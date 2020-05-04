Кабмін з 11 травня дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 11 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, які розміщені під відкритим небом в установах, які зареєстровані як оператори потужності", - зазначив Шмигаль.
За його словами, це дозволить органам місцевого самоврядування контролювати протиепідеміологічну ситуацію.
З 11 травня також планується послаблення у відкритті парків, скверів, зон відпочинку, салонів краси, перукарень з дотриманням низки умов протиепідеміологічної ситуації.
Крім того, буде дозволена робота об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торгово-розважальних центрів), музеїв, бібліотек, стоматології, нотаріусів, аудиторів, адвокатів і сервісів побутових послуг.
Ешё и парикхмакерские откройте, что бы мужики могли подстричься и быть похожими на людей.
И транспорт понемногу запускайте, хотя бы для начала пригородный и городской.
или из чего вопрос следует?
Просто, по понятиям, конченной шоблы царька Зеленского, негоже мелким холопам лезть впереди хозяина и раньше царька послаблять карантин.
Ведь на это же он и царь - самодержец, только ему позволено даровать холопам вольницу, а не всяким мелким князьям )
🤣
Цак ..тьфу..маску почепіть і в клітку, та радійте!
Чого вам ще, блд, не вистачає!!)))