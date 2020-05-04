Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус в Україні залишається напруженою, вираженої тенденції до зниження не спостерігається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Епідситуація залишається напруженою. З кінця квітня у нас зростає кількість випадків (захворювання на COVID-19. - Ред.) у найбільш населених областях: у Дніпропетровській на 30%, Харківській на 40% і Одеській. Захворюваність на 100 тис. населення залишається найбільшою в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", - розповів він.

За його даними, завантаженість ліжок у лікарнях становить 12%, апаратів ШВЛ доходить до 10%.

"Такий аналіз свідчить про стабільне протікання епідемічного процесу без тенденції до його зниження. Тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня", - пояснив він.

Водночас він вважає, що впроваджені заходи дозволяють не допустити неконтрольованого розвитку і підтримувати навантаження на систему охорони здоров'я на допустимому рівні.

"Ми 17 днів; не перевищуємо кількість нових випадків захворювання до понад 600", - додав Ляшко.

