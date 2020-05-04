7 960 21
У трьох "областях-лідерах" щодо захворюваності на COVID-19 після 11 травня карантин може бути жорсткіший, ніж загалом по Україні, - Шмигаль
Цим механізмом будуть користуватися протягом року залежно від того, як розвиватиметься ситуація в різних регіонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Залежно від ситуації станом на 11 травня в трьох областях-лідерах ухвалили рішення щодо впровадження окремих карантинних обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж загалом по країні", - зазначив прем'єр.
За його словами, це так званий адаптивний механізм карантину, яким користуватимуться протягом цього року залежно від того, як коливатиметься ситуація в різних містах і регіонах.
