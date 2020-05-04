УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3747 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 151 47

Питання темпу пом'якшення карантину потрібно делегувати місцевій владі: мери повинні мати своє рішення і відповідальність, - Аваков

Питання темпу пом'якшення карантину потрібно делегувати місцевій владі: мери повинні мати своє рішення і відповідальність, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає за необхідне надати повноваження і покласти відповідальність на місцеву владу в порядку виконання рішень щодо пом'якшення карантинних обмежень з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

"Окремо хочу сказати про темпи відкриття та порядку функціонування та контролю об'єктів на місцях, що значною мірою, на мій погляд, ми повинні делегувати місцевій владі", - сказав Аваков на засіданні Кабміну в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

На переконання міністра, "всі рішення в деталях, вважаю, мають ухвалюватися з урахуванням розвитку епідемії в конкретному регіоні країни".

"Тому в кожному випадку глави районних адміністрацій чи обласних, мери міст повинні мати своє рішення і свою відповідальність. Це вкрай важливо", - підсумував міністр.

Читайте також: Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) карантин (18172) місцеве самоврядування (331) мер (511) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков

А два дня назад, Аваков кричал, проклинал и угрожал мэру Черкасс Бондаренко, за то, что тот предложил в Черкассах ослабить карантин.
Семь пятниц на неделе у авакова.
показати весь коментар
04.05.2020 14:32 Відповісти
+15
Аваков знает кто будет следующим президентом вместо бубачки
показати весь коментар
04.05.2020 14:32 Відповісти
+14
авакян переобулся в прыжке.
показати весь коментар
04.05.2020 14:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аваков знает кто будет следующим президентом вместо бубачки
показати весь коментар
04.05.2020 14:32 Відповісти
Мэр Черкасс?
показати весь коментар
04.05.2020 14:40 Відповісти
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков

А два дня назад, Аваков кричал, проклинал и угрожал мэру Черкасс Бондаренко, за то, что тот предложил в Черкассах ослабить карантин.
Семь пятниц на неделе у авакова.
показати весь коментар
04.05.2020 14:32 Відповісти
Так это когда на месте решает мэр, а ответственность за последствия таких решений несет центральная власть.
Теперь надо делать так, что за решения мэра будет нести ответственность лично он, и если вдруг после послабления карантина в каком-то городе пойдет всплеск заболевания - мэр этого города сядет. Все просто.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
А Шмыгаль, будет нести ответственность после того, как снимут карантин?! Думаю что нет! А всплеск будет!
показати весь коментар
04.05.2020 14:41 Відповісти
по какой статье сядет?
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
А разве это не "перекладывание ответственности" называется?
показати весь коментар
04.05.2020 14:50 Відповісти
Нифига себе выфинтикультипнулся! Во даёт! Вилочкой в ложечке не поймаешь
показати весь коментар
04.05.2020 16:43 Відповісти
Так а хто ж тогда будет жостко карать Черкассы?
показати весь коментар
04.05.2020 14:33 Відповісти
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 6
показати весь коментар
04.05.2020 14:34 Відповісти
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 1558
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков або по другому це називаєтся " вмити руки"
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
авакян переобулся в прыжке.
показати весь коментар
04.05.2020 14:36 Відповісти
а как же пламенный привет и клетчатое одеяло?
показати весь коментар
04.05.2020 14:37 Відповісти
Аваков заднюю дал , что есть верно .
показати весь коментар
04.05.2020 14:37 Відповісти
" Молодцы" переложить ответственность это у нас мастера. Но забыли что все мы из" одного дома СССР", и для наших людей ( как и для граждан других бывших республик) главными во всем останутся верховная власть - президент, премьер, кабмин и Рада. Так что ничего не получится.. Да и не ля этого вас выбирали, что бы пытались "умыть руки". Деляги.
показати весь коментар
04.05.2020 14:39 Відповісти
Аваков шакал, чорт.
показати весь коментар
04.05.2020 14:39 Відповісти
Ыыыы!! Сдулся дядя... а как щёки надувал.
показати весь коментар
04.05.2020 14:39 Відповісти
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 6685
показати весь коментар
04.05.2020 14:39 Відповісти
Во перевертыш ! А недавно совсем другое пел и мэру Черкасс угрожал
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 5729
показати весь коментар
04.05.2020 14:41 Відповісти
А шо такоє?
показати весь коментар
04.05.2020 14:44 Відповісти
Яка вишокувана політична гра! Куди тепер Янелох мусить запхати свій «пламєнний прєвєд»?
показати весь коментар
04.05.2020 14:44 Відповісти
так)), доволі вишуканий пердимонокль від авакова..
показати весь коментар
04.05.2020 14:58 Відповісти
Читай: Бондаренко, ослабляя карантин в Черновцах, был не только неправ, но и прав.
показати весь коментар
04.05.2020 14:55 Відповісти
В Черкасах.
показати весь коментар
04.05.2020 18:05 Відповісти
тю, авакян обісрався? )))
показати весь коментар
04.05.2020 14:57 Відповісти
Хулиганы! Перед лицом всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами...
показати весь коментар
04.05.2020 17:17 Відповісти
слухай, ти вопирожнився під кожним коментом на сторінці. Лікар ще не приходив то в тебе є вільний час?
показати весь коментар
06.05.2020 11:18 Відповісти
Оба-на, на лету переобулся и упал на все четыре лапы! Классный акробатический трюк!
показати весь коментар
04.05.2020 15:00 Відповісти
Мер Черкасс Винтик , а если посмотреть кто у его Шляпка , то и не удивительно
показати весь коментар
04.05.2020 15:06 Відповісти
Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует.
показати весь коментар
04.05.2020 17:13 Відповісти
Вот и Продолжим , - Если зубы не выпали и Привкус На месте , то и Ладненько .
показати весь коментар
04.05.2020 18:30 Відповісти
это "другой табак"
показати весь коментар
04.05.2020 15:12 Відповісти
А может Авоков хотя бы ответит за пожары и бруштын? И вообще его ни кто не избирал.
показати весь коментар
04.05.2020 15:18 Відповісти
Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили ?
показати весь коментар
04.05.2020 17:22 Відповісти
А по теме?.
В Велюре заходи.
показати весь коментар
04.05.2020 18:13 Відповісти
Флюгер
показати весь коментар
04.05.2020 16:19 Відповісти
очнулся наконец?
показати весь коментар
04.05.2020 16:39 Відповісти
Как дела?
показати весь коментар
04.05.2020 17:18 Відповісти
вообще-то мой вопрос был скорее к авакову. а ваш?
показати весь коментар
06.05.2020 23:00 Відповісти
тримає ніс за вітром...
показати весь коментар
04.05.2020 16:39 Відповісти
Всем спасибо за взаимопонимание. Здоровья и вдохновения.
показати весь коментар
04.05.2020 16:46 Відповісти
Какого полка?
показати весь коментар
04.05.2020 17:14 Відповісти
Запамятовал. Может поручик подскажет.
показати весь коментар
04.05.2020 18:13 Відповісти
Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился.
показати весь коментар
04.05.2020 17:16 Відповісти
Он як заспівав гражданін макаков! А зранку так щоки надував, що аж-аж!
Стидаюся спитати: а що так кардинально змінило його точку зору?
показати весь коментар
04.05.2020 18:03 Відповісти
У нас в стране население делиться на 2 категории-
одни моют руки,другие моют деньги.
показати весь коментар
04.05.2020 21:08 Відповісти
 
 