Президентські вибори в Польщі плануємо на 17 або 23 травня, - заступник прем'єр-міністра

Влада Польщі зараз розглядає варіант перенесення президентських виборів із 10 травня на 17 або 24. Згідно з Конституцією країни, вибори мають відбутися в травні.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Польщі, член правлячої партії країни "Право і справедливість" Яцек Сасін в інтерв'ю радіостанції Zet, передає Цензор.НЕТ.

"10 травня - складна дата. Ми розглядаємо дві дати: 17 або 23 травня", - заявив Сасін.

За його словами, згідно з Конституцією країни, вибори мають відбутися в травні. Утім, 10 числа, на яке вони були раніше заплановані, вони навряд чи відбудуться, заявив Сасін.

"За тиждень до виборів поляки не знають, коли вони відбудуться. За це відповідальні опозиція і Сенат (там більшість в опозиційних до "ПіС" партій. - Ред.)", - сказав він.

Як пише hromadske, протягом цього тижня мають відбутися голосування щодо виборів у польському парламенті. До 7 травня Сенат (верхня палата) має підтримати чи відхилити закон, який дозволить голосування поштою. Уряд висунув таку ініціативу, аби можна було провести вибори в умовах карантину, запровадженого через коронавірус. Якщо Сенат відхилить закон, він повернеться в нижню палату - Сейм, де вето Сенату можна подолати двома третинами голосів.

Так карантин.А у вас немає квантумної діджиталізації.
04.05.2020 14:47 Відповісти
"Вы,профессор,воля ваша,что то нескладное придумали.Оно,может,и умно,но больно непонятно.Над вами потешаться будут."...(с)
04.05.2020 14:58 Відповісти
Тем самым, фактически в Польше уже почти официально обьявлено об отмене карантина.
04.05.2020 14:49 Відповісти
Так а чим виборчі дільниці відрізняються від супермаркетів? У чому проблема пускати виборців голосувати в масках і рукавичках???
04.05.2020 14:50 Відповісти
Тим шо у паспорте морда без масочки.
А снять масочку для идентификации морды нельзя, карантин.
04.05.2020 15:48 Відповісти
А що,хіба ще десь вибори президента планують не з чмошного мацковського обкому? Тіпа,ми фсьо парєшалі
04.05.2020 14:54 Відповісти
Ну і путєн #уйло,звісно
04.05.2020 14:55 Відповісти
 
 