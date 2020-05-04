В Україні за добу 418 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 331, померли 15 осіб

УКР
В Україні за добу зафіксували 418 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених перевищила 12,3 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РНБО.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 762, - ОДА

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 436 випадків;
Волинська область — 340 випадків;
Дніпропетровська область — 460 випадків;
Донецька область — 81 випадок;
Житомирська область — 430 випадків;
Закарпатська область — 531 випадок;
Запорізька область — 285 випадків;
Івано-Франківська область — 984 випадки;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1535 випадків;
Київська область — 853 випадки;
Львівська область — 506 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 161 випадок;
Одеська область — 427 випадків;
Полтавська область — 227 випадків;
Рівненська область — 750 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 896 випадків;
Харківська область — 361 випадок;
Херсонська область — 139 випадків;
Хмельницька область — 116 випадків;
Чернівецька область — 1887 випадків;
Черкаська область — 312 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 32 270 повідомлень про підозру на COVID-19.

карантин (18172) РНБО (2333) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
... Ну не в церкви же !
ПОЧЕМУ В КИЕВЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО У 80 ЧЕЛОВЕК? ИМ ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ? ИЛИ КЛИЧКО СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ?
Умерло 15 чел., меньше чем от пожара или утонули.
На порядок меньше, чем в автоавариях.
Кстати, если у погибшего от автоаварии обнаруживается коронавирус, считается что умер от коронавируса.
И все они заразились или в эпицентре или в ломбарде.
Так после церкви вспышки не было.
Кек а 501 после пасхи ? Первые 500 тогда было потом упадок на времмя
показати весь коментар
А кто тесты делал?
А потім 550, далі - знов 500. Не було зовсім, бо до того було по 400... Та декому - "божа роса" ("какая разница").
показати весь коментар
патамушта русскій дух всє віруси убіваєт!
показати весь коментар
Умерло 15 чел., меньше чем от пожара или утонули.
На порядок меньше, чем в автоавариях.
Кстати, если у погибшего от автоаварии обнаруживается коронавирус, считается что умер от коронавируса.
Гибель в аварии считается сопутствующим фактором смерти от короновируса .
показати весь коментар
плохо было. не справился с управлением
показати весь коментар
ето тебе заленский сказал что от пожара 15 человек в день погибает ?
показати весь коментар
ПОЧЕМУ В КИЕВЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО У 80 ЧЕЛОВЕК? ИМ ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ? ИЛИ КЛИЧКО СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ?
цікаве питання. Схоже, що всі хто хворіють вдома - їх потім не перевіряють
показати весь коментар
області, що мають менше 250 заражених та мають приріст за останні 2 тижні на рівні 0..5 або від'ємний можна реально виводити з-під карантину залишаючі масочний режим та дістанціювання. Але в ці області треба обмежити в'їзд з інших, карантинних областей
тебе треба обмежити. при відсутності епідемії такой уйньой страждати. Що ж в тебе в голові?
показати весь коментар
всіх порушників - в кутузку
показати весь коментар
Подозреваю надо просто тесты подвезти
показати весь коментар
По кол-ву тестов на 1 млн. населения - Украина - НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ. Тупая зеленая тактика неизменна: "МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ, ЛУЧШЕ СПИШЬ!"... Все другие гос-ва делают по-другому, тестируют сотнями тысяч в день, находят максимум зараженных (даже без симптомов!), изолируют их, прерывают цепочки, не дают заражать других. ВООЗ тоже призывает: БОЛЬШЕ ТЕСТИРУЙТЕ! Но наши зеленые профессиональные ПРОФАНЫ считают себя самыми умными, умнее всех в мире, умнее реальных ПРОФЕССИОНАЛОВ! Сейчас ослабят карантин - из желания понравится поголовью - и хлынет вторая волна... ДАЙ БОЖЕ, ЧТОБЫ Я ОШИБСЯ!
навіщо більше тестувати? для нагнітання коронадебілізму?
показати весь коментар
Карантин будут ослаблять когда экономика тех стран куда мы экспортируем товары будет оживать.

Вы думаете карантин вводили из большой заботы об украинцах? Это банальный социальный прием. Спрос на продукцию упал, и чтоб это не вызывало панику объявляем карантин. Че в экономике все плохо? Ну - карантин же. За одно и заботу о населении покажем.
Сейчас спрос немного начнет оживать, у нас карантин начнут ослаблять. Тогда пойдет всплеск у нас. С запада уже занесли (и еще занесут), теперь еще и с севера привезут

Ну а мед система уже где-то на пути к критическим числам болезных...
Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-vyyavila-240-agitatorov-rasprostranyayushchih-1588061914.html карантина в стран е. Об этом сообщили в пресс-службе https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7546?fbclid=IwAR0V67s8NsnaHgicAYnBBMtyD0XIj6rof9IvbrB5QMYC9GcwnxrDbyjUaJg#.VJUXXsvk.dpbs СБУ .
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей.



на кого це розраховано?



на кого це розраховано?
показати весь коментар
на зебилов, которые тупо складывают циферки и бездумно офигевают от чисел, не понимая, что аудитории могут перекрываться.
Дай б-г чтобы в Украине было 900 тысяч уникальных пользователей тырнета, чтобы хоть Г+Г перестали смотреть.
показати весь коментар
а суслик есть?
показати весь коментар
