Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

Якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосувало б 42,6% українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то за тих чи інших кандидатів проголосував би такий відсоток населення (рейтинг 1, дані зі стовпчика 1 таблиці 1):

27,7% проголосували б за Володимира Зеленського,

9,7% – за Петра Порошенка,

8% – за Юрія Бойка,

6,3% – за Юлію Тимошенко,

4,1% – за Ігоря Смешка,

2,8% – за Анатолія Гриценка,

2,3% – за Олега Ляшка,

1,2% – за Святослава Вакарчука,

0,5% – за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів – загалом 2,4%,

3,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

20,1% – не визначилися, за кого голосувати,

2,7% – відмовилися відповідати на запитання,

8,5% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки стосовно до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися наприкінці квітня), то отримаємо такі результати (рейтинг 3, дані зі стовпчика 3 таблиці 1):

42,6% проголосували б за Володимира Зеленського,

14,9% – за Петра Порошенка,

12,2% – за Юрія Бойка,

9,7% – за Юлію Тимошенко,

6,4% – за Ігоря Смешка,

4,3% – за Анатолія Гриценка,

3,5% – за Олега Ляшка,

1,8% – за Святослава Вакарчука,

0,8% – за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів – загалом 3,7%.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, в таблиці 1 наводяться три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.





Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із 17 по 25 квітня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до 25%, 1% - для показників близьких до 10%, 0,8% - для показників близьких до 5%, 0,4% - для показників близьких до 1%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2020 р. за чинного главу держави проголосували б 44,2% виборців.