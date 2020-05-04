УКР
66% українців не довіряють Раді, 57% - уряду і 63% - Міністерству охорони здоров'я, - опитування Центру Разумкова

Більшість українців висловлюють недовіру до Верховної Ради, Кабміну, правоохоронців, Міністерства охорони здоров'я, а також НБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня.

Довіру до Президента України висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних. Верховній Раді України довіряють 28% респондентів, тоді як недовіру їй висловили 66% опитаних. Недовіра переважає і в ставленні до уряду України (відповідно 32% і 57%), Національного банку (відповідно 34% і 50%), Національної поліції (відповідно 36% і 56%), Міністерства охорони здоров'я (відповідно 29% і 63%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова

Оцінюючи рівень довіри до політиків, серед тих з них, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, тільки до В. Зеленського довіра виражається частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Що стосується інших політиків недовіра виражається частіше, ніж довіра. Так, Д. Разумкову довіряють 34%, не довіряють - 37%, С. Вакарчуку - відповідно 20% і 64%, Ю. Бойку - відповідно 19% і 66%, Ю.Тимошенко - відповідно 18,5% і 74%, П. Порошенку - відповідно 18% і 77%, А. Авакову - відповідно 16% і 69%, Д. Шмигалю - відповідно 13% і 38%, А. Єрмаку - відповідно 9% та 41,5%.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведено в межах проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Петро вошёл в историю как бы вам не хотелось и с не плохой стороны. Но вот великие ждуны и нытики всё ещё доверяют клоуну в надежде на чудо. Смешно даже это писать, они ещё верят что царь хооош а бояре виноваты. Вы лохи.
04.05.2020 15:22 Відповісти
вопрос "доверяете ли вы президенту?" - явно манипулятивный)) до сих пор немалая часть зебилов доверяет и януковощу, а не только вислюку оманському)
04.05.2020 15:16 Відповісти
Народ не доверяет раде, не доверят правительству, не доверяет минздораву, а доверяет только бубочке. Кому вы эту лапшу вешаете?
Кто-то очень упорно хочет сделать из Украины рашку, где ***** всегда с высоким рейтингом, а плохие бояре
04.05.2020 15:17 Відповісти
Friendly fire, буває, не розібрався Юрій Васильович.
04.05.2020 15:33 Відповісти
Мабуть Юрій Васильович перший день на Цензорі!
04.05.2020 15:36 Відповісти
та вже з рік...
04.05.2020 16:36 Відповісти
Дивно! Мабуть він неуважний!
04.05.2020 16:41 Відповісти
Шановний, ви зробили мій день- бот бота у ботярстві звинуватив!)))
Де вас таких тільки знаходять? Хоча знаю- Петро Олексійович заощадливий, вирішив трохи заощадити!)))
04.05.2020 15:56 Відповісти
Я не особисто для вас писав та нікого не звинувачував. Але за образу і брехню вас у спам.
04.05.2020 16:00 Відповісти
Піди посмокчи лоліпоп- не тобі писав. Йди- поскавчи погоничу своєї отари, може легше стане!))))))))) Казковий!)))))))))))
показати весь коментар
Правительству и Раде не доверяют. А клоуну доверяют. Это фильм тупой и ещё тупее. Бараны клоун и назначает правительство а в Раде большинство слуг. Им принять растаможку по 200 баксов раз плюнуть, но нет жрите суки что выбрали.
показати весь коментар
Ви давно почали коментувати на Цензорі?
показати весь коментар
То так рахують. Що уряду, що Раді і точно клоуну, уже ніхто не довіряє, навіть вони самі собі. Вони вже заплуталися і навіть не зрозуміли куда потрапили і як воно працює. Наступний уряд буде тільки із "регіоналів" і комуністів. Соціалісти відмовляться ступати в дірявий човен.
показати весь коментар
Немного перефразирую один местный пост и скажу, что не так страшно что Зеля непроходимый тупица, а страшно, что 57% жителей Украины считают его интеллектуалом. Это какая-то очень запущенная болезнь.
показати весь коментар
Так Зеленському дійсно довіряють.Мені це не подобається.Але це правда.
показати весь коментар
Я розмовляв дійсно з колишніми виборцями Зе. Тепер вони не довіряють!
показати весь коментар
У багатьох з них зараз когнітивний дисонанс.
показати весь коментар
У всіх виборців Зе це по різному цей когнітивний дисонанс. Одна говорить, що не голосувала за уряд Шмигаля. Я їй говорю, що вона голосувала за Зе і СН у ВР, тобто визначила олігархічний і корумпований уряд Шмигаля. У відповідь нерозуміння, але говорить, що більше за них не проголосує! Друга колишня прихильниця Зе вибачається, що проголосувала і говорить, що його швидше треба у відставку.... Оце і є справжнє опитування, а не те, що робить Разумков!
показати весь коментар
66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8623
показати весь коментар
Через рік в країні залишиться лише одна людина яка голосувала за ЗЕбіла.
Що цікаво вона не зможе сказати що не голосувала,
тому що показала прилюдно свій бюлетень.
04.05.2020 15:29 Відповісти
Ты знаешь в этом часть проблемы нашей - тяжело признать свои ошибки , а ведь исправление начинается с признания ошибок .
показати весь коментар
Так одно тело сказало, что каждый имеет право на ошибку.
73% воспользовалось этим правом.
показати весь коментар
Я тебе так скажу я не вижу, может мне повылазило, ни одного правительства ,которое сделало для страны норм - усьо. Посему надо менять избирательный кодекс , что б избираемые лица прописывали план - конкретно, что когда сделают по числам. Не сделан 1 пункт вовремя - увольняем и + ответственность .
показати весь коментар
А решта будуть скиглити,що голосували виключно та тільки "проти Порошенко,а ні за Зеленського..
показати весь коментар
В недавній новині повідомляється що 32% піплу схвалюють божу росу в очі від ЗЄ-КО-манди, аж тут 66% не довіряють ВР, де засідає в більшості ця ЗЄ-КО-*****.
Виходить, що ВР довіряють ті самі 32% непритомних фанатів ЗЄ-наурмена.
показати весь коментар
Якщо прийняти за правду такі результати опитування, то можна констатувати, що ті, хто одночасно довіряє зекоманди та не довіряє ВР є шизофреніками!
показати весь коментар
30% доверяющих правительству - это так и есть практически в любой стране хоть в Швейцарии хоть в Нигерии
показати весь коментар
66% украинцев не доверяют Раде/ А как хорошо всё начиналось. 10.05.19 Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский.-Наша задача увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику", - сказал Коломойский./А оказалось что досрочные выборы выгодны Коломойскому .Он вернулся из Израиля чтобы новая ВР ему смародёрила украинскую землю. И преподнесла на блюдечке.С голубой каёмочкой.
показати весь коментар
Все может быть, все может статься, но чтоб правительство любить, в Украине никак не может быть.
показати весь коментар
Всі знають, що вже ніуому не довіряють. То як казав і робив найсвітліший? - " Я вас розпускаю!" Прийшов час по аналогію тої ради!
показати весь коментар
И опять таки хочу обратить внимание ( просто статистика) Рекорд по НЕДОВЕРИЮ именно у Порошенко -77% больше чем у кого то не было, это было ясно еще перед президентскими выборами, нет бы выдвигали от своей полит силы кого то другого более проходного ( хотя конечно и у ЕС с этим проблемы) но все таки.., да хоть туже Геращенко хотя бы. Так нет нужно было двигать себя "любимого", гарантированно проигрывая Зе с разгромным счетом, потянув после этого провала и партию вниз. ( правда эти аргументы не действуют на почитателей " святого апостола Пэти" но это уже совсем другая история, зациклились на его персоне и все.. а результат на лицо)
показати весь коментар
Рекорд по НЕДОВЕРИЮ именно у Порошенко -77%)) .От шо делает кацапская пропаганда с людьми .
показати весь коментар
Подводя итоги можно сказать: жизнь дерьмо, а люди козлы.
показати весь коментар
На гиляку нечість!
показати весь коментар
тут пишуть -пишуть за Порошенка, ціла армія ботанів, який він був хароший реформатор, а Олексійович все перемагає по рейтингу недовіри.
так нащо її оце тримати?
показати весь коментар
грошей дівати нікуди + його друг з кремля своїх ботів йому позичає ..
показати весь коментар
не думаю, що тут є рука Кремля.
показати весь коментар
Я не доверяю центру Разумкова,например.
показати весь коментар
Та ставте вже питання без викрутасів, прямо:
-Чи довіряєте ви українській мафії?
показати весь коментар
Опорос центра пучеглазого разумкова? БРЕХНЯ!
показати весь коментар
Итак, доверие Зе 58%, Раде 57%.
Потужный - чемпион недоверия.
показати весь коментар
То есть 73-м % не нравится дело их кривых мозгов и рук,выросших из ттого же места что и мозги?
показати весь коментар
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
показати весь коментар
Странно, что кто-то вообще доверяет.
"Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можно!"
показати весь коментар
а тебе, тем более нельзя!
показати весь коментар
Это же классика !!
На брудершафт с вами не пили.
показати весь коментар
Свобода - это верёвка, на которой Господь хочет, чтобы вы повесились.
показати весь коментар
ха-ха
Українці нікому не довіряють крім наівєлічнішого
це просто умора
розраховано на повних потомствєнних зебілів
показати весь коментар
ЗЕсторонники сконцентрировали свою любовь на ПРезиденте , чем гуще мрак -тем болезненнейший будет прояснение ( и для Вовки и для его уПРямых почитателей)
показати весь коментар
Доверие украинцев к украинцам 5% -95% Или 5% доверия, то я загнул?)
показати весь коментар
Большинство из вас голосовало за Зе-клоуна! Чего вы теперь возмущаетесь что живете в цирке? - "Да так Вам и надо"
Мнения / Общество 04-май, 05:389 3 475 0

Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают.

А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.

Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!!

Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране.

Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди.

Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.

Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком.

Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите?

Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость.

Кушайте видосики, вместо заработка.

Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы??

Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали.

Вот результат.

Здобули, вітання!

Наталья Юсупова
показати весь коментар
все равно холодильник победит телевизор.
если есть нечего, без работы и по коммуналке долги, то уже все равно на видосики президента и что там он хорошего пообещает.
показати весь коментар
долбанное население, кому ты доверяешь? все плохие)))
показати весь коментар
Мудрий український нарід змінив на переправі коня на віслюка бо на думку тих хто сидів на возі кінь надто повільно тягнув до протилежного берега, тепер на тім возі викрикають, махають батогами, а впертий віслюк стоїть на місці або тягне воза з броду вниз за течією на глибину.
показати весь коментар
До этого всего нужно доплюсовать как минимум 10%
показати весь коментар
Всё это ложь, п#здёшь и провокация!!!
показати весь коментар
Зебил реально тефлоновий, все гавно, а он весь в белом. Бабская слепая любовь, не иначе.
показати весь коментар
