Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис.

Другий день поспіль показник нових випадків захворювання на коронавірус у Росії за добу перевищує 10 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Виявлено ще 10 581 випадок захворювання в 82 регіонах, у 50,6% немає клінічних проявів хвороби. Загальна кількість випадків зараження в Росії досягла 145 268.

За добу підтверджено 76 летальних випадків, з них 35 - у Москві. Загалом у Росії померли 1356 пацієнтів з коронавірусом.

Виписано з лікарень ще 1456 осіб, у Москві - 544. Загалом видужали вже 18 095 осіб.

