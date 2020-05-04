У разі зростання захворюваності на COVID-19 послаблення карантину буде зупинено, - Степанов
Буде розроблено механізм адаптивного карантину, який, зокрема, буде враховувати ситуацію з конкретних регіонах і населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на позачерговому засіданні Кабміну.
"Ми йдемо дуже швидко до пом'якшення карантину. Відразу хочу сказати, що якщо ми побачимо негативну тенденцію (зростання захворюваності. - Ред.), то ми відразу будемо ці пом'якшення звужувати", - зазначив він.
Степанов повідомив, що буде розроблений механізм адаптивного карантину, який, зокрема, буде враховувати ситуацію з конкретних регіонах і населених пунктах.
"Десь ми відкриємо велику палітру закладів торгівлі, десь меншу", - сказав він.
Степанов підкреслив, що в областях з високим рівнем захворюваності не будуть застосовуватися такі ж алгоритми пом'якшення карантину, як в областях з більш сприятливою епідемічною ситуацією.
"У нас є кілька областей, Чернівецька, Івано-Франківська область, в яких дуже високий рівень захворюваності і дуже багато захворювань реєструється щодня. Звичайно, там ми не можемо собі дозволити так само відкрити (установи. - Ред.) як і в областях, де захворюваність менша", - сказав він.
На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані «плато», на що вказало http://wdc.org.ua/uk/node/190016 перше дослідження київських політехніків з окремими «сплесками», як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.
На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.
До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.
Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.
Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.
