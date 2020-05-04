Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів

Сьогодні Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалить детальний план виходу країни з карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоб бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях. Повний список озвучимо сьогодні на відкритому позачерговому засіданні уряду о 13:00", - повідомив прем'єр.

