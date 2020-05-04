Завтра МОЗ визначиться зі стратегією застосування тестів на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 5 травня, буде визначатися щодо стратегії використання в Україні ІФА-тестів, які виявляють антитіла до коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми вибудовуємо стратегію використання ІФА-тестів. На завтра ми збираємо наших фахівців - епідеміологів, вірусологів - для того, щоб чітко визначити, яку саме стратегію під час використання ІФА-тестів ми будемо використовувати в Україні, кого ми будемо тестувати, з якою метою, що ми хочемо від цього досягти", - сказав Степанов.

Він додав, що в Україні ІФА-тести вже використовуються, зокрема приватними лабораторіями.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.