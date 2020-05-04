УКР
Рішення Кабміну про пом'якшення карантину є ризикованим: зниження захворюваності немає, - Степанов

Рішення Кабміну про пом'якшення карантину є ризикованим: зниження захворюваності немає, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я вважає ризикованим рішення Кабінету Міністрів про пом'якшення карантину.

Про це на засіданні уряду в понеділок сказав міністр Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

За його словами, Україна зараз перебуває на плато епідемії, і ознак сходження з нього поки що немає.

"За час карантину нам вдалося не звалитися в пік захворюваності, не навантажити нашу медичну систему до рівня, за якого ми б не змогли надавати медичну допомогу людям, які її потребують", - сказав міністр.

"Упродовж уже 17 днів поспіль ми реєструємо 400-600 хворих на коронавірус COVID-19. При цьому ми збільшуємо кількість тестувань. Поки що ми не бачимо зниження захворюваності... На наше переконання, пом'якшення, які ми робимо, - доволі ризиковані", - сказав він.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я пропонує чітко прописати санітарні норми (дистанція між відвідувачами, дезінфекційні засоби тощо), які мають дотримуватися в закладах, які працюють, і жорстко їх контролювати.

У трьох "областях-лідерах" щодо захворюваності на COVID-19 після 11 травня карантин може бути жорсткіший, ніж загалом по Україні, - Шмигаль

Друга пропозиція Степанова стосується критеріїв адаптивного карантину.

"Наприклад, у нас є деякі області - та ж Чернівецька область або Івано-Франківська - де дуже високий рівень захворюваності і велику кількість хворих реєструють щодня. Звичайно, ми не можемо собі дозволити таке саме послаблення, як це відбувається в інших областях. Ми вважаємо, що потрібно вводити механізм адаптивного карантину: якщо десь ми відкриваємо велику палітру засобів торгівлі, то десь має бути менше", - сказав міністр.

Він додав, що МОЗ має намір стежити за ситуацією, і якщо буде негативна тенденція, карантин посилять.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня запроваджуються деякі пом'якшення. Планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси, манікюрних, педикюрних салонів за деяких умов. Зможуть працювати літні майданчики кафе і ресторанів. Також зможуть працювати непродовольчі магазини, побутові послуги, стоматологи.

+22
Они собрались еще лет десять масками торговать и респираторами. А тут людям карантин разонравился.
04.05.2020 14:16 Відповісти
+21
страшилки Степанова про короновирус стали не актуальны, вот он и бесится
04.05.2020 14:14 Відповісти
+16
04.05.2020 14:20 Відповісти
04.05.2020 14:14 Відповісти
04.05.2020 14:16 Відповісти
Лучше уж коронафирус чем 73% безработных зебилов будут ходить и грабить всех чтобы просто выжить после реформ зебила
04.05.2020 14:17 Відповісти
Шеф всё пропало, карантин снимают, люди уезжают...
клиентов не будет... денег уже не дадут на борьбу с короновирусом... ничего присвоить уже не сможем...
Всё пропало, всё пропало шеф!
Люди потерпите хоть немного на карантине ещё, хоть чуть чуть.. не успеваю доворовать
(Степанов)
04.05.2020 14:25 Відповісти
То, что никакой эпидемии коронавируса в Украине нет, это Степанова не смущает. При населении в 40млн человек 12300 заболевших на сегодняшний день - это 0,031%. При том, что эпидемией по всем канонам эпидемиологии признается рост числа заболевших более 5% (в отдельных случаях более 1%) населения.
04.05.2020 15:04 Відповісти
Твої цифри ні про що. В США захворіло 0,3% населення, але конкретно в Нью-Йорку страшний дефіцит місць в морзі, пластикових мішків і ліжок в лікарнях.
Якщо такий самий рівень захворювання був би в кожному місті, в США вже був би млн. померлих.
Ти подібний до Паші Мерседеса - той проклинав всіх, хто не ходить до церкви, поки сам не потрапив до реанімації.
04.05.2020 21:02 Відповісти
Эта всё с ютюба, или с телевизора 100 процентная инфа?
05.05.2020 00:05 Відповісти
Це інфа від друзів, частина з яких вже померла.
Але в нас чомусь більшість людей непівні в гастрономічних якостях лайна, поки їх самих не мокнуть пикою по вуха.
05.05.2020 19:43 Відповісти
Вы там Определитесь , а то Один снижает , а другой Себя страхует , а я же говорил , а если прокатит , то и не говорил . Где монолит правительства.
04.05.2020 14:14 Відповісти
А им уже поздно пить "Боржоми". От них уже ничего не зависит. Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
04.05.2020 14:28 Відповісти
Ще одна харя реваншистська керує долями українців. Кабиздох.
04.05.2020 16:30 Відповісти
Степанов , вы искажаете статистику.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Z9Rrsjhss
04.05.2020 14:15 Відповісти
Степанов не сцы
04.05.2020 14:15 Відповісти
Брехати навчіться сінхронно...
Один , при владі, каже одне, другий варняка зовсім
інше..
04.05.2020 14:15 Відповісти
Они сами ничего не знают несут бред ни о чем
04.05.2020 14:18 Відповісти
Ребятушки, вы на этой массовой истерии и так уже прилично карманы набили ден.знаками. Не лопнете?
04.05.2020 14:15 Відповісти
Вы не понимаете! Они на транш расчитывали до конца. А тут такой облом.
05.05.2020 00:07 Відповісти
Всё верно сказал. Снимут карантин - будет рост заболеваемости.
Пока процентов 80 не переболеют.
04.05.2020 14:17 Відповісти
Степанов сейчас выдохнул с облегчением - дурочки Шмыгаль и Зеля сняли с него ответственность...- и возложили эту ответственность на себя...
Сегодня будет пить шампанское....
04.05.2020 14:19 Відповісти
80% переболеют по любому. Карантин не для уменьшения числа заболевших. Кроме того, никакой эпидемии коронавируса в Украине нет, это Степанова не смущает. При населении в 40млн человек 12300 заболевших на сегодняшний день - это 0,031%. При том, что эпидемией по всем канонам эпидемиологии признается рост числа заболевших более 5% (в отдельных случаях более 1%) населения.
04.05.2020 15:07 Відповісти
угу, без карантина будет, как в Испании.
04.05.2020 17:31 Відповісти
Это вера или знание? Может, пророчество?
05.05.2020 00:08 Відповісти
Это вера или знание? Может, пророчество?
05.05.2020 00:26 Відповісти
В Украине тестирования нет для заболевших, для умерших его нет и подавно, а не эпидемии
04.05.2020 20:20 Відповісти
Пішов на рашку, провокатор, і агітуй вату ігнорувати самоізоляцію.
Карантин для того, щоб не перевантажити медичну систему і щоб відтягнути час до появи вакцини або ліків.
04.05.2020 21:07 Відповісти
04.05.2020 14:17 Відповісти
04.05.2020 14:29 Відповісти
эти падлюки собираются "бороться" пока не изведут последнего потенциального носителя
04.05.2020 14:18 Відповісти
Уже №се практически открыли, идите и работайте, трудяга самый великий на Цензоре
04.05.2020 14:27 Відповісти
вообще-то все запреты действуют ещё неделю. не?
04.05.2020 14:31 Відповісти
Ну так готовься. Или ваш бизнес такой- взял комп и настрочил что-то против Зе, шо там к нему готовиться!
04.05.2020 14:34 Відповісти
04.05.2020 14:45 Відповісти
Вирус сдохнет от того, что инфицировать некого будет. Надо успеть передохнуть раньше вируса.
04.05.2020 15:44 Відповісти
ну кто бы сомневался ...главное громко заявить что это неправильно , и снять с себя ответственность если будет спалах , а что делать людям , чем платить по счетам степанову похрен
04.05.2020 14:19 Відповісти
Тоді буде епідемія суїцидів.
04.05.2020 16:37 Відповісти
Кабмин не выдерживает давления со стороны бизнеса и населения.. Слаб он и морально и психологически. Не годится для такого периода войны и пандемии.. Поэтому вот так.. Карантин нужно было продолжить минимум до конца мая, первой декады июня.. Но силенок на это нет и ни духа , не решимости.. Ну а потом вдруг что не так, обвинят во всем "нетерплячий" народ, ну и отправят не справившийся Кабмин в отставку. А нам объявят строгий карантин. только будет ли в этом уже толк.. Бог весть. Но как говорится поживем ( доживем) увидим.
04.05.2020 14:20 Відповісти
Давление со стороны его шефа ахметова
04.05.2020 14:23 Відповісти
Обьявляйте ЧП и платите людям деньги. За какой, простите, хрен я еду куплю и банку кредит оплачу, работая сам на себя?
04.05.2020 14:20 Відповісти
Неффф *тумбочку * никать ! ..
Кредит йому !
04.05.2020 14:22 Відповісти
дебил?
04.05.2020 14:26 Відповісти
04.05.2020 14:20 Відповісти
04.05.2020 14:21 Відповісти
архєологи будующєго раскопают наш бєскультурний слой і ужаснуцца - трупи по квартірам с дліннимі волосамі - так і назвут - длінноволосая бєскультура жосткіх домосєдов
04.05.2020 14:22 Відповісти
З 12 травня ..*дитячі майданчики * відкриті ..

..

04.05.2020 14:23 Відповісти
04.05.2020 14:25 Відповісти
зато есть спад экономики,что грозит украинцам смерть от голода!
из двух зол надо выбрать меньшее: голод или covid-19
04.05.2020 14:25 Відповісти
Стоматологи и парикмахерские рано открыли. Зубожилые стоматологи могли бы ещё дома посидеть. Только скорая помощь и то с сохранением средств защиты у врачей. Там нет возможности сохранять дистанцию и носить маску пациенту.
04.05.2020 14:25 Відповісти
Не-не, пора-пора, у меня уже временная пломба хрустеть начала, ще месяц - и выпадет на фиг.
04.05.2020 14:39 Відповісти
у меня пломба выпала! какое там рано, шоб не поздно
04.05.2020 20:23 Відповісти
так надо било сразу об'явіть чрєзвичайнойє положенійє, бєсплатноє ЖКХ, продуктовийє карточкі, крєдітнийє і налоговийє канікули
04.05.2020 14:26 Відповісти
И за чей счёт банкет?
04.05.2020 15:38 Відповісти
04.05.2020 14:30 Відповісти
Кожен із вас частково має рацію. Але 20% громадян при виконанні деяких пропозицій з написаних коментарів при рівні розвитку нашої медицини можемо втратити. Китайці недаром під"їзди заварювали! Пожалійте також лікарів, писаки.
04.05.2020 14:32 Відповісти
Пожалеем - ЧП, ЖКХ за счет государства, кредитные каникулы не "рекомендация" а настоящие, продуктовые наборы. И будем жалеть
04.05.2020 14:51 Відповісти
Вам ніколи не приходила думка у голову що це постановка?
04.05.2020 15:34 Відповісти
Постановка. Сценаристы 95-го квартала срежиссировали.
04.05.2020 15:48 Відповісти
СциНаДристи 95-го не вміють риЖриСрірувати нічого крім власного бедламу (як показує досвід).
А у кітайСів як мінімум 20-ть років досвіду у якісних(майже) підробках!
04.05.2020 16:04 Відповісти
Подстановка - це коли гундяй закликає вірних не ходити до храмів, а рпц мп робить вигляд, що йому не підкоряється, і заражає українців на богослужіннях.
04.05.2020 21:13 Відповісти
І тобі журнашлюхи-пропагандони у мозок насцяли?
04.05.2020 22:52 Відповісти
Порохоботіна, я вас усіх наскрізь бачу!
Твій пеця вже догрався 2 роки тому, коли замість саджати ригів та проводити реформи він робив бізнес з ахметом та ведмедчуком, домовлявся з гепою та трухляновим, і закривав очі на переслідування активістів.
І зараз пеця знову вирішив погратися на коронавірусі: провокує незадоволення карантином, а коли почнеться зашквар, як в Нью-Йорку чи Москві, то усі жертви спише на недолугу владу.
Йому плювати на те, скільки помре від коронавірусу так само, як було плювати на розстріляних в Іловайську. Думаєш, усі вже забули, як він на парадіку красувався, коли добровольці волали про допомогу?
І ці ігри з коронавірусом йому теж не пробачать! Так йому і передай!
05.05.2020 19:39 Відповісти
Причому насцяно ще й 12-15 місяців тому теж!
05.05.2020 19:47 Відповісти
Аморальне смердюче порохотливе лайно! Не бути твому пороху більше презиком саме через таких порохоботів, як ти. Скільки б ви тут не стогнали в екстазі "гетьман, гетьман" навіть тупі зебіли відчувають, що ви їм брешете.
05.05.2020 20:10 Відповісти
Співуча мова,прекрасна земля і так щільно,під зав'язку набита кретинами!
05.05.2020 20:14 Відповісти
Ну то звільни своє місце для нормальних людей.
05.05.2020 20:32 Відповісти
Я звільнив але трагедія в тому що набігли пороботи ,зебіли і решта імбецили у великій кількості.
06.05.2020 10:55 Відповісти
Надо не двери заваривать, а обеспечить нормальную защиту медиков, и не за их счет, а за счет государства. Уменьшите расходы на содержание госаппарата и деньги появятся и толку будет больше
04.05.2020 16:49 Відповісти
При таких мародерах як Степанов, Аваков, Баканов і Ко коронавірус буде ще три роки, а казна за рік- два буде пустою!
04.05.2020 14:39 Відповісти
Зебилы, не переживайте, у вас будет работа рядом с домом или подвозом - дороги строить. Вы рады?
04.05.2020 14:40 Відповісти
За АЖ 8к грн, чтоб за камуналку Ахметову заплатить могли
04.05.2020 14:52 Відповісти
Грязными. Еще же в бюджет для сопли и всяких шмыгалей со степановыми-ляшками. Но может хоть робу выдадут бесплатно.
04.05.2020 15:04 Відповісти
Дороги , кстати, строятся массово, не смотря на кризис и пандемию. Ищите зраду !
04.05.2020 15:28 Відповісти
Да мы только рады, сейчас еще и зебилов привлекут, дело пойдет быстрее.
04.05.2020 15:33 Відповісти
Ты что-то имеешь против людей, которые занимаются физическим трудом? Ты король по рождению?
04.05.2020 15:36 Відповісти
Привлекут жопомоев, которые сбежали с Европы, а там абсолютное большинство - педрочеры
04.05.2020 16:02 Відповісти
Ну, звісно, якщо вилікуватися від віруса коштує в середньому 20 000 гривень, і за похорони 30, то скоро і дороги побудують.
04.05.2020 16:48 Відповісти
Степашка, иди нах.
04.05.2020 14:59 Відповісти
яка вже різниця, тижнем більше, тижнем менше. Все одно вже все просрали. Тепер напевно просто бояться що їх камінюками закидають. Та вже пізно. Хоч так, хоч так, а камінюками таки закидають. Тепер це лише питання часу. Не тривалого.
04.05.2020 15:10 Відповісти
В течение уже 17 дней подряд мы регистрируем 400-600 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом мы увеличиваем количество тестирований.

Этот дебил сам себе противоречит. Поясняю. Если в первый из 17 дней находили 400 заболевших при 10000 тестируемых, то это составляло 400/10000=0,04 (4%), а на 17й день 400 заболевших на 20000 тестируемых то это уже 2%. Цифры я привел с потолка, просто чтобы показать, что если число ежедневно обнаруженных новых большых +- стабильно прирастает, а число тестируемых за каждые сутки увеличивается, так это значит, что темпы заболеваемости падают. И где я не прав?
04.05.2020 15:14 Відповісти
Протягом року, коли ЗЕ поставив своїх людей на митницю, -- 200 млн доларів щомісяця "йде наліво". Бюджет розікрали наполовину, з зарплатою в конвертах беспредел, з мільйонними преміями хунті -- так само. Підприємства не працюють. Що далі, Патріот ЗП.
04.05.2020 16:58 Відповісти
Зважаючи на кількість дурні, написаної на цю тему, стає просто моторошно від рівня "освіти" в Україні.
По-перше, до чого тут кількість тестувань?
Якби кандидатів для тестів обирали випадковим чином з УСЬОГО населення України (наприклад - усі пацієнти, в кого номер медичної картки закінчується на 103), то тоді б ваша арифметика мала б хоч якійсь сенс.
Але тестування проводиться вибірково - частіше тих, хто вже має симптоми та був у контакті із хворим. Якщо ви до цих підозрюваних просто додасте тести людей, що не могли ніде заразитися, то кількість хворих не зміниться, але це не значить що захворюваність зменшилася.
А якщо ви проведете тестування лише серед тих, хто не має ані симптомів, ані контактів, то ви взагалі отримаєте захворюваність 0. Але ж це не буде мати нічого близького до реалій.
По-друге, стабілізація кількості нових хворих за добу не значить стабілізації епідемічної ситуації, бо як тільки кількість хворих, що потребують госпіталізації, перевищить кількість місць у лікарнях, почнеться колапс, як в Нью-Йорку.
Справжня стабілізація - це коли перестає зростати кількість одночасно хворих, а в Україні і близько немає нічого подібного.
Подивіться статистику Австрії, яку ми майже наздогнали. Вони свій максимум одночасно хворих (9300) минули 3 тижні тому і знизили кількість до 1700. От їм можна трохи послабити карантин. А в нас кількість хворих навіть не почала пригальмовувати і якщо ми зараз карантин відпустимо, то швидко наздоженемо рф.
04.05.2020 22:08 Відповісти
вирус побороли??? нет! значит надо не смягчать карантин, а ужесточать и вводить режим ЧС!
04.05.2020 15:27 Відповісти
та нет...... сразу военное положение......
04.05.2020 15:50 Відповісти
Напалмом все выжечь😁
04.05.2020 16:05 Відповісти
не все...., а только то, что зеленое шевелится......
04.05.2020 16:08 Відповісти
"Я с карантина вышел, и снова зашел"- по аналогії з Некрасовим. А так на нове продовження карантину можна сказати тільки одне - вони так бояться власного народу, неминучої розплати за їх злочинну діяльність, що готові зробити цей карантин вічним.(с)
04.05.2020 15:48 Відповісти
Может, министр и прав. Но как кормить голодных детей, когда люди сидят без работы и денег? И него-то есть, он регулярно получает немаленькую заплату...
04.05.2020 16:43 Відповісти
+++
+++
+++
COVID-19 нарешті дали волю
+++

А відверто кажучи ЦЕ ПОЧАТОК СМЕРТЕЛЬНОГО МІСИВА

ви і не уявляєте скільки носіїв сидять дома з банальним кашлем і не оголошують про це бо бояться наших інфекційок
Удачі! І бережіть себе!
04.05.2020 18:25 Відповісти
я так посмотрю здесь сплошные эпидемиологи... Я посмотрю на этих смельчаков, когда вокруг них начнут болеть и умирать их соседи и родственники а больницы окажутся переполнены. Тогда уже никакие деньги не будут нужны -- лишь бы не заболеть...
04.05.2020 19:39 Відповісти
Я думаю, цих "епідеміологов" можна розділити на 3 категорії:
1 просто тупі
2 рашистські тролі із завданням сприяти поширенню епідемії в Україні
3 порохоботи, що останнім часом виконують завдання пеці, який вирішив, ніби він зможе збити рейтинг сцикла провокуванням незадоволення карантином.
04.05.2020 21:19 Відповісти
Снижения нет , как и самой угрозы тоже нет и не было ! Вас взяли на бабая !
04.05.2020 21:19 Відповісти
 
 