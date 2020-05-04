Розслідування справи про "плівки Єрмака" ведеться повним ходом, брат глави ОП ходить на допити - "слуга народу" Янченко

Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що зараз "ведеться повним ходом" розслідування справи про записи, на яких брат голови Офісу Президента Денис Єрмак нібито торгує посадами і домовляється про лобіювання інтересів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Що вдалося з'ясувати? По-перше, претензії не так до глави Офісу президента, як до його брата. По-друге, жодну людину, яка фігурувала на плівках, оприлюднених Леросом, не призначено на посаду. Тому на перший погляд це більше схоже на історію про родича, який забагато хизується, ніж на корупцію високопосадовця. Але у нашої команди є принцип, який полягає в тому, що недоторканних немає. Тому розслідування ведеться повним ходом, брат Андрія Єрмака ходить на допити, а у нього вдома проводяться обшуки. Якщо буде доведено, що були зловживання, причетні особи мають бути притягнені до відповідальності", - сказала Янченко.

Відповідаючи на питання про те, чи повинен голова ОП Андрій Єрмак піти у відставку в разі доведення провини його брата, Янченко сказала:

"На його розсуд. Але я вважаю, що людям не під силу відповідати за вчинки всіх їхніх родичів".

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".