3 431 22

Посли G7 про законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника: "Загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти"

Посли G7 про законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника: "Загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти"

Законодавство, яке порушувало б незалежність антикорупційних установ України, загрожує траєкторії реформ країни і підтримці з боку міжнародної спільноти.

Про це йдеться в заяві послів країн "Великої сімки" (G7) в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, ЄС продовжують підтримувати незалежні антикорупційні установи України та їхню відданість справі боротьби з корупцією на найвищих рівнях. Ми підтримуємо те, чого український народ вимагав під час Революції Гідності і продовжує вимагати щодня відтоді. Законодавство, яке б порушувало незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти", - йдеться в заяві послів G7 в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".

Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Топ коментарі
+7
Зебил, ты даже не в состоянии понять, что Запад не за жирного Сытника конкретно, а за законодательную независимость антикоррупционных органов от власти.
04.05.2020 12:18 Відповісти
+6
Зебіл, чому радієш? Цивілізований світ м'яко натякнув, що ваш "Месія" - покидьок.
04.05.2020 12:13 Відповісти
+5
И уже далеко не первый раз и не только послы G7 и уже прямым текстом

Сортувати:
Дебилы улучшают колесо и пытаются сделать круг круглее!
За коррупцию нужно судить и сажать и, кстати, коррупция применима только к госслужащим - кум куму за ведро груш взятку не дает!
Поэтому - раз доказали, то сажайте! А из тюрьми руководить прокураторой или национальной полицией не получиться... Значит можно увольнять за прогулы, раз уж власть такая тупая...
04.05.2020 11:57 Відповісти
Прикольно. Запад за Сытника! А петики? Какие на сегодня методички?
04.05.2020 11:57 Відповісти
Поки що позаплановий викид сірководню!)))
04.05.2020 12:05 Відповісти
Зебіл, чому радієш? Цивілізований світ м'яко натякнув, що ваш "Месія" - покидьок.
04.05.2020 12:13 Відповісти
И уже далеко не первый раз и не только послы G7 и уже прямым текстом

Радію з того, що твого хазяїна навіть не згадують!)))
Але ти палай, не зупиняйся!)))
04.05.2020 12:57 Відповісти
Кого? Я в першому турі за Пецю не голосував, тому наїшся лайна Зебіл тупий.
04.05.2020 13:16 Відповісти
Оце й все? Ні, за таку дурню тобі не заплатять, ні! Тренуйся краще, можеш навіть плюнути у мій бік тим лайном, котре в тебе з рота лізе!)))))))))))))
04.05.2020 13:52 Відповісти
Ти чергу зайняв? Вас дебілів тут повно і завжди знайдеться тупе лайно, яке намагається в очі лізти. Тому в чергу.
04.05.2020 14:36 Відповісти
Не повіриш - за Закон. Є Закон, який визначає порядок зняття з посади. Що заважає Монобільшості, призначити аудиторів, знайти порушення і звільнити? Якщо кожен хєр (президент) буде під себе Закони приймати, то нах.ра ці закони взагалі потрібні?
04.05.2020 12:12 Відповісти
Зебил, ты даже не в состоянии понять, что Запад не за жирного Сытника конкретно, а за законодательную независимость антикоррупционных органов от власти.
04.05.2020 12:18 Відповісти
Им не дано.
04.05.2020 12:22 Відповісти
Да вы только представьте, КАКОЙ уровень коррупции у ОСТАЛЬНЫХ - "судей", "прокуроров", "ДБР-овцев" и "высшей чиновничьей братии" (!!!!!) если Запад в Сытнике видит меньшее зло! А то, что он считает себя "несколько ровнее остальных" - ФАКТ. Но на фоне остальных - "кристально честный человек", или, скорее - "на безрыбье и Сытник борец с коррупцией"...
04.05.2020 12:50 Відповісти
Якщо Ситника не зміг звільнити брехливо-барижний кнур, то лошаро-віслюку це взагалі не по силам! Не по зубам їм Артем Ситник!
04.05.2020 12:22 Відповісти
Не вздумайте трогать борцов с коррупцией! Они вернули аж 14тыс грн, за год! Хотя итак понятно, что все эти сытники, холодницкие и пр. не борцы с коррупцией, ибо нет ни посадок, ни конфискаций, а смотрящие, от G 7, правда, за счет украинского народа.
04.05.2020 12:24 Відповісти
14тыс. - информация недостоверная (возможно зеэлекторатом распространяется). Информацию нужно черпать из проверенных официальных источников, а не соц.сетей. Кроме десятков миллионов возмещенных государству средств есть сотни миллионов арестованных активов, которые рано или поздно вернутся государству.
04.05.2020 17:17 Відповісти
Не ко мне вопрос, а к антикоррупционным органам.
04.05.2020 18:30 Відповісти
Украина скатывается в пропасть, слишком явное превосходство и гораздо активнее и наглее антиукраиские силы, типа совки, хохлы, коллаборанты, коррупционеры, разное ворье, они все обьединились для уничтожения Украины (опзжо, тимошенница с беней, рошен, значительная часть команды лицедея), осталась одна маленькая проукраинская партия "голос", больше никого не видно и не слышно, сейчас даже не кому защитить набу, последний оплот независимой, Украины, значит пора звать беса путлера и он спасет.
04.05.2020 12:43 Відповісти
https://censor.net/user/88208 "Голос" -партия соросят, во всей красе, которые голосовали за продажу земли, во время войны, эпидемии и эпидемии коррупции.
04.05.2020 12:46 Відповісти
Щойно взялись за коломойшу, так одразу і звільнення з посади.
Співпадіння ?
04.05.2020 12:49 Відповісти
Незалежні антикорупційні органи це одна з умов безвізу,тому вплив на ці органи це відмінна безвізового режиму,це нові кріпаки які будуть за безцінь працювати на олігархів. Це і є основною метою діяльності уряду
04.05.2020 15:50 Відповісти
Захід поставив в Україні свою колоніальну адміністрацію. Ситник - корупціонер, тим не менше Захід його захищає. Ось так працює нав'язана нам парламентська демократія. Якщо ми не звільнимося від колоніальної залежності та не відновимо суверенітет, то Україна буде знищена.
04.05.2020 22:41 Відповісти
 
 