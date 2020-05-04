Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною
Юлія Тимошенко не стала розкривати деталі отриманої нею "компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями", пославшись на юридичні обмеження в справі.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в’язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною. Так само я зможу незабаром встановити справедливість для кожного українця в нашій країні, якщо нарешті зможу на це по-справжньому впливати. Жоден злочин або несправедливість проти кожної людини не мають права залишатися некомпенсованими і непокараними! Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі", - розповіла Тимошенко.
Раніше Тимошенко задекларувала 148,3 млн грн компенсації за політичні репресії.
Нагадаємо, 5 серпня 2011 року Тимошенко була заарештована в рамках провадження у справі про укладення газового контракту з Росією. У жовтні 2011 року Тимошенко була засуджена на 7 років ув'язнення і виплату 1,5 млрд грн компанії "Нафтогаз". У квітня 2013 року ЄСПЛ визнав арешт Тимошенко політично мотивованим. 22 лютого 2014 року Тимошенко вийшла з ув'язнення після того, як Рада ухвалила постанову про її звільнення.
Юлия Владимировна получила почти 150 миллионов гривен в качестве "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Получила от некой компании Reid Collins & Tsai LLP.
Также Сергей Власенко, народный депутат от партии «Батьківщина» и соратник Юлии Тимошенко, 22 января 2020 года получил иностранный доход - от все той же Reid Collins & Tsai LLP - в размере 8,9 млн гривен.
То есть американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Мы думали, что платить за это могла бы только Украина. По решению своего суда или по решению, может быть, ЕСПЧ.
Разберемся вместе с вами в этой мутной истории. Названная юридическая фирма была создана в ноябре 2009 года в Остине девятью юристами, которые ранее работали в Latham & Watkins. Latham & Watkins несколько раз фигурировала в Украине.
Например, Евгений Корнийчук (депутат 5, 6 созывов от "Блока Юлии Тимошенко") совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins в 2004 году представлял интересы заемщика (Укрзализниця) и гаранта (Минфина) в сделке по привлечению кредитных средств на сумму 700 млн. долларов США от Deutsche Bank AG для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.
Также Корнийчук возглавлял финансовую практику известной юридической фирмы "Магистр & Партнеры", которая вместе с Latham & Watkins выступила юридическим советником "Альфа-банк" по вопросам размещения бумаг в 2007 году на сумму $200 миллионов.
Также услугами этой фирмы воспользовался Павел Петренко (экс-министр юстиции Украины, также был нардепом от "Батькивщины" и одним из замов Тимошенко), когда был на должности главы Минюста. В то время, Министерство заключило с «Latham & Watkins Llp» соглашений по делу примерно на 2,38 млн.
Речь шла о представительстве Украины фирмой в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Это был эпизод 2017 года.
Также известно, что дебютный выпуск еврооблигаций Kernel Holding S.A. сопровождался фирмой Latham & Watkins. Андрей Веревский, совладелец компании, был также депутатом от..."Батькивщина".
Как много точек пересечения, заметили? Можно предположить, что Reid Collins & Tsai LLP и Тимошенко связаны давними узами "партнерства", через фирму Latham & Watkins.
Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko
То есть 99%, что Ю.В, очень намутила с целью легализации левых доходов, причем намутила на территории США. У амеров к этим невинным, по нашим меркам, шалостям толерантность нулевая (именно за такое они посадили Лазаренко, кстати). Поэтому возможно продолжение этой веселой истории
Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени.
Как вам новость о переходе Тимошенко в статус долларовых "миллионеров"?
https://t.me/s/LeshchenkoS
- Да ты чего! Откуда у народа такие деньги?
Создала через подставных лиц резидента в США,который (через междусобойчик называемый "досудебным урегулированием" --в Украине эта схема часто используется) легализовал бабе жульке ею же наворованные бабки. Т.к. сложно стало объяснять лохторату как ей удается жить на полвареника, а одеваться, питаться, отдыхать, делать косметические процедуры и пр. на миллионы баксов.
Жрите лапшу дальше!
Ему Портнова не хватало?