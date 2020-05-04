УКР
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

Якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосувало б 42,6% українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то за тих чи інших кандидатів проголосував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані зі стовпчика 1 таблиці 1):

  • 27,7% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 9,7% – за Петра Порошенка,
  • 8% – за Юрія Бойка,
  • 6,3% – за Юлію Тимошенко,
  • 4,1% – за Ігоря Смешка,
  • 2,8% – за Анатолія Гриценка,
  • 2,3% – за Олега Ляшка,
  • 1,2% – за Святослава Вакарчука,
  • 0,5% – за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів – загалом 2,4%,
  • 3,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 20,1% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 2,7% – відмовилися відповідати на запитання,
  • 8,5% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки стосовно до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися наприкінці квітня), то отримаємо такі результати (рейтинг 3, дані зі стовпчика 3 таблиці 1):

  • 42,6% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 14,9% – за Петра Порошенка,
  • 12,2% – за Юрія Бойка,
  • 9,7% – за Юлію Тимошенко,
  • 6,4% – за Ігоря Смешка,
  • 4,3% – за Анатолія Гриценка,
  • 3,5% – за Олега Ляшка,
  • 1,8% – за Святослава Вакарчука,
  • 0,8% – за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів – загалом 3,7%.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 1 наводяться три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС 01

Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС 02
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС 03

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із 17 по 25 квітня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до 25%, 1% - для показників близьких до 10%, 0,8% - для показників близьких до 5%, 0,4% - для показників близьких до 1%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2020 р. за чинного главу держави проголосували б 44,2% виборців.

+101
Поддерживать Зебила могут только предатели малоросы или полицаи из дыры.
показати весь коментар
04.05.2020 12:53 Відповісти
+75
Того, которого им показывает телевизор.
Это мы тут грамотные, а население в общей массе продолжает кормиться из телевизора.

Читаю твитт одной твиттерянки:
"При встрече знакомая завела речь о политике. Я ей рассказываю о Ермаке и его брате, о Радуцком, распродавшем маски и т.д..
А она мне в ответ'Не ври. Если бы это было правдой, уже показали бы по телевизору.' "

Вот так и живем...
показати весь коментар
04.05.2020 13:03 Відповісти
+73
як казала моя бабця-така правда ,як вош кашляє.
показати весь коментар
04.05.2020 12:53 Відповісти
Прихильники Порошенка - прихильники України. І ми бачили небезпеку приходу до влади зеленського. Але дійсність виявилась набагато гіршою. Я не чекала такої тотальної деукраїнізації, такого ''свята'' брехні і маніпуляцій і такої слабкості народу.
показати весь коментар
05.05.2020 02:52 Відповісти
Прихильники Порошенка - зомбированная биомасса, которая не видит в какую жопу залезла Украина под предводительством этого бандюка. У них акценты смещены с темы восстановления и возрождения страны на обсырание и унижение оппонентов.
показати весь коментар
05.05.2020 12:54 Відповісти
Ця Сасада завжди була прихильниця пуйла -- пропагандося, і ненавиділа українців. Згинь, чучундра.
показати весь коментар
05.05.2020 05:43 Відповісти
Ольга, ты не светлая, а темная. Черноротая. Найди у меня хоть один пост, подтверждающий, что я прихильниця пуйла и ненавидела украинцев.
Все вы, порхботы, брехуны.
показати весь коментар
05.05.2020 09:31 Відповісти
Кортеж Зеленского составляет 41 машина сорпровождния и перекрытие улиц.Порошенко улицы никогда не перекорывали,машин сопровождения было всего три.Зеля сцыкун?
показати весь коментар
04.05.2020 22:34 Відповісти
Зелёная власть пусть занимается реформами украинского общества в государстве Украина, пора создавать первичные Общины и объединять их в Громады,украинцы должны определиться какое государство мы строем , куда нам идти и как украинцам самим рулить государством и своею землёй. Посмотрел в гугле статус еврейской общины,умно написано,такое впечатление ,что они всегда тесно связаны с украинским народом и это тянется со времён Крепостного права,когда они управляли украинскими крепостными,когда барин с семьёй прятались в Петербурге,еврей управляющий всегда бедно одевался и ловко управлял,что бы не раздражать своих крепостных. Разобщённым украинским народом легче управлять советскими и др
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2bb-7067-9009-bb14c4f7ce2b
показати весь коментар
05.05.2020 00:22 Відповісти
У страны которая готова отдать большинство за скомороха нет будущего, такой народ заслужил карантин, нищету и оборзевших чиновников. Выбрали хавайте!!!
показати весь коментар
04.05.2020 23:09 Відповісти
Уб-людок Ермак продает должности...ПреЗерватив - я не лох в 42 года....Гуманитаркой торгуют магазины Герег...ПреЗерватив - я не лох в 42 года...Рестораны афериста Тищенко работают..и ничего, когда весь бизнес других стоит...ПреЗерватив - я не лох в 42 года..Лучше бы ты стал лохом, но работал на благо Украины, а не вредил с зеленными навозными жуками, слугами Урода..
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
Расстрельный список, кого нужно в первую очередь порешать
показати весь коментар
04.05.2020 23:36 Відповісти
Смешко, Гриценко это вообще смехопанорама.
показати весь коментар
04.05.2020 23:52 Відповісти
Народ успокоитесь, все это гоуно стоит друг друга, все они от системы которую чуть не разрушил Майдан, эти рыла из этого говнорейтинга даже не украинцы.....
показати весь коментар
05.05.2020 00:00 Відповісти
Пічаль і грусть в порохоботів - мародер-пристосуванець як вважався виборцями втричі гіршим за Зе під час минулих президентських виборів, таким і залишається - втричі гіршим, незважаючи на очевидні гальма Зе, який на разі не виправдовує тих, хто покладав на нього надії.

Повторю, бо повторєніє мать учєнія - Порошенко то бита карта вже в отвалі і звідти він не вилізе, ну як у грі в карти.

Був у нас правда не дуже давно один презик завгар, він же колишній гопник, який виліз з битої колоди завдяки, по-перше, презику-бджоляру, по друге, завдяки донбаській ваті, а по третє і мабудь головне завдяки чистоплюям-противсіхам які зі своєї надмИрної (ними уявленної) висоти не бачили різниці між Тимошенко і Яником.

Сьогодні ситуація інша. В сина завгара Порошенки є канєшно своя вата, а точніше вишивата, але її на щастя набагато менше, ніж було колись вати в Донбасі, Криму, Одесі, Харкові і далі скрізь, і чим далі тим менше.
А ще у сина завгара нема Бджоляра, який би з ним закрутив якийсь Універсал, а про противсіхів годі й говорити, бо їхня мізерна кількість, яка свого часу стала вирішальною, сьогодні є не більше як статистичною похибкою.

Окреме вітання тим, що посилаються на ОБС-Ньюс - Одна Баба Сказала-Новинарню, яка чула, що Зе ніхто не любить і то є істина. Амінь.
показати весь коментар
05.05.2020 00:00 Відповісти
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 159
показати весь коментар
05.05.2020 00:30 Відповісти
Хворіе суспільство....
показати весь коментар
05.05.2020 00:25 Відповісти
"В ходе опроса проведено 4024 интервью."

На основании этого абстрактного словосочетания я должен верить этому, типа, опросу? А какое количество т.н. "интервью" неучли или забраковали, статистики нет? Или у них все 4024 опроса прошли по фэншую (без ПНХ)? Это не рейтинг, а натягивание цифр на мозги теледаунам. Пропагандонская обработка масс.
показати весь коментар
05.05.2020 00:27 Відповісти
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8592
показати весь коментар
05.05.2020 00:27 Відповісти
странные какие-то опросы. получается после года ацкого п*здеца, который устроил Зеленский, его поддержка упала всего на 2,6% (62*73 - 42,6). ДА НУ НАХ ни верю и этого не может быть даже априори
показати весь коментар
05.05.2020 00:30 Відповісти
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2983
показати весь коментар
05.05.2020 00:32 Відповісти
Надо понимать жулик, это Порошенко.
показати весь коментар
05.05.2020 11:01 Відповісти
Часть 1 https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm

Часть 2 https://www.obozrevatel.com/politics/politicheskij-krizis-neizbezhen-no-otstavka-zelenskogo-nesvoevremennaya-intervyu-s-eks-diplomatom-chekalkinyim.htm
показати весь коментар
05.05.2020 02:32 Відповісти
единственный за кого можно голосовать это саакашвили
показати весь коментар
05.05.2020 03:05 Відповісти
в Грузии.
показати весь коментар
05.05.2020 04:41 Відповісти
По-моему, при виде как членограй у рояля приспускает штаны, рейтинг могут накрутить тока представители от ЛГБР.
показати весь коментар
05.05.2020 04:44 Відповісти
https://censor.net/user/321358

"Это(діяльність цілої армії платних порохоботів-ред.) целенаправленная политика всех против всех, стравливание, чтоб не было единства, чтоб люди не объединились не зависимо от взглядов и не снесли эту плесень, эту метастазу олигархата и криминала. Вот гниль целыми днями и льют грязь друг на друга, выпендриваясь от меценатства на украденных деньгах у народа, продолжая воровать, уничтожать государственность. Плюс рашисты это поощряют для них хаос в Украине от этих гнид только на руку, а Зе сейчас статист, даже не так - это желе. А какая разница? Человек без принципов и идей кроме одной - личного обогащения."
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2b2-729a-b4ac-3b84e505cfa7Ответить

__________________
Порохоботи працюють на Зеленського і проти України. Як і сам Петро. Нема між Пєцєю і Зєлєю розбіжностей. Вона уявна, постановочна. Вони обоє працюють проти України. Їх завдання - поділити суспільство на два ворогуючі табори, на "мародерів" і "зебілів". Але не існує ніяких мародерів і зебілів. Існує два російських шпигуни - Пєці і Зєля і ціла шобла шкідників, що вони привели у владу.
показати весь коментар
05.05.2020 04:49 Відповісти
Не жалієш ти себе,04:49,а ти все строчиш свої каракулі. Йулька заставляє працювать в 3 зміни своїх платних йулєботів .
показати весь коментар
05.05.2020 08:53 Відповісти
Де ти тут побачив щось про Юлю, продажний пєцяботе? Сьогодні я розкручую Олену Зєркаль, як єдину кандидатуру на дострокові президентські цього літа. А Зєркаль з орбіти не Тімошенко, а Порошенко. То хто тоді мені платить? Пєця, або Юля?
показати весь коментар
05.05.2020 09:06 Відповісти
Опять за старое-люблю одну,топлю за вторую,проголосую за идиотов? Ожидаемо
показати весь коментар
05.05.2020 10:05 Відповісти
Не топи за Зеркаль. Она не с орбиты Порошенко,она с орбиты умных патриотов Украины. Эта область вас не касается,от слова совсем.От такой тупой продажной тупой ш**хи как ты это не реклама а Скорее дисткредитация. Она в рекламе от лядей не нуждается. Вернись в вану.
показати весь коментар
05.05.2020 10:49 Відповісти
Давайте поговорим о мародёрах.
Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина.
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".
Viktor Shkuratovskyi:
Я вже писав. Барига - скупник краденого. Ломбарди - легальна скупка краденого. Висновок: власники ломбардів - бариги, скупники краденого - повинні відповідати перед законом.
Из комментариев на странице Игоря Бигдана:
- Планують грабувати найбідніших?
- Так это в массе своей избиратели Зе. "Зато поржем".
- Ну, в общем, да - среднестатистический порохобот не пользуется ломбардами и микрокредитами, так что своих же избирателей нахлобучат.
показати весь коментар
05.05.2020 09:08 Відповісти
Про "Дешеву готівку" самі порохоботи придумали, самі і повторюють. Нема Юлі серед власників цієї мережі і до ломбардів Юля не має ЖОДНОГО відношення. Чергова спецоперація про забрудненню найбільш чесного політика.
показати весь коментар
05.05.2020 09:28 Відповісти
Ну да,ну да. Это же на Порошенко только можно кадать какахами не заморачиваясь в доказательствах. Просто годами повторить полову с кацапских методичек. А про бахиню все вранье. Все
показати весь коментар
05.05.2020 09:40 Відповісти
К сожалению, честных политыкiв не существует в природе! Иногда встречаются личности, которые дотягивают до государственных деятелей типа Тэтчер, Пиночета, Франко, Гавела, которые вытаскивают свою страны из жопы. Наши же все только обещают нам все ту же жизнь все в той же жопе, но без дефолтных клизм и держать в узде чересчур прожорливых и агрессивных глистов... Как оно и было 28 лет!
показати весь коментар
05.05.2020 11:18 Відповісти
видать совсем погано во власти, если цифирь подключили... но это уже ничего не поменяет - началась и заканчивается весна, а посадок не было и нет... жаль, что зеленский стал очередным разочарованием страны...
показати весь коментар
05.05.2020 05:06 Відповісти
чем больше графиков и таблиц-тем меньше еды...
показати весь коментар
05.05.2020 06:27 Відповісти
шот ***** напоминает в последнее время...
показати весь коментар
05.05.2020 06:23 Відповісти
Процент долбодятлов снизился с мнимого 73% до 42%?
Ну ну,зебилы переобуваються в прыжке.
показати весь коментар
05.05.2020 07:04 Відповісти
Останні кілька виборів голосував за Гриценка. Тепер буду за націоналістів. Якщо патріоти не згуртуються, й не припинять лити лайно один на одного, то Україні точно хана. Тільки Порошенка я патріотом не вважаю.
показати весь коментар
05.05.2020 08:08 Відповісти
А я буду голосовать за инженера, который сможет начертить и построить гильотину!
показати весь коментар
05.05.2020 11:11 Відповісти
если бы мне позвонили не понятно кто, хрен знает как бы я ответил. Опрос не анонимный, поэтому кмис может смело с ним идти в дупу.
Сделайте сами опрос и никакой тупой выборки не надо
показати весь коментар
05.05.2020 08:14 Відповісти
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2497
показати весь коментар
05.05.2020 08:17 Відповісти
НЕ нужно всё судить по себе, если кому то не нравится Зеленский то это ВАША проблема, ПОСЛЕ Януковича жители Украины научились отделять МУХ от котлет, А проблема порохоботов в том, что их руководители и они сами, ВСЕХ кто не с ними сразу относят до российских агентов, А вот настоящих агентов кремля - мля как Медведчук, Бойко, Вилкулы, Рабинови и все остальные им подобные наверное для них друзья, КАК вовремя правления Порошенка, поэтому их при Порошенку не кого не посадили, А для этого были все основания - И ЭТО БОЛЬШАЯ ИХ ОШИБКА.
показати весь коментар
05.05.2020 08:19 Відповісти
Обосраться снова.
показати весь коментар
05.05.2020 10:36 Відповісти
ВІН ЗМАЖЕ , НЕХАЙ ЕРІКА СКАЖЕ....
показати весь коментар
05.05.2020 12:14 Відповісти
Соцопитування - масова маніпуляція примітивним електоратом. Прикрашена цифрами. Для того, щоб такого не було, пропоную наступне: Виборче право має бути платним. Право на місцеві вибори має той, хто заплатить ціну 10 пляшок горілки. Тобто, 1000 грн. На регіональні (обласні) - 15 пляшок. На всеукраїнські - 20 пляшок. Отримувачі соціальної допомоги виборчого права не мають. Виборче право затверджується електронною системою після тестування на політичну зрілість. Гарантовано відфільтрується біомаса, яка нездатна мислити. Депутати, обрані платними виборцями, формують Верхню палату, яка затверджує закони, і приймає рішення про недовіру владі. Напрацьовувати закони має нижня палата парламенту, обрана на базі загального виборчого права.
показати весь коментар
05.05.2020 08:28 Відповісти
Має ценз для права обирати регулюватись кількістю сплачених податків, а не разовою проплатою. Якщо протягом п'яти років сплатив податки розміром не меньше 20 тис на рік - шановно просимо на виборчу дільницю.
показати весь коментар
05.05.2020 09:12 Відповісти
можно еще запретить голосовать рыжим и хромым, мы их не любим.
показати весь коментар
05.05.2020 09:18 Відповісти
Главное дебилам запретить,как ты с ваней.
показати весь коментар
05.05.2020 09:52 Відповісти
Таким образом в сухом осадке. По сравнению с последними выборами, за год рейтинг Зеленского врос с 30,24% до 42%. Рейтинг Порошенко упал с 15,92% до 12,2% У Тимошенко снизился с 13,4% до 6,3% Так же потерял Бойко с 11,65% стало 8%.
Такого удачного правления не знал ни один президент Украины.
показати весь коментар
05.05.2020 08:35 Відповісти
Сухий залишок означає, що виборці неадекватні. Треба терміново змінювати державний устрій, і виборчу систему.
показати весь коментар
05.05.2020 08:45 Відповісти
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 57
показати весь коментар
05.05.2020 08:48 Відповісти
а лучше всего, Михалычъ ЕсссОф енд 51, не потреблять более 15 промиле, а свои электоральные соображения насчет змынюваты устрый ы выборчу систему, как и прочие порады украинским виборцям, типа "пропоную наступне: Виборче право має бути платним. Право на місцеві вибори має той, хто заплатить ціну 10 пляшок горілки. Тобто, 1000 грн. На регіональні (обласні) - 15 пляшок. На всеукраїнські - 20 пляшок. Отримувачі соціальної допомоги виборчого права не мають. Виборче право затверджується електронною системою після тестування на політичну зрілість. Гарантовано відфільтрується біомаса, яка нездатна мислити. Депутати, обрані платними и пр., и пр. и пр." - отправь лучше по более подходящему адресу:
Пиши, как А.П.Чехов советовал когда-то Ваньке: "на Рассию в деревню Кремль дедушке Путину"
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2071
показати весь коментар
05.05.2020 08:46 Відповісти
Проплаченное дурачье радуется липовым опросам
показати весь коментар
05.05.2020 09:56 Відповісти
а умники со стандартной 00..шифровкой бесятся от досады.

Занялись бы лучше родиной-мать: там, по последним сообщениям, коронавирось только начинает гулять-шалить. Грят, на Москву собырается...!!
показати весь коментар
05.05.2020 10:30 Відповісти
Скорее с удивлением смотрят на идиотов,которые верят этим опросам. Причем посты на 100 процентов совпадают с темниками от зеленых соплей. Так что радость ваша невеселая,да и залихватватво выдавленное и наигранное. По поводу вашей родины-пох на твою московию. От слова совсем. Хоть все выздыхайте.
показати весь коментар
05.05.2020 10:41 Відповісти
Наверняка Зеленский благодарит всех порохоботов, за такой высокий рейтинг доверия. Особенно боты этого форума постарались.
показати весь коментар
05.05.2020 08:52 Відповісти
Рад ,что помагаю обсираться твоему клоуну каждый день.
показати весь коментар
05.05.2020 09:54 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010578281118&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=*******************************************************************************-&hc_ref=ARSq1MNb-RL28fJC4L0itWnHIuBM76pZadzHZRrTUUd-44DTbqyiqkwfRa8QtsXxsTs&fref=nf Alex Noinets
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50

Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.

Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
показати весь коментар
05.05.2020 09:03 Відповісти
А при эвакуации на Ростов..... море уже готово разойтись на ширину чемоданов со спизженным золотовалютным запасом страны с кортежем патриотически настроенных офицероф....
показати весь коментар
05.05.2020 12:28 Відповісти
Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко

42.6% ??? - Враньё! Это если опрашивать "Слуг народа" А среди людей 0.001%. Что касается 14.9%, то тюрьма по нем плачет!
показати весь коментар
05.05.2020 09:15 Відповісти
Перед последними выборами тоже орали - соцопросы вранье.
показати весь коментар
05.05.2020 09:17 Відповісти
Ви кажете,що украiнський народ плохий ,тому що проголосував за Зеленського та його партiю Слуга народа,але ви не берете до уваги , те за що вiн не проголосував.Украiнський народ не проголосував,в переважнiй своiй бiльшостi,за полiтичну систему,яка пропонуэ йому вибирати мiж партiями i ii лiдерами,якi представляють кланово-олiгархiчнi клани,наприклад,Порошенко,Ляшко(Ахметов).Украiнський народ не проголосував за корупцiю, в тому числi i полiтичну корупцiю:Порошенко,Бойко,Ляшко.Украинський народ не проголосував за старi полiтичнi елiти,тому що бажаэ омоложення, змiну полiтичноi елiти,вiн просто втомився вiд цеэi бездарноi та корумпованоi украiнськоi,але так i не ставшою нацiональною,елiти.А це ж позитив украiнського народу,це все добре ,що в нього э! Треба ж так не розумiти й не любити свiй власний народ!!!
показати весь коментар
05.05.2020 09:40 Відповісти
"Треба ж так не розумiти й не любити свiй власний народ!!!"
Та їм чужий наш народ і Україна! Тут що не "писарь" - то або фсбешно-"ольгинская" пробльдь, або місцева прокацапська (путинвозьми!путинвведи!), або доморощена "вишивата" - домашня хитрожопа утварь - глечики, горщики, кастрюлі, якій би щось урвать і висосать від тої "неньки" та скористатися Тризубом як вилкою в мисці..

"Украiнський народ не проголосував за корупцiю, в тому числi i полiтичну корупцiю:Порошенко,Бойко,Ляшко.Український народ не проголосував за старi полiтичнi елiти,тому що бажав омоложення, змiну полiтичноi елiти,вiн просто втомився вiд цієї бездарної та корумпованої (здавалося б, украiнської) "еліти",але так i не ставшої нацiональною елiтою.
Все вірно, дуже правдиво!
показати весь коментар
05.05.2020 11:17 Відповісти
деякі ЗеБіли вже прозріли на рахунок шмарклі, але не стали розумнішими...
але багато з них це хронічні дебіли і вже невиліковні

Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9907
показати весь коментар
05.05.2020 10:44 Відповісти
Скорее наоборот. По сравнению с последними выборами, за год рейтинг Зеленского вырос с 30,24% до 42,6%. Рейтинг Порошенко упал с 15,92% до 12,2%
показати весь коментар
05.05.2020 10:58 Відповісти
Писец Бубе! Это токо первый год правления. А если все его оппоненты договорятся и выдвинут единого кандидата, который в силу своего ума не может никого кинуть, типа Кличко, с которым потом можно будет договариваться и который отлично выглядит в роли свадебного генерала и телохранителя Конституции то Бубочка может даже следующий круг не пробежать...
показати весь коментар
05.05.2020 11:09 Відповісти
Если рейтинг Зеленского будет так увеличиваться каждый год, по 10%, то к выборам у него не останется конкурентов вообще.
показати весь коментар
05.05.2020 11:17 Відповісти
Ну, ты плохо знаешь наших статистиков - они могут запросто и 150% нарисовать. Например каждый избиратель получить перед выборами промокод с бонусом 50% к его голосу... И реализует его потом на избирательном участке - украинский дижитальный стартап от талантливой молодежи...
показати весь коментар
05.05.2020 11:23 Відповісти
эти статисты абсолютно предсказали результат прошлых выборов.
показати весь коментар
05.05.2020 11:25 Відповісти
Они не предсказали - они его сформировали в среде, которая живет в фейсбуке и телеграмме...
О, всплыло в связи с 40-ка процентами продвинутых...
- Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. И заподозрила неладное, когда по экрану начали мигать сердечки...
показати весь коментар
05.05.2020 11:33 Відповісти
главное что результат выборов ПОДТВЕРДИЛ соцопросы. Для этого их проводят.
показати весь коментар
05.05.2020 11:39 Відповісти
Новые рейтинги Зе.


Как только Вову тыкают мордой во что-то вонючее, он начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том, как его красивого любят 🙂 Чего ж ты вчера к этим людям не вышел ?
Они столики расставили у твоего ОПУ, угощали, а ты ка мышка забился куда-то?
после того как Бондаренко («… я не боюсь, ничего мне не будет..») послал и Вову и Авакова, Вова напечатал «рейтинги», а Аваков начал рассказывать что местные власти сами должны решать о том что когда смягчать на карантине … (!!?) Коленочки дрожат ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена 🙂 Он от него тебе привезет привет 🙂


хроники ***********https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html
показати весь коментар
05.05.2020 12:54 Відповісти
Сторінка 9 з 9
 
 