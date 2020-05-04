За кордоном близько $30-40 млрд виведених коштів, - заступниця голови антикорупційного комітету, "слуга народу" Янченко
Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що в Україні зараз не найкраща ситуація з поверненням корупційних активів, виведених за кордон.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Не краща ситуація і з поверненням корупційних активів, виведених за кордон. Тут можна говорити ще починаючи з Лазаренка, закінчуючи оточенням Януковича і деякими сумнівними персонажами часів Порошенка. Лише в одиничних випадках вдалося завершити розслідування кримінальних проваджень в Україні і повернути кошти", - сказала нардеп.
За її словами, виведені кошти "перебувають у різних юрисдикціях і різних країнах".
"За оцінками експертів, може йтися про 30-40 мільярдів доларів. Було б добре, повернути хоча б частину цих коштів", - зазначила Янченко.
Ну и кто же их вернет, если не вы? Принимайте решения и законы. Блаблабла. Балаболка.
Лучше подумайте, почему к нам деньги не идут...
На яких дебілів це розраховано??? От реально, залишились ще ідіоти, які вірять у повернення цих коштів? Скільки ще років лохи будуть вестись на подібну дурню?
Вкладывайте в Украину.
Да очень просто! Расследование, суд и признание этих денег коррупционными.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_iz-ukrainy-za-gody-nezavisimosti-vyveli-v-ofshory-167-milliardov/447156?mobile=true Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов.
Надо больше у МВФ под проценты одалживать, МВФ это нравится.
Лазаренко она вспомнила! Ты тогда в садик на горшок ходила!
Вот дела посвежее, "антикоррупционерка".
https://www.unian.net/economics/finance/10331355-rastvoritsya-milliardam-yanukovicha-pomog-bank-poroshenko-smi.html "Раствориться" миллиардам Януковича помог банк Порошенко .
Или проверьте заявление Уманского! По 50 млрд каждые полгода недополучение бюджета! Они ведь где то оседают? Детский сад какой то.
Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн
"Вернуть" можно только одним путем - создать в Украине условия, чтобы инвесторы сами захотели вкладываться, тогда деньги частично вернутся в виде инвестиций.
Все остальное - сказки для люмпено-быдла.