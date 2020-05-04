УКР
Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
Розслідування справи про "плівки Єрмака" ведеться повним ходом, брат глави ОП ходить на допити - "слуга народу" Янченко

Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що зараз "ведеться повним ходом" розслідування справи про записи, на яких брат голови Офісу Президента Денис Єрмак нібито торгує посадами і домовляється про лобіювання інтересів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Що вдалося з'ясувати? По-перше, претензії не так до глави Офісу президента, як до його брата. По-друге, жодну людину, яка фігурувала на плівках, оприлюднених Леросом, не призначено на посаду. Тому на перший погляд це більше схоже на історію про родича, який забагато хизується, ніж на корупцію високопосадовця. Але у нашої команди є принцип, який полягає в тому, що недоторканних немає. Тому розслідування ведеться повним ходом, брат Андрія Єрмака ходить на допити, а у нього вдома проводяться обшуки. Якщо буде доведено, що були зловживання, причетні особи мають бути притягнені до відповідальності", - сказала Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували зі "зловживання владою" в "шахрайство", - адвокати Лероса

Відповідаючи на питання про те, чи повинен голова ОП Андрій Єрмак піти у відставку в разі доведення провини його брата, Янченко сказала:

"На його розсуд. Але я вважаю, що людям не під силу відповідати за вчинки всіх їхніх родичів".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Автор: 

Янченко Галина (71) Єрмак Андрій (1427) Єрмак Денис (96)
Коментарі
+13
брат главы ходит на допросы, и по прежнему предлагает должности только такса стала выше, под следтствием как никак.
04.05.2020 12:24 Відповісти
+12
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8526
04.05.2020 12:25 Відповісти
+12
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8632
04.05.2020 12:26 Відповісти
а шо носит...
04.05.2020 12:22 Відповісти
ні він у велюр ходить
04.05.2020 13:12 Відповісти
брат главы ходит на допросы, и по прежнему предлагает должности только такса стала выше, под следтствием как никак.
04.05.2020 12:24 Відповісти
Он - ходит, а Кузьменко Юлия - ездит... Надо спрашивать, что лучше?
04.05.2020 12:41 Відповісти
В чём сила, брат?
04.05.2020 12:24 Відповісти
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8632
04.05.2020 12:26 Відповісти
они как кровные братья
04.05.2020 13:15 Відповісти
Як від одної мами...
04.05.2020 13:51 Відповісти
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8526
04.05.2020 12:25 Відповісти
Угу..Брат при смерти лежал в багажнике мерса, весь израненный Порошенком.
04.05.2020 12:29 Відповісти
Зебіли, хавайТе, це роса божа.
04.05.2020 12:26 Відповісти
Ща всё досконально расследуют и посадят ...Лероса.
04.05.2020 12:26 Відповісти
А почему он еще на свободе, опорочил воскресшего брата, и думает что это сойдет ему с рук.
04.05.2020 12:28 Відповісти
Ёмкие и точные комментарии про эту деятельницу в отдельной статье админу не нравятся. Так что полегче.😉
04.05.2020 12:26 Відповісти
Буду бить аккуратно, но сильно.
04.05.2020 12:30 Відповісти
«И пошел брат на брата...»
04.05.2020 12:28 Відповісти
Ермак воскрес?
Воистину воскрес!
04.05.2020 12:30 Відповісти
Христос неизвестно, а Эрмак-точно.
04.05.2020 12:43 Відповісти
Ну, якщо Єрмак не пов'язаний з братом то, брата потрібно судити за шахрайство.
04.05.2020 12:31 Відповісти
канєшна-канєшна!
демократі... демократичніші ви наші!
04.05.2020 12:40 Відповісти
скажут что пошутил, и дело с концом
04.05.2020 12:43 Відповісти
а второй брат, пока зеля видосики снимает, как ни в чем не бывало, продолжает "руководить" страной..... офигенно!
04.05.2020 12:47 Відповісти
Там не стільки кримінальна складова як моральна, обидва братки достойні один одного в цьому плані.
04.05.2020 13:34 Відповісти
ходит на допросы. А ДОЛЖЕН С ВИЛАМИ В СПИНЕ ЛЕЖАТЬ.
04.05.2020 13:38 Відповісти
"Боярам в думах говорить по-ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
Схоже, в Зю!-команді вирішили скористатися цією рекомендацією від Петра І. Тому і використовують в якості "говорящої голови" саме Галю.
Щоб ще й весело було.
04.05.2020 13:49 Відповісти
брат главы ОП ходит на допросы

Куда-куда ходит? По идее, сидеть он должен, а не ходить
04.05.2020 13:53 Відповісти
Та ничего ему не будит. Ходить можно Годами и поменять кучу следователей , а если и передадут в Суд , то причин не начать или продолжать Вечно.
04.05.2020 14:09 Відповісти
а почему ходит а не сидит в сизо?. видаль моника заступилось
у него или мошенничество или коррупция... третьего не дано..)))
04.05.2020 14:22 Відповісти
Якщо одним словом охарактеризувати нинішню владу то це слово - ПІЗДЬ.Ж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.05.2020 16:00 Відповісти
 
 