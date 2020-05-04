66% українців не довіряють Раді, 57% - уряду і 63% - Міністерству охорони здоров'я, - опитування Центру Разумкова

Більшість українців висловлюють недовіру до Верховної Ради, Кабміну, правоохоронців, Міністерства охорони здоров'я, а також НБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня.

Довіру до Президента України висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних. Верховній Раді України довіряють 28% респондентів, тоді як недовіру їй висловили 66% опитаних. Недовіра переважає і в ставленні до уряду України (відповідно 32% і 57%), Національного банку (відповідно 34% і 50%), Національної поліції (відповідно 36% і 56%), Міністерства охорони здоров'я (відповідно 29% і 63%).

Оцінюючи рівень довіри до політиків, серед тих з них, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, тільки до В. Зеленського довіра виражається частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Що стосується інших політиків недовіра виражається частіше, ніж довіра. Так, Д. Разумкову довіряють 34%, не довіряють - 37%, С. Вакарчуку - відповідно 20% і 64%, Ю. Бойку - відповідно 19% і 66%, Ю.Тимошенко - відповідно 18,5% і 74%, П. Порошенку - відповідно 18% і 77%, А. Авакову - відповідно 16% і 69%, Д. Шмигалю - відповідно 13% і 38%, А. Єрмаку - відповідно 9% та 41,5%.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведено в межах проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.