12 002 70

Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів

Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів

Сьогодні Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалить детальний план виходу країни з карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоб бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях. Повний список озвучимо сьогодні на відкритому позачерговому засіданні уряду о 13:00", - повідомив прем'єр.

Автор: 

+16
Барін в парк ходіть дозволіл, благодарствуєм.
04.05.2020 12:31
+13
Поздно батенька пить "Боржоми". Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
04.05.2020 12:31
+13
Шмыгаль кто ты такой запрещать в парке гулять?По конституции у меня свобода передвидегия,я тебя и твой карантин вертел,верчу и вертеть буду
04.05.2020 12:32
Поздно батенька пить "Боржоми". Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
04.05.2020 12:31
Ну, это они решили возглавить процесс.
А то смотрят без них люди все решили уже ))
04.05.2020 12:44
03.05.20
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.https://censor.net/v3193047
Министерство здравоохранения Украины записало видеообращение к украинцам, в котором просит побыть еще немного дома.
Как передает https://censor.net/, видео размещено на странице Минздрава в https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/245194913352804/?__xts__[0]=68.ARAtRKF5pnisjqjjLGRDciRZ-u3Ryfw4SQBSEnTEwHPh1Nkur-ohAJWAO6PLoionP9XodGhKU3e-3**************************************************************************************************************************************************************************-KsKzLyO99XEVytYhyKVbfX9ov7czQ9__wx-leLF5elSat7kRYdWRirvZamlw5e3kZYyQpfg6v_v9Pc7bUCzNBYc6WqQA9nCKuuS8rpbEOu8&__tn__=-R Facebook .
"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынеждены отказаться от развлечений на период карантина.
Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются.
!Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, за чем так соскучились", - образается Минздрав к украинцам.
04.05.2020 13:07
За 2 месяца в Украине в ДТП погибло 500 человек,несколько тысяч травмированоhttps://www.google.com/amp/s/www.autocentre.ua/news/25-tysyach-dtp-za-pervye-dva-mesyatsa-skolko-lyudej-pogiblo-v-2020-godu-1207948.html/amp
04.05.2020 13:16
В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек https://censor.net/n3193109
04.05.2020 12:53
04.05.2020 13:03
Барін в парк ходіть дозволіл, благодарствуєм.
04.05.2020 12:31
только по маленькому дозволил, по большому еще табу.
04.05.2020 12:33
Шмыгаль кто ты такой запрещать в парке гулять?По конституции у меня свобода передвидегия,я тебя и твой карантин вертел,верчу и вертеть буду
04.05.2020 12:32
Потому карантин и неэффективен, что полудурки его вертят...
Кстати, парки ведь пришлось для нормальных людей закрыть именно из-за придурков, которые в парках не соблюдали никаких карантинных мер предосторожностей - из-за вас и нормальные люди пострадали.
04.05.2020 12:34
нормальные бы дурантин не вводили. так что формально ты прав на все 100%: всё именно из-за придурков: вначале они проголосовали по приколу...
04.05.2020 12:37
Швеция карантин не вводила,но этот даун насмотрелся телевизора и самоизолировался на балконе,к жене ближе чем на метр не подходит,скоро его жена к соседу пойдет карантин ослаблять
04.05.2020 12:42
В Швеции правительство не имеет законных полномочий на введение карантина. Потому и не ввело его.
Не был бы ты дауном - знал бы это.

Хотя сами шведы, в отличие от тебя, относятся ко всему очень ответственно и держат дистанцию везде, где это возможно, даже в общественном транспорте. А ты дистанцию держишь? Конечно же нет, потому, что шведы - разумные и ответственные, а ты - лихой придурок без мозгов.
04.05.2020 12:49
Мудозвон ты когда последний раз в Швеции был?Я на прошлой неделе и в Дании и Германии,все ходят как всегда,все работают как всегда,потому что они разумные,а не истерички как тытебе по телевизору и голую задницу покажут,ты из дома выйти будешь боятся,ещё и фантазируешь про Швецию,где не был в а карантине,клоун
04.05.2020 12:56
Как это вам удалось?! Границы же закрыты
04.05.2020 13:01
Отож.
04.05.2020 13:03
Я на параходе работаю,все время работаю,так как в Европе никто не собирается уничтожать свою экономику из за гриппа,зато " самая богатая в Европе страна Украина" выключила свою экономику полностью,так последствия будут в РАЗЫ БОЛЬШЕ,чем от гриппа
04.05.2020 13:12
Как такое может быть?? В Германии даже в соседний город нельзя ездить, не то что в другую страну. Даже к родителям. Все сидят по домам. Границы закрыты
Какие пароходы ?? 🤯
04.05.2020 13:17
Ой нимагу,ты когда в Германии был?Откуда информация по наличию передавали? С 19 апреля работают магазины и людей в масках я вообще не видел,только за руку на здороваются другие с другом,вот и весь карантин,все работают
04.05.2020 13:20
Работают только магазины до 800кв.м. И то недавно. Все остальное: кафе , парикмахерские, спортзалы, больницы и тыды ЗАКРЫТО. Никто никуда не ездит
04.05.2020 13:26
Все ездят без проблем,если не был в Германии посмотри вебкамерв в городах полно людей,магазины открыты до 800 м их 90%, ещё повторю,в масках никого не видел
04.05.2020 13:30
Точно - в Германии, Великобритании, Испании, Италии, Австрии, Чехии, Польше и тд проголосовали по приколу.
Хочешь сойти за умного - просто ничего не пиши, а то как обычно - выходит тупой треш.
04.05.2020 12:46
Хочешь сойти за умного - просто ничего не пиши, а то как обычно - выходит тупой треш.
04.05.2020 12:47
Именно так, повторяй это себе каждый раз, когда есть желание накалякать чушь про "по приколу", которую ты намарал выше.
04.05.2020 12:51
я понимаю, что кацапский младенец с переполненными подгузниками головку гордо держит...
тебя даже обсирать не надо чтоб идиотом выставить: ты всё сам делаешь.
04.05.2020 12:57
Выкручиваться и стрелки переводить ты любишь, но мозгов нет, ибо в постах все видно - ты обвинил больше половины Европы в том что они голосовали "по приколу" - потому у них и карантин. А все по тому, что ты недоумок.
показати весь коментар
04.05.2020 13:05
показати весь коментар
04.05.2020 13:07
Ессно нечего - ты уже облажался и тебя макнули в это мордочкой. Выйти из этой ситуации достойно можно только признав, что написал лажу. Но это про "достойно", а не про тебя.
04.05.2020 13:17
продолжай. мне добавить нечего: ты сам себя...
04.05.2020 13:19
Что ты такое,что бы мне указывать что делать? В ДТП в Украине гибнет в 10 раз больше людей,чем от этого грипп,можешь закрыться дома на самоизоляция пожизненно на одного барана на улице меньше будет
04.05.2020 12:39
Почитай как адекватные страны ввели карантин. Та же Варшава
https://the-warsaw.com/14199/mozhno-li-zharit-shashlyk-a-zagorat-bez-maski-otvety-na-samye-chastye-voprosy/ А ЗАГОРАТЬ БЕЗ МАСКИ? ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
04.05.2020 12:45
Вот и почитай - в Италии, Испании, Австрии и тд ты для того, чтобы из дома выйти обязан был заполнить заявление, обосновав цель выхода.
Что бы ты вопил на такие меры, проживая в Австрии, интересно?
04.05.2020 12:54
Проживая в Австрии я бы не вопил
04.05.2020 13:20
Польша уже посчитала убытки и попросила украинских рабочих вернуться
04.05.2020 13:18
А что они такое в парках антикарантинное вытворяли, что аж парки пришлось закрыть ?
04.05.2020 12:55
Парки наверное были разносчиками вируса,дблы блть
04.05.2020 13:22
Дышали на одинокие троечки мусоров и нацгвардецев!
04.05.2020 13:22
Университеты тоже открывайте. Не забудьте транспорт,
04.05.2020 12:32
что уже самим страшно на своих жен смотреть что решили объекты индустрии красоты открыть.
04.05.2020 12:32
Там скорее ботоксофабрики.
04.05.2020 12:34
За..ав!
04.05.2020 12:32
Что означает ,,часть,,?Иными словами кто власти лижет жопу того откроют а ********** открываться запретят.Вон ресторан нардепа работал при запрете весь карантин и никто его даже на символичную сумму не оштрафовал.
04.05.2020 12:33
Удивительно. По всей планете называют одну и ту же дату.
А ещё говорят что никакого "мирового правительства не существует". Ха.
04.05.2020 12:33
Вчера Зеленского кремировали.
04.05.2020 12:35
Я категорически против внесудебных расправ. Должен быть суд.
04.05.2020 12:38
Кремировали посмертно.
Ты был прав....
04.05.2020 12:40
Жаль. Он мог бы рассказать много интересного на допросе.
04.05.2020 12:42
Что там он мог рассказать? - марионетка!
04.05.2020 12:46
Кто передавал приказы, от кого и какие.
04.05.2020 12:47
Не нужно ничего открывать.А то коронавирус по всей стране разнесут.
04.05.2020 12:37
Да так и будет. Пока 80% не переболеет, пока не обзаведемся иммунитетом, пока не придумают вакцину... и т.д.
04.05.2020 12:47
Вы уже ничего не планируете, пан Шмыгаль. Вы просто оформляете свершившееся.
04.05.2020 12:40
а они не закрывались вместе с яжмамками тугосерями обоссаным алкашами опухшими парками и наливайками..
04.05.2020 12:40
До речі, ви не вкурсі скільки бомжів та алкашів померло від ковід? Я щось не спостерігаю їх зменшення.
04.05.2020 12:44
В Запорожье такое кол-во вылезло, как никогда. Сидят на каждой остановке. Где они берутся - непонятно!
04.05.2020 12:48
врядли. ..разве от боярки фуфыриков сифелиса и дезентерии а еще поза вчера тащили металл))
04.05.2020 12:52
Рівень захворюваності треба підтримувати на рівні можливостей лікарень. Друга хвиля заражень почнеться з послабленням карантину. І так доки все населення не набуде стадний імунітет. Після чого вірус відійде сам через недостачу нових жертв.
04.05.2020 12:43
https://focus.ua/ukraine/454768-koronavirus_opasnee_grippa_oseniu_mozhet_byt_vtoraia_volna__vrach_aleksandrovskoi_bolnitsy Коронавирус опаснее гриппа, осенью может быть вторая волна, - врач Александровской больницы
04.05.2020 12:57
Краще би стоматології відкрили....
Яка різниця - це салон чи стоматкабінет ?
04.05.2020 12:46
В Запорожье стоматологии некоторые работают.
04.05.2020 12:48
04.05.2020 12:48
04.05.2020 12:49
04.05.2020 12:49
04.05.2020 12:50
04.05.2020 12:56
Котейке скоро кушать нечего будет, вот и беспокоится))))
04.05.2020 12:59
Парикмахерские я б пока не открывала, там очень близкий контакт с мастером. Все остальное нужно открывать. Парки и скверы- не имеют отношения к бизнесу. Они и так открыты.
04.05.2020 13:08
Об'єкти індустрії краси ще рано відкривати. Манікюр, педікюр та фарбування волосся можна самим робити. У цій сфері послуг дистанція взагалі неможлива.
04.05.2020 13:12
А міжміські сполучення? В мене дача під Чугуєвом,в цьому році ще не їздив. садити треба...
04.05.2020 13:40
та пагаді...глянь що уже на ринках робиться (не треба ні пасхи. ні гробків. ні першомая. ні дня пабєди) ...до середини літа ковіднутих півмільона буде...
04.05.2020 13:48
 
 