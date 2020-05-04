За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 27.04 по 03.05, під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 2 особи.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 509 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 44 особи.

Ліквідовано 1 тис. 840 пожеж, врятовано на пожежах 42 людини та не допущено знищення вогнем 491 будівлі і 43 од. техніки. На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 6 млн 198 тис. грн.

Також читайте: На Житомирщині і в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 564 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 669 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 16 осіб.