Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис.

Другий день поспіль показник нових випадків захворювання на коронавірус у Росії за добу перевищує 10 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Виявлено ще 10 581 випадок захворювання в 82 регіонах, у 50,6% немає клінічних проявів хвороби. Загальна кількість випадків зараження в Росії досягла 145 268.

За добу підтверджено 76 летальних випадків, з них 35 - у Москві. Загалом у Росії померли 1356 пацієнтів з коронавірусом.

Виписано з лікарень ще 1456 осіб, у Москві - 544. Загалом видужали вже 18 095 осіб.

Топ коментарі
+17
04.05.2020 11:23 Відповісти
+15
Когда в Италии и Испании было под 150 тыс. заболевших то умерших было под 18 тыс., а в ********** 1356 ??? занижают в 10 раз
04.05.2020 11:19 Відповісти
+13
Зараз Кіріл Лєщєнко напише що то все брехня і видумка міжнародної фармацевтичної мафії. І йому тут же лайкне відомий антищепленик Алєксандро.
04.05.2020 11:21 Відповісти
Когда в Италии и Испании было под 150 тыс. заболевших то умерших было под 18 тыс., а в ********** 1356 ??? занижают в 10 раз
04.05.2020 11:19 Відповісти
То не от вируса умерли, а от обострения хронического насморка и гемороя)
04.05.2020 11:23 Відповісти
Пусть ********** твари все повыздыхают -- остануться только адекватные
04.05.2020 11:25 Відповісти
адекватниє русскіє ета как мєльчяйшиє чястіци чістєйшей вади в кускє г.вна...
04.05.2020 11:34 Відповісти
Адекватных там меньше, чем пальцев на одной руке
04.05.2020 11:35 Відповісти
там нет адекватных .. среди зомби человек выжить не сможет ..
04.05.2020 11:42 Відповісти
Как то пофиг. Чем больше у мразей, тем лучше.
04.05.2020 11:21 Відповісти
Зараз Кіріл Лєщєнко напише що то все брехня і видумка міжнародної фармацевтичної мафії. І йому тут же лайкне відомий антищепленик Алєксандро.
04.05.2020 11:21 Відповісти
Это только официально выявленные случаи заражения и смерти. Сколько неофициальных случаев заражения и смертей до сегодняшнего дня и на данный момент, не знает никто.
04.05.2020 11:21 Відповісти
04.05.2020 11:23 Відповісти
Навперед більше, носити вам - не переносити, суки кацапські.
04.05.2020 11:25 Відповісти
таки да! не любит Господь *********
04.05.2020 14:39 Відповісти
04.05.2020 11:27 Відповісти
ниипьот. все на парад!

04.05.2020 11:28 Відповісти
всє на барьбу с парашенкам!
04.05.2020 11:30 Відповісти
причьом тут парашенко?
04.05.2020 11:33 Відповісти
ета рітарічіскій вапрос
04.05.2020 11:39 Відповісти
Порошенко прийде порядок наведе!
04.05.2020 12:03 Відповісти
Давай на парад еще 9мая вперед!!!
04.05.2020 11:30 Відповісти
Как там Малышева говорила что омерикосы облажались вирус слабый
04.05.2020 11:30 Відповісти
04.05.2020 11:32 Відповісти
04.05.2020 11:41 Відповісти
рашисты точно придурки. знают же, шо это просто фсё заговор закулисьи и ковирус так же опасен, как и насморк, но карантин не снимают. а ведь если бы сняли немедленно, то заболеваемость со смертностью сразу бы к нулю устремились и остатки экономики было бы на что похоронить ))) а то за снятие карантина в Украине пекутся не щадя пукана своего и пуканов своих пропагандонов, хотя о снятии карантина у себя и не чешутся )))
04.05.2020 11:58 Відповісти
Тараканов? Выводить? Да еще из державы? Володя - это же не наши методы...
04.05.2020 12:26 Відповісти
Надо догнать и перегнать Америку.
04.05.2020 12:38 Відповісти
