Депутати обговорювали призначення Цушка на посаду голови митниці поки в жартівливому характері, - "слуга народу" Янченко

Народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що депутати обговорювали кандидатуру Василя Цушка на посаду голови митниці, але поки в жартівливому характері.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Обговорення в окремих групах депутатів було, але поки жартівливого характеру. Мені здається, що в усьому можна і варто шукати баланс. Баланс між досвідом і незаплямованою репутацією. Переконана, що є такі люди. Реанімовувати політичних діячів треба дуже обережно, усвідомлюючи наслідки", - сказала Янченко.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, Василь Цушко раніше обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (2005-2006). З 1 грудня 2006 по 18 грудня 2007 обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Міністр економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 року по 9 грудня 2010 року, з 16 грудня 2010 року - голова Антимонопольного комітету України. Чотири рази обирався депутатом Верховної Ради України: в 1994, 1998, 2002 і 2006 роках.

