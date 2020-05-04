УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8544 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 058 7

Більш ніж 350 українців учора прибули на Батьківщину з Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

Більш ніж 350 українців учора прибули на Батьківщину з Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

За минулу добу в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд 13 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також у неділю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили пасажирів двох авіарейсів з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Літаками з Шарм-ель-Шейха і Дубая в Україну прибуло понад 350 українців. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден із пасажирів на самопочуття не скаржився.

За минулу добу порушників самоізоляції на кордоні не виявили.

Читайте також: За добу COVID-19 виявили у двох українських прикордонників, загалом захворіли - 13, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6438) Єгипет (393) карантин (18172) ОАЕ (349) українці (2604) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они долго и самоотверженно пытались уничтожить вирус ультрафиолетом на пляжах и соляриях Шарм-аль-шейха и других курортов. Все как Зеля в Омане и Одессе показывал.
показати весь коментар
04.05.2020 11:26 Відповісти
Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался, ага сейчас кто же сразу пожалуется, сперва пробежаться по родычам, знакомым, любимым магазинам, а потом внезапно почувствовать себя нехорошо, вызвать скорую и минимум неделю не колоться с кем встречался и бухал.
показати весь коментар
04.05.2020 11:27 Відповісти
І це називається "карантин"?!
показати весь коментар
04.05.2020 11:27 Відповісти
Добро пожаловать в ад!
показати весь коментар
04.05.2020 11:28 Відповісти
Цирк ЗЕшапито. Граница на замке...
показати весь коментар
04.05.2020 11:37 Відповісти
Через неділі 2-3 назад будуть їхати, Польща вже вербує.
показати весь коментар
04.05.2020 11:42 Відповісти
ну так 350 это понятно. а что это за 13 тысяч?
показати весь коментар
04.05.2020 14:44 Відповісти
 
 