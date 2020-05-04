УКР
Кабмін з 11 травня дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, - Шмигаль

Кабмін з 11 травня дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, які розміщені під відкритим небом в установах, які зареєстровані як оператори потужності", - зазначив Шмигаль.

За його словами, це дозволить органам місцевого самоврядування контролювати протиепідеміологічну ситуацію.

З 11 травня також планується послаблення у відкритті парків, скверів, зон відпочинку, салонів краси, перукарень з дотриманням низки умов протиепідеміологічної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна рухається за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії, - Шмигаль

Крім того, буде дозволена робота об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торгово-розважальних центрів), музеїв, бібліотек, стоматології, нотаріусів, аудиторів, адвокатів і сервісів побутових послуг.

Кабмін (14386) карантин (18172) ресторани (340) Шмигаль Денис (4822) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
сдулся карантин, бабки кончились, и трудно делать вид что на тебя не забили
показати весь коментар
04.05.2020 13:44 Відповісти
Ну наконец то дошло до дибила, что вечный карантин это пропасть для страны.
Ешё и парикхмакерские откройте, что бы мужики могли подстричься и быть похожими на людей.
И транспорт понемногу запускайте, хотя бы для начала пригородный и городской.
показати весь коментар
04.05.2020 13:45 Відповісти
Ничего не дошло. Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
показати весь коментар
04.05.2020 13:49 Відповісти
Да ничего не дошло,испугались просто,власть дебилов,глупость сделают,потом не знают как исправить
показати весь коментар
04.05.2020 13:50 Відповісти
соглашусь с вами
показати весь коментар
04.05.2020 13:52 Відповісти
в чём? в том, что карантин - это "глупость"?
показати весь коментар
04.05.2020 14:07 Відповісти
это даже не глупость, это преступление власти
показати весь коментар
04.05.2020 14:09 Відповісти
дебил
показати весь коментар
04.05.2020 14:10 Відповісти
у тебя жена стричь не умеет?
показати весь коментар
04.05.2020 14:04 Відповісти
а женщина по определению стричь уметь должна?
или из чего вопрос следует?
показати весь коментар
04.05.2020 14:06 Відповісти
А мужик должен жениться на безрукой бабе, из чего ваше утверждение следует?
показати весь коментар
04.05.2020 14:08 Відповісти
А ты на такой дуре женился? Вижу как твой пукан горит..
показати весь коментар
04.05.2020 14:19 Відповісти
Ну под ноль себя оболванить ты и сам можешь если машинка есть. Только не все такие прически носят. И, кстати, у тебя жена сама себя тоже стрижет? Или у мужика тоже под машинку руки заточены должны быть?
показати весь коментар
04.05.2020 15:57 Відповісти
Ты женщина, потерпишь.
показати весь коментар
04.05.2020 16:16 Відповісти
О как. Какой благородный мужик однако. Сам терпеть не хочет, а женщина потерпит. Мда...
показати весь коментар
04.05.2020 16:33 Відповісти
А ты под мальчика стрижена? Ну и зря.
показати весь коментар
04.05.2020 19:21 Відповісти
Ну как бы логично мужику 55-ти лет стричься под мальчика. Точнее носить мужскую прическу. Или у тя мужская прическа это под 0 побриться?
показати весь коментар
04.05.2020 19:34 Відповісти
И моя супруга носит каре-боб. Хотя о чем это я. Тебе наверное этого не понять. Ну да ты у супруги спроси.
показати весь коментар
04.05.2020 19:35 Відповісти
ничего с вашим каре не случится если пару месяцев потерпеть.
показати весь коментар
04.05.2020 19:36 Відповісти
Ты берега потеряла? Речь о женщинах.
показати весь коментар
04.05.2020 19:35 Відповісти
Вот после этой фразы только обратил внимание на Ваш ник. Вопросы отпали сами собой.
показати весь коментар
04.05.2020 19:48 Відповісти
Рад, что у вас всё наконец отпало. Значит мой метод лечения правильный.
показати весь коментар
04.05.2020 19:54 Відповісти
Так уже, и вас не спрашивали

Кабмин с 11 мая разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1727
показати весь коментар
04.05.2020 13:48 Відповісти
Ура Шмыгаль разрешил рабам из дома выходить пока что недалеко ЧС что бы не поразбигались
показати весь коментар
04.05.2020 13:48 Відповісти
А вот, когда мэр Черкасс Бондаренко заявил то же самое, то на него накинулась вся дибильная зеленская власть...
Просто, по понятиям, конченной шоблы царька Зеленского, негоже мелким холопам лезть впереди хозяина и раньше царька послаблять карантин.
Ведь на это же он и царь - самодержец, только ему позволено даровать холопам вольницу, а не всяким мелким князьям )
показати весь коментар
04.05.2020 13:50 Відповісти
Кабмин с 11 мая разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7876
показати весь коментар
04.05.2020 13:51 Відповісти
транспорт пустите, дебилы!
показати весь коментар
04.05.2020 13:52 Відповісти
А посетители этих кафе в масках будут пить-есть?) А в парикмахерских КАК: без маски стремно, а в маске - КАК, скотчем клеить?)
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
Хобот треба примандюрити а смоктати..))
показати весь коментар
04.05.2020 13:58 Відповісти
..та..))
показати весь коментар
04.05.2020 13:58 Відповісти
30(!!!) років терпіли а тут всралися!!
🤣
показати весь коментар
04.05.2020 13:56 Відповісти
В парк , ліс та берег не можна..але в ломбард-будьласка!!
Цак ..тьфу..маску почепіть і в клітку, та радійте!
Чого вам ще, блд, не вистачає!!)))
показати весь коментар
04.05.2020 14:07 Відповісти
Зрада! Зрада! )))
показати весь коментар
04.05.2020 14:13 Відповісти
Кабмін з 11 травня дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 937
показати весь коментар
04.05.2020 14:15 Відповісти
обрыгаловки будут гуде круче наливаек
показати весь коментар
04.05.2020 17:25 Відповісти
схожу сначала в библиотеку под открытом небом в музее,стржет и .... жена,довольно сносна)
показати весь коментар
07.05.2020 22:00 Відповісти
 
 