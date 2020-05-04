УКР
На тютюновому ринку будуть впроваджені додаткові заходи щодо боротьби з недобросовісними контрагентами, - пресцентр СБУ

На тютюновому ринку будуть впроваджені додаткові заходи щодо боротьби з недобросовісними контрагентами, - пресцентр СБУ

За останні 3 роки (2017-2019 рр.) Державний бюджет недоотримав майже 30 мільярдів гривень.

Це обумовлено передовсім недонадходженнями за національним акцизом, роздрібного 5% акцизу і збитками від нелегальної торгівлі сигаретами, яка збільшилася з 1% в 2016 до 7% в 2019 році.

Про це йшлося на координаційній нараді під головуванням Івана Баканова, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Окрім впровадження додаткових заходів у боротьбі з недобросовісними контрагентами учасники наради обговорили питання недопущення податкових втрат державного бюджету; аналітичні дані Мінфіну, ДПС та Мінекономіки щодо ризиків збільшення нелегальної торгівлі внаслідок запланованого зростання ставок акцизного податку.

Голова СБУ Іван Баканов закликав присутніх докладати ще більше зусиль, аби "тіньовий ринок тютюну здавав свої позиції". Служба безпеки зі свого боку продовжуватиме системну роботу в цьому напрямку. За останні місяці СБУ провела низку важливих операцій у різних регіонах. Зокрема, на Дніпропетровщині вилучила контрафактні цигарки – 6 мільйонів пачок вартістю понад 100 мільйонів гривень.

"Запевняю – ми не збираємось на цьому зупинятися. Але сьогодні нам потрібна спільна робота правоохоронних органів та інших державних інституцій для активізації за всіма напрямами", - додав голова СБУ.

Повідомляється, що присутні підтримали позицію очільника СБУ. У нараді взяли участь голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв та представники профільної бізнес-спільноти.

+4
Короче в связи с короновирусом и всеми делами,цена на а сигареты будет больше в два раза,отнеситесь с пониманием😊
04.05.2020 13:34 Відповісти
+4
Театр абсурда! СБУ занимается сигаретами! А впрочем, какая уже разница
04.05.2020 13:36 Відповісти
+4
а вы дебилы еще дороже сделайте , их вообще никто покупать не будет ( на зло Лукашенко чей контрабас сейчас процветает )
04.05.2020 13:52 Відповісти
И что, даже Холодова прищучат?
04.05.2020 13:33 Відповісти
я думал аббревиатура "сбу" расшифровуется, как служба безопасности Украины!
а, оказывается, это антимонопольный комитет?
04.05.2020 13:38 Відповісти
Пока такие люди в Слуге народа есть , ждать изменений не стоит . Это , что волка запустить в кошару . А Баканов больше похож на баклана . Просто треп .
04.05.2020 19:51 Відповісти
Каков поп - таков приход. Каков Зеля - такие и слуги.
04.05.2020 19:55 Відповісти
Опять, значит, поднимут цены на курятину.
04.05.2020 13:33 Відповісти
04.05.2020 13:34 Відповісти
Холодову свое имение на Кипре не за что содержать. Нужно подсобить сиротке.
04.05.2020 13:37 Відповісти
Кхе кхе,а вы думали кто карантин оплатит?Шмыгаль?Зеленский?Баба Нюра?Неее,вы и оплатите из своих карманов,карантинщики креновы😊Бесплатных караетинов не бывет
04.05.2020 13:41 Відповісти
Слуги сначала перекроили рынок по тупому под своих, а теперь пытаетесь разрулить наделанное.
04.05.2020 13:35 Відповісти
04.05.2020 13:36 Відповісти
Тю, а шо, а хто ж кроме них будет наполнением бюджета заниматься?
Кабмин не може, налоговую оказуется вор возглавлял, одни избушники працюють.
04.05.2020 13:41 Відповісти
Самосадик я садила,сама буду поливать.Трубки будут в моде и кисеты.
04.05.2020 13:36 Відповісти
Простая поправка в законодательстве о запрете выращивания табака для личных целей лишит тебя удовольствия побаловаться поливалкой на огороде.
04.05.2020 13:40 Відповісти
Шоб ви всрались.
04.05.2020 13:39 Відповісти
А СБУ дійсно має займатися нелегальним куривом? Може б Єрмаків щось запитали, нє.
04.05.2020 13:39 Відповісти
Ну в теории сигаретами должны заниматься налоговые мусора, а наркотиками и проститутками - обычные мусора.
А на практике вони всі так рішуче реформовані, шо вместо них этим теперь нереформоване сбу занимается.
04.05.2020 13:44 Відповісти
может ты ещё гатролера Саакашвили пригласишь реформировать?А вдруг он сможет,где же все эти СБУ и МВД денюшку зарабатывать будут?Да ты агент Курчегко
04.05.2020 13:46 Відповісти
Не знаю шо будет реформировать Саакашвили.
МВД уже и так чудово реформоване, а СБУ вообще не надо реформировать, бо оно чудово і ефективно виконує не тіки функції реформованого МВД, а і функції податкової поліції, а відсьогодні ше й кабміну.
Бюджет вон наполняет.
Та у Трампа, тоже по-любому совещания по поступлениям в бюджет акцизных налогов проходят под руководством директора либо ФБР, либо ЦРУ.
04.05.2020 13:58 Відповісти
В Испании проституция легализована с 1995 года Сейчас испанские власти доплачивают проституткам из-за вынужденного простоя и потери клиентуры!
04.05.2020 14:08 Відповісти
Говоря по простому:
БУДЕМ ПОВЫШАТЬ АКЦИЗ!... опять и снова.
04.05.2020 13:44 Відповісти
Что там с Мегаполисом?
04.05.2020 13:49 Відповісти
Яка ганьба! Замість зосередитись на російських шпигунах і диверсантах вони займаються дрібними, і не дуже, шахраями. Віддайте тютюн іншим. Російська ФСБ аплодує?
04.05.2020 13:50 Відповісти
ФСБ це канєшно харашо, але і рейндж-ровер сам себе не заправить.
04.05.2020 14:00 Відповісти
04.05.2020 13:52 Відповісти
З антисептиком все зрозуміло, тепер треба частку в тютюновому бізнесі підтягнути. Співробітники відділу "К" державі не зраджують, їм і в Україні непогано підносять. Державна зрада, це прерогатива жебраків-контррозвідникив.
04.05.2020 13:57 Відповісти
И ни слова про путинского монополиста тедис,похоже поздравляльщик цуркисов жирно обилечен.
04.05.2020 14:03 Відповісти
Следовало бы Сказать , -На табачном рынке Внедрено и уже есть результат , в Бюджет Украины Внесено 30 миллиард , а то будут , когда и где результат , одна Показуха.
04.05.2020 14:03 Відповісти
Снизьте акциз, и получите намного больше, потому что торговля станет белой. А что касается контрабанды в Европу, то пусть европейские пограничники уже начинают бороться. А то только наши жилы рвут.
04.05.2020 14:29 Відповісти
Я вот не пойму они борются за наше здоровье или пытаются бюджет наполнить Вы там наверху определитесь со своими хотелками
04.05.2020 14:43 Відповісти
СБУ більше зайнятись нема чим? Ворогів всіх викрили?Сєпарів переловили? "П"яту колону" зруйнували?
04.05.2020 14:44 Відповісти
Ми вже бачили боротьбу з контрафактом і безакцизами на тютюнових фабриках в м. Винниках і Жовтих водах. Чорт Баканов побрив власників на касу, а справа закінчилась пшиком!!!
04.05.2020 14:46 Відповісти
C вашего депутата Холодова начните! Подсчитайте, во что обошлась бюджету Украины его поправка/ему в угоду, и накажите.
04.05.2020 14:52 Відповісти
Это замкнутый круг..поднимая цену сигарет только увеличивается отток и колличества потребителей или альтернативы легальной табачки..у людей ГРОШЭЙ НЭМА ! ..лишніх..
04.05.2020 17:01 Відповісти
 
 