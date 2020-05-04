Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів через невідвідування Ради, - ОПОРА

Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів, які пропустили понад 30% голосувань у парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналіз громадянської мережі ОПОРА.

Повідомляється, що у квітні 60 депутатів пропустили понад 30% голосувань у парламенті. Згідно з прийнятими в жовтні 2019 року змінам відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тим, хто пропускає понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

За даними ОПОРИ, всі голосування у квітні пропустили 16 депутатів, зокрема Андрій Кожем'якін (Батьківщина), Андрій Холодов (Слуга народу), Анжеліка Лабунська (Батьківщина), Вадим Новинський (позафракційний), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерій Дубіль (Батьківщина), Віктор Балога (За майбутнє), Віталій Данілов (Батьківщина), Григорій Немиря (Батьківщина), Мустафа Джемілєв (Європейська Солідарність), Олег Макаров (Голос), Олександра Устінова (Голос), Олесь Довгий (позафракційні), Сергій Власенко (Батьківщина), Сергій Рудик (позафракційний), Сергій Тарута (Батьківщина).

