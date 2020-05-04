Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що "заради безпеки людей і заради відновлення справедливості має бути чіткий план і рівні умови дотримання й послаблення обмежень".
"І сьогодні на засіданні уряду я донесу свою позицію", - наголосив Кличко на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Мер зазначив, що Київ перший етап такого плану оприлюднив. І, з огляду на епідеміологічну ситуацію, сподівається запроваджувати його із 12 травня.
За словами мера столиці, влада сьогодні має шукати і ухвалювати зважені і справедливі рішення, заради безпеки та життя людей, заради економіки і розвитку міст і держави.
"Останніми днями багато дискусій та емоцій щодо термінового і майже тотального скасування обмежень. ... Давайте шукати й ухвалювати виважені рішення і справедливі, Заради безпеки і життя людей. Заради економіки і розвитку міст та держави. Не погрожувати. Не застосовувати силу або кримінальні справи. Не вдаватися до популізму. А думати передусім про відповідальність, яку поклали люди на владу", - сказав Кличко.
