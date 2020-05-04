УКР
Новини
За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 27.04 по 03.05, під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 2 особи.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 509 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 44 особи.

Ліквідовано 1 тис. 840 пожеж, врятовано на пожежах 42 людини та не допущено знищення вогнем 491 будівлі і 43 од. техніки. На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 6 млн 198 тис. грн.

Також читайте: На Житомирщині і в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 564 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 669 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 16 осіб.

пожежа (4426) смерть (6828) ДСНС (5290) вода (1207)
Топ коментарі
+2
Куда смотрит Аваков? Зеля, прекращай долбить корнишоном пианино! Почему до сих пор не запрещены спички? Почему не осушены водоемы? Почему бездействует власть?
04.05.2020 10:08 Відповісти
+1
Это ещё в связи с карантином намного меньше машин ездит, да и пьянок с купаниями меньше.А так - цифры были бы куда больше.
04.05.2020 09:54 Відповісти
+1
цифри жахливі, а вони усе про грип ноють...
04.05.2020 10:15 Відповісти
От КИТАЙСКОГО (а не переименованого лживым ВОЗ COVID-19) умерло за прошлую неделю 79 человек. Давайте сравним - 37 +статистику от ДТП узнать бы......
04.05.2020 09:38 Відповісти
Это ещё в связи с карантином намного меньше машин ездит, да и пьянок с купаниями меньше.А так - цифры были бы куда больше.
04.05.2020 09:54 Відповісти
А зачем ты с паРаши стрелки на Китай переводишь?... работа такая?
А зачем ты с паРаши стрелки на Китай переводишь?... работа такая?
04.05.2020 09:56 Відповісти
для особливо умных постараюсь попроще:

пандемия пошла из паРаши.

https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html В новосибирском центре вирусологии "Вектор", где 16 сентября 2019 года произошел взрыв, имелись штаммы коронавируса.

За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5995

https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области .
04.05.2020 10:48 Відповісти
к тому что ты вирусу, запущенному из паРаши даёшь название "Китайский"...
а это увод в сторону от истинных причин...
04.05.2020 10:59 Відповісти
ты реально не понимаешь, что твой комент не в тему????
04.05.2020 11:03 Відповісти
не думаю. вернулся просмотрел :
"От КИТАЙСКОГО (а не переименованого лживым ВОЗ COVID-19) ..."
"лживым ВОЗ " - согласен

почти столько же на дорогах - согласен ("Ежедневно на дорогах страны погибает около 9 человек." в неделю - 63 человека.)

но название "Китайский" - не согласен.
04.05.2020 11:16 Відповісти
до этого все пандемии называли именно по региону источника. COVID-19 назван теперешним чмошным аппаратчиком ВОЗ по причине безграничной дружбы лично его и Китая, точней компартии Китая.
04.05.2020 11:20 Відповісти
И пока Китай не начнет (а он ОЧЕНЬ скоро начнет) переводить стрелки в виновнике эпидемии на парашу - название Китайский коронавирус более подходящее.
04.05.2020 11:22 Відповісти
А от коронавируса сколько? Вот и вся "пандемия". Не против того карантин вводите...
04.05.2020 09:46 Відповісти
Куда смотрит Аваков? Зеля, прекращай долбить корнишоном пианино! Почему до сих пор не запрещены спички? Почему не осушены водоемы? Почему бездействует власть?
04.05.2020 10:08 Відповісти
цифри жахливі, а вони усе про грип ноють...
04.05.2020 10:15 Відповісти
 
 