше, чем в автоавариях.
Кстати, если у погибшего от автоаварии обнаруживается коронавирус, считается что умер от коронавируса.
Вы думаете карантин вводили из большой заботы об украинцах? Это банальный социальный прием. Спрос на продукцию упал, и чтоб это не вызывало панику объявляем карантин. Че в экономике все плохо? Ну - карантин же. За одно и заботу о населении покажем.
Сейчас спрос немного начнет оживать, у нас карантин начнут ослаблять. Тогда пойдет всплеск у нас. С запада уже занесли (и еще занесут), теперь еще и с севера привезут
Ну а мед система уже где-то на пути к критическим числам болезных...
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.
на кого це розраховано?
Дай б-г чтобы в Украине было 900 тысяч уникальных пользователей тырнета, чтобы хоть Г+Г перестали смотреть.