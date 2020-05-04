Рішення Кабміну про пом'якшення карантину є ризикованим: зниження захворюваності немає, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я вважає ризикованим рішення Кабінету Міністрів про пом'якшення карантину.
Про це на засіданні уряду в понеділок сказав міністр Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
За його словами, Україна зараз перебуває на плато епідемії, і ознак сходження з нього поки що немає.
"За час карантину нам вдалося не звалитися в пік захворюваності, не навантажити нашу медичну систему до рівня, за якого ми б не змогли надавати медичну допомогу людям, які її потребують", - сказав міністр.
"Упродовж уже 17 днів поспіль ми реєструємо 400-600 хворих на коронавірус COVID-19. При цьому ми збільшуємо кількість тестувань. Поки що ми не бачимо зниження захворюваності... На наше переконання, пом'якшення, які ми робимо, - доволі ризиковані", - сказав він.
У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я пропонує чітко прописати санітарні норми (дистанція між відвідувачами, дезінфекційні засоби тощо), які мають дотримуватися в закладах, які працюють, і жорстко їх контролювати.
Друга пропозиція Степанова стосується критеріїв адаптивного карантину.
"Наприклад, у нас є деякі області - та ж Чернівецька область або Івано-Франківська - де дуже високий рівень захворюваності і велику кількість хворих реєструють щодня. Звичайно, ми не можемо собі дозволити таке саме послаблення, як це відбувається в інших областях. Ми вважаємо, що потрібно вводити механізм адаптивного карантину: якщо десь ми відкриваємо велику палітру засобів торгівлі, то десь має бути менше", - сказав міністр.
Він додав, що МОЗ має намір стежити за ситуацією, і якщо буде негативна тенденція, карантин посилять.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня запроваджуються деякі пом'якшення. Планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси, манікюрних, педикюрних салонів за деяких умов. Зможуть працювати літні майданчики кафе і ресторанів. Також зможуть працювати непродовольчі магазини, побутові послуги, стоматологи.
клиентов не будет... денег уже не дадут на борьбу с короновирусом... ничего присвоить уже не сможем...
Люди потерпите хоть немного на карантине ещё, хоть чуть чуть.. не успеваю доворовать
Якщо такий самий рівень захворювання був би в кожному місті, в США вже був би млн. померлих.
Ти подібний до Паші Мерседеса - той проклинав всіх, хто не ходить до церкви, поки сам не потрапив до реанімації.
Але в нас чомусь більшість людей непівні в гастрономічних якостях лайна, поки їх самих не мокнуть пикою по вуха.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Z9Rrsjhss
Пока процентов 80 не переболеют.
Карантин для того, щоб не перевантажити медичну систему і щоб відтягнути час до появи вакцини або ліків.
из двух зол надо выбрать меньшее: голод или covid-19
А у кітайСів як мінімум 20-ть років досвіду у якісних(майже) підробках!
Твій пеця вже догрався 2 роки тому, коли замість саджати ригів та проводити реформи він робив бізнес з ахметом та ведмедчуком, домовлявся з гепою та трухляновим, і закривав очі на переслідування активістів.
І зараз пеця знову вирішив погратися на коронавірусі: провокує незадоволення карантином, а коли почнеться зашквар, як в Нью-Йорку чи Москві, то усі жертви спише на недолугу владу.
Йому плювати на те, скільки помре від коронавірусу так само, як було плювати на розстріляних в Іловайську. Думаєш, усі вже забули, як він на парадіку красувався, коли добровольці волали про допомогу?
І ці ігри з коронавірусом йому теж не пробачать! Так йому і передай!
Этот дебил сам себе противоречит. Поясняю. Если в первый из 17 дней находили 400 заболевших при 10000 тестируемых, то это составляло 400/10000=0,04 (4%), а на 17й день 400 заболевших на 20000 тестируемых то это уже 2%. Цифры я привел с потолка, просто чтобы показать, что если число ежедневно обнаруженных новых большых +- стабильно прирастает, а число тестируемых за каждые сутки увеличивается, так это значит, что темпы заболеваемости падают. И где я не прав?
По-перше, до чого тут кількість тестувань?
Якби кандидатів для тестів обирали випадковим чином з УСЬОГО населення України (наприклад - усі пацієнти, в кого номер медичної картки закінчується на 103), то тоді б ваша арифметика мала б хоч якійсь сенс.
Але тестування проводиться вибірково - частіше тих, хто вже має симптоми та був у контакті із хворим. Якщо ви до цих підозрюваних просто додасте тести людей, що не могли ніде заразитися, то кількість хворих не зміниться, але це не значить що захворюваність зменшилася.
А якщо ви проведете тестування лише серед тих, хто не має ані симптомів, ані контактів, то ви взагалі отримаєте захворюваність 0. Але ж це не буде мати нічого близького до реалій.
По-друге, стабілізація кількості нових хворих за добу не значить стабілізації епідемічної ситуації, бо як тільки кількість хворих, що потребують госпіталізації, перевищить кількість місць у лікарнях, почнеться колапс, як в Нью-Йорку.
Справжня стабілізація - це коли перестає зростати кількість одночасно хворих, а в Україні і близько немає нічого подібного.
Подивіться статистику Австрії, яку ми майже наздогнали. Вони свій максимум одночасно хворих (9300) минули 3 тижні тому і знизили кількість до 1700. От їм можна трохи послабити карантин. А в нас кількість хворих навіть не почала пригальмовувати і якщо ми зараз карантин відпустимо, то швидко наздоженемо рф.
COVID-19 нарешті дали волю
А відверто кажучи ЦЕ ПОЧАТОК СМЕРТЕЛЬНОГО МІСИВА
ви і не уявляєте скільки носіїв сидять дома з банальним кашлем і не оголошують про це бо бояться наших інфекційок
Удачі! І бережіть себе!
1 просто тупі
2 рашистські тролі із завданням сприяти поширенню епідемії в Україні
3 порохоботи, що останнім часом виконують завдання пеці, який вирішив, ніби він зможе збити рейтинг сцикла провокуванням незадоволення карантином.