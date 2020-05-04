12 002 70
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів
Сьогодні Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалить детальний план виходу країни з карантину.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоб бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях. Повний список озвучимо сьогодні на відкритому позачерговому засіданні уряду о 13:00", - повідомив прем'єр.
Топ коментарі
+16 Eugene Homenko
показати весь коментар04.05.2020 12:31 Відповісти Посилання
+13 18c49ed2
показати весь коментар04.05.2020 12:31 Відповісти Посилання
+13 Станислав Станислав #469254
показати весь коментар04.05.2020 12:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то смотрят без них люди все решили уже ))
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.https://censor.net/v3193047
Министерство здравоохранения Украины записало видеообращение к украинцам, в котором просит побыть еще немного дома.
Как передает https://censor.net/, видео размещено на странице Минздрава в https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/245194913352804/?__xts__[0]=68.ARAtRKF5pnisjqjjLGRDciRZ-u3Ryfw4SQBSEnTEwHPh1Nkur-ohAJWAO6PLoionP9XodGhKU3e-3**************************************************************************************************************************************************************************-KsKzLyO99XEVytYhyKVbfX9ov7czQ9__wx-leLF5elSat7kRYdWRirvZamlw5e3kZYyQpfg6v_v9Pc7bUCzNBYc6WqQA9nCKuuS8rpbEOu8&__tn__=-R Facebook .
"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынеждены отказаться от развлечений на период карантина.
Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются.
!Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, за чем так соскучились", - образается Минздрав к украинцам.
Кстати, парки ведь пришлось для нормальных людей закрыть именно из-за придурков, которые в парках не соблюдали никаких карантинных мер предосторожностей - из-за вас и нормальные люди пострадали.
Не был бы ты дауном - знал бы это.
Хотя сами шведы, в отличие от тебя, относятся ко всему очень ответственно и держат дистанцию везде, где это возможно, даже в общественном транспорте. А ты дистанцию держишь? Конечно же нет, потому, что шведы - разумные и ответственные, а ты - лихой придурок без мозгов.
Какие пароходы ?? 🤯
Хочешь сойти за умного - просто ничего не пиши, а то как обычно - выходит тупой треш.
тебя даже обсирать не надо чтоб идиотом выставить: ты всё сам делаешь.
https://the-warsaw.com/14199/mozhno-li-zharit-shashlyk-a-zagorat-bez-maski-otvety-na-samye-chastye-voprosy/ А ЗАГОРАТЬ БЕЗ МАСКИ? ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Что бы ты вопил на такие меры, проживая в Австрии, интересно?
А ещё говорят что никакого "мирового правительства не существует". Ха.
Ты был прав....
Яка різниця - це салон чи стоматкабінет ?