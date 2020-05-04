За кордоном близько $30-40 млрд виведених коштів, - заступниця голови антикорупційного комітету, "слуга народу" Янченко

Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що в Україні зараз не найкраща ситуація з поверненням корупційних активів, виведених за кордон.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Не краща ситуація і з поверненням корупційних активів, виведених за кордон. Тут можна говорити ще починаючи з Лазаренка, закінчуючи оточенням Януковича і деякими сумнівними персонажами часів Порошенка. Лише в одиничних випадках вдалося завершити розслідування кримінальних проваджень в Україні і повернути кошти", - сказала нардеп.

За її словами, виведені кошти "перебувають у різних юрисдикціях і різних країнах".

"За оцінками експертів, може йтися про 30-40 мільярдів доларів. Було б добре, повернути хоча б частину цих коштів", - зазначила Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук

Повну версію інтерв'ю читайте тут.