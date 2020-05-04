Посли G7 про законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника: "Загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти"

Законодавство, яке порушувало б незалежність антикорупційних установ України, загрожує траєкторії реформ країни і підтримці з боку міжнародної спільноти.

Про це йдеться в заяві послів країн "Великої сімки" (G7) в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, ЄС продовжують підтримувати незалежні антикорупційні установи України та їхню відданість справі боротьби з корупцією на найвищих рівнях. Ми підтримуємо те, чого український народ вимагав під час Революції Гідності і продовжує вимагати щодня відтоді. Законодавство, яке б порушувало незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти", - йдеться в заяві послів G7 в Україні.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".

Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.