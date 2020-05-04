Учасники ЗНО, які проживають в іншій області, можуть змінити місце його проходження, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки дозволило деяким учасникам зовнішнього незалежного оцінювання змінити місце його проходження.

"З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації для участі в ЗНО місце його складання. Таку можливість надає Міністерство освіти і науки учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного" , - йдеться в повідомленні.

Нове місце проходження ЗНО може бути в населеному пункті, який максимально наближений до місця проживання або перебування учасників.

Змінити місце складання ЗНО учасники можуть, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши місце свого перебування у час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі свого боку мають внести зміни до реєстраційних даних.