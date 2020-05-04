УКР
Новини Коронавірус і карантин
8 438 24

Кличко представив план виходу столиці з карантину: кава "на винос", відкриття салонів краси і непродовольчих магазинів

Київська міська державна адміністрація планує дозволити продаж кави на винос у межах пом'якшення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос - це один із кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос під час обмежень. Тому і каву на винос ми вже можемо дозволити" , - написав він.

За словами мера, завтра комісія з надзвичайних ситуацій міста має ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на винос. - З дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.

"Повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Дуже сподіваюся, що епідеміологічна ситуація дозволить нам втілити ці плани", - зазначив Кличко.

На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, в Києві відкриють:

- Непродовольчі магазини (загальною площею до 300м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють

- Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта

Також дивіться: Останнім часом у Києві рекорди за кількістю хворих на COVID-19 б'є Дарницький район: там менше дотримуються правил безпеки, - Кличко. КАРТА

- Кав‘ярні та ресторани (на винос): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день

- Парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

- Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці

- Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10м2.

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.

Автокінотеатри

Також Кличко повідомив, що у всіх установах і на підприємствах має бути обов'язкова термометрія співробітників і відвідувачів, обов'язкові правила безпеки, а якщо клієнт без маски, то його або не впускають до приміщення або це відповідальність постачальника послуг (він має забезпечити клієнта маскою).

Водночас мер Києва наголосив, що на першому етапі послаблень закритими залишаться:

школи

дитячі садочки

дитячі майданчики

- спортивні майданчики

- прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень з їхнього відвідування буде наступним етапом.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Метро в столиці відкриється за рішенням уряду, а роботу приміського транспорту уряд пообіцяв відновити в першу чергу.

У публічних місцях усі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

карантин (18172) Київ (20192) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
Долго мы будем припоминать вам этот дурантин.
показати весь коментар
04.05.2020 14:13 Відповісти
+3
Вы главное парикмахерские откройте, а то я уже зарос как орангутанг!!!
показати весь коментар
04.05.2020 14:21 Відповісти
+2
вы хоть на детские площадки заглядывали, их уже открыли без вас
показати весь коментар
04.05.2020 14:13 Відповісти
Коментувати
Ух ты,кто то станет равным по правам гангреновскому Эпицентру.
показати весь коментар
04.05.2020 14:12 Відповісти
Долго мы будем припоминать вам этот дурантин.
показати весь коментар
04.05.2020 14:13 Відповісти
вы хоть на детские площадки заглядывали, их уже открыли без вас
показати весь коментар
04.05.2020 14:13 Відповісти
их и не закрьівали.
показати весь коментар
04.05.2020 16:03 Відповісти
как не закрывали
https://ukranews.com/news/691766-karantin-v-kieve-detskie-ploshhadki-pod-zapretom-poseshheniya
показати весь коментар
04.05.2020 16:16 Відповісти
то все до сраки. приходили клуші і всі написи і лєнточки зривали.
показати весь коментар
04.05.2020 22:35 Відповісти
Еще один артист клоунады на полит арене.. но правда менее талантливый в этом плане ( скорее совсем безталанный) если сравнивать с такими корифеями как Ляшко, Тимошенко , Королевская, Рабинович, или даже новыми актерами этого жанра Шаховым и сами Зе)
показати весь коментар
04.05.2020 14:14 Відповісти
Вы главное парикмахерские откройте, а то я уже зарос как орангутанг!!!
показати весь коментар
04.05.2020 14:21 Відповісти
Що бритви та дзеркала не має !?
показати весь коментар
04.05.2020 14:27 Відповісти
Як би все так просто, в мене папуга вже губиться на голові. Неай хоч на день відкриють, потім на два місяці закриють.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
Є і бритва, і ножиці, і дзеркало. Але ж я не стиліст Сергей Зверев, ще висмикну десь волосся більше ніж треба
показати весь коментар
04.05.2020 14:43 Відповісти
"Суровые мужики одевают зимнюю шапочку и безжалостно обрезают всё что из под неё торчит."
показати весь коментар
04.05.2020 16:41 Відповісти
12го штурмуємо перукарні.При собі мати медичні маски та багато грошей.
показати весь коментар
04.05.2020 18:15 Відповісти
особенно нужны парикмахерские с вечно жужащими фенами,которые разносят вирусняк на 10 тки метров. с запретом фенов еще куда ни шло
показати весь коментар
04.05.2020 14:32 Відповісти
Де Зяблик, через тиждень він зможе поголитись, випити каву і купити сокиру.
показати весь коментар
04.05.2020 14:33 Відповісти
фух, ну наконец-то мо жно будет в Єпицентр и Макдональдс сходить.
показати весь коментар
04.05.2020 14:34 Відповісти
а шо в макдональдс еще ходят? я думал МакДональдс сейчас на велосипеде с желтым рюкзаком
показати весь коментар
04.05.2020 17:41 Відповісти
"Красота" тоже на вынос? По глубине легкого маразма вы сулиму напоминаете. Вроде как мыслит,но выводы-вообще ни к черту. И наступает понимание-таки не мыслит. Совсем
показати весь коментар
04.05.2020 14:47 Відповісти
Самое необходимое, это кофе на вынос! Кроме как в кафе кофе просто не найти!
показати весь коментар
04.05.2020 15:24 Відповісти
Виталя, имел бы совесть, я только что подстригся))))
показати весь коментар
04.05.2020 16:21 Відповісти
А давайте: Виталю на вынос)))
показати весь коментар
04.05.2020 16:37 Відповісти
О. Цицерон виступив. Це вкотре вже?..
показати весь коментар
04.05.2020 18:15 Відповісти
Опять "индустрия красоты"
Кличко представив план виходу столиці з карантину: кава "на винос", відкриття салонів краси і непродовольчих магазинів - Цензор.НЕТ 2437
показати весь коментар
04.05.2020 21:45 Відповісти
Кличко, відкривай базари! Досить знищувати малий бізнес!
показати весь коментар
04.05.2020 23:03 Відповісти
 
 