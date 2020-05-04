На тютюновому ринку будуть впроваджені додаткові заходи щодо боротьби з недобросовісними контрагентами, - пресцентр СБУ

За останні 3 роки (2017-2019 рр.) Державний бюджет недоотримав майже 30 мільярдів гривень.

Це обумовлено передовсім недонадходженнями за національним акцизом, роздрібного 5% акцизу і збитками від нелегальної торгівлі сигаретами, яка збільшилася з 1% в 2016 до 7% в 2019 році.

Про це йшлося на координаційній нараді під головуванням Івана Баканова, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Окрім впровадження додаткових заходів у боротьбі з недобросовісними контрагентами учасники наради обговорили питання недопущення податкових втрат державного бюджету; аналітичні дані Мінфіну, ДПС та Мінекономіки щодо ризиків збільшення нелегальної торгівлі внаслідок запланованого зростання ставок акцизного податку.

Голова СБУ Іван Баканов закликав присутніх докладати ще більше зусиль, аби "тіньовий ринок тютюну здавав свої позиції". Служба безпеки зі свого боку продовжуватиме системну роботу в цьому напрямку. За останні місяці СБУ провела низку важливих операцій у різних регіонах. Зокрема, на Дніпропетровщині вилучила контрафактні цигарки – 6 мільйонів пачок вартістю понад 100 мільйонів гривень.

"Запевняю – ми не збираємось на цьому зупинятися. Але сьогодні нам потрібна спільна робота правоохоронних органів та інших державних інституцій для активізації за всіма напрямами", - додав голова СБУ.

Повідомляється, що присутні підтримали позицію очільника СБУ. У нараді взяли участь голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв та представники профільної бізнес-спільноти.