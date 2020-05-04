УКР
Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною

Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною

Юлія Тимошенко не стала розкривати деталі отриманої нею "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями", пославшись на юридичні обмеження в справі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в’язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною. Так само я зможу незабаром встановити справедливість для кожного українця в нашій країні, якщо нарешті зможу на це по-справжньому впливати. Жоден злочин або несправедливість проти кожної людини не мають права залишатися некомпенсованими і непокараними! Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі", - розповіла Тимошенко.

Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що вязниця була політичною розправою наді мною 01

Раніше Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії.

Нагадаємо, 5 серпня 2011 року Тимошенко була заарештована в рамках провадження у справі про укладення газового контракту з Росією. У жовтні 2011 року Тимошенко була засуджена на 7 років ув'язнення і виплату 1,5 млрд грн компанії "Нафтогаз". У квітня 2013 року ЄСПЛ визнав арешт Тимошенко політично мотивованим. 22 лютого 2014 року Тимошенко вийшла з ув'язнення після того, як Рада ухвалила постанову про її звільнення.

США (24372) Тимошенко Юлія (4700) електронне декларування (1477)
Топ коментарі
+35
Вона ж сказала- ;від резидента США;.
А її давній подільник Павло Лазаренко зараз саме резидент США.
показати весь коментар
04.05.2020 14:59 Відповісти
+29
А Газовий контракт Тимошенко на умовах ***** - це розправа над українцями?
показати весь коментар
04.05.2020 14:56 Відповісти
+23
Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною - Цензор.НЕТ 8314
показати весь коментар
04.05.2020 15:14 Відповісти
Не с твоего кармана деньги уплачены,дубина ты стоеросовая,а с кармана американца Манафорта,который занимался её медиа-киллерством.
показати весь коментар
04.05.2020 18:40 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/manafort-davav-ukazivky-shchodo-peresliduvannia-tymoshenko-avtor-rozsliduvannia-pro-radnyka-yanukovycha Манафорт давав указівки щодо переслідування Тимошенко - автор розслідування про радника Януковича

https://uainfo.org/blognews/1524008533-vsya-negativnaya-informatsiya-v-otnoshenii-yulii-timoshenko-okazalas.html Вся негативная информация в отношении Юлии Тимошенко оказалась банальным обманом, - The Guardian
показати весь коментар
04.05.2020 18:44 Відповісти
учись. портнов...проти юльки ти ще синок...
показати весь коментар
04.05.2020 18:45 Відповісти
( ответ-5649грв. за каждый её час, отсидки) -Хорошая цена ,и всем пиндосам на зависть! Юлька и тут на коне!
показати весь коментар
04.05.2020 18:46 Відповісти
Нормальна компенсація за ідеальну симуляцію
показати весь коментар
04.05.2020 18:49 Відповісти
А ти не хотів би посидіть? отримав би і ти компенсацію, якби ще клепки хватило доказати, що невинний.
показати весь коментар
04.05.2020 19:11 Відповісти
І пішло бидло обсмоктувать кістки юльчині. Зеботи, порохоботи і вся нечисть, яка ненавидить розумних людей.
показати весь коментар
04.05.2020 19:13 Відповісти
А іншого фото не найшли, продажні журнашлюхи?
показати весь коментар
04.05.2020 19:15 Відповісти
Здається, чутки про почуття між Юлькою і Медведчуком таки не вигадки...
Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною - Цензор.НЕТ 2554
показати весь коментар
04.05.2020 19:45 Відповісти
хіба це він ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:59 Відповісти
А хто?
показати весь коментар
04.05.2020 20:06 Відповісти
зовсім не схожий.
показати весь коментар
04.05.2020 20:00 Відповісти
Красава Юля, раздела рыговскую шоблу на компенсацию.
показати весь коментар
04.05.2020 20:07 Відповісти
Американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.


Юлия Владимировна получила почти 150 миллионов гривен в качестве "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Получила от некой компании Reid Collins & Tsai LLP.
Также Сергей Власенко, народный депутат от партии «Батьківщина» и соратник Юлии Тимошенко, 22 января 2020 года получил иностранный доход - от все той же Reid Collins & Tsai LLP - в размере 8,9 млн гривен.
То есть американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Мы думали, что платить за это могла бы только Украина. По решению своего суда или по решению, может быть, ЕСПЧ.
Разберемся вместе с вами в этой мутной истории. Названная юридическая фирма была создана в ноябре 2009 года в Остине девятью юристами, которые ранее работали в Latham & Watkins. Latham & Watkins несколько раз фигурировала в Украине.
Например, Евгений Корнийчук (депутат 5, 6 созывов от "Блока Юлии Тимошенко") совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins в 2004 году представлял интересы заемщика (Укрзализниця) и гаранта (Минфина) в сделке по привлечению кредитных средств на сумму 700 млн. долларов США от Deutsche Bank AG для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Также Корнийчук возглавлял финансовую практику известной юридической фирмы "Магистр & Партнеры", которая вместе с Latham & Watkins выступила юридическим советником "Альфа-банк" по вопросам размещения бумаг в 2007 году на сумму $200 миллионов.

Также услугами этой фирмы воспользовался Павел Петренко (экс-министр юстиции Украины, также был нардепом от "Батькивщины" и одним из замов Тимошенко), когда был на должности главы Минюста. В то время, Министерство заключило с «Latham & Watkins Llp» соглашений по делу примерно на 2,38 млн.

Речь шла о представительстве Украины фирмой в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Это был эпизод 2017 года.

Также известно, что дебютный выпуск еврооблигаций Kernel Holding S.A. сопровождался фирмой Latham & Watkins. Андрей Веревский, совладелец компании, был также депутатом от..."Батькивщина".

Как много точек пересечения, заметили? Можно предположить, что Reid Collins & Tsai LLP и Тимошенко связаны давними узами "партнерства", через фирму Latham & Watkins.

Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.
показати весь коментар
04.05.2020 20:52 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko
То есть 99%, что Ю.В, очень намутила с целью легализации левых доходов, причем намутила на территории США. У амеров к этим невинным, по нашим меркам, шалостям толерантность нулевая (именно за такое они посадили Лазаренко, кстати). Поэтому возможно продолжение этой веселой истории
показати весь коментар
04.05.2020 22:59 Відповісти
О какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках найти информацию не удалось. В поисковике google на момент этой публикации не находит сообщений в связке слов "Reid, Collins, Tsai LLP" и "Украина" или фамилии "Тимошенко".
Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени.

Как вам новость о переходе Тимошенко в статус долларовых "миллионеров"?
https://t.me/s/LeshchenkoS
показати весь коментар
04.05.2020 20:56 Відповісти
Она не сказала, ни кто выплатил ей эту "компенсацию" через фирму Reid, Collins, Tsai LLP, ни куда были поданы иски, ни почему депутат Сергей Власенко получил почти такую же сумму от этой же компании? Если это был иск, то его следы должны быть в открытой базе PACER. Покажите их, Юлия Владимировна!
показати весь коментар
04.05.2020 21:00 Відповісти
- Вот у тебя два дома, пять квартир, восемь авто, яхта, самолёт,... это всё - народные деньги...
- Да ты чего! Откуда у народа такие деньги?
показати весь коментар
04.05.2020 21:19 Відповісти
Чистая отмывка и легализация наворованного)))
Создала через подставных лиц резидента в США,который (через междусобойчик называемый "досудебным урегулированием" --в Украине эта схема часто используется) легализовал бабе жульке ею же наворованные бабки. Т.к. сложно стало объяснять лохторату как ей удается жить на полвареника, а одеваться, питаться, отдыхать, делать косметические процедуры и пр. на миллионы баксов.
Жрите лапшу дальше!
показати весь коментар
04.05.2020 22:42 Відповісти
Американский резидент по просьбе Януковича занимался посадкой Юли?
Ему Портнова не хватало?
показати весь коментар
06.05.2020 11:41 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 