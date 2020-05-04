УКР
За порушення карантину складено 94 протоколи щодо супермаркетів, 29 - щодо "Епіцентру", 140 – стосовно об'єктів харчування: тут буде відповідальність, - Аваков. ВIДЕО

Поліція зафіксувала порушення в гіпермаркетах і ресторанах під час карантину, за що буде відповідальність.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як він повідомив, за останній час поліція склала 10 тис. 330 протокола про порушення карантинних норм.

"В тому числі, ми провели за останні три дні перевірку 162 будівельних супермаркетів, серед них  "Епіцентр", "Нова лінія" та інші. Зараз маємо протоколи про порушення. В тому числі, 94 протоколи щодо супермаркетів, 29 протоколів по "Епіцентр", 140 протоколів щодо  об’єктів харчування", - розповів він.

Зокрема, в торгівельних центрах "Епіцентр" та "Нова лінія" були випадки, коли торгували меблями та предметами електроніки, що не передбачено умовами карантину.

Також читайте: У трьох "областях-лідерах" щодо захворюваності на COVID-19 після 11 травня карантин може бути жорсткіший, ніж загалом по Україні, - Шмигаль

"Тому тут буде відповідальність", - заявив Аваков.

"За останній час поліція склала 10 тис. 303 протоколи про порушення карантинних норм", - повідомив міністр, пише Інтерфакс-Україна.

"В цілому перевірка встановила майже в кожній області порушення. У нас в лідерах, як не дивно, Рівненська область", - сказав глава МВС, уточнивши, що йдеться про порушення торгових точок громадського харчування.

Також, за словами глави МВС, порушення були виявлені в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Аваков зазначив, що до списку порушників карантинних обмежень увійшли і ресторани Києва. "Виноградний хутір", "Мон шер", "Велюр", "Фабіус", - всі ці ресторан порушили умови карантину, мають місце адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають у цьому", - підкреслив глава МВС.

Він додав, що зараз всі ці заклади закриті.

"Ще раз повторюю: обраних немає, принципи рівності діють для всіх. Якщо є порушення, чи  то "Епіцентр", чи  будь-яка інша назва будівельного супермаркету або ресторанного закладу - всі в рівних умовах. Порушують, значить несуть відповідальність згідно з чинним законодавством", - підкреслив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також дивіться: "Слуга народу" Холодов: Тищенко має заплатити 17 тисяч гривень штрафу і вибачитися перед народом України. ВIДЕО

"Я підтримую поетапне зняття обмежень і частковий вихід з карантину з 11 травня", - сказав Аваков.

Разом з тим, він наголосив на необхідності "грамотно і акуратно знімати карантинні обмеження".

За словами міністра, наступного тижня всім необхідно підготуватися до пом'якшення карантину, "а не з бухти барахти відкривати салони краси та магазини".

Аваков наголосив на необхідності нормувати кожну дію з послаблення карантину, щоб це було безпечно.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

Читайте також: Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися

Аваков дал заднюю, держит нос по ветру.
Когда пару дней назад мэр Черкасс заявил, что ********* карантин в городе, то Аваков накинулся на Бондаренко с проклятиями и угрозами.
А, как сегодня уже зеленская власть заявила о послаблении карантина, то Аваков сразу стал защитником всех обездоленных мелких бизнесменов и начал гнать на крупные торговые сети, в том числе на Эпицентр...
Типа видите, мы те прессуем мелкий бизнесс, мы как бы за вас... а прессуем только крупных барыг ))
показати весь коментар
04.05.2020 13:56 Відповісти
29 - по "Эпицентру"???

Скажіть Авакову, що Шмигаль особистим підписом дозволив їм працювати.
показати весь коментар
04.05.2020 13:51 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
29 - по "Эпицентру"???

Скажіть Авакову, що Шмигаль особистим підписом дозволив їм працювати.
показати весь коментар
04.05.2020 13:51 Відповісти
Зелю посадят сидеть возле параши? Если не посадят то нужно уволнять нах Авакова
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 13:54 Відповісти
а з цим Антимонопольний нехай розбирається, якщо без тиску розслідування проведуть, то дешевше буде закритись чим далі працювати
показати весь коментар
04.05.2020 18:06 Відповісти
Эпицентр как работал так и продолжает
показати весь коментар
04.05.2020 19:05 Відповісти
Ага. И по Привозу тоже составили? И по "Велюру"? И по остальным своим?
показати весь коментар
04.05.2020 13:51 Відповісти
по велюру составили. там пять или шесть ресторанов киевских зацепили
показати весь коментар
04.05.2020 13:54 Відповісти
То есть табуретку и калькулятор продавать нельзя, а двери и дрель можно?
показати весь коментар
04.05.2020 13:52 Відповісти
И не только

показати весь коментар
04.05.2020 13:54 Відповісти
нє, то якийсь нінастоясчій там членограя нема.
показати весь коментар
04.05.2020 18:07 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
ЯБВДЛ...
ты скрыл чуть ли не главное... слей нмного воду, опусти уровень...
показати весь коментар
04.05.2020 14:11 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 14:36 Відповісти
Чого це її так мордує? Невже короновліз?
показати весь коментар
04.05.2020 16:55 Відповісти
Эпицентр навприл мило она,а Аваков оштрафует на 17 тыщ,во как принцип равенства,на кого рассчитана эта разводка?
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
чудо! полтора месяца и наконец - прозрел!
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
Ну все, эпицентр банкрот
показати весь коментар
04.05.2020 13:54 Відповісти
не цы , Гаргона выживет
показати весь коментар
04.05.2020 13:57 Відповісти
треба ще Антимонопольний натравити, тоді не виживе
показати весь коментар
04.05.2020 18:09 Відповісти
Та прям там... бубочка знленский за красивые кадры со встречи Мрии гергам по-взрослому торчит... кто ж их штрафовать будет??? Рюкзаков может бровь ломать в угрозе, сколько вздумается...
показати весь коментар
04.05.2020 14:14 Відповісти
Ага... Они шо, зря Бубочку на должность менеджера логистики приняли?
показати весь коментар
04.05.2020 18:21 Відповісти
Та Они наварили Миллиард , а заплатили Сотню , - Ну не надо , так примитивно Оправбываться и за Велюр и по Черкассах .
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
ФУЙАССЕ !!!
Што это было, хто в курсе ???
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
А МП?
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
ой не смешите ежика голой сракой , для них ваши штрафы в 3 копейки это смех , а на большее вы не способны , партнеры не поймут
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
Аваков дал заднюю, держит нос по ветру.
Когда пару дней назад мэр Черкасс заявил, что ********* карантин в городе, то Аваков накинулся на Бондаренко с проклятиями и угрозами.
А, как сегодня уже зеленская власть заявила о послаблении карантина, то Аваков сразу стал защитником всех обездоленных мелких бизнесменов и начал гнать на крупные торговые сети, в том числе на Эпицентр...
Типа видите, мы те прессуем мелкий бизнесс, мы как бы за вас... а прессуем только крупных барыг ))
показати весь коментар
04.05.2020 13:56 Відповісти
а твоя должность Главмусора имеет такие полномочия поддерживать или нет..?
По законам ты должен руку к фуражке и бегом выполнять распоряжения премьер-министра или президента...
трахает Зелю и совсем на этой почве попутал берега....

"Я поддерживаю поэтапное снятие ограничений и частичный выход из карантина с 11 мая", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net/n3193184
показати весь коментар
04.05.2020 13:58 Відповісти
Епицентр полтора месяца монопольно торговал стройматериалами и об етом Аваков даже не знал или не хотел знать
показати весь коментар
04.05.2020 14:00 Відповісти
"29 - по "Эпицентру" х 17000 грн = 493000 грн в бюджет.
Как раз хватит Янелоху на очередной кортеж в Борисполь для встречи груза лапши из Китая на уши лохам.
показати весь коментар
04.05.2020 14:06 Відповісти
та це їх прибуток за 30 хв або й менше роботи по Україні
показати весь коментар
04.05.2020 18:10 Відповісти
Макарохи подвезли
показати весь коментар
04.05.2020 14:07 Відповісти
Судя по видосам с открытых рынков их уже вчера можно было бы все закрыть. следуя требованиям установленным Кабмином.
показати весь коментар
04.05.2020 14:11 Відповісти
а кабмин уполномочен что-то требовать?
показати весь коментар
04.05.2020 14:43 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
04.05.2020 14:14 Відповісти
Партизаны?
показати весь коментар
04.05.2020 14:17 Відповісти
для эпицентра штраф в 17 тыс даже меньше чем для меня 17 копеек
показати весь коментар
04.05.2020 14:25 Відповісти
протокол за нарушение не означает автоматически штраф . таки уверен . что и эти копейки не будут платить
показати весь коментар
04.05.2020 14:46 Відповісти
ваши протоколы неконституционные отменят в судах, если конечно Эпицентр заработавший миллионы долларов за этот карантин, просто захочет этим заниматься, а не просто с усмешкой бросит вам штраф)))
показати весь коментар
04.05.2020 14:42 Відповісти
а сколько аваков на откате заработал ...
показати весь коментар
04.05.2020 14:47 Відповісти
ні, принципово найме адвокатів, яким заплатить більше, але не в бюджет.
показати весь коментар
04.05.2020 18:11 Відповісти
А скільки рішень судів по тих протоколах Аваков не сказав?
показати весь коментар
04.05.2020 14:57 Відповісти
Когда полиция "нагрянула" в "Велюр", оказалось, что посетителей там нет. Персонал, который стряпает/подает/убирает, там есть, а посетителей нет. Арсен Борисович, вам не стыдно уподобляться Зеленскому (косить под дурачка)?
показати весь коментар
04.05.2020 15:00 Відповісти
Авакову не треба косити під дурня, бо ситий голодному не вірить. 140 протоколів на об'єкти харчування! А якщо люди приїжджі або без харчових запасів, то їм ні супу, ні чаю не бачити?
показати весь коментар
04.05.2020 16:23 Відповісти
вчера как раз был в запорожском Эпике... все поменялось, теперь торгуют через интернет-накладные! рюкзакову понадобилось 1,5 месяца, чтобы увидеть нарушение ))))) какая оперативная работа!!!!!
показати весь коментар
04.05.2020 15:35 Відповісти
показуха! театр лицедеев!!!!
показати весь коментар
04.05.2020 15:37 Відповісти
Епіцентр закрили ? Ні ? Не здивована.
показати весь коментар
04.05.2020 15:42 Відповісти
Сабаков Чорт
показати весь коментар
04.05.2020 15:53 Відповісти
Герега намутил на масках из Китая миллионы, так уж и быть заплатить 17 тыс гривен штрафа
Опять разыграли представление для зебилья
показати весь коментар
04.05.2020 15:57 Відповісти
Та ти шо! А герега сяде? Я хочу на це подивитися.. Мене ще з 14 року дивує коли виставляють тему яка просто ну у сраку реально...Ну для чого обсмоктувати оце лайно - що сказало оцей злодійський смердячий хач імені беркута ? Це щоб було видно що ця тупа худоба бреше? Може хто не знає що за лайно рюкзакоу ? Навіщо людям грати на нервах? Щоб плювалися та ще більше озлоблювалися? Чи пореготати? Як що для сміху то й повати требя як для сміху а не обісрати штани перед цією сраною мавпою..та подавати як якусь важливу новину...
показати весь коментар
04.05.2020 16:25 Відповісти
Спасибо мэрии Черкасс - исключительно их заслуга, что жирные коты начали шевелиться...так ещё поди и мышей начнут ловить )
показати весь коментар
04.05.2020 18:00 Відповісти
Авокян, а ты что, уже президент что-ли, раз уж так раскомандовался??? Твоё дело выполнять приказы президента, а не сунуть свой сопливый нос туда, куда тебя не просят.
показати весь коментар
04.05.2020 20:23 Відповісти
Бедняжка.....
показати весь коментар
05.05.2020 02:02 Відповісти
 
 