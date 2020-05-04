Степанов: Мери міст не можуть скасовувати карантин. Це прерогатива виключно Кабміну. ВIДЕО

Рішення про скасування карантину має базуватися на аналізі і висновках фахівців.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення (про скасування карантину. - Ред.) не ґрунтується на тому чи іншому баченні чиновників. Для того, щоб виходити з такими ініціативами МОЗ збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів, ми дивимося на міжнародну практику і потім вже на основі порад наших фахівців робимо ті чи інші пропозиції. Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст мені не відомо. принаймні, до нас по консультації або до фахівців на місцях вони не зверталися, тому це чисто політичне рішення. Якщо ми говоримо про юридичну частини рішення, то відповідно до закону про інфекційні хвороби, визначено, що введення карантину на території країни це прерогатива виключно Кабінету Міністрів", - заявив Степанов.

Міністр зазначив, що з юридичної точки зору рішення про скасування карантину - це порушення закону, тому що у органів місцевого самоврядування немає таких повноважень.

За його словами, при вирішенні питання про вихід з карантину до уваги також береться кількість захворювань, перебіг хвороби, специфіка регіону та інші фактори.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.