У Києві за добу зафіксували 24 нові випадки COVID-19, одна людина померла, всього 1535 інфікованих, - Кличко

За минулу добу в Києві зафіксували 24 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася ще на 24 людини. Один випадок, на жаль, - летальний. На сьогодні в столиці вже 1535 підтверджених випадків захворювання COVID- 9. З них 27 осіб померли", - розповів він.

COVID-19 підтвердили у 15 жінок віком від 27 до 81 року. І 8 чоловіків від 19 до 74 років. І у хлопця, якому 17 років. У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Зазначу, що кілька днів кількість тих, у кого виявили вірус, дещо зменшується. Але, разом з тим, зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом коронавірус перебуває 215 пацієнтів, в тому числі 4 дітей. З підозрою на COVID-19 - 68 хворих. З пневмоніями - всього 413 пацієнтів ", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двох гуртожитках у Києві виявлено осередки захворювання на COVID-19: вони закриті на карантин, - Кличко