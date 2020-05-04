13 918 30
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис.
Другий день поспіль показник нових випадків захворювання на коронавірус у Росії за добу перевищує 10 тисяч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Виявлено ще 10 581 випадок захворювання в 82 регіонах, у 50,6% немає клінічних проявів хвороби. Загальна кількість випадків зараження в Росії досягла 145 268.
За добу підтверджено 76 летальних випадків, з них 35 - у Москві. Загалом у Росії померли 1356 пацієнтів з коронавірусом.
Виписано з лікарень ще 1456 осіб, у Москві - 544. Загалом видужали вже 18 095 осіб.
