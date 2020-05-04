Кличко представив план виходу столиці з карантину: кава "на винос", відкриття салонів краси і непродовольчих магазинів

Київська міська державна адміністрація планує дозволити продаж кави на винос у межах пом'якшення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос - це один із кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос під час обмежень. Тому і каву на винос ми вже можемо дозволити" , - написав він.

За словами мера, завтра комісія з надзвичайних ситуацій міста має ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на винос. - З дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.

"Повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Дуже сподіваюся, що епідеміологічна ситуація дозволить нам втілити ці плани", - зазначив Кличко.



На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, в Києві відкриють:

- Непродовольчі магазини (загальною площею до 300м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють



- Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта

- Кав‘ярні та ресторани (на винос): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день



- Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

- Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці



- Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10м2.

- Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.



- Автокінотеатри

Також Кличко повідомив, що у всіх установах і на підприємствах має бути обов'язкова термометрія співробітників і відвідувачів, обов'язкові правила безпеки, а якщо клієнт без маски, то його або не впускають до приміщення або це відповідальність постачальника послуг (він має забезпечити клієнта маскою).

Водночас мер Києва наголосив, що на першому етапі послаблень закритими залишаться:

- школи



- дитячі садочки



- дитячі майданчики



- спортивні майданчики



- прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень з їхнього відвідування буде наступним етапом.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Метро в столиці відкриється за рішенням уряду, а роботу приміського транспорту уряд пообіцяв відновити в першу чергу.

У публічних місцях усі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.





