Кабмін з 11 травня дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, які розміщені під відкритим небом в установах, які зареєстровані як оператори потужності", - зазначив Шмигаль.

За його словами, це дозволить органам місцевого самоврядування контролювати протиепідеміологічну ситуацію.

З 11 травня також планується послаблення у відкритті парків, скверів, зон відпочинку, салонів краси, перукарень з дотриманням низки умов протиепідеміологічної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль

Крім того, буде дозволена робота об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торгово-розважальних центрів), музеїв, бібліотек, стоматології, нотаріусів, аудиторів, адвокатів і сервісів побутових послуг.