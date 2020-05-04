УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3362 відвідувача онлайн
Новини
2 879 27

Депутати обговорювали призначення Цушка на посаду голови митниці поки в жартівливому характері, - "слуга народу" Янченко

Депутати обговорювали призначення Цушка на посаду голови митниці поки в жартівливому характері, - "слуга народу" Янченко

Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що депутати обговорювали кандидатуру Василя Цушка на посаду голови митниці, але поки в жартівливому характері.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Обговорення в окремих групах депутатів було, але поки жартівливого характеру. Мені здається, що в усьому можна і варто шукати баланс. Баланс між досвідом і незаплямованою репутацією. Переконана, що є такі люди. Реанімовувати політичних діячів треба дуже обережно, усвідомлюючи наслідки", - сказала Янченко.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, Василь Цушко раніше обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (2005-2006). З 1 грудня 2006 по 18 грудня 2007 обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Міністр економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 року по 9 грудня 2010 року, з 16 грудня 2010 року - голова Антимонопольного комітету України. Чотири рази обирався депутатом Верховної Ради України: в 1994, 1998, 2002 і 2006 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цушко назвав "провокацією" можливість свого призначення заступником міністра фінансів

Автор: 

Цушко Василь (145) Янченко Галина (71) Державна митна служба (690)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
да не мелочитесь - бейте уже челом киле азирову
показати весь коментар
04.05.2020 12:48 Відповісти
+9
Ну, прям как принято в шапито 95.
А они когда-то что-то всерьез обсуждают?
показати весь коментар
04.05.2020 12:48 Відповісти
+8
Чем серьезней тупые дегенераты крутят свои хари, тем смешней выглядят.
"Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."

Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 942
показати весь коментар
04.05.2020 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да не мелочитесь - бейте уже челом киле азирову
показати весь коментар
04.05.2020 12:48 Відповісти
Не челом, а членом. Не киле азирову, а по клавишам. А в остальном все правильно.
показати весь коментар
04.05.2020 12:49 Відповісти
Ну, прям как принято в шапито 95.
А они когда-то что-то всерьез обсуждают?
показати весь коментар
04.05.2020 12:48 Відповісти
О да...
Було би дивно, якби ті кловуни і не жартували.
показати весь коментар
04.05.2020 12:48 Відповісти
Возьмите Юлию Марушевскую. Какой Цушко? Даже шутить о нем грешно в таком ключе
показати весь коментар
04.05.2020 12:50 Відповісти
" ... ПОКА в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко". І взагалі- то, в "шутливой форме", та у вас пліснявих, свої словосполучення
показати весь коментар
04.05.2020 12:53 Відповісти
Чем серьезней тупые дегенераты крутят свои хари, тем смешней выглядят.
"Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."

Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 942
показати весь коментар
04.05.2020 12:53 Відповісти
Квартал-95 рулить.
показати весь коментар
04.05.2020 12:56 Відповісти
шуткует- веселится обезъянник Коломойского: депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, Кива, мастурбировавший в зале Рады, Яременко во время заседания Верховной Рады договаривавшийся с проституткой : « Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов».
показати весь коментар
04.05.2020 12:58 Відповісти
***, они даже шутить не умеют
показати весь коментар
04.05.2020 13:02 Відповісти
депутаты обсуждали кандидатуру Василия Цушко на должность главы таможни, но пока в шутливом характере Источник: https://censor.net/n3193168

===
будет тупо..но смешно..
показати весь коментар
04.05.2020 13:10 Відповісти
Дебила на таможню,не смешно !
показати весь коментар
04.05.2020 13:10 Відповісти
Какие шутки, это почерк работы блазня, у него уже два шуточных правительства и куча шуточных креатур у власти, да и он сам шуточный.
показати весь коментар
04.05.2020 13:14 Відповісти
Интересно, а "слуги народа" хоть что-нибудь обсуждают в другом характере? Или хотя бы не не под дурью?
показати весь коментар
04.05.2020 13:21 Відповісти
Жартувати треба, обідаючи в ресторані "Велюр". а не в Раді. Вибирали депутатів не для того, щоб вони жартували на робочому місці. Он дві молодиці "пожартували" з президента і отримали кримінальну справу за погрози.
показати весь коментар
04.05.2020 13:23 Відповісти
Нема спокою їбон#утим...
показати весь коментар
04.05.2020 13:28 Відповісти
С вашими *********** "в шутливом характере" можем Украину потерять
показати весь коментар
04.05.2020 13:29 Відповісти
А Царева случайно на главу налоговой не обговаривали шутники?
показати весь коментар
04.05.2020 13:30 Відповісти
Царев возглавит партию Слуг
Они друг другу подходят
показати весь коментар
04.05.2020 13:49 Відповісти
зачем лишние хода?
Калетника назначайте
Большего спеца по контрабасу не найти
показати весь коментар
04.05.2020 13:48 Відповісти
обсуждение о назначении, указывало не на власть Украины, а на избранных шутов Украины
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
Что это безграмотное чмо из одесской области может???.Сначала Цушко вместе с скориком и вором Кисе и другими дебилами из партии регионов разворовали и развалили сначала Одессу, а потом и всю одесскую область, затем МВД украины, а вместе с бездарным геодезистом Азаровым Цушко развалили экономику Украины, а теперь опять хочет купить себе тёплое местечко в Киеве.и снова, что крупное развалить?? Интересно, что??? .По моему Зеленский уже и так всё развалил, что только можно!!. дальше одна пустота и нищета, для украинского народа, на оставшиеся четыре года, правда если Зеленского раньше не скинут!!!!
показати весь коментар
04.05.2020 13:59 Відповісти
Так зразу Калєтніка ставте, х%лі мєлочітся! А Авакяна примєром!
показати весь коментар
04.05.2020 14:54 Відповісти
Депутати обговорювали призначення Цушка на посаду голови митниці поки в жартівливому характері, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8734
показати весь коментар
04.05.2020 16:06 Відповісти
Это тот,который штурмовал прокуратуру, выбивая там двери?
показати весь коментар
04.05.2020 16:25 Відповісти
Да вы гляньте на эту ушлую хитрую ужратую харю! Да она же вот вот треснет! Цушко... глава таможни! мда. Волка в сторожи баранам.
показати весь коментар
04.05.2020 17:30 Відповісти
 
 