Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною

Юлія Тимошенко не стала розкривати деталі отриманої нею "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями", пославшись на юридичні обмеження в справі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в’язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною. Так само я зможу незабаром встановити справедливість для кожного українця в нашій країні, якщо нарешті зможу на це по-справжньому впливати. Жоден злочин або несправедливість проти кожної людини не мають права залишатися некомпенсованими і непокараними! Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі", - розповіла Тимошенко.

Раніше Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії.

Нагадаємо, 5 серпня 2011 року Тимошенко була заарештована в рамках провадження у справі про укладення газового контракту з Росією. У жовтні 2011 року Тимошенко була засуджена на 7 років ув'язнення і виплату 1,5 млрд грн компанії "Нафтогаз". У квітня 2013 року ЄСПЛ визнав арешт Тимошенко політично мотивованим. 22 лютого 2014 року Тимошенко вийшла з ув'язнення після того, як Рада ухвалила постанову про її звільнення.