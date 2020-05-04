У разі захворювання на COVID-19 працівникам залізниці буде надана матеріальна допомога до 10 тис. грн, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" забезпечить надання працівникам матеріальної допомоги в разі виявлення захворювання коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", таке рішення ухвалила комісія АТ "Укрзалізниця", яка займається соціальним захистом працівників Товариства.

"Працівникам залізниці, в яких було діагностовано та підтверджено COVID-19, надаватиметься матеріальна допомога - в розмірі до 10 тис. грн у разі важкого перебігу захворювання, та до 6 тис. грн – якщо хвороба протікала без ускладнень", - сказано в повідомленні .

"Важливо, аби кожен залізничник, який продовжує виконувати свої обов’язки в умовах епідемії, відчував підтримку з боку Компанії. Ми робимо все, аби захистити своїх працівників від інфікування на робочому місці та забезпечити їм належні умови праці. Однак поки епідемічна ситуація в країні не стабілізується, залізничники мають знати, що у разі інфікування цією хворобою, їх підтримають і допоможуть", - зауважив Іван Юрик.

Раніше Укрзалізниця здійснила закупівлі понад 1,6 млн медичних масок, 24 апаратів ШВЛ, захисного одягу, дезінфекційних засобів тощо. Також Укрзалізниця отримала 10 тис. експрес-тестів на COVID-19 та передала їх до відомчих лікарень.

Крім того, Укрзалізниця здійснює щоденний оперативний моніторинг захворювання залізничників на ГРВІ та випадків підтвердження у співробітників COVID-19. Для цього створена спеціальна комісія з реагування на виявлення випадків інфікування працівників, яка вживає заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження коронавірусу, зокрема відповідає за ізоляцію хворих та їхніх контактних осіб, а також дезінфекцію приміщень.