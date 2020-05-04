УКР
Новини
За кордоном близько $30-40 млрд виведених коштів, - заступниця голови антикорупційного комітету, "слуга народу" Янченко

Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що в Україні зараз не найкраща ситуація з поверненням корупційних активів, виведених за кордон.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Не краща ситуація і з поверненням корупційних активів, виведених за кордон. Тут можна говорити ще починаючи з Лазаренка, закінчуючи оточенням Януковича і деякими сумнівними персонажами часів Порошенка. Лише в одиничних випадках вдалося завершити розслідування кримінальних проваджень в Україні і повернути кошти", - сказала нардеп.

За її словами, виведені кошти "перебувають у різних юрисдикціях і різних країнах".

"За оцінками експертів, може йтися про 30-40 мільярдів доларів. Було б добре, повернути хоча б частину цих коштів", - зазначила Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У багатьох сферах корупція повертається в уряд, - експрем'єр Гончарук

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: 

корупція (4795) Нацагентство з повернення активів (78) Янченко Галина (71)
+13
За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7976
04.05.2020 11:56 Відповісти
+10
судя по разлету значений, цифры взяты из очень компетентных источников.
04.05.2020 11:56 Відповісти
+10
. Было бы хорошо, вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко

На яких дебілів це розраховано??? От реально, залишились ще ідіоти, які вірять у повернення цих коштів? Скільки ще років лохи будуть вестись на подібну дурню?
04.05.2020 12:03 Відповісти
За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7976
04.05.2020 11:56 Відповісти
За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 108
04.05.2020 12:04 Відповісти
Поверніть Пороха !!!
04.05.2020 12:49 Відповісти
Галоперидолу у цю палату, негайно!!!
04.05.2020 12:59 Відповісти
Шо в твоїй палаті сталось ?
04.05.2020 13:01 Відповісти
Агов, казкові свідки секти 8 відсотків, навіщо свого хазяїна заспамили? Без цукерок залишитесь!)))))))))))
04.05.2020 13:01 Відповісти
Облиште. Подібні дискусії з порохоботами настільки ж продуктивні, як і з "черновецькими бабушкамі ".
04.05.2020 14:07 Відповісти
Вони так кумедно генерують сірководень, коли їх гіллячкою тикаєш!)))
04.05.2020 14:23 Відповісти
Где маски, кРадуцкий ?
04.05.2020 16:35 Відповісти
Обережно! Сірководень - штука дуже токсична.
04.05.2020 17:36 Відповісти
судя по разлету значений, цифры взяты из очень компетентных источников.
04.05.2020 11:56 Відповісти
Естественно........ на любых заборах написано.
04.05.2020 12:23 Відповісти
Да и КТО ж их ищет?! Вот кошмарить "Кацапетовских" дворников да участковых все наши киевские ДБР-ы , НАБ-ы и Полицаи - гаразды! А ДВОРЦОВ с их обитателями у себя под носом (и САМИ у СЕБЯ) в упор не замечают, сволочи!
04.05.2020 12:45 Відповісти
Якщо пошукати, то і тут можна знайти, але це ж захотіти треба.
04.05.2020 11:57 Відповісти
"...Было бы хорошо, вернуть хотя бы часть этих средств - отметила Янченко".

Ну и кто же их вернет, если не вы? Принимайте решения и законы. Блаблабла. Балаболка.
04.05.2020 11:58 Відповісти
Я назвав би її "говорящою головою". До балаболки Галя ще не еволюціонувала (або ще не мутувала) - тут треба мати хоч трохи мозку.
04.05.2020 14:00 Відповісти
Эти деньги работают в финансовой системе UK, EU & USA. Оставьте их в покое!
Лучше подумайте, почему к нам деньги не идут...
04.05.2020 12:01 Відповісти
. Было бы хорошо, вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко

На яких дебілів це розраховано??? От реально, залишились ще ідіоти, які вірять у повернення цих коштів? Скільки ще років лохи будуть вестись на подібну дурню?
04.05.2020 12:03 Відповісти
быдло всегда велось и будет вестись на "отнять все и поделить".
04.05.2020 12:42 Відповісти
с 1991 по 2000г у народа украли все фабрики, заводы, все средства производства, что ему принадлежали на правах социалистической собственности.....вернуть обратно, сделать реальную их оценку и продать на аукционах.
04.05.2020 12:50 Відповісти
О! перший знайшовся
04.05.2020 16:38 Відповісти
Из Лондона выдачи нет. Что украло - то пропало.
04.05.2020 12:03 Відповісти
Похоже эта дура просто не может считать дальше 50-ти - чего мелочиться, знаешь цифру двести?
04.05.2020 12:07 Відповісти
Не глузуйте з бідолашної: щоб про таку цифру довідатись, їй потрібно роззутися і полічити всі свої пальці аж десять разів!
04.05.2020 14:02 Відповісти
Не по деццки жжешь!
04.05.2020 20:22 Відповісти
Дякую. Стараюся в міру своїх можливостей.
04.05.2020 21:15 Відповісти
овощ заявлял, что около 145млрд украли немцы с банков Кипра в 2012...думаю больше.
Вкладывайте в Украину.
04.05.2020 12:08 Відповісти
А чего она 10 лет "правления" Кучмы не вспомнила,отец олигархии!
04.05.2020 12:10 Відповісти
Вернуть?
Да очень просто! Расследование, суд и признание этих денег коррупционными.
04.05.2020 12:17 Відповісти
мелко берёте!!!! всё умножить минимум на 5!!!
04.05.2020 12:18 Відповісти
По скромным подсчетам ежегодно из Украины выводится около 70 млрд.$!!!
04.05.2020 12:23 Відповісти
"По оценкам экспертов, речь может идти о 30-40 миллиардах долларов. Было бы хорошо вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко.

https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_iz-ukrainy-za-gody-nezavisimosti-vyveli-v-ofshory-167-milliardov/447156?mobile=true Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов.
Надо больше у МВФ под проценты одалживать, МВФ это нравится.
04.05.2020 12:27 Відповісти
Чего там трудного, если вы не работаете совершенно?
Лазаренко она вспомнила! Ты тогда в садик на горшок ходила!
Вот дела посвежее, "антикоррупционерка".
https://www.unian.net/economics/finance/10331355-rastvoritsya-milliardam-yanukovicha-pomog-bank-poroshenko-smi.html "Раствориться" миллиардам Януковича помог банк Порошенко .
Или проверьте заявление Уманского! По 50 млрд каждые полгода недополучение бюджета! Они ведь где то оседают? Детский сад какой то.
04.05.2020 12:30 Відповісти
Уот ишо посвежее -
Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн
04.05.2020 16:38 Відповісти
Петрило грабув та виводив при вссіх попіиедниках і при собі, коханому!!
04.05.2020 12:35 Відповісти
Непонятно, что значит "выведены" и "вернуть". Компании выводят свои прибыли через офшорные компании, офшоры не запрещены ни в Украине ни в Европе, даже у Трампа есть офшоры и он этого не стесняется. Все легально. Какое нахрен "вернуть"? На каком основании?
"Вернуть" можно только одним путем - создать в Украине условия, чтобы инвесторы сами захотели вкладываться, тогда деньги частично вернутся в виде инвестиций.
Все остальное - сказки для люмпено-быдла.
04.05.2020 12:46 Відповісти
давай, потруси потужного и рыжего.
04.05.2020 13:51 Відповісти
За рубежом пока около $30-40 млрд выведенных средствю.Наша задача увеличить эту цифру до 50-если МВФ даст денег, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко
04.05.2020 13:55 Відповісти
А почему нет ни одного слова о Вавыных персонажах?Верней о главном персонаже,что 5,5 млрд долл из Приватбанка вывел,то есть украл.Понятно,что Кононенко,Гладковский,это еще те мародеры.Но вот Коломойский по сравнению с ними фигура иного порядка,можно сказать мастадонт.
04.05.2020 14:15 Відповісти
То, може звернутися за допомогою до ФБР?
04.05.2020 14:42 Відповісти
До "Спортлото" дешевше...
04.05.2020 21:17 Відповісти
В передачі Бігус Янченко з себе немогла видавити відповідь на питання Бігуса: " Чи є Коломойський олігархом?" про що дальше говорити. Антикорупційний комітет))) В шутку вони обговорюють призначення Цушка))
04.05.2020 16:32 Відповісти
"Здесь можно говорить еще начиная с Лазаренко" - Йуле приготовицца ?
04.05.2020 16:39 Відповісти
Список і у в'язнцю! Коли почнуться обіцяні посадки? Розікрали країну і ніхто не відповідає!
04.05.2020 18:29 Відповісти
Да, да, конечно! И начать надо с 41 миллиона долларов, выведенных Коломойским из Привата на офшор Зеленского!
04.05.2020 20:17 Відповісти
 
 