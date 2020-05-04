За порушення карантину складено 94 протоколи щодо супермаркетів, 29 - щодо "Епіцентру", 140 – стосовно об'єктів харчування: тут буде відповідальність, - Аваков. ВIДЕО

Поліція зафіксувала порушення в гіпермаркетах і ресторанах під час карантину, за що буде відповідальність.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як він повідомив, за останній час поліція склала 10 тис. 330 протокола про порушення карантинних норм.

"В тому числі, ми провели за останні три дні перевірку 162 будівельних супермаркетів, серед них "Епіцентр", "Нова лінія" та інші. Зараз маємо протоколи про порушення. В тому числі, 94 протоколи щодо супермаркетів, 29 протоколів по "Епіцентр", 140 протоколів щодо об’єктів харчування", - розповів він.

Зокрема, в торгівельних центрах "Епіцентр" та "Нова лінія" були випадки, коли торгували меблями та предметами електроніки, що не передбачено умовами карантину.

"Тому тут буде відповідальність", - заявив Аваков.

"В цілому перевірка встановила майже в кожній області порушення. У нас в лідерах, як не дивно, Рівненська область", - сказав глава МВС, уточнивши, що йдеться про порушення торгових точок громадського харчування.

Також, за словами глави МВС, порушення були виявлені в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Аваков зазначив, що до списку порушників карантинних обмежень увійшли і ресторани Києва. "Виноградний хутір", "Мон шер", "Велюр", "Фабіус", - всі ці ресторан порушили умови карантину, мають місце адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають у цьому", - підкреслив глава МВС.

Він додав, що зараз всі ці заклади закриті.

"Ще раз повторюю: обраних немає, принципи рівності діють для всіх. Якщо є порушення, чи то "Епіцентр", чи будь-яка інша назва будівельного супермаркету або ресторанного закладу - всі в рівних умовах. Порушують, значить несуть відповідальність згідно з чинним законодавством", - підкреслив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Я підтримую поетапне зняття обмежень і частковий вихід з карантину з 11 травня", - сказав Аваков.

Разом з тим, він наголосив на необхідності "грамотно і акуратно знімати карантинні обмеження".

За словами міністра, наступного тижня всім необхідно підготуватися до пом'якшення карантину, "а не з бухти барахти відкривати салони краси та магазини".

Аваков наголосив на необхідності нормувати кожну дію з послаблення карантину, щоб це було безпечно.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

