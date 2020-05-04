УКР
Новини
Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів через невідвідування Ради, - ОПОРА

Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів, які пропустили понад 30% голосувань у парламенті.

Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів, які пропустили понад 30% голосувань у парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналіз громадянської мережі ОПОРА.

Повідомляється, що у квітні 60 депутатів пропустили понад 30% голосувань у парламенті. Згідно з прийнятими в жовтні 2019 року змінам відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тим, хто пропускає понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

За даними ОПОРИ, всі голосування у квітні пропустили 16 депутатів, зокрема Андрій Кожем'якін (Батьківщина), Андрій Холодов (Слуга народу), Анжеліка Лабунська (Батьківщина), Вадим Новинський (позафракційний), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерій Дубіль (Батьківщина), Віктор Балога (За майбутнє), Віталій Данілов (Батьківщина), Григорій Немиря (Батьківщина), Мустафа Джемілєв (Європейська Солідарність), Олег Макаров (Голос), Олександра Устінова (Голос), Олесь Довгий (позафракційні), Сергій Власенко (Батьківщина), Сергій Рудик (позафракційний), Сергій Тарута (Батьківщина).

+7
При чём тут лишить зарплаты? Выгнать на хер.
04.05.2020 13:13 Відповісти
+3
И как же они теперь харчеваться будут? Неужели придётся скидываться?
04.05.2020 13:12 Відповісти
+3
Интересно что в Трудовом Законодательстве Украины четко указано что за три прогула работник автоматически должен быть уволен,а здесь месяцами на работу не ходят,что на них законы Украины не распространяются?
04.05.2020 13:18 Відповісти
и как им теперь жить ?))))
04.05.2020 13:12 Відповісти
И как же они теперь харчеваться будут? Неужели придётся скидываться?
04.05.2020 13:12 Відповісти
Этим депутатам деньги не нужны ибо накрались миллионами, поэтому и добровольно не ходят на работу в Раду...
А вот как быть тем всем людям, которые вынужденно сидят без работы из за карантина?
Они уже два месяца сидят без зарплаты.
04.05.2020 13:13 Відповісти
При чём тут лишить зарплаты? Выгнать на хер.
04.05.2020 13:13 Відповісти
Это ж бюджет треснет.Куда деньги девать будем?
Зарплату за апрель не получат 60 нардепов из-за прогулов, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7618
04.05.2020 13:17 Відповісти
і шо нас з того?
04.05.2020 13:17 Відповісти
А за что им зарплату платить?Люди без зп с марта сидят,а эти за апрель не получат..
04.05.2020 13:18 Відповісти
Интересно что в Трудовом Законодательстве Украины четко указано что за три прогула работник автоматически должен быть уволен,а здесь месяцами на работу не ходят,что на них законы Украины не распространяются?
04.05.2020 13:18 Відповісти
Интересно, что из ЕС - только один, да и тот Мустафа Джемилев. Впрочем, кому это интересно?..
04.05.2020 13:19 Відповісти
Чув на Прямому, що дідусю колеги по фракції сказали, щоб оформив лікарняний, і щоб на період карантину з дому не виходив.
04.05.2020 13:29 Відповісти
Ну и правильно, если так.
04.05.2020 13:34 Відповісти
А вона їм потрібна? Вони за одне натискання зеленої кнопки отримують стільки, що нам і не снилось.
04.05.2020 13:21 Відповісти
Наскільки я вловив, Новінський з Шаховим, з Рудиком валялись в лікарні з коронавірусом; а Джемільов - вдома хворів, ніби з тиском; тобто в них повинні були лікарняні. Значить, зарплату мають отримати...
Оля Айвазовська... Раніше в неї таких проколів не було...
04.05.2020 13:27 Відповісти
если ту что в конвертах то это серьёзно.
04.05.2020 13:28 Відповісти
Новость изложена противоречиво. Сначала сообщили, что депутаты не получат зарплату, а потом написали, что им не будут возмещены расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий (командировочные, оплата жилья и т. п. - эти расходы значительно меньшие, чем зарплата).
04.05.2020 13:33 Відповісти
Поржав... ) вони ще й зарплатню отримають ?) і це біля корита ?!) та ну нах !)
04.05.2020 13:34 Відповісти
а работягу за один прогул увольняют с работы..
04.05.2020 13:35 Відповісти
Зарплата , - А вычислить за несбывшиеся Ожидания Избирателей, затраты на содержание одного Депутата, за пустое место которое Он занимает .Общитать Оплатить и Вышвырнуть с кресла , а то жалуются. Та если не ходят на роботу , есть же закон , а не пускать Слюни.
04.05.2020 13:52 Відповісти
Все життя спостерегаю дивну трансформацію. Спочатку з'являється закон,а потім чомусь він перетворюється в Д И Ш Л О! Дивина! Чому так?
04.05.2020 14:17 Відповісти
Все життя спостерегаю дивну трансформацію. Спочатку з'являється закон,а потім чомусь він перетворюється в Д И Ш Л О! Дивина! Чому так?
04.05.2020 14:21 Відповісти
Тому , що уже при початкової стадії Закон Заточений під Дишло.Яке йшло , таке й Здибало.
04.05.2020 14:58 Відповісти
Все просто:
В нашій членограйщині - п%дарські подачки плебсу
про "невиплату ЗП прогульщикам-мільярдерам"
превалюють над "Кодексом Законів Про Працю" України.

Казка про рєпку, або х%лі нє ясно...
04.05.2020 14:25 Відповісти
ни когда такого не произойдёт!!!
04.05.2020 15:33 Відповісти
Більшість - з ''Батьківщини''.
04.05.2020 19:56 Відповісти
 
 