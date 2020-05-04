Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський

Кабінет Міністрів України готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні", – зауважив президент Зеленський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

Послаблення карантинних заходів потрібне для підтримки економіки України, однак вони можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації. Адже навіть Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.

