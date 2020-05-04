За добу на COVID-19 захворіли 36 дітей і 62 медпрацівники, загалом - 855 дітей та 2387 медиків, - МОЗ

За минулу добу в Україні госпіталізовано 97 осіб з COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 418 осіб, з них 36 дітей та 62 медичні працівники. Було госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків, з них більшість мала супутні захворювання. Водночас хороша новина - 72 пацієнти одужали. Загалом за час пандемії захворіли 12 331 особа, з них 855 дітей, а також 2387 медпрацівників. При цьому загалом одужали 1619 осіб, а летальних випадків - 303", - сказав Степанов.

