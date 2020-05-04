Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади ефективних заходів боротьби з пандемією коронавірусу, які повинні ефективно захищати людей, перш за все - лікарів, які перебувають на передовій боротьби з хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що ці заходи повинні бути затверджені на позачерговому засіданні парламенту, присвяченому виключно боротьбі з коронавірусом, захисту людей і української економіки від наслідків пандемії.

Першочерговим законом, на ухваленні якого наполягатиме фракція "Європейської Солідарності" на позачерговому засіданні, має стати Закон про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус, автором якого є п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава має компенсувати малому і середньому бізнесу втрати від карантину, - Порошенко

"Зволікання із ухваленням цього закону дуже дорого обходиться країні – лише за той час, відколи ми наполягали на його ухваленні, в Україні вже захворіли 800 наших медиків. Україна є одним із лідерів сумного антирейтингу країн з найбільшою кількістю лікарів, які захворіли на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Фракція "Європейська Солідарність" пропонуватиме, аби під дію закону потрапили всі лікарі, в тому числі й ті, які захворіли на COVID-19 до його ухвалення.

Другий важливим антикризовим заходом має стати масштабне тестування усіх потенційних груп ризику.

Також читайте: У разі захворювання на COVID-19 працівникам залізниці буде надана матеріальна допомога до 10 тис. грн, - "Укрзалізниця"

"Без масового тестування усі карантинні заходи є суцільною профанацією. Ми обурені малою кількістю тестів, проведених в Україні, і не розуміємо, куди поділилися 2 мільйони тестів, які обіцяла влада. Ми вважаємо, що небажання влади проводити масове тестування є свідомою спробою приховати від громадян України справжні показники розповсюдження хвороби", - вважають у фракції.

Масове тестування не лише дозволить локалізувати ланцюги поширення епідемії, а й стане передумовою до послаблення карантинних заходів. І тому третім заходом, який має бути розглянутий на засіданні парламенту, має стати пакет ініціатив підтримки малого та середнього бізнесу і соціального захисту людей, яких неефективні дії влади поставили на межу виживання.

Це, зокрема, має бути відкриття ринків і дозвіл продажу їжі та напоїв у кафе та ресторанах на виніс з вимогою дотримання жорстких санітарних норм, правил захисту продавців і покупців, дезінфекції і дотримання соціальної дистанції, а також використання одноразового посуду; реструктуризація кредитів та звільнення від оподаткування на період карантину підприємців, чия робота призупинена.

"Партія "Європейська Солідарність" вкотре констатує відсутність у влади професіоналізму та якісного державного менеджменту. Ми переконані, що кожен день зволікання із дієвими антикризовими заходами – це загроза життю мільйонів людей та ще один крок до економічного колапсу. Бездумні заборони та управлінський хаос мають бути негайно припинені!" - підсумували у фракції.