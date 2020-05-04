66% українців не довіряють Раді, 57% - уряду і 63% - Міністерству охорони здоров'я, - опитування Центру Разумкова
Більшість українців висловлюють недовіру до Верховної Ради, Кабміну, правоохоронців, Міністерства охорони здоров'я, а також НБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня.
Довіру до Президента України висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних. Верховній Раді України довіряють 28% респондентів, тоді як недовіру їй висловили 66% опитаних. Недовіра переважає і в ставленні до уряду України (відповідно 32% і 57%), Національного банку (відповідно 34% і 50%), Національної поліції (відповідно 36% і 56%), Міністерства охорони здоров'я (відповідно 29% і 63%).
Оцінюючи рівень довіри до політиків, серед тих з них, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, тільки до В. Зеленського довіра виражається частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Що стосується інших політиків недовіра виражається частіше, ніж довіра. Так, Д. Разумкову довіряють 34%, не довіряють - 37%, С. Вакарчуку - відповідно 20% і 64%, Ю. Бойку - відповідно 19% і 66%, Ю.Тимошенко - відповідно 18,5% і 74%, П. Порошенку - відповідно 18% і 77%, А. Авакову - відповідно 16% і 69%, Д. Шмигалю - відповідно 13% і 38%, А. Єрмаку - відповідно 9% та 41,5%.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Дослідження проведено в межах проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Де вас таких тільки знаходять? Хоча знаю- Петро Олексійович заощадливий, вирішив трохи заощадити!)))
Що цікаво вона не зможе сказати що не голосувала,
тому що показала прилюдно свій бюлетень.
73% воспользовалось этим правом.
Виходить, що ВР довіряють ті самі 32% непритомних фанатів ЗЄ-наурмена.
так нащо її оце тримати?
-Чи довіряєте ви українській мафії?
Потужный - чемпион недоверия.
"Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можно!"
На брудершафт с вами не пили.
Українці нікому не довіряють крім наівєлічнішого
це просто умора
розраховано на повних потомствєнних зебілів
Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают.
А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.
Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!!
Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране.
Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди.
Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.
Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком.
Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите?
Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость.
Кушайте видосики, вместо заработка.
Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы??
Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали.
Вот результат.
Здобули, вітання!
Наталья Юсупова
если есть нечего, без работы и по коммуналке долги, то уже все равно на видосики президента и что там он хорошего пообещает.