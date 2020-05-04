УКР
Завтра МОЗ визначиться зі стратегією застосування тестів на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 5 травня, буде визначатися щодо стратегії використання в Україні ІФА-тестів, які виявляють антитіла до коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми вибудовуємо стратегію використання ІФА-тестів. На завтра ми збираємо наших фахівців - епідеміологів, вірусологів - для того, щоб чітко визначити, яку саме стратегію під час використання ІФА-тестів ми будемо використовувати в Україні, кого ми будемо тестувати, з якою метою, що ми хочемо від цього досягти", - сказав Степанов.

Також читайте: Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає: їх виявлятимуть тести на антитіла, - Степанов

Він додав, що в Україні ІФА-тести вже використовуються, зокрема приватними лабораторіями.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.

Не пройшло і 2ух місяців карантину, як починають стратегії виробляти...
Каждый день жёсткого карантина гробит экономику Украины, что и нужно пуйлу.
Тактика Зели - сдать Украину пуйлу, обескровив Украину экономически.
Ведь ещё месяц или два такого карантина, то не будет в бюджете необходимых средств, что бы выплачивать пенсии пенсионерам, зарплаты бюджетникам, итд.
Даже кредит МВФ уже не поможет.
Степанов, тебе не быть президентом.
А вся та бездонная яма, в которую продолжает валиться экономика, будет объявлена твоей виной.
Подавай в отставку, пока не поздно.
Не пройшло і 2ух місяців карантину, як починають стратегії виробляти...
опередил!! тож так подумал!!похоже как только определятся то и ,,пандемия"уже окажется в далёком прошлом!!
1941 год - Германия напала на Эстонию
1945 - в Берлине подписан акт капитуляции Германии
1946 год- Эстония объявила тревогу
У нас в Минздраве засели горячие эстонские парни?
Каждый день жёсткого карантина гробит экономику Украины, что и нужно пуйлу.
Тактика Зели - сдать Украину пуйлу, обескровив Украину экономически.
Ведь ещё месяц или два такого карантина, то не будет в бюджете необходимых средств, что бы выплачивать пенсии пенсионерам, зарплаты бюджетникам, итд.
Даже кредит МВФ уже не поможет.
Степанов, тебе не быть президентом.
А вся та бездонная яма, в которую продолжает валиться экономика, будет объявлена твоей виной.
Подавай в отставку, пока не поздно.
Да уж, уже сколько прошло времени карантина, а они все определяются определяются. Наверняка продумывают очередную коррупционную схему. Почему я так считаю? Да потому, что они кричали о повышение зарплат, обеспечение всем необходимым, а реалии совсем противоположные.
По обеспечению я имел ввиду врачей.
Так и есть. Емца турнули, и Степанов уже успел "засветится" в деле о закупках мед.комбинезонов. Заключили договор с украинской фирмой по 280 (90 тыс. штук), передумали - купили меньше (71 тыс.) китайских по 488 . Хотя такие же комбезы фирмы (например Красиловскй центр ПМП купил у китайцев по 200 грн. - 50 штук.
А почему завтра, - когда читаешь , то почему то всегда Получается Завтра и так каждый день.
КАРАНТІН НАВЄЧНО!!!
Правильно, греки теж по понеділкам відпочивають.
Старая песня на новый лад "завтра будет лучше чем вчера". Что то вы Стёпа задним умом сильны, а вот протереть глаза да почитать умные книги по болячкам у вас как то туго идёт.
Taкое впечатление что государством теперь управляет Степанов.
Таких міністрів треба судити на майдані народним судом.
ну Степанов на срок вроде ещё не наработал, есть более достойные кандидатуры. Но судить - надо.
Уже пора рассматривать! Емца турнули, и Степанов уже успел "засветится" в деле о закупках мед.комбинезонов. Заключили договор с украинской фирмой по 280 (90 тыс. штук), передумали - купили меньше (71 тыс.) китайских по 488 Завтра МОЗ визначиться зі стратегією застосування тестів на антитіла до коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2733. Хотя такие же комбезы фирмы (например Красиловскй центр ПМП купил у китайцев по 200 грн. - 50 штук.
Если я правильно понимаю, то ИФА- тесты для тех, кто уже переболел, но не знает чем . Ифа -тест показывает, что это был ковид или нет.
После разработки стратегии, по идее должна начаться разработка тактических приёмов, а затем увязка из со стратегическим планами. Вы думали, так просто? Любители!
Принудительное мед. тестирование приравнивается к принудительному вмешательству в мое здоровье. Нюрнбергский процесс за такие эксперименты над людьми фашистам приговоры выносил. Степашка не читает Конституцию Украины, так пусть хотя бы Международную Конвенцию правам человека прочтет. Эпидемия не объявлена, пандемия тоже. Мошенники на доверии тестирования моей крови не дождутся. ПНХ Степашка!
