Більш ніж 350 українців учора прибули на Батьківщину з Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

За минулу добу в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд 13 тис. осіб.

Зазначається, що під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також у неділю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили пасажирів двох авіарейсів з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Літаками з Шарм-ель-Шейха і Дубая в Україну прибуло понад 350 українців. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден із пасажирів на самопочуття не скаржився.

За минулу добу порушників самоізоляції на кордоні не виявили.

