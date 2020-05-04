Більш ніж 350 українців учора прибули на Батьківщину з Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба
За минулу добу в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд 13 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.
Також у неділю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили пасажирів двох авіарейсів з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Літаками з Шарм-ель-Шейха і Дубая в Україну прибуло понад 350 українців. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден із пасажирів на самопочуття не скаржився.
За минулу добу порушників самоізоляції на кордоні не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль