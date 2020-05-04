Щуцький: Митниця не дозволить МГЗ порушувати закон і наражати людей на небезпеку

Миколаївський глиноземний завод є епіцентром екологічної катастрофи.

А керівництво Миколаївського глиноземного заводу, звинувачуючи Чорноморську митницю в зупинці підприємства, маніпулює фактами і свідомо зміщує акцент на соціальний аспект, який насправді виник з їхньої ж подачі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав виконувач обов'язків керівника Чорноморської митниці Олександр Щуцький на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що митниця не зупиняє роботу підприємства. Водночас наші вимоги дуже прості - МГЗ має подати сировину в режимі імпорту і якомога швидше ухвалити рішення щодо належним чином організованої утилізації червоного шламу, або вивезення токсину з митної території України", - написав Щуцький.

За його словами, подача товарів в інший митний режим не відбувається день У день. Відповідно до ст. 161 Митного кодексу підприємство має завершити розпочаті операції з переробки протягом 20 днів від дати відкликання дозволу і вивезти товари, поміщені в митний режим або заявити їх в інший митний режим, у строк до 30 днів з дати відкликання дозволу.

"Після виходу мого інтерв'ю ми навіть проводили консультації з представниками заводу, акцентуючи увагу на тому, що у разі виконання вимог митниці, зокрема належної утилізації червоного шламу, – робота підприємства буде відновлена у звичному режимі, але й у цьому випадку жодних дій збоку МГЗ не відбулося", - додав Щуцький.

Щодо соціальної напруженості в регіоні, яку, за словами керівництва МГЗ, створює митниця, Щуцький стверджує, що саме підприємство є епіцентром екологічної катастрофи, і може залишити не лише сотні людей без роботи, а й стати наслідком куди більших проблем для всього регіону.

"На території заводу міститься кричуще велика кількість надзвичайно токсичних відходів - червоного шламу. Саме такий червоний шлам став причиною катастрофи на глиноземному заводу в Угорщині, в результаті чого два населені пункти були вщент знищені, а усі відходи потрапили в Дунай. Однак кількість червоного шламу на території МГЗ в десятки разів більша! І таку кількість речовини просто неможливо належним чином утилізувати на шламосховищах МГЗ. Тому усі їхні коментарі про те, що "зберігання червоного шламу в шламосховищах - найбільш безпечний шлях" - маніпуляція! Керівництво заводу свідомо вводить людей в оману, прикриваючись соціальними ініціативами й закриваючи очі на очевидну проблему. Що більше, вони підбурили людей до флешмобу на захист дій підприємства, але самі не можуть сказати правду людям – хто насправді стоїть за заводом, і що йому просто начхати на здоров'я й життя людей, і скільки насправді кінцевий бенефіціар МГЗ заробляє на схемах на заводі", - запевняє Щуцький.

В.о. керівника Чорноморської митниці запевняє, що суди і керівництво міста "роками свідомо закривали очі на цей безлад".

"Про що говорити, якщо менеджмент заводу навіть правду про свого власника сказати не можуть. Вони досі стверджують, що Дерипаска вже не є власником МГЗ і жодним чином не має до нього стосунку, в той час як російські ЗМІ відкрито пишуть, що Миколаївський глиноземний завод входить до UC Rusal Дерипаски. Власнику все одно, що буде із заводом і областю в найближчій перспективі. І його можна зрозуміти, адже схеми з ухилянням від митних платежів приносять йому мільярди. Тому йому, загалом, байдуже на червоний шлам, який накопичується на заводі, на людей, які точно втратять роботу, коли там станеться непоправне, й на здоров'я мешканців області, які будуть просто отруєні цими відходами. Своє на цьому він вже заробив і поки що продовжує заробляти", - написав Щуцький.

Він зазначає, що не можна дозволяти ні російським олігархам, ні будь-кому іншому порушувати закон і наражати людей на небезпеку.

"Я не можу закривати на це очі й піддаватися маніпуляційному впливу з боку МГЗ й схвалювати явно "незрозумілі" мотиви суддів Миколаївського окружного адміністративного суду, який своїми діями підтримує злочинців. Митниця не буде відступати і доведе справу до кінця - закон має бути для всіх один. Бізнес має працювати виключно в межах чинного законодавства і встановлених державними органами екологічних норм", - резюмував Щуцький.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький повідомив про порушення МГЗ і приховування підприємством фактичного технологічного процесу.

Крім того, керівник Чорноморської митниці звинуватив російського олігарха Олега Дерипаску в ухиленні від митних платежів.

Зі свого боку, за даними російських ЗМІ, Миколаївський глиноземний завод, що входить до UC Rusal, з 30 квітня припиняє виробництво через блокування надходжень бокситної сировини в порту Чорноморської митниці.

Раніше Щуцький розповів про нові схеми контрабандистів, які почали більш майстерно ухилятися від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, і проблеми на шляху впровадження реформи митниці.