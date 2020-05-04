69 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 853 хворих, - ОДА

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 4 травня 2020 р. офіційно підтверджені 853 випадки захворювання на коронавірус, з них у 78 дітей і 101 медичного працівника (дані за весь період).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Так, за останню добу виявлено 69 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області): – в Обухівському р-ні – 154 (68 – м. Обухів, 22 – смт Козин, 4 – с. Романків, 26 – м. Українка, 2 – с. Красна Слобідка, 10- с. Нещерів, 1-с. Германівка, 8 – с. Таценки, 2 – с. Деремезна, 2 – с. Красне І, 1 – с. Долина, 3– с. Григорівка, 2 – с. Матяшівка, с. Перше Травня – 1, Халеп`я – 1, Трипілля -1); – у Києво-Святошинському р-ні – 296 ( 32 – с. Софіївська Борщагівка, 20 – Крюковщина, 152 – м . Вишневе, 15 – м. Боярка, 6 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 10 – с. Святопетрівське , 5 с. Дмитрівка, 4 – с. Білогородка, 7 – с. Тарасівка; 3 – с. Чайки, 1 – с. Нове, 24 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 1 – с. Капітанівка, 1 – с. Гнатівка; 2 – с. Юріївка; 1– смт. Чабани; 1 – Гореничі; 1 – с. Круглик, 1- с. Мих. Рубежівка, 2- с. Личанка, 1- Віта Поштова); 8 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –6); 6 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –3); 22 – у Бориспільському р-ні (2- с. Гнідин, 3 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 5 – с. Гора, 1- с. Кийлів, 1- с. Петропавлівське, 2- с. Проліски, 3- с. Вишеньки , 1- с.Глибоке, 1 – с. Городище, 2-с. Щасливе ); 39 – у Броварському р-ні (7– с. Зазим’я, 2- с. Княжичі, 2 – смтКалита, 6– с. Требухів, 1- с. Погреби, 8– Велика Димерка, 1 – с.Гоголів, 3-Красилівка, 2 – с. Бобрик, 7– с. Мокрець); 6 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -1; смт Клавдієво-1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1); 10 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі-2; с. Погреби -1; с. Данилівка -1; с. М. Салтанівка -1; с.Здорівка -1; с. Глеваха – 1); 9 – у Вишгородському р-ні (с. НовіПетрівці-3, Тарасівщина– 1; смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1, с. Лютіж – 1); 2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1); 12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів –2; с. Почепин -1); 3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1); 22 – у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча-1,с. Новосілки – 4; с. Слобода – 12, с. Зелений Яр -4, с. Юшки – 1); 7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1); 2 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с.Лука) 2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1); 4 – у Богуславському р-ні (3-с. Щербашинці, 1- с. Івки); 3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка); 2- Сквирський р-н (с. Самгород) 19 – у м. Біла Церква; 26 – у м. Бровари; 37 – у м. Бориспіль; 2 – у смт Бородянка; 11 – у м. Буча; 15– у м. Васильків; 2 – у смт. Глеваха; 3 – у смт Володарка; 11 – м. Вишгород; 19 – у м. Фастів; 33 – у м. Кагарлик; 5 – у смт Рокитне; 7 – у м. Переяслав; 2– у Богуславі; 21 – у м. Ірпінь; 3 – у смт Ворзель; 7 – у м. Гостомель; 6 – у смт Коцюбинське; 2 в Яготині; по одному в Поліському районі (1 - с. Стещино), в Таращанському (с.Лука), в смт Ставище, в м Березань і в м Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні - 159 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 694 людини.

Одужало 83 людини, у тому числі 5 дітей: – у Києво-Святошинському р-ні – 27 (1 – с. СофіївськаБорщагівка, 2 – Крюковщина, 6 – м .Вишневе, 5 – м. Боярка, 4 – с. Гатне, 3 – с. Лісники, 1 – с. Святопетрівське , 1 – с. Дмитрівка, 1 – с. Капітанівка, 1- с. Нове, с. Білогородака–2); – у Обухівському р-ні – 13 (м. Обухів – 5, смт.Козин – 5, м. Українка – 3); – Білоцерківський р-н – 1 (с. Фурси); – Броварський р-н – 2 (с.Требухів); – Бориспільський р-н – 2 (с. Гнідин); – Васильківський р-н – 2 (с. Іванковичі, с. Мала Салтанівка); – Макарівський р-н – 1 (с. Мостище); – Вишгородський р-н – 1 (с. Тарасівщина); – Переяслав-Хмельницький р-н –1 (с. Циблі); – Поліський р-н –1 (с. Стещино); – Ставищенський р-н – 3 (с. Гейсиха) – м. Біла Церква – 2; – м. Васильків – 3; – м. Бровари – 4; – м. Бориспіль – 2; – м. Буча – 2; – м. Вишгород –3; – м. Ірпінь – 4; – м. Фастів – 1; – м. Кагарлик – 1; – смт Ворзель – 1; – смт Коцюбинське – 2; – смт Ставище – 1; – смт Володарка – 1; – Рокитне – 1; – Гостомель – 1.

За час пандемії померли - 17 осіб: 6 випадків - в Києво-Святошинському районі (Вишневе, с. Святопетровское, с. Гатне, с. Тарасівка); 2 випадки в Макарівському районі (с. Мостище, с. Почепин), 1 випадок у м Біла Церква, 1 випадок - м.Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок - Васильківський район, 1 випадок - Ставищенський район, 1 випадок - м.Українка, 1 випадок - м.Обухів, 1 випадок - м Бровари, 1 випадок - Броварський район.

За минулу добу летальних випадків не було.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2673 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 65 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4425 контактними особами.