49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

29% українців вважають, що країна рухається в правильному напрямі, а 49% - протилежної думки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 24 по 29 квітня.

Так, 29% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, 49% - що події розвиваються в неправильному напрямі.

Зазначається, що 29% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Частка тих, хто вважає, що країна здатна подолати в більш віддаленій перспективі, становить 50%, що не здатна подолати - 14,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведено в межах проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.