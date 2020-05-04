Рішення Кабміну про пом'якшення карантину є ризикованим: зниження захворюваності немає, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я вважає ризикованим рішення Кабінету Міністрів про пом'якшення карантину.

Про це на засіданні уряду в понеділок сказав міністр Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

За його словами, Україна зараз перебуває на плато епідемії, і ознак сходження з нього поки що немає.

"За час карантину нам вдалося не звалитися в пік захворюваності, не навантажити нашу медичну систему до рівня, за якого ми б не змогли надавати медичну допомогу людям, які її потребують", - сказав міністр.

"Упродовж уже 17 днів поспіль ми реєструємо 400-600 хворих на коронавірус COVID-19. При цьому ми збільшуємо кількість тестувань. Поки що ми не бачимо зниження захворюваності... На наше переконання, пом'якшення, які ми робимо, - доволі ризиковані", - сказав він.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я пропонує чітко прописати санітарні норми (дистанція між відвідувачами, дезінфекційні засоби тощо), які мають дотримуватися в закладах, які працюють, і жорстко їх контролювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох "областях-лідерах" щодо захворюваності на COVID-19 після 11 травня карантин може бути жорсткіший, ніж загалом по Україні, - Шмигаль

Друга пропозиція Степанова стосується критеріїв адаптивного карантину.

"Наприклад, у нас є деякі області - та ж Чернівецька область або Івано-Франківська - де дуже високий рівень захворюваності і велику кількість хворих реєструють щодня. Звичайно, ми не можемо собі дозволити таке саме послаблення, як це відбувається в інших областях. Ми вважаємо, що потрібно вводити механізм адаптивного карантину: якщо десь ми відкриваємо велику палітру засобів торгівлі, то десь має бути менше", - сказав міністр.

Він додав, що МОЗ має намір стежити за ситуацією, і якщо буде негативна тенденція, карантин посилять.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня запроваджуються деякі пом'якшення. Планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси, манікюрних, педикюрних салонів за деяких умов. Зможуть працювати літні майданчики кафе і ресторанів. Також зможуть працювати непродовольчі магазини, побутові послуги, стоматологи.