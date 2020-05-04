УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3747 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 313 15

У разі зростання захворюваності на COVID-19 послаблення карантину буде зупинено, - Степанов

У разі зростання захворюваності на COVID-19 послаблення карантину буде зупинено, - Степанов

Буде розроблено механізм адаптивного карантину, який, зокрема, буде враховувати ситуацію з конкретних регіонах і населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на позачерговому засіданні Кабміну.

"Ми йдемо дуже швидко до пом'якшення карантину. Відразу хочу сказати, що якщо ми побачимо негативну тенденцію (зростання захворюваності. - Ред.), то ми відразу будемо ці пом'якшення звужувати", - зазначив він.

Степанов повідомив, що буде розроблений механізм адаптивного карантину, який, зокрема, буде враховувати ситуацію з конкретних регіонах і населених пунктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

"Десь ми відкриємо велику палітру закладів торгівлі, десь меншу", - сказав він.

Степанов підкреслив, що в областях з високим рівнем захворюваності не будуть застосовуватися такі ж алгоритми пом'якшення карантину, як в областях з більш сприятливою епідемічною ситуацією.

"У нас є кілька областей, Чернівецька, Івано-Франківська область, в яких дуже високий рівень захворюваності і дуже багато захворювань реєструється щодня. Звичайно, там ми не можемо собі дозволити так само відкрити (установи. - Ред.) як і в областях, де захворюваність менша", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Что за бред? Министр хдравоохранения не может решать вопросы карантина. ОН может только вносить предложения в Кабмин. Зебильные чиновники уже совсем берега попутали
показати весь коментар
04.05.2020 14:51 Відповісти
+3
Шеф, всё пропало! Карантин снимают... Вся надежда осталась на Зелю!
Продлите карантин, дайте ж уже наконец то спокойно всё доворовать!
В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов - Цензор.НЕТ 1166
показати весь коментар
04.05.2020 14:46 Відповісти
+3
Ну можна домалювати.Бо ж статистику ж не перевіриш.
показати весь коментар
04.05.2020 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого дивного- домалюють статистику. Це такій собі намек...Шмаркля зелена боїться народного гніву..
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
Шеф, всё пропало! Карантин снимают... Вся надежда осталась на Зелю!
Продлите карантин, дайте ж уже наконец то спокойно всё доворовать!
В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов - Цензор.НЕТ 1166
показати весь коментар
04.05.2020 14:46 Відповісти
Ну можна домалювати.Бо ж статистику ж не перевіриш.
показати весь коментар
04.05.2020 14:48 Відповісти
Степанов в узурпаторы метит?
показати весь коментар
04.05.2020 14:48 Відповісти
Ciрко! Карантин !
В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов - Цензор.НЕТ 2747
показати весь коментар
04.05.2020 14:49 Відповісти
Так быстро умерла от коронавируса???
показати весь коментар
04.05.2020 15:33 Відповісти
дрессура : по команде Карантин ! должна ...
показати весь коментар
04.05.2020 15:40 Відповісти
Мне кажется пока слуги средний и мелкий бизнес окончательно не добьют в пользу олигархата будет карантин.
показати весь коментар
04.05.2020 14:49 Відповісти
Что за бред? Министр хдравоохранения не может решать вопросы карантина. ОН может только вносить предложения в Кабмин. Зебильные чиновники уже совсем берега попутали
показати весь коментар
04.05.2020 14:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cuUDvqRGm04 Судя по новым цифрам, в США заражены 60 миллионов... и наш шанс умереть составляет менее 0.01% (ссылка)
показати весь коментар
04.05.2020 14:51 Відповісти
Этот товарищ понимает, что рост заболеваемости неминуемо будет после ослабления карантина? И вопрос тут в масштабе, а так же в том, что без ослабление экономика не выдержит.
показати весь коментар
04.05.2020 15:11 Відповісти
Денег пускай не забудут дать каждому гражданину Украины для продолжения карантина и не по тысяче.
показати весь коментар
04.05.2020 15:41 Відповісти
Дослідники http://wdc.org.ua/ Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі методології Форсайту здійснили http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua друге прогнозне моделювання ймовірних фаз подальшого розвитку коронавірусної інфекції в Україні.
На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані «плато», на що вказало http://wdc.org.ua/uk/node/190016 перше дослідження київських політехніків з окремими «сплесками», як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.
На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.
До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.
Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.
Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.
показати весь коментар
04.05.2020 16:16 Відповісти
кто спрашивает эту соросятскую чушку степашку ?

вон в Швеции уже провели исследования и оказалось ВНИМАНИЕ !

что с начала 2020 года в стране смертность НИЖЕ (!!!) чем например в 2018 году!

ОПА ...
показати весь коментар
04.05.2020 16:53 Відповісти
Статистика - как дышло ...
показати весь коментар
04.05.2020 18:09 Відповісти
 
 