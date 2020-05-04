УКР
За добу на COVID-19 захворіли 36 дітей і 62 медпрацівники, загалом - 855 дітей та 2387 медиків, - МОЗ

За минулу добу в Україні госпіталізовано 97 осіб з COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 418 осіб, з них 36 дітей та 62 медичні працівники. Було госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків, з них більшість мала супутні захворювання. Водночас хороша новина - 72 пацієнти одужали. Загалом за час пандемії захворіли 12 331 особа, з них 855 дітей, а також 2387 медпрацівників. При цьому загалом одужали 1619 осіб, а летальних випадків - 303", - сказав Степанов.

карантин (18172) МОЗ (5423) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Відмовившись від масового тестування, медицина працює насліпу. Ми мали можливість піти чеським варіантом, де епідемія практично приборкана. Не захотіли. Могли піти польським варіантом, де поширення епідемії стабілізувалося. Не захотіли. Тепер йдемо португальським, де початку стабілізації не видно. Як і кінця карантину. Послухалися якихось радників, що тести не потрібні. А власні голови для чого? Для приколу?
04.05.2020 10:09 Відповісти
а сколько попов кацапских болеет?
04.05.2020 10:12 Відповісти
Они больными родились, больными и помрут. Тут медицина бессильна.
04.05.2020 11:14 Відповісти
 
 