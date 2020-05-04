УКР
У трьох "областях-лідерах" щодо захворюваності на COVID-19 після 11 травня карантин може бути жорсткіший, ніж загалом по Україні, - Шмигаль

Цим механізмом будуть користуватися протягом року залежно від того, як розвиватиметься ситуація в різних регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Залежно від ситуації станом на 11 травня в трьох областях-лідерах ухвалили рішення щодо впровадження окремих карантинних обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж загалом по країні", - зазначив прем'єр.

За його словами, це так званий адаптивний механізм карантину, яким користуватимуться протягом цього року залежно від того, як коливатиметься ситуація в різних містах і регіонах.

+11
гниды вошли во вкус
+7
Что бы ты сдох - мразь ахметовкая.
+6
та хто приховуэ? ти що клоун? покажи мені де лікарня хоч одна заповненанаприклад! влада навпаки зацікавлена в накручуванні! вони ще 60 млрд виділених на барановірус не встигли освоїти!
гниди вошли во вкус
Насправді безумовний лідер Київська область разом з містом Київ! Але про це забувають наші політики, маючи на увазі тільки три області Чернівецьку, Івано-Франківську та Тернопільську! Альо, гараж, Київська область з Києвом має на сьогодні 2388 зафіксованих хворих на коронавірус - а Кличко якісь послаблення готує?
Что бы ты сдох - мразь ахметовкая.
В трех "областях-лидерах"...
А поконкретнее.
незяяяяя, это будет сюрприз
Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области
зачєм???
У трьох "областях-лідерах" щодо захворюваності на COVID-19 після 11 травня карантин може бути жорсткіший, ніж загалом по Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9716
Єто спойлер на маленькую машинку?
Значит,начнется именно с этих трех областей.
Если не будет Карантина , то , что вы будите Делать ???.
В трех "областях-лидерах" по заболеваемости COVID-19 после 11 мая карантин может быть жестче, чем в целом по Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5186
Карантин ніхто не мав знімати 11 травня.22 другого також не знімуть.От подивитесь.
Шмыгаль, включи тумблер терпения.
йа тут раскінул колоду, карти показалі на Чєркащину
і маятнік над Чєркащіной завіс
кофєйная гуща нарісовала мапу Чєркащіни
Слышалзаявления делает без остановки,не успеваем за ним записывать
хорошо. верно.
Інкубаційний період у відвідувачів церков на Великдень мав би вже закінчитися. Про спалах - ані звуку. Одне з двох: або владі й надалі вдається приховувати реальний масштаб захворюваності, або... тут варіанти і закінчилися...
та хто приховуэ? ти що клоун? покажи мені де лікарня хоч одна заповненанаприклад! влада навпаки зацікавлена в накручуванні! вони ще 60 млрд виділених на барановірус не встигли освоїти!
Не журіться: з хапальним рефлексом у пана кРадуцького все гаразд . Все уже давно освоїли і забули. Ще хотять. Освоювати.
...А клованів, друже, шукайте у владі. Хоч у чинній, хоч у будь-якій із попередніх. Їх там, як тарганів у старому гуртожитку.
