УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3296 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 563 10

Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко

Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що "заради безпеки людей і заради відновлення справедливості має бути чіткий план і рівні умови дотримання й послаблення обмежень".

"І сьогодні на засіданні уряду я донесу свою позицію", - наголосив Кличко на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Мер зазначив, що Київ перший етап такого плану оприлюднив. І, з огляду на епідеміологічну ситуацію, сподівається запроваджувати його із 12 травня.

Також читайте: Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів

За словами мера столиці, влада сьогодні має шукати і ухвалювати зважені і справедливі рішення, заради безпеки та життя людей, заради економіки і розвитку міст і держави.

"Останніми днями багато дискусій та емоцій щодо термінового і майже тотального скасування обмежень. ... Давайте шукати й ухвалювати виважені рішення і справедливі, Заради безпеки і життя людей. Заради економіки і розвитку міст та держави. Не погрожувати. Не застосовувати силу або кримінальні справи. Не вдаватися до популізму. А думати передусім про відповідальність, яку поклали люди на владу", - сказав Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20192) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
https://censor.net/user/211975 - Киев..!!

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 6825
показати весь коментар
04.05.2020 12:44 Відповісти
+1
В Испании с начала эпидемии заболели более 216 тысяч человек, умерло более 25 тысяч.

Это конец света, по понятиям сцыкуна Зели.
Но вот уже с 2 мая в Испании ослабили карантин.
Вот как вчера выглядела Испания.
Барселона.
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 7940
показати весь коментар
04.05.2020 12:42 Відповісти
+1
Малага
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 7242
показати весь коментар
04.05.2020 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Испании с начала эпидемии заболели более 216 тысяч человек, умерло более 25 тысяч.

Это конец света, по понятиям сцыкуна Зели.
Но вот уже с 2 мая в Испании ослабили карантин.
Вот как вчера выглядела Испания.
Барселона.
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 7940
показати весь коментар
04.05.2020 12:42 Відповісти
Малага
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 7242
показати весь коментар
04.05.2020 12:42 Відповісти
Кадис
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 2752
показати весь коментар
04.05.2020 12:43 Відповісти
Какой ужас, все без намордников. Сейчас же "мор", по теории нашего МОЗ, начнется.
показати весь коментар
04.05.2020 14:57 Відповісти
https://censor.net/user/211975 - Киев..!!

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко - Цензор.НЕТ 6825
показати весь коментар
04.05.2020 12:44 Відповісти
И ведь не поспоришь.
показати весь коментар
04.05.2020 12:57 Відповісти
Сцыкун, это точно. А как бы петики вопили, если бы было, как в Испании!
показати весь коментар
04.05.2020 13:21 Відповісти
И не говори. Вопели бы "ШМАРКЛЕЙ УБИЛО УКРАИНЦЕВ!!!" А то, что мародёр из закрытого Козина хрюкал о "необходимости отменить карантин и запустить метро"- не в счет.
показати весь коментар
04.05.2020 15:47 Відповісти
Разместишь картинку, как там будет через недельку-две. Особенно интересуют фоточки из больниц. А так- бараны вырвались "на волю" и решили, что "вируса нет". "Ты его не видишь, а он есть" (с) У нас тоже таких баранов- тьма тьмущая. Тех, что постоянно блеют об "усчимлении прав" и "отмене карантина". Стадо безмозглое.
показати весь коментар
04.05.2020 15:44 Відповісти
Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко - Цензор.НЕТ 9483
показати весь коментар
04.05.2020 18:07 Відповісти
 
 