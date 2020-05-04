За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16, - ДСНС
Упродовж минулого тижня, з 27.04 по 03.05, під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 2 особи.
Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 509 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 44 особи.
Ліквідовано 1 тис. 840 пожеж, врятовано на пожежах 42 людини та не допущено знищення вогнем 491 будівлі і 43 од. техніки. На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 6 млн 198 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 564 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 669 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 16 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пандемия пошла из паРаши.
https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html В новосибирском центре вирусологии "Вектор", где 16 сентября 2019 года произошел взрыв, имелись штаммы коронавируса.
https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области .
а это увод в сторону от истинных причин...
"От КИТАЙСКОГО (а не переименованого лживым ВОЗ COVID-19) ..."
"лживым ВОЗ " - согласен
почти столько же на дорогах - согласен ("Ежедневно на дорогах страны погибает около 9 человек." в неделю - 63 человека.)
но название "Китайский" - не согласен.