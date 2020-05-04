У разі зростання захворюваності на COVID-19 послаблення карантину буде зупинено, - Степанов

Буде розроблено механізм адаптивного карантину, який, зокрема, буде враховувати ситуацію з конкретних регіонах і населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на позачерговому засіданні Кабміну.

"Ми йдемо дуже швидко до пом'якшення карантину. Відразу хочу сказати, що якщо ми побачимо негативну тенденцію (зростання захворюваності. - Ред.), то ми відразу будемо ці пом'якшення звужувати", - зазначив він.

Степанов повідомив, що буде розроблений механізм адаптивного карантину, який, зокрема, буде враховувати ситуацію з конкретних регіонах і населених пунктах.

"Десь ми відкриємо велику палітру закладів торгівлі, десь меншу", - сказав він.

Степанов підкреслив, що в областях з високим рівнем захворюваності не будуть застосовуватися такі ж алгоритми пом'якшення карантину, як в областях з більш сприятливою епідемічною ситуацією.

"У нас є кілька областей, Чернівецька, Івано-Франківська область, в яких дуже високий рівень захворюваності і дуже багато захворювань реєструється щодня. Звичайно, там ми не можемо собі дозволити так само відкрити (установи. - Ред.) як і в областях, де захворюваність менша", - сказав він.