УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8576 відвідувачів онлайн
Новини
4 247 36

Гончарук про відносини із Зеленським після звільнення: Не бачу підстав для того, щоб "палити мости"

Гончарук про відносини із Зеленським після звільнення: Не бачу підстав для того, щоб "палити мости"

Ексглава Кабміну Олексій Гончарук розповів, що після звільнення не бачився з президентом Володимиром Зеленським, однак вважає, що мости між ним і Зеленським не спалені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, що нормальні людські відносини збереглися. Декілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше...", - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що в особистому спілкуванні Володимир Олександрович "приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости".

"Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов’язую з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле", - наголосив експрем'єр.

Також читайте: У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук

Гончарук також зазначив, що не бачився з президентом з моменту відставки, хоча в цьому і була потреба.

Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Зеленський Володимир (25558)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
лизоблюдство какое-то
показати весь коментар
04.05.2020 10:11 Відповісти
+3
Де твій самокат?
показати весь коментар
04.05.2020 10:10 Відповісти
+3
читайте: Оманские похождения предводителя зелебобиков:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
показати весь коментар
04.05.2020 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де твій самокат?
показати весь коментар
04.05.2020 10:10 Відповісти
лизоблюдство какое-то
показати весь коментар
04.05.2020 10:11 Відповісти
Ну заривай себе далі, хоча куди вже далі.
показати весь коментар
04.05.2020 10:12 Відповісти
читайте: Оманские похождения предводителя зелебобиков:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
показати весь коментар
04.05.2020 10:13 Відповісти
Я тоже с предвыборного концерта больше не встречался с гарантом хотя в этом тоже была потребность.
показати весь коментар
04.05.2020 10:16 Відповісти
интересно.... а чем сейчас Петя занят?)))
показати весь коментар
04.05.2020 10:19 Відповісти
срет в шаровары зубожилым зебилам типа тебя.
ибо зебилы должны страдать, хе-хе.
показати весь коментар
04.05.2020 10:20 Відповісти
очень интиллегентно)))) достойный ответ петиного избирателя)))
показати весь коментар
04.05.2020 10:25 Відповісти
для лузера, который ДО СИХ ПОР - после того, как бубачка обосрался не меньше раз, чем звезд на небе - до сих пор пытается что-то там вякать про Порошенка - такой ответ более чем достоин.
Сравнивать Порошенко с обдристанным бубочкой - все равно, что сравнивать Супермена с куском говна.
Нужно быть зебилом, чтоб ДО СИХ ПОР этого не увидеть.
показати весь коментар
04.05.2020 10:38 Відповісти
аплодирую стоя)))) какие яркие аллегории)))) какая экспрессия)))) думаю среди Ваших друзей Вы самый умный))
показати весь коментар
04.05.2020 10:54 Відповісти
зележопый лузер не может оценить, кто умен, а кто нет - на то он и зебил.
смотри лучше кино про голобородька - он там такой крутой, всех одной левой, с автоматами и на велосипеде!
показати весь коментар
04.05.2020 11:04 Відповісти
хороший фильм, кстати))) жаль что Голобородько и Зеленский очень разные люди...
показати весь коментар
04.05.2020 11:13 Відповісти
я был уверен, что тебе понравится! - как раз на уровень зеленого.
показати весь коментар
04.05.2020 11:21 Відповісти
Ну напевно тобі в штанці вкотре кладе.
показати весь коментар
04.05.2020 10:21 Відповісти
м-да...
показати весь коментар
04.05.2020 10:25 Відповісти
Ну да, так да...
показати весь коментар
04.05.2020 10:31 Відповісти
Верно идет к своей цели) в общем, вам звиздец -кацапозелярыги)))
показати весь коментар
04.05.2020 10:30 Відповісти
Даль в гробу трижды перевернулся))))
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
Что ты корчишь здесь из себя интеллектуала? Твоему интеллекту цена-полторы копейки.
показати весь коментар
04.05.2020 10:50 Відповісти
всё относительно, товарищ))) были времена когда за полторы копейки можно было неслабо погудеть)))
показати весь коментар
04.05.2020 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QttmaLloRro
показати весь коментар
04.05.2020 10:32 Відповісти
Многабукаф. Мог бы и в двух словах сказать, мол, я гандон, я для того и есть, чтоб меня натягивали.
показати весь коментар
04.05.2020 10:19 Відповісти
Не умный какой-то этот Гончарук.
показати весь коментар
04.05.2020 10:22 Відповісти
Пральна Гончарук делает! - лишний раз вылизать начальственную сраку никогда не повредит...
показати весь коментар
04.05.2020 10:22 Відповісти
Нужно не мосты жечь,а Зелю
показати весь коментар
04.05.2020 10:22 Відповісти
Дурак) теперь с зебобой лучше не иметь никаких отношений -может и пронесет...
показати весь коментар
04.05.2020 10:28 Відповісти
Да, здорово ты его крутил,40 процентов экономического подъема - это только туманоголовому лоху можно втереть.
показати весь коментар
04.05.2020 10:30 Відповісти
Правильно, не спіши - скоро Клоун піде на другий круг по призначенням владних чиновників. А куйлі йому робити, як ніхто не хоче в уряді Лоха працювати?
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
"Лакєй Івашка всю жізнь нєнавідєл своєго баріна.Но барін єтава так і нє замєтіл".Кінець цитати...
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
Більш нікчемного і бездарного прем'єра, ніж гончарук, за всю історію України з 1991 року не було. Як і такого некомпетентного і тупого уряду. Вони змогли звести нанівець за пів року свого перебування у владі, що досягли їх попередники в умовах війни за чотири роки. За таке треба судити. А підібрав весь цей непотріб нинішній президент зеленський, який і несе за них повну відповідальність і ще відповість за них перед українським народом.
показати весь коментар
04.05.2020 10:37 Відповісти
не, ну почему? - а чем лучше нынешний шмига?
да он даже Гончаруку 100 баллов форы даст! - у бубачки талант подбирать кадры.
после шмиги наверняка Юзика поставит - от тады кааааак рванем!!!
показати весь коментар
04.05.2020 10:44 Відповісти
Не хочешь жечь, прыгай с моста вместе с зеленским
показати весь коментар
04.05.2020 10:37 Відповісти
Сожги самокат.
показати весь коментар
04.05.2020 10:48 Відповісти
Значит Прсишся , - Хоть на какую ту рядовую Должность , и по мосту на Самокате .
показати весь коментар
04.05.2020 11:05 Відповісти
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
показати весь коментар
04.05.2020 11:39 Відповісти
 
 