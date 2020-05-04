Президентські вибори в Польщі плануємо на 17 або 23 травня, - заступник прем'єр-міністра

Влада Польщі зараз розглядає варіант перенесення президентських виборів із 10 травня на 17 або 24. Згідно з Конституцією країни, вибори мають відбутися в травні.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Польщі, член правлячої партії країни "Право і справедливість" Яцек Сасін в інтерв'ю радіостанції Zet, передає Цензор.НЕТ.

"10 травня - складна дата. Ми розглядаємо дві дати: 17 або 23 травня", - заявив Сасін.

За його словами, згідно з Конституцією країни, вибори мають відбутися в травні. Утім, 10 числа, на яке вони були раніше заплановані, вони навряд чи відбудуться, заявив Сасін.

"За тиждень до виборів поляки не знають, коли вони відбудуться. За це відповідальні опозиція і Сенат (там більшість в опозиційних до "ПіС" партій. - Ред.)", - сказав він.

Як пише hromadske, протягом цього тижня мають відбутися голосування щодо виборів у польському парламенті. До 7 травня Сенат (верхня палата) має підтримати чи відхилити закон, який дозволить голосування поштою. Уряд висунув таку ініціативу, аби можна було провести вибори в умовах карантину, запровадженого через коронавірус. Якщо Сенат відхилить закон, він повернеться в нижню палату - Сейм, де вето Сенату можна подолати двома третинами голосів.

