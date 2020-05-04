Питання темпу пом'якшення карантину потрібно делегувати місцевій владі: мери повинні мати своє рішення і відповідальність, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає за необхідне надати повноваження і покласти відповідальність на місцеву владу в порядку виконання рішень щодо пом'якшення карантинних обмежень з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

"Окремо хочу сказати про темпи відкриття та порядку функціонування та контролю об'єктів на місцях, що значною мірою, на мій погляд, ми повинні делегувати місцевій владі", - сказав Аваков на засіданні Кабміну в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

На переконання міністра, "всі рішення в деталях, вважаю, мають ухвалюватися з урахуванням розвитку епідемії в конкретному регіоні країни".

"Тому в кожному випадку глави районних адміністрацій чи обласних, мери міст повинні мати своє рішення і свою відповідальність. Це вкрай важливо", - підсумував міністр.

Читайте також: Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.