Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС
Якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосувало б 42,6% українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то за тих чи інших кандидатів проголосував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані зі стовпчика 1 таблиці 1):
- 27,7% проголосували б за Володимира Зеленського,
- 9,7% – за Петра Порошенка,
- 8% – за Юрія Бойка,
- 6,3% – за Юлію Тимошенко,
- 4,1% – за Ігоря Смешка,
- 2,8% – за Анатолія Гриценка,
- 2,3% – за Олега Ляшка,
- 1,2% – за Святослава Вакарчука,
- 0,5% – за Олександра Вілкула,
- за інших кандидатів – загалом 2,4%,
- 3,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 20,1% – не визначилися, за кого голосувати,
- 2,7% – відмовилися відповідати на запитання,
- 8,5% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Якщо розрахувати відсотки стосовно до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися наприкінці квітня), то отримаємо такі результати (рейтинг 3, дані зі стовпчика 3 таблиці 1):
- 42,6% проголосували б за Володимира Зеленського,
- 14,9% – за Петра Порошенка,
- 12,2% – за Юрія Бойка,
- 9,7% – за Юлію Тимошенко,
- 6,4% – за Ігоря Смешка,
- 4,3% – за Анатолія Гриценка,
- 3,5% – за Олега Ляшка,
- 1,8% – за Святослава Вакарчука,
- 0,8% – за Олександра Вілкула,
- за інших кандидатів – загалом 3,7%.
Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 1 наводяться три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із 17 по 25 квітня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 4024 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до 25%, 1% - для показників близьких до 10%, 0,8% - для показників близьких до 5%, 0,4% - для показників близьких до 1%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2020 р. за чинного главу держави проголосували б 44,2% виборців.
Все вы, порхботы, брехуны.
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2bb-7067-9009-bb14c4f7ce2b
Повторю, бо повторєніє мать учєнія - Порошенко то бита карта вже в отвалі і звідти він не вилізе, ну як у грі в карти.
Був у нас правда не дуже давно один презик завгар, він же колишній гопник, який виліз з битої колоди завдяки, по-перше, презику-бджоляру, по друге, завдяки донбаській ваті, а по третє і мабудь головне завдяки чистоплюям-противсіхам які зі своєї надмИрної (ними уявленної) висоти не бачили різниці між Тимошенко і Яником.
Сьогодні ситуація інша. В сина завгара Порошенки є канєшно своя вата, а точніше вишивата, але її на щастя набагато менше, ніж було колись вати в Донбасі, Криму, Одесі, Харкові і далі скрізь, і чим далі тим менше.
А ще у сина завгара нема Бджоляра, який би з ним закрутив якийсь Універсал, а про противсіхів годі й говорити, бо їхня мізерна кількість, яка свого часу стала вирішальною, сьогодні є не більше як статистичною похибкою.
Окреме вітання тим, що посилаються на ОБС-Ньюс - Одна Баба Сказала-Новинарню, яка чула, що Зе ніхто не любить і то є істина. Амінь.
На основании этого абстрактного словосочетания я должен верить этому, типа, опросу? А какое количество т.н. "интервью" неучли или забраковали, статистики нет? Или у них все 4024 опроса прошли по фэншую (без ПНХ)? Это не рейтинг, а натягивание цифр на мозги теледаунам. Пропагандонская обработка масс.
Часть 1 https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Часть 2 https://www.obozrevatel.com/politics/politicheskij-krizis-neizbezhen-no-otstavka-zelenskogo-nesvoevremennaya-intervyu-s-eks-diplomatom-chekalkinyim.htm
"Это(діяльність цілої армії платних порохоботів-ред.) целенаправленная политика всех против всех, стравливание, чтоб не было единства, чтоб люди не объединились не зависимо от взглядов и не снесли эту плесень, эту метастазу олигархата и криминала. Вот гниль целыми днями и льют грязь друг на друга, выпендриваясь от меценатства на украденных деньгах у народа, продолжая воровать, уничтожать государственность. Плюс рашисты это поощряют для них хаос в Украине от этих гнид только на руку, а Зе сейчас статист, даже не так - это желе. А какая разница? Человек без принципов и идей кроме одной - личного обогащения."
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2b2-729a-b4ac-3b84e505cfa7Ответить
__________________
Порохоботи працюють на Зеленського і проти України. Як і сам Петро. Нема між Пєцєю і Зєлєю розбіжностей. Вона уявна, постановочна. Вони обоє працюють проти України. Їх завдання - поділити суспільство на два ворогуючі табори, на "мародерів" і "зебілів". Але не існує ніяких мародерів і зебілів. Існує два російських шпигуни - Пєці і Зєля і ціла шобла шкідників, що вони привели у владу.
Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина.
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".
Viktor Shkuratovskyi:
Я вже писав. Барига - скупник краденого. Ломбарди - легальна скупка краденого. Висновок: власники ломбардів - бариги, скупники краденого - повинні відповідати перед законом.
Из комментариев на странице Игоря Бигдана:
- Планують грабувати найбідніших?
- Так это в массе своей избиратели Зе. "Зато поржем".
- Ну, в общем, да - среднестатистический порохобот не пользуется ломбардами и микрокредитами, так что своих же избирателей нахлобучат.
Ну ну,зебилы переобуваються в прыжке.
Сделайте сами опрос и никакой тупой выборки не надо
Такого удачного правления не знал ни один президент Украины.
Пиши, как А.П.Чехов советовал когда-то Ваньке: "на Рассию в деревню Кремль дедушке Путину"
Занялись бы лучше родиной-мать: там, по последним сообщениям, коронавирось только начинает гулять-шалить. Грят, на Москву собырается...!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
42.6% ??? - Враньё! Это если опрашивать "Слуг народа" А среди людей 0.001%. Что касается 14.9%, то тюрьма по нем плачет!
Та їм чужий наш народ і Україна! Тут що не "писарь" - то або фсбешно-"ольгинская" пробльдь, або місцева прокацапська (путинвозьми!путинвведи!), або доморощена "вишивата" - домашня хитрожопа утварь - глечики, горщики, кастрюлі, якій би щось урвать і висосать від тої "неньки" та скористатися Тризубом як вилкою в мисці..
"Украiнський народ не проголосував за корупцiю, в тому числi i полiтичну корупцiю:Порошенко,Бойко,Ляшко.Український народ не проголосував за старi полiтичнi елiти,тому що бажав омоложення, змiну полiтичноi елiти,вiн просто втомився вiд цієї бездарної та корумпованої (здавалося б, украiнської) "еліти",але так i не ставшої нацiональною елiтою.
Все вірно, дуже правдиво!
але багато з них це хронічні дебіли і вже невиліковні
О, всплыло в связи с 40-ка процентами продвинутых...
- Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. И заподозрила неладное, когда по экрану начали мигать сердечки...
Как только Вову тыкают мордой во что-то вонючее, он начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том, как его красивого любят 🙂 Чего ж ты вчера к этим людям не вышел ?
Они столики расставили у твоего ОПУ, угощали, а ты ка мышка забился куда-то?
после того как Бондаренко («… я не боюсь, ничего мне не будет..») послал и Вову и Авакова, Вова напечатал «рейтинги», а Аваков начал рассказывать что местные власти сами должны решать о том что когда смягчать на карантине … (!!?) Коленочки дрожат ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена 🙂 Он от него тебе привезет привет 🙂
хроники ***********https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html