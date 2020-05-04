Гончарук про відносини із Зеленським після звільнення: Не бачу підстав для того, щоб "палити мости"

Ексглава Кабміну Олексій Гончарук розповів, що після звільнення не бачився з президентом Володимиром Зеленським, однак вважає, що мости між ним і Зеленським не спалені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, що нормальні людські відносини збереглися. Декілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше...", - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що в особистому спілкуванні Володимир Олександрович "приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости".

"Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов’язую з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле", - наголосив експрем'єр.

Гончарук також зазначив, що не бачився з президентом з моменту відставки, хоча в цьому і була потреба.

Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.