Питання темпу пом'якшення карантину потрібно делегувати місцевій владі: мери повинні мати своє рішення і відповідальність, - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає за необхідне надати повноваження і покласти відповідальність на місцеву владу в порядку виконання рішень щодо пом'якшення карантинних обмежень з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.
"Окремо хочу сказати про темпи відкриття та порядку функціонування та контролю об'єктів на місцях, що значною мірою, на мій погляд, ми повинні делегувати місцевій владі", - сказав Аваков на засіданні Кабміну в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.
На переконання міністра, "всі рішення в деталях, вважаю, мають ухвалюватися з урахуванням розвитку епідемії в конкретному регіоні країни".
"Тому в кожному випадку глави районних адміністрацій чи обласних, мери міст повинні мати своє рішення і свою відповідальність. Це вкрай важливо", - підсумував міністр.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.
А два дня назад, Аваков кричал, проклинал и угрожал мэру Черкасс Бондаренко, за то, что тот предложил в Черкассах ослабить карантин.
Семь пятниц на неделе у авакова.
Теперь надо делать так, что за решения мэра будет нести ответственность лично он, и если вдруг после послабления карантина в каком-то городе пойдет всплеск заболевания - мэр этого города сядет. Все просто.
В Велюре заходи.
Стидаюся спитати: а що так кардинально змінило його точку зору?
одни моют руки,другие моют деньги.