Два нові випадки COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, інфіковано 48 осіб, видужали 33, - Командування Медсил

У Збройних Силах України станом на ранок 3 травня підтверджено вже 2 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

Станом на 07.00 04 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 особи та 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 107 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону), у Чернівецькій області – один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

