УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3747 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 139 66

Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус в Україні залишається напруженою, вираженої тенденції до зниження не спостерігається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Епідситуація залишається напруженою. З кінця квітня у нас зростає кількість випадків (захворювання на COVID-19. - Ред.) у найбільш населених областях: у Дніпропетровській на 30%, Харківській на 40% і Одеській. Захворюваність на 100 тис. населення залишається найбільшою в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", - розповів він.

За його даними, завантаженість ліжок у лікарнях становить 12%, апаратів ШВЛ доходить до 10%.

"Такий аналіз свідчить про стабільне протікання епідемічного процесу без тенденції до його зниження. Тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня", - пояснив він.

Водночас він вважає, що впроваджені заходи дозволяють не допустити неконтрольованого розвитку і підтримувати навантаження на систему охорони здоров'я на допустимому рівні.

"Ми 17 днів; не перевищуємо кількість нових випадків захворювання до понад 600", - додав Ляшко.

Також читайте: Пом'якшення карантину: МОЗ завершує підготовку і скоро опублікує документ із вимогами для бізнесу, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Хватит дурить народ.Тестов не делаете,через эпицентр проходят тысячи ежедневно,ломбарды работают.А вы без тестов о какой-то ситуации говорите.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
+12
Ненужный Ляшко со своей СЭЗ, так же как и министр МОЗ Степанов будут до последнего бороться за карантин, что бы как можно дольше разворовывать деньги, выделенные на борьбу с короновирусом и оседающие в их карманах...
Люди, посидите ещё немного на карантине, Ляшко и Степанов ещё не успевают доворовывать.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
+8
Ага, 100%... Не кажучи вже про то, шо у німців (як і в Італії, Іспанії чи США) навіть на піку епідемії ніхто не додумався до такого ідіотизму, як зупинка метро!
показати весь коментар
04.05.2020 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8926
показати весь коментар
04.05.2020 14:33 Відповісти
Ляшко , у вас есть биоматериалы, и вы где угодно и в любых объемах вспышки создавать будете, лишь бы нажиться. Дурантин - это выгодное дело, мы тоже это видим.
показати весь коментар
04.05.2020 14:40 Відповісти
Они как раз нормальные.Эпицентр стал эпицентром передачи короновируса.Но,видно,владельцы хорошо дружат с властью.
показати весь коментар
04.05.2020 14:41 Відповісти
А что делать 73% которые уже еле выживают после реформ зебилоидов?
показати весь коментар
04.05.2020 14:33 Відповісти
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1731
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
Придетца соєвым шакаладками делитца..
Кармильцами станете..)))
показати весь коментар
04.05.2020 14:37 Відповісти
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 527
показати весь коментар
04.05.2020 14:51 Відповісти
я так понимаю, что "шакаладки" вы не едите принципиально.
показати весь коментар
04.05.2020 14:55 Відповісти
-Порохоботику, що ти їси?
-ШаКАЛадку!!
-А чого так смердить?!
-Другий раз їм!!
))
показати весь коментар
04.05.2020 15:00 Відповісти
мультик наглядно иллюстрирует кто и что ест.
показати весь коментар
04.05.2020 15:04 Відповісти
🤣
показати весь коментар
04.05.2020 15:10 Відповісти
ызыди
показати весь коментар
04.05.2020 14:34 Відповісти
а через 2 недели полегчает... что изменится?
показати весь коментар
04.05.2020 14:34 Відповісти
Да ничего собственно не изменится. Если конечно статистику не подтасуют. Все течет своим чередом вне зависимости от действий влады. Пока большая часть населения не получит иммунитет вирус никуда не денется. Ну а иммунитет в данном случае получается единственно возмодным на текущий момент образом - переболев.
показати весь коментар
04.05.2020 16:36 Відповісти
Хватит дурить народ.Тестов не делаете,через эпицентр проходят тысячи ежедневно,ломбарды работают.А вы без тестов о какой-то ситуации говорите.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
тести на IQ
показати весь коментар
04.05.2020 14:36 Відповісти
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8381
показати весь коментар
04.05.2020 14:37 Відповісти
Вважаю, ранувато ще карантин відміняти.
Темпи зараження можуть значно пожвавитись.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
чому так вважаєте? як вважаєте, чому Білорусь справляється без карантину? чи Японія, Південна Корея? чому в Україні карантин більше 2 місяців? чому якщо це така небезпечна хвороба Білоруси не падають штабелями??
показати весь коментар
04.05.2020 14:38 Відповісти
В Білорусі значно вищий рівень захворюваності. Не можу вважати це успіхом.
показати весь коментар
04.05.2020 14:40 Відповісти
Намного больший, особенно учитывая, что населения меньше в 4 с гаком раза и низкая плотность расселения по стране.
показати весь коментар
04.05.2020 14:42 Відповісти
Вже краще карантин, ніж раптовий колапс медицини від напливу хворих за повної імпотенції влади.
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/4/28/374561/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375231/
показати весь коментар
04.05.2020 14:52 Відповісти
Звідки буде наплив? Не вигадуйте казки. Напливу як не було так і не буде.
показати весь коментар
04.05.2020 15:17 Відповісти
Захворюваність - це пневмонії, вірусні, ковідні в нашому випадку. А шмарклі з втратою нюху, проноси і ще багато чого зі списку симптомів, або зовсім без них навіть з позитивними тестами - це брєд, як і твій карантин з людьми без роботи і без грошей.
показати весь коментар
04.05.2020 14:57 Відповісти
Падают штабелями. И в Белоруси и в Раше. Смертность оформляют от "внебольничной пневмонии".
показати весь коментар
04.05.2020 14:40 Відповісти
звідки така інформація? з телеграм каналів? за дезінформацію треба нах посилати
показати весь коментар
04.05.2020 14:43 Відповісти
От родственников в Минске и Москве. Среди них есть врачи. Батька официально запросил помощи ЕС и ВОЗ. Но признал что у него просто нет денег на карантин.
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9716
показати весь коментар
04.05.2020 15:50 Відповісти
Это ты о себе? Лечись тогда.
показати весь коментар
04.05.2020 16:23 Відповісти
Да фиг пойми что конкретно происходит, но реально больные есть даже среди знакомых близкого круга знакомых. особенно угнетают статьи о том, какими хорошими были люди, которых убил вирус. от таких статей реально становится страшновато. Но в том же пишут, что в Витебске: «Больницы по одной будут выводить из оказания медпомощи»
Читать полностью: https://news.tut.by/society/683010.html
показати весь коментар
04.05.2020 16:02 Відповісти
Поражает количество "перепрофилированных" на коронавирус больниц. И больницы забиты.. Даже по официальной статистике, которой не верят сами врачи, в Белоруси 17500 больных на 9 млн. населения. Гродно, Витебск, Барановичи, Светлогорск, Мозырь, Ушачи..... новости, как сводка военных действий.
показати весь коментар
04.05.2020 16:31 Відповісти
Власти Японии продлили режима ЧС до 31 мая
показати весь коментар
04.05.2020 14:48 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375231/
показати весь коментар
04.05.2020 14:53 Відповісти
Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса
Президент Беларуси призвал заболевших не опускать руки, а деревенских жителей не носить защитные маски, и пообещал пойти на Пасху в церковь.
показати весь коментар
04.05.2020 14:59 Відповісти
Умирают от пневмонии на сорок человек в месяц больше чем обычно.Даже если это последствия коронавируса стоит ли в десятимиллионной стране ложить напрочь производство и усугублять и так нищеское состояние людей?
показати весь коментар
04.05.2020 15:12 Відповісти
Исполнительный директор ВОЗ Петер Салама и его зам Паттерсон - "умерли", отказавшиеся объявлять пандемию короновируса.

На Украине СМИ разгоняют волну ужаса: мол, пандемия "пробила психологическую отметку" в... 200 умерших. За 2 месяца. Это примерно 30% от стандартной суточной смертности в этой стране - 600-700 человек. То есть, за 2 месяца чудовищной эпидемии умерло столько же, сколько в стране в обычное время умирает за 8 часов. Всего за 2 месяца бесчеловечный вирус выявили у порядка 8000 человек. Это в 35-40-миллионном государстве. Чтобы лучше оценить размах маразма: в январе от пневмонии и гриппа на Украине умерло в 3 раза больше, чем за 2 месяца от ковидлы - более 600 человек (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/1/7246084/ ). А в январе 2019 года - более 900. Где были все эти "свидетели ужасной эпидемии"? Почему не сидели по домам? Почему гуляли без масок? Почему работали парикмахерские, рестораны и гостиницы?
показати весь коментар
04.05.2020 15:53 Відповісти
извиняюсь "В Украине"
показати весь коментар
04.05.2020 16:23 Відповісти
Максимум могли бы старичков под принудительный карантин посадить, и выделить для них особую программу для обеспечения продуктами и прочим.
Вместо этого сажают всех на карантин. От падения экономики, зарплат, малого бизнеса и увольнений подохнет больше чем от вируса.
Будет забавно если у белорусов, под конец эпидемии смертность будет ниже,чем в Украине!
показати весь коментар
04.05.2020 15:59 Відповісти
Карантин нужно было вводить по другому. С применением мозгов. Тогда бы у нищих людей не было такой задницы с деньгами. И правила должны быть одни для всех, а не так, как было.
показати весь коментар
04.05.2020 14:39 Відповісти
Не угрожай , сыпануть вируса вы мастаки, лишь бы карантинили дальше.
показати весь коментар
04.05.2020 14:42 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 14:46 Відповісти
Ненужный Ляшко со своей СЭЗ, так же как и министр МОЗ Степанов будут до последнего бороться за карантин, что бы как можно дольше разворовывать деньги, выделенные на борьбу с короновирусом и оседающие в их карманах...
Люди, посидите ещё немного на карантине, Ляшко и Степанов ещё не успевают доворовывать.
показати весь коментар
04.05.2020 14:35 Відповісти
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3177
показати весь коментар
04.05.2020 14:49 Відповісти
А Путін, по твоєму дурень, бо ввів у Росії карантин?!
показати весь коментар
04.05.2020 14:57 Відповісти
Причину массового ввода карантина в мире еще будут расследовать.
показати весь коментар
04.05.2020 15:15 Відповісти
Голодомор v.2.0
показати весь коментар
04.05.2020 14:37 Відповісти
Що значить напружена ситуація? В НІмеччині за останню добу 700 нових хворих, у нас - 400... І у Німеччині набагато більші послаблення карантину!
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
Ага, 100%... Не кажучи вже про то, шо у німців (як і в Італії, Іспанії чи США) навіть на піку епідемії ніхто не додумався до такого ідіотизму, як зупинка метро!
показати весь коментар
04.05.2020 14:48 Відповісти
словоблудие-
По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.
"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению- и тут же- Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев,,,
показати весь коментар
04.05.2020 14:46 Відповісти
Ну тогда кто-то сильно врет или он или цензор. Достаточно https://censor.net/covid динамики заражения вирусом здесь на цензоре, чтобы понять что с 17 апреля у нас ситуация более чем стабильна.
показати весь коментар
04.05.2020 16:45 Відповісти
В Италии тоже поначалу все хихикали, мол что нам тот коронавирус, на карнавал побежали гулять....Китай далеко, до нас не дойдет...
показати весь коментар
04.05.2020 14:51 Відповісти
В НІмеччині за останню добу 700 нових хворих, у нас - 400... І там уже активно послаблюють карантин!
показати весь коментар
04.05.2020 14:55 Відповісти
Ты кем работаешь паразитируешь, осторожный ты наш? А ты в курсе, что некоторым людям чтобы жрать самим и кормить государственных паразитов вроде тебя приходится работать?
На вот, слушай:
https://www.youtube.com/watch?v=cuUDvqRGm04 Судя по новым цифрам, в США заражены 60 миллионов... и наш шанс умереть составляет менее 0.01%
показати весь коментар
04.05.2020 15:00 Відповісти
Смысл в том, шо не в данный момент заражены одновременно, а за последние несколько месяцев, пока дохлые вирусы из организма не уйдут.
показати весь коментар
04.05.2020 15:02 Відповісти
А вот Вы все-таки послушайте от начала до конца. Ведь интересно же.
показати весь коментар
04.05.2020 15:05 Відповісти
Здесь Аквариус об этом же почти слово слово - с самого начала. Мож, это он? Ты шо, не видел?
показати весь коментар
04.05.2020 15:21 Відповісти
Почитываю республиканцев - все так и есть. Хотя я не в восторге от Трампа с самого начала.
показати весь коментар
04.05.2020 15:25 Відповісти
Лакові гроби з Італії давай, вони свіжіші, всього трохи більше 15-ти років.
показати весь коментар
04.05.2020 15:00 Відповісти
Знаете, мне подобные фото напоминают картинки на современных сигаретных пачках. Это чистой воды гиперреализм.Ничего общего с реальностью не имеющий. Только внушения страха от увиденного.
показати весь коментар
04.05.2020 15:06 Відповісти
Знаете, мне подобные фото напоминают картинки на современных сигаретных пачках. Это чистой воды гиперреализм.Ничего общего с реальностью не имеющий. Только внушения страха от увиденного.
показати весь коментар
04.05.2020 15:06 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показати весь коментар
04.05.2020 23:09 Відповісти
 
 