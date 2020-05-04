УКР
Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський

Кабінет Міністрів України готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні", – зауважив президент Зеленський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

Послаблення карантинних заходів потрібне для підтримки економіки України, однак вони можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації. Адже навіть Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.

Топ коментарі
+14
открой глаза, уже все забили на тебя и твои приказы. фактически карантин уже кончился, а ты все ещё тормозишь
04.05.2020 12:47 Відповісти
+11
04.05.2020 12:49 Відповісти
+8
04.05.2020 12:50 Відповісти
открой глаза, уже все забили на тебя и твои приказы. фактически карантин уже кончился, а ты все ещё тормозишь
04.05.2020 12:47 Відповісти
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.https://censor.net/v3193047

В Украине за сутки Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4572 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек https://censor.net/n3193109
04.05.2020 13:09 Відповісти
9-го ватаны будут толпами бегать "дедывоевали", после 11-го возможен всплеск
04.05.2020 12:48 Відповісти
всплеск полюбому будет если станут больше собираться, пока все не переболеют. так что карантин это была отсрочка чтобы подготовиться, посмотрим что наготовили...
04.05.2020 12:50 Відповісти
..."Благая весть пришла в Россию после праздничных гробков: простой русский православный послушник Димитрий изобрел и показал патриотической общественности канонически безупречный способ победить злосчастный коронавирус, смертью жизнь поправ и за родину красиво воздымихося", - пише Василь Рибніков у своєму блозі, передають Патріоти України, та продовжує:"С губительным поветрием пришло в Россию время удивительных телевизионных историй о многочисленных подвигах русских батюшек, взнуздавших бесчисленное количество смертельных хворей, кои веками насылали на святую Русь поганые заморские круциатусы. Прыщавые пионеры-герои великой отечественной войны курят в сторонке георгиевскую ленту: все их приключения - унылое кадило по сравнению с профессиональными и умелыми действиями легендарных патриархов и митрополитов среднего звена, издревле рвавших эпидемии чумы, холеры и хламидиоза, как Тузик псалтырь. Архимандрит Сталинидий в разгар чумного мора собрал в храме сто тыщ человек, все умерли, а он даже глазом не моргнул и всех отпел хорошей песнею «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета»; .....
04.05.2020 12:48 Відповісти
Давайте, проводите меры. Иначе придется проводить меры по дезактивации помещений Рады и кабинета министров под новый состав.
показати весь коментар
по дератизации...
04.05.2020 12:54 Відповісти
04.05.2020 12:49 Відповісти
Опять "со ссылкой на пресс-службу" ...

Гюльчатай, открой личико, и скажи всё народу лично.
04.05.2020 12:49 Відповісти
Вилізло чмо.
04.05.2020 12:50 Відповісти
04.05.2020 12:50 Відповісти
Испании с начала эпидемии заболели более 216 тысяч человек, умерло более 25 тысяч.
Второе место, по заражённым, после США.
Это конец света, по понятиям сцыкуна Зели.
Но вот уже с 2 мая в Испании ослабили карантин.
Вот как вчера выглядела Испания.
Барселона.

Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3781
04.05.2020 12:50 Відповісти
А это город Малага.
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7653
04.05.2020 12:51 Відповісти
Но наш у.бок Шмыгаль величайше разрешил открыть аж парки и скверы, где нельзя собираться больше двоих...
То есть испанцы - тупые, по мнению шмыгаля, раз уже массово гуляют по улицам)
04.05.2020 12:53 Відповісти
Алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами? Это "Эпицентра" что ли? Сбросьте кто-нибудь на шмыгаля пианино. Пусть проснётся.
04.05.2020 12:53 Відповісти
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5106
04.05.2020 12:54 Відповісти
Статуй неизвестной бубочки.
Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9418
04.05.2020 13:03 Відповісти
Раз самое главное для правительства здоровье людей- запретите продавать алкоголь и сигареты! Нет? Кишка тонка? Или все же здоровье людей для вас не самое главное?
04.05.2020 13:15 Відповісти
С 12-го числа все здоровы! Можете быть свободны...
04.05.2020 13:16 Відповісти
Очевидно весь мир понял, что коронавирус это очередная шляпа и экстренно смягчает карантинные ограничения, хотя казалось бы эпидемия в разгаре! Конечно, никто в этом не признается, иначе суммы исков будут исчисляться десятками млрд usd.
04.05.2020 13:27 Відповісти
Первое и главное в подготовке выхода с карантина - слугам народа собрать чемоданы и определиться куда бежать.
04.05.2020 13:28 Відповісти
там выше Шмыга с тобой не согласен. разберитесь там между собой, дятлы зелёные.
04.05.2020 13:36 Відповісти
Ну прямо аж кричи: "Ура! Наша мама целка!"
04.05.2020 13:38 Відповісти
Человека за которого я голосовал ,или подменили или заворожили.

Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно нужно.

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
04.05.2020 14:21 Відповісти
 
 