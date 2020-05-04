УКР
Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу

Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади ефективних заходів боротьби з пандемією коронавірусу, які повинні ефективно захищати людей, перш за все - лікарів, які перебувають на передовій боротьби з хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що ці заходи повинні бути затверджені на позачерговому засіданні парламенту, присвяченому виключно боротьбі з коронавірусом, захисту людей і української економіки від наслідків пандемії.

Першочерговим законом, на ухваленні якого наполягатиме фракція "Європейської Солідарності" на позачерговому засіданні, має стати Закон про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус, автором якого є п’ятий Президент України Петро Порошенко.

"Зволікання із ухваленням цього закону дуже дорого обходиться країні – лише за той час, відколи ми наполягали на його ухваленні, в Україні вже захворіли 800 наших медиків. Україна є одним із лідерів сумного антирейтингу країн з найбільшою кількістю лікарів, які захворіли на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Фракція "Європейська Солідарність" пропонуватиме, аби під дію закону потрапили всі лікарі, в тому числі й ті, які захворіли на COVID-19 до його ухвалення.

Другий важливим антикризовим заходом має стати масштабне тестування усіх потенційних груп ризику.

"Без масового тестування усі карантинні заходи є суцільною профанацією. Ми обурені малою кількістю тестів, проведених в Україні, і не розуміємо, куди поділилися 2 мільйони тестів, які обіцяла влада. Ми вважаємо, що небажання влади проводити масове тестування є свідомою спробою приховати від громадян України справжні показники розповсюдження хвороби", - вважають у фракції.

Масове тестування не лише дозволить локалізувати ланцюги поширення епідемії, а й стане передумовою до послаблення карантинних заходів. І тому третім заходом, який має бути розглянутий на засіданні парламенту, має стати пакет ініціатив підтримки малого та середнього бізнесу і соціального захисту людей, яких неефективні дії влади поставили на межу виживання.

Це, зокрема, має бути відкриття ринків і дозвіл продажу їжі та напоїв у кафе та ресторанах на виніс з вимогою дотримання жорстких санітарних норм, правил захисту продавців і покупців, дезінфекції і дотримання соціальної дистанції, а також використання одноразового посуду; реструктуризація кредитів та звільнення від оподаткування на період карантину підприємців, чия робота призупинена.

"Партія "Європейська Солідарність" вкотре констатує відсутність у влади професіоналізму та якісного державного менеджменту. Ми переконані, що кожен день зволікання із дієвими антикризовими заходами – це загроза життю мільйонів людей та ще один крок до економічного колапсу. Бездумні заборони та управлінський хаос мають бути негайно припинені!" - підсумували у фракції.

Топ коментарі
+13
які розумні люди))) не то щоб я проти)) все правильно , так і треба зробити. але ці гасла вже заграли..."поднімєм зарплати врачам і учітєлям" "защітім мєлкій і срєдній бізнес" вони всі , коли в опозиції такі мудрі, аж страшно
показати весь коментар
04.05.2020 10:32 Відповісти
+13
Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 6057
показати весь коментар
04.05.2020 10:44 Відповісти
+10
Да,бизнесу поддержка нужна - конфисковать все у гаденышей типа потроха и его кореша ахметки и за счет этого поддержать малбизнес.
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Денег нет, но вы держитесь
показати весь коментар
04.05.2020 10:31 Відповісти
які розумні люди))) не то щоб я проти)) все правильно , так і треба зробити. але ці гасла вже заграли..."поднімєм зарплати врачам і учітєлям" "защітім мєлкій і срєдній бізнес" вони всі , коли в опозиції такі мудрі, аж страшно
показати весь коментар
04.05.2020 10:32 Відповісти
А что было не мудро до Зелемойского?
показати весь коментар
04.05.2020 10:34 Відповісти
наверное было мудро, но что-то я не заметил) после того как налоги увеличились в три раза...
показати весь коментар
04.05.2020 10:36 Відповісти
Ты русский язык понимаешь? Что тебе непонятно в вопросе?
показати весь коментар
04.05.2020 10:38 Відповісти
А про підвищені в три рази податки до ЗЕ детальніше можна, чи то так, щоб лиш звизданути?
показати весь коментар
04.05.2020 10:41 Відповісти
ну что вы за идиоты... может кто-то думает что повышение минималки это забота о гражданах... это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки.. ты это не заметил? или ты чиновник?
показати весь коментар
04.05.2020 10:58 Відповісти
То есть зарплату и пенсии повышать не надо было?
показати весь коментар
04.05.2020 11:04 Відповісти
реально зарплата выросла у чиновников. в бизнесе ничего не поменялось. выросли налоги и, как следствие, цены.про пенсии промолчу... увеличили на все 100)))
показати весь коментар
04.05.2020 11:09 Відповісти
У Вас может ничего не изменилось. У людей изменилось всё. Начиная с зарплат наемных сотрудников. Налоги могли увеличиться только на величину выросших зарплат и доходов компании.
показати весь коментар
04.05.2020 11:14 Відповісти
скорее всего Вы работаете в крупной компании и о мелком и среднем бизнесе не имеете представления)) или же у вас нет наёмных работников))
показати весь коментар
04.05.2020 11:16 Відповісти
Скорее всего Вы просто не понимаете азов взимания налогов. Налог на зарплату может увеличиться только в случае, если увеличен объем начисляемой зарплаты. Что в крупном бизнесе, что в мелком. Налоговые ставки не поднимали. Ну а претензии - это туда......... к тем хитросделанным, кто увеличив отпускные цены на свою продукцию или услуги, не хочет поднимать зарплаты своим сотрудникам. Да и то, меньше минималки платить сейчас не могут. Напомнить, во сколько раз она увеличилась с 2014 года?
показати весь коментар
04.05.2020 11:34 Відповісти
А це ж барига базарний. Бізнес купив-продав. В них, якщо нема 100% навару, то вже катастрофа. Це, типу, рушії економіки, пілять.

А от виробничники чи будівельники, навіть попри зростання мінімалки і, відповідно, податків (але ж не в 3 рази, пілять!) почали реально працювати. Був рух, була робота. А от, як тільки ЗЕбіл почав рулити - жопа всім. І чого ж воно так?
показати весь коментар
04.05.2020 11:36 Відповісти
Ей, зебіле, ну то що там про підвищені в три рази податки?! Що, боронь Боже, тебе від того запитання паралізувало, чи як?
показати весь коментар
04.05.2020 10:54 Відповісти
ага.. парализовало, от твоей тупости
показати весь коментар
04.05.2020 10:59 Відповісти
Та ні, то такі ознаки зебілізму в тебе, придурку. Скотино, ну то що там на рахунок підвищених податків, чого мерзото мовчиш? А мовчиш, бо брешеш тварюко. Нагло, грубо брешеш, як і то шмаркате зелене чмо.
показати весь коментар
04.05.2020 11:03 Відповісти
бррр...извини, с идиотами трудно общаться))) иди с миром
показати весь коментар
04.05.2020 11:05 Відповісти
Зрозуміло, чмо зелене обісралось? А що так?
показати весь коментар
04.05.2020 11:09 Відповісти
ну от так.. якось
показати весь коментар
04.05.2020 11:10 Відповісти
Таки обісрався? І від такого простого запитання? А хіба так складно пояснити пояснити, які податки зросли в три рази? Ти ж, напевно в курсі? А якщо ні, ну чого ж звіздіти, блін? Чи то тобі по тялявізору сказали?
Що найбільше добиває в тій ЗЕбільній владі, так то їх неперервна брехня. Брешете нагло, вас на тій брехні ловлять, а вам пофіг, ви ще з більшим остервенінням брешете. Одним словом, хуцпа...
показати весь коментар
04.05.2020 11:29 Відповісти
Ну не скажи. На стадіоні рік тому все було ж так легко! Правда? Бидло потішалося, ржало. Що за рік змінилося?
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
нічого.. стара схема, нас знову на"бали)))все просто ...
показати весь коментар
04.05.2020 10:37 Відповісти
Вас не на... Вас ви.. Сподіваюся ти задоволений!
показати весь коментар
04.05.2020 10:41 Відповісти
І в хвіст і в гриву... Але вони того навіть не зрозуміли.
показати весь коментар
04.05.2020 10:42 Відповісти
я счастлив))
показати весь коментар
04.05.2020 10:46 Відповісти
Ну то присів би на одинці на пляшку, по кацапськи... Нащо було нам Блазня обирати...?
показати весь коментар
04.05.2020 10:48 Відповісти
Ви, шановний, збочинець...
показати весь коментар
04.05.2020 10:50 Відповісти
Вибачай звичайно, але не я, а саме ти щасливий що тебе використали як виріб №2.
показати весь коментар
04.05.2020 10:54 Відповісти
у Вас, ясновельможний, дивні порівняння)) то пляшки, то контрацептиви...Вам чогось бракує в цьому сенсі?
показати весь коментар
04.05.2020 11:01 Відповісти
Боже збав! Я просто дуже задоволений що тобі, та твоїм однодумцям всього цього не бракує! Напевно через край. Та ви досі щасливі! Просто мрія ідіота!
показати весь коментар
04.05.2020 11:08 Відповісти
а що? я гірший за Остапа Ібрагимовича?)))
показати весь коментар
04.05.2020 11:11 Відповісти
Ну той хоч лохів стриг. А стрижуть то зараз тебе. Добре, набрид вже. Ходи здоровий, хай щастить!
показати весь коментар
04.05.2020 11:16 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
04.05.2020 11:17 Відповісти
Вклинюсь малек в диалог). Вовчика выбрали так как у власти были все кандидаты в той или иной мере и нихрена они не изменили. И сейчас я придерживаюсь мнения , что ни одно лицо у власти ничего пока не изменило....
показати весь коментар
04.05.2020 13:14 Відповісти
и это норм, что люди поняли, что те что кто ничего не делают должны уйти в историю. И судя по этому , если текущее правительство ничего не сделает - пойдет в историю.
показати весь коментар
04.05.2020 13:23 Відповісти
Нае только вас ,которые такими *воспитались* верой в пустую болтовню и неспособность к анализу действий и событий ,жаждой халявы
показати весь коментар
04.05.2020 11:18 Відповісти
Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 6057
показати весь коментар
04.05.2020 10:44 Відповісти
Пэтро Кио
показати весь коментар
04.05.2020 11:00 Відповісти
руки буду рубать хто буде красти у армії....
показати весь коментар
04.05.2020 11:07 Відповісти
Якщо проводити масові тестування, то ми перегонимо Америку.
показати весь коментар
04.05.2020 10:32 Відповісти
Потенциальные группы риска - молодёжь, т.к. легко переносит заболевание и долго разносит вирусы пока у них нет без симптом...
показати весь коментар
04.05.2020 10:33 Відповісти
Зебіли, починайте! Що все це погано та не потрібно!
показати весь коментар
04.05.2020 10:33 Відповісти
Уже (см. выше) - от короновируса должны были защитить при Порошенко...
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
А ПЕС одновременно предлагает статьи из бюджета, которые надо урезать чтобы выделить деньги на массовые тесты, страхование и поддержку бизнеса. Давай делать это за счет "рошена", все за.
показати весь коментар
04.05.2020 10:34 Відповісти
Кацап, кому продашь Рошен и что будет с рабочими местами на Рошен?
показати весь коментар
04.05.2020 10:36 Відповісти
Мы за, что бы делали все за счет твоего пуйла, который только за газ нам должен до утра, мокша)))
показати весь коментар
04.05.2020 10:38 Відповісти
Рошен може на це гроші і виділить, а як бути із 95м Кварталом?
показати весь коментар
04.05.2020 10:48 Відповісти
суходрищев ,йди в сраку
показати весь коментар
04.05.2020 11:20 Відповісти
Да,бизнесу поддержка нужна - конфисковать все у гаденышей типа потроха и его кореша ахметки и за счет этого поддержать малбизнес.
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
Надеюсь в школе три класса окончил? Тогда раздели 600 миллионов Долларов США на всех предпринимателей, а если четыре класса, то раздели 300 Миллиардов, просранных менее, чем за год, Гривен на всех предпринимателей.
показати весь коментар
04.05.2020 10:37 Відповісти
Ну если откинуть хитрожопых предпринимателей, которые пооформляли своих работников как ФОПов чтобы платить меньше налогов - тогда выяснится что настоящих не так и много.
показати весь коментар
04.05.2020 10:45 Відповісти
и с чего получается меньше налогов?)))
показати весь коментар
04.05.2020 10:49 Відповісти
Ты тоже русский язык не понимаешь, т.к. мелешь чушь, конфискатор?
показати весь коментар
04.05.2020 10:49 Відповісти
Какой наглый ахметосвинопорохобот, чем же эти деления отменяют справедливую необходимость конфисковать наворованное этими фигурантами,ты договаривай то до конца.
показати весь коментар
04.05.2020 10:45 Відповісти
Коммуняка, расскажи - Зелемойский в своей "программе" - "У меня есть мечта" обещал что-то конфисковать?
показати весь коментар
04.05.2020 10:51 Відповісти
Прочитай узнаешь,не пытайся прикинуться идиотом.
показати весь коментар
04.05.2020 11:12 Відповісти
А я идиотом после этого не стану или надо быть идиотом, заранее, чтобы в неё поверить?
показати весь коментар
04.05.2020 11:14 Відповісти
Ты прочитай и не задавай примитивных вопросов,хотя все конечно понимают,что вопрошание - это у пустоголового барана только такой способ казаться нормальным.
показати весь коментар
04.05.2020 11:30 Відповісти
Нет, твоё - взять и поделить - самое нормальное.
показати весь коментар
04.05.2020 11:44 Відповісти
Опять примитивное высказывание.
показати весь коментар
04.05.2020 11:59 Відповісти
И снять новую серию Сватов с российскими актерами. И набрать еще клоунов в Квартал.
показати весь коментар
04.05.2020 11:12 Відповісти
Ліпше б відмінили все те що "нарехформила" "доктор смерть" за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
показати весь коментар
04.05.2020 10:35 Відповісти
Не знаю, як то так, що ти навіть не помітив, але вже скоро рік, як ні "доктора смерть", ні маріонеточного режиму кровавого бариги... Ти б того, зав`язував бухати... І, до речі, від профіцитного бюджету за той рік залишилась дирище в 300 мільярдів. І це, заміть, вже без них якось так сталось. І чого б то, не догадуєшся?
показати весь коментар
04.05.2020 10:47 Відповісти
Вот ты рашистская мразота,в спам,скотыняка лживая и подлая
показати весь коментар
04.05.2020 11:22 Відповісти
Шлюшко ты?)
показати весь коментар
04.05.2020 11:34 Відповісти
Ах ты ж рашкотварь,так ты еще и степнякофф, сгинь на свою мордовию...
показати весь коментар
04.05.2020 12:18 Відповісти
Я ТРЕБУЮ миллиард баксов! И чего мне не дают?
показати весь коментар
04.05.2020 10:39 Відповісти
Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 5639
показати весь коментар
04.05.2020 10:48 Відповісти
У пороховаты шизофрения. То она заявляет, что никакой эпидемии коронавируса не существует, и поддерживает сепаратистов, которые не подчиняются Киеву и отменяют карантин, то требует массовое тестирование на вирус, которого нет...
показати весь коментар
04.05.2020 10:40 Відповісти
Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 1143
показати весь коментар
04.05.2020 10:44 Відповісти
Воно не зрозуміє...
показати весь коментар
04.05.2020 10:48 Відповісти
По поводу тестирования полный бред, можно делать намного больше тестов но без лабораторного подтверждение эти тесты ничего не будут значить а лаборатории и так работают на пределе возможностей.
показати весь коментар
04.05.2020 10:41 Відповісти
Державні так, але вони давно не є основними в нашій країні.
Повне не може дозволити собі жодна країна світу, тому це звісно популізм. Я з одного боку не не підтримую, а з іншого... ну якщо 73% повні дебіли і готові повестись на любий популізм, то як із ними тоді обходитись?
показати весь коментар
04.05.2020 10:47 Відповісти
Я проти. Дебільна ініціатива. Ну по перше, це неможливо, а по друге, давайте відверто... 73% не заслуговують ні на яке тестування, а оскільки вирахувати хто з українців 73%, а хто ні, неможливо, то для чого усе це? Вони це зробили разом, а Боженька розбереться хто, на що заслуговує.
показати весь коментар
04.05.2020 10:43 Відповісти
Молодец, ПАП! Тролль эту зегниду проворовавшуюся и дальше.
показати весь коментар
04.05.2020 10:43 Відповісти
https://jewishnews.com.ua/society/v-londone-izbili-evreya-pri-popyitke-ogrableniya В ЛОНДОНЕ ИЗБИЛИ ЕВРЕЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ОГРАБЛЕНИЯ
показати весь коментар
04.05.2020 10:48 Відповісти
Певно *поросятки * самі претворюються в *кловунів * ..

.
...Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 1478...
показати весь коментар
04.05.2020 10:49 Відповісти
І потім знову ідіоте будеш дивуватись, що то за херня сьогодні в країні діється? Ви це, скотино, зробили разом.
показати весь коментар
04.05.2020 10:56 Відповісти
Грустный клоун Поросенко
показати весь коментар
04.05.2020 10:57 Відповісти
Клоун в стране один - зеленый
показати весь коментар
04.05.2020 11:48 Відповісти
Был синий, стал зеленый. Разницы особо нет.
показати весь коментар
04.05.2020 18:41 Відповісти
Что они могут требовать, клоуны? Из-за них пол Украины сбежало в Европу и привезло нам вирус
показати весь коментар
04.05.2020 10:56 Відповісти
Как хорошо требовать что-то, находясь в оппозиции. Сразу забываешь, что 5 лет находился при власти и ничего хорошего не сделал.
показати весь коментар
04.05.2020 11:00 Відповісти
Этой ЕС пора давно как и ОПАЖОПА пора быть на одной параше и от туда нам песни петь. Они видите ли требуют - с параши требуй, а здесь доставай деньги со своего кармана и финансируй то что разрушил за свои пять лет и 146 реформ.
показати весь коментар
04.05.2020 11:11 Відповісти
Не перестают рваться пердачилы у рашистов-неофашистов и коллаборантов-власовцев от ПАПа ,это хорошо
показати весь коментар
04.05.2020 11:26 Відповісти
Похоже это у вас рвутся
показати весь коментар
04.05.2020 18:40 Відповісти
Идешнах, свинорусик вприпрыжку
показати весь коментар
04.05.2020 22:03 Відповісти
О. рагульня немытая отозвалась. Почему не на мове ругаешься, свинота?
показати весь коментар
05.05.2020 14:13 Відповісти
Так ты же других языков не знаешь,рашкотварь,к тому же это хорошо работает по развенчанию*мышебратства*, панславянизма хрюсского мирка .Ну что,подонки , расплата за свои преступления уже начинается,ждет вас тотальная нищета,голод и кровавый передел лоскутного одеяла рф...
показати весь коментар
08.05.2020 10:03 Відповісти
Может перейдем на английский, турецкий, польский? Ты, обезьяна кастрюльная, знаешь хоть один язык кроме руцкого?
показати весь коментар
08.05.2020 10:43 Відповісти
Let*s speak English, tataromordvin!
показати весь коментар
08.05.2020 11:43 Відповісти
Google çevirmen aptal bir fahişeye hakim mi?
показати весь коментар
10.05.2020 16:46 Відповісти
Землю- крестьянам
Фабрики- рабочим
Всем женщинам- по мужику
Мужикам- по Мерседесу
Пенсионерам - пенсия в 10 раз увеличенная
Каждому украинцу по сто тысяч долларов

Ваш Ганс Христиан Порошенко
показати весь коментар
04.05.2020 11:44 Відповісти
Прислуга урода подкукарекнула
показати весь коментар
04.05.2020 11:49 Відповісти
популистский писк политических лузеров. 8%.
показати весь коментар
04.05.2020 14:00 Відповісти
Выкинь методичку, уже 15,2%
показати весь коментар
04.05.2020 15:46 Відповісти
у меня нет методички.
ты выкинь методичку.
15,2 - это те, кто определился с голосованием.
рейтинг пес среди всех респондетов 9%.
Рост, однако.
показати весь коментар
04.05.2020 18:04 Відповісти
Идиотское требование тестировать выдает в порохоскоте клоунов похлеще зелёных. Что дают эти тесты? Зачем они? Ответ тут такой - это все равно что мужиков на беременность тестировать.
показати весь коментар
04.05.2020 22:39 Відповісти
 
 