4 692 46

49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

29% українців вважають, що країна рухається в правильному напрямі, а 49% - протилежної думки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 24 по 29 квітня.

Так, 29% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, 49% - що події розвиваються в неправильному напрямі.

Зазначається, що 29% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Частка тих, хто вважає, що країна здатна подолати в більш віддаленій перспективі, становить 50%, що не здатна подолати - 14,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова 01

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведено в межах проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

опитування (2054) Центр Разумкова (209)
Топ коментарі
+26
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8210
04.05.2020 14:54 Відповісти
+17
Вислюк решил проплатить пару заказных опросов дабы отвлечь народ на пустозвонство, в то время, как уже наступил момент подвесить его за яйца.
04.05.2020 14:53 Відповісти
+17
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1363
04.05.2020 14:58 Відповісти
Розумков малює))Гарно мати власну контору "роги та копита" яка малює рейтинги))
04.05.2020 14:52 Відповісти
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8210
04.05.2020 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=myhj0XQ-Qa8

Зеленский в ступоре: Ко и Кремль ставят на Портнова, а моника зелох и Ко - устали...
04.05.2020 14:54 Відповісти
Москва постоянно ставит на каких-нибудь совершенно отмороженных персонажей с уголовным прошлым или, как минимум, с уголовным складом психики. Янук был мало то что бандит, да ещё и косноязычен; двух слов на публике связать не мог. Портнов - вообще, психически ненормален. Он постоянно угрожает убийствами всем кто с ним не согласен.
04.05.2020 15:02 Відповісти
Якби тільки вбивствами! Він постійно хоче зґвалтувати якогось чоловіка.
04.05.2020 15:08 Відповісти
Так он в нём постоянно, подумаешь новость.Бывает ешё и в стопоре.
04.05.2020 17:21 Відповісти
Новый символ последнего времени -- Когда дела у бубочки идут ниже плинтуса, то появляется очередной заказной "правдивый" опрос.
04.05.2020 14:57 Відповісти
49% взрослого населения считает, что играть на пианино нужно руками, 51% считает что писюном
04.05.2020 15:08 Відповісти
Та навіть якщо домалював, то 49% - суттєва цифра. Скільки ж тоді без домальованого вважає, що рухаємося не туди??
04.05.2020 15:11 Відповісти
порявняно з КМІСом - тут 49% незадоволених, це ще терпима фальсифікація... Там -в 2 рази менше...
04.05.2020 16:54 Відповісти
Вислюк решил проплатить пару заказных опросов дабы отвлечь народ на пустозвонство, в то время, как уже наступил момент подвесить его за яйца.
04.05.2020 14:53 Відповісти
Как это не правильно? Акститесь ЗЕбилы! Зачем же вы тогда скоромоха Президентом выбрали?
04.05.2020 14:54 Відповісти
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1363
04.05.2020 14:58 Відповісти
половина населения - всё таки вменяемы люди...
Кстати, как это относится с рейтингом Зели?
Ведь судя по караманным соцопросам, рейтинг Зели чуть ли не растёт, а тут сразу же половина считает, что положение стране ухудшается...
Уверен, что количество недовольных ситуацией в Украине больше чем 80%, а реальный рейтинг Зели - не более 15-20%
04.05.2020 14:54 Відповісти
Страна развивается в направлении, за которое проголосовали 73% пришедших к избирательным урнам граждан. Им говорили: "Не надо"! Но они туда захотели - в ж..пу. Бедная, бедная Украина.
04.05.2020 14:55 Відповісти
звідки взялося ще 24% до тих 25%, що не голосували за клована?
04.05.2020 14:55 Відповісти
Приколы закончились...
04.05.2020 14:56 Відповісти
Це ті, хто не прийшов на вибори ("какая разница"). А таких понад 40% виборців...
04.05.2020 19:37 Відповісти
Хтось може пояснити - лише 29% вважають, що все відбувається правильно, але ж, пілять, 42% підтримують Зеленського. А то як таке може бути?
04.05.2020 14:57 Відповісти
Читай вниамательно. Есть еще Важко відповісти - 22,4%.
04.05.2020 15:03 Відповісти
А у 22,4% когнітивний дисонанс? То може їх лікувати потрібно, а не соцопитування з ними проводити? Хоча, де ж їх тепер лікувати, бубочка всі дурдоми вирішив знищити, щоб прихильників собі підігнати.
04.05.2020 15:12 Відповісти
Жодног дисонансу, бо Даунінг-Крюгер...
04.05.2020 19:40 Відповісти
рейтинги "с потолка", вот как.
04.05.2020 15:03 Відповісти
Вони вважають, що бубочка хароша, і вона невінаватая, що в неї не получаєцця.
04.05.2020 15:18 Відповісти
04.05.2020 14:59 Відповісти
Последние лет тридцать , как минимум ...
04.05.2020 14:59 Відповісти
Голосование , по Приколу , и жизнь по Приколу , а как же иначе , а иначе и не Бывает
04.05.2020 15:03 Відповісти
но чувака который этот пиндец организовывает поддерживают 42.7% населения
04.05.2020 15:03 Відповісти
В України маса розумнх чесних професійних людей. Таких вприклад які за копійчаний бюджет створюють протикорабельну ракету. в кожній галузі є, але як їм пробитись коли весь ефір в олігархату. лише через кулемет.
04.05.2020 15:05 Відповісти
А як бути з цим опитуванням???

49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5648
04.05.2020 15:05 Відповісти
11% ще шукають інший шлях, куди послати - на Місяць чи на Марс.
04.05.2020 17:29 Відповісти
Кого-кого? разумкова,пля? Не смішіть мої капці....
04.05.2020 15:08 Відповісти
Хм, и за Зебила 40%? Оригинально
04.05.2020 15:09 Відповісти
Тяжело терять илюзии. Но придется.
04.05.2020 15:11 Відповісти
я вот щас не понял, а что конкретно имелось ввиду под "правильным" направлением? ЕС или *********? реформы или совок?
04.05.2020 15:10 Відповісти
а что думает сам Разумков
04.05.2020 15:14 Відповісти
Реально знаю только одного человека, который всё еще считает, что страна идёт правильным путём... И сотни полторы, которые считают наоборот... Где они нашли 30 процентов?
04.05.2020 15:18 Відповісти
А які цифри ви б хотіли побачити від Разумкова?
04.05.2020 15:27 Відповісти
Как по мне, то весь мир идет не в том направлении. Причем, давно. За крайне малым исключением в лице некоторых скандинавов и азиатов. А все постсовковое стадо, которое никогда не отличалось умом, собразительностью и пассионарностью, привыкшее все делать исключительно из-под палки (примером тому даже октябрьский переворот), всего лишь традиционно пасет задних. Абсолютно толерантное отношение большинства общества к самым гнусным поступкам его индивидуумов всегда ведет к разрушению общества. То ли еще будет.
04.05.2020 15:28 Відповісти
Хайп - агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя.
04.05.2020 15:28 Відповісти
В стране 50% избирателей - идиоты.
04.05.2020 15:33 Відповісти
І винен у цьому той, хто вже рік не президент.
04.05.2020 15:35 Відповісти
Народ прозріває
04.05.2020 16:08 Відповісти
А все остальные 51 % просто в оху... от покращєнь ?
04.05.2020 16:08 Відповісти
Якісь чудні ці українці. Аж 50% кажуть, що країну ведуть не в тому напрямку. І тільки 29% - в тому. Тільки як воно виходить, що 42% підтримує поводиря, який веде в неправильному напрямку? А може центр разумкова дебілами вважає всі 100% українців? Ну ніяк не може підтримка поводиря набагато перевищувати оті 29%.
04.05.2020 16:15 Відповісти
 
 