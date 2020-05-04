УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8576 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
881 3

Два нові випадки COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, інфіковано 48 осіб, видужали 33, - Командування Медсил

Два нові випадки COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, інфіковано 48 осіб, видужали 33, - Командування Медсил

У Збройних Силах України станом на ранок 3 травня підтверджено вже 2 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

Станом на 07.00 04 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 особи та 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 107 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону), у Чернівецькій області – один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Також читайте: У ЗСУ за минулу добу не зафіксовано хворих на COVID-19: одужали 10 осіб, - Командування Медсил

Два нові випадки COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, інфіковано 48 осіб, видужали 33, - Командування Медсил 01

Автор: 

армія (3794) карантин (18172) ЗСУ (7939) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На кацапии около 3к официальных случая в армии
показати весь коментар
04.05.2020 09:41 Відповісти
Посилання на джерело медсил?
показати весь коментар
04.05.2020 09:43 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
показати весь коментар
04.05.2020 09:54 Відповісти
 
 