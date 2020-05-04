УКР
У Києві за добу зафіксували 24 нові випадки COVID-19, одна людина померла, всього 1535 інфікованих, - Кличко

За минулу добу в Києві зафіксували 24 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася ще на 24 людини. Один випадок, на жаль, - летальний. На сьогодні в столиці вже 1535 підтверджених випадків захворювання COVID- 9. З них 27 осіб померли", - розповів він.

COVID-19 підтвердили у 15 жінок віком від 27 до 81 року. І 8 чоловіків від 19 до 74 років. І у хлопця, якому 17 років. У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Зазначу, що кілька днів кількість тих, у кого виявили вірус, дещо зменшується. Але, разом з тим, зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом коронавірус перебуває 215 пацієнтів, в тому числі 4 дітей. З підозрою на COVID-19 - 68 хворих. З пневмоніями - всього 413 пацієнтів ", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двох гуртожитках у Києві виявлено осередки захворювання на COVID-19: вони закриті на карантин, - Кличко

Какая стрррашная эпидемия. В мозгу у педали как опарыши зашевелились мысли, чем бы ещё изгадить жизнь киевлянам. Для их же блага, естессно!
04.05.2020 12:14 Відповісти
Где "массовый падеж" и "горы трупов"?Где "гробы,как в Италии"?
04.05.2020 12:20 Відповісти
+3
04.05.2020 12:11 Відповісти
04.05.2020 12:11 Відповісти
За неделю жена уже успела выздоровить
04.05.2020 12:27 Відповісти
Какая стрррашная эпидемия. В мозгу у педали как опарыши зашевелились мысли, чем бы ещё изгадить жизнь киевлянам. Для их же блага, естессно!
04.05.2020 12:14 Відповісти
Вспышка справа, вспышка слева, так в армии тренировали и страх куда-то исчезает, ко всему люди привыкают.
04.05.2020 12:16 Відповісти
По трипперу данные есть ?
А как со СПИДом дела ?
04.05.2020 12:16 Відповісти
А туберкулез?
04.05.2020 12:19 Відповісти
Мне тут много раз объясняли что туберкулёз - это болезнь социальных низов, и что приличным людям он не опасен. Вот думаю - это я дурак, или те кто мне это рассказывали ?
04.05.2020 12:22 Відповісти
Звиздят.Так что второй вариант ("или те,кто мне это рассказывал")
04.05.2020 12:31 Відповісти
За словами медика, тільки завдяки карантину установи охорони здоров'я не мають величезного навантаження Головний лікар Олександрівської лікарні в Києві Людмила Антоненко стверджує, що коронавірус небезпечніше грипу. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню https://lb.ua/society/2020/05/02/456578_ya_bi_rozslablyalasya_intervyu_z.html "Лівий берег". "У сезон грипу також надходить багато хворих, є і дуже важкі пневмонії, і пацієнти вмирають, і медичний персонал хворіє. Наприклад, в цьому році ми врятували хворого, який був просто приречений, підключивши його до апарату ЕКМО. У нього був грип типу А . Він дуже небезпечний, дуже заразний (заразний), але на сьогодні ми бачимо, що вірус COVID-19 ще більш контагіозний і ще більш небезпечний ", - зазначила вона.Читайте також: https://focus.ua/lifestyle/454368-moda-posle-koronavirusa-trendi-2020 Маски зникнуть, а спортивні костюми залишаться. Що ми будемо носити після карантину За її словами, тільки завдяки карантину установи охорони здоров'я не мають величезного навантаження.На питання, чи зросте кількість хворих і госпіталізованих після скасування карантину, Антоненко відповіла: "Може рости, а може бути, нам пощастить: вже сонячно, повітря прогрівається, може, буде не так багато хворих, як було б у другий період року".Крім того, лікар розповіла, чи буде восени друга хвиля поширення коронавируса."Очікується, що так. Ми не знаємо, як буде вести себе цей вірус, але за законами життя вірусів має бути друга хвиля. Про це говорять інфекціоністи та епідеміологи", - сказала Антоненко.
04.05.2020 12:17 Відповісти
Про це говорять інфекціоністи та епідеміологи", - сказала Антоненко.

Ага, а еще бабки на лавочках много о чем говорят.... уровень!
04.05.2020 12:26 Відповісти
Цитата. "Мы с рождения строим свою иммунную систему, каждый день контактируя с бактериями и вирусами, наш организм модулирует антитела. Если мы поместим ребенка в стерильный пузырь он не вырастет здоровым, он будет стерилен, но беззащитен перед инфекциями. Что я вижу сейчас, вы взяли человека, посадили в стерильный дом, рекомендовали омывать все дезинфекторами, убивая 99% бактерий и вирусов, говорите одевать маску и перчатки, когда выходить наружу. Какую роль это играет для иммунной системы? Иммунная система «детренируется» начнет снижаться. Дезинфицируя все, мы убиваем и те бактерии и вирусы, что работают на нас. Это наука, ребята… И здравый смысл.А после "открытия" карантина, что вы думаете случится? Будет подъем количества заболеваний, мы уже снизили иммунитет населения."
04.05.2020 14:42 Відповісти
Где "массовый падеж" и "горы трупов"?Где "гробы,как в Италии"?
04.05.2020 12:20 Відповісти
in the nightmares
04.05.2020 12:28 Відповісти
Шо ты, как маленький... метро же закрыли, если бы не закрыли, были бы одни трупики. (С)
04.05.2020 12:28 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191868.html Житомир.info | ​Лікарню у Бердичеві закрили на карантин, ще один спалах COVID-19 - серед медиків Коростеня
04.05.2020 12:23 Відповісти
Подскажите сколько десятков гробов подвозить к этому очередному центру эпидемии.
04.05.2020 12:27 Відповісти
Не менее 500 сразу бери,не промахнешься.А у тебя лаковые?
04.05.2020 12:33 Відповісти
Да в Киеве СПИДОМ болеют в 100 раз больше,чем этим короногрипом несчастных ым,развели панику из каждого утюга
04.05.2020 12:26 Відповісти
Ищи, кому выгодно...
"Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.
04.05.2020 14:50 Відповісти
60%гражда Украины погибает от сердечно-сосудистой заболеваний,от короногрипом только 3%заьплевших,афера века
04.05.2020 12:29 Відповісти
Чем больше информации по коронавирусу, тем чаще появляется шалая мысль, что население восточной Европы обладает каким-то особым иммунитетом. И это не зависит ни от карантина, ни от чего-то еще. Такая же история была со свинским гриппом в 2009. Мы его практически не заметили, как и все наши ближайшие соседи.
04.05.2020 12:34 Відповісти
Кличко, відкривай базари. Не знищуй малий бізнес.
04.05.2020 22:46 Відповісти
 
 