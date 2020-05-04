УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 814 7

Київ відшкодує витрати на похорон померлих від COVID-19 за зверненням родичів, - КМДА

Київ візьме на себе відшкодування витрат на транспортування і кремацію померлих від COVID-19 за відповідними зверненнями родичів або інших осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, послуги буде забезпечувати комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба".

"Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких спіткало горе і їхні близькі люди померли від інфекції, може бути скрутне фінансове становище. Таким родинам ми готові піти назустріч та допомогти. Нагадаю, кремація в умовах поширення інфекції є рекомендованим способом поховання осіб, які померли від COVID-19", – сказав Петро Пантелеєв.

Він також прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, що надають ритуальні послуги і транспортують до міського крематорію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко представив план виходу столиці з карантину: кава "на винос", відкриття салонів краси і непродовольчих магазинів

"Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Вони затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І це рекомендації, що, передусім, повинні убезпечити від нових випадків інфікування. Адже на сьогодні в столиці понад півтори тисячі підтверджених випадків хвороби", – додав заступник голови КМДА.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2401) Київ (20192) похорон (1298) Пантелеєв Петро (84) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Сортувати:
можно подумать, у других людей сильно прибавилось денег на дурантине... пиар... такой пиар... не за свой счёт как обычно....
04.05.2020 14:14 Відповісти
Правильно.
04.05.2020 14:15 Відповісти
Врачам зарплату уже повысили?
04.05.2020 14:19 Відповісти
Теперь зажжживьом! Уррря!!
04.05.2020 14:20 Відповісти
Родственникам умерших от гриппа помощь не положена,
как и от прочих болезней.
А этим за что такие преференции???
04.05.2020 14:47 Відповісти
Киев возместит расходы на похороны умерших от COVID-19..

Почему такая дискриминация? А возместят расходы тем, кто умер подавившись пирожком?
04.05.2020 15:22 Відповісти
 
 