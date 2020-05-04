Київ відшкодує витрати на похорон померлих від COVID-19 за зверненням родичів, - КМДА

Київ візьме на себе відшкодування витрат на транспортування і кремацію померлих від COVID-19 за відповідними зверненнями родичів або інших осіб.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, послуги буде забезпечувати комунальне підприємство "Спецкомбінат - ритуальна служба".

"Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких спіткало горе і їхні близькі люди померли від інфекції, може бути скрутне фінансове становище. Таким родинам ми готові піти назустріч та допомогти. Нагадаю, кремація в умовах поширення інфекції є рекомендованим способом поховання осіб, які померли від COVID-19", – сказав Петро Пантелеєв.

Він також прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, що надають ритуальні послуги і транспортують до міського крематорію.

"Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Вони затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І це рекомендації, що, передусім, повинні убезпечити від нових випадків інфікування. Адже на сьогодні в столиці понад півтори тисячі підтверджених випадків хвороби", – додав заступник голови КМДА.