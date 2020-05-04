УКР
30 314 100

Кабмін ухвалив постанову про продовження карантину до 22 травня з пом'якшеннями з 11-го

Кабмін ухвалив постанову про продовження карантину до 22 травня з пом'якшеннями з 11-го

Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, запроваджених в Україні через епідемію коронавірусу.

Кабмін ухвалив відповідну постанову, але вирішив, що вона ще буде доопрацьована протягом двох днів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Цим рішенням уряд також продовжив дію карантину в Україні до 22 травня 2020 року.

Згідно з постановою, з 11 травня зможуть відкриватися:

парки, сквери, зони відпочинку;

салони краси, перукарні;

оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, крім зон розваг і харчування, дитячих зон в ТРЦ;

заклади громадського харчування на винос;

літні майданчики кафе і ресторанів під відкритим небом в установах, зареєстрованих як оператори потужностей;

музеї, бібліотеки;

тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;

сервіс побутової техніки;

стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

Також читайте: У разі зростання захворюваності на COVID-19 послаблення карантину буде зупинено, - Степанов

В уряді пообіцяли, що детальний список буде опублікований протягом двох днів.

Там нагадали також, що інші обмеження продовжують діяти до 22 травня.

Автор: 

Топ коментарі
+37
показати весь коментар
04.05.2020 15:23 Відповісти
+36
А транспорт? КАК людям на работу добираться, во все эти кафе, библиотеки, стоматологии и магазины?
показати весь коментар
04.05.2020 15:21 Відповісти
+26
Да им насрать на этот вирус и на народ. Как только выделенные 64 ярда на борьбу с пандемий разворуют, и сразу снимут карантин. Вот увидите.
показати весь коментар
04.05.2020 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після 22 травня,скоріше за все,карантин продовжать.
показати весь коментар
04.05.2020 15:17 Відповісти
Головне це дозволити роботу лікарень, поліклінік, виробництв, заводів, фабрик, залізниці, автоперевезень, авіасполучення.
показати весь коментар
04.05.2020 15:29 Відповісти
Хроника одного презЕдента ...04.05.2020 г.
Информация заместителя главы комитета ВР Украины по вопросам антикоррупционной политики.г-жи Янченко об активных процессуальных действиях в деле "пленок Леровса" не соответствует действительности. Никаких оформленных процессуальных действий по уголовному производству №4202000000000646 от 30.03.2020 г открытого САП ,. не зафиксировано.

За период с 30 апреля по 03 мая 2020 года в электронные реестры, базы данных, автоматические реестры налоговой службы внесено 6212 правок предыдущих записей. Непонятны причины и основания для такого масштабного изменения. Никаких технических отчетов о сбоях в компьютерной системе налоговой службы на этот период не регистрировалось.

Министерство здравоохранения сообщило 22 международными организациями, через которые Украина закупает за государственные средства лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями об изменениях в правилах закупки данных препаратов. Теперь для этого нужно специальное разрешение Минздрава (добро пожаловать откатам!).

По состоянию на 02.04.2020 г. ни в одной области не было проведено доплат работающим с COVID-19. Более того, выделенная сумма медицинских субвенций на здравоохранение дошедшая до регионов уменьшилась и составляет 378.340 млн. гривен.

Дополнительные силы для патрулирования Черкасс направлялись из состава Национальной гвардии - 25-й бригады охраны общественного порядка (г. Киев) около 200 человек, черниговское подразделение 27-й бригады около 80 человек не считая полного задействования черкасского 25-о батальона Нацгвардии.
показати весь коментар
04.05.2020 15:32 Відповісти
Он як збрехала зевлада!
показати весь коментар
04.05.2020 16:02 Відповісти
Даже если допустить, что фанат Зе эту информацию прочитает (ну допустим, хотя это и мало вероятно, ну а вдруг?), то что он из прочитанного поймет? Н-и-ч-е-г-о! "Конгресс, немцы какие-то! Голова пухнет!" Классика! Шариковы потому что!
показати весь коментар
04.05.2020 19:55 Відповісти
https://censor.net/user/141844 Кому як.
показати весь коментар
04.05.2020 15:58 Відповісти
Максимум могли бы старичков под принудительный карантин посадить, и выделить для них особую программу для обеспечения продуктами и прочим.
Вместо этого сажают всех на карантин. От падения экономики, зарплат, малого бизнеса и увольнений подохнет больше чем от вируса.
Будет забавно если у белорусов, под конец эпидемии смертность будет ниже,чем в Украине!
показати весь коментар
04.05.2020 16:00 Відповісти
https://censor.net/user/469292 Економіка вже точно не відновиться.Бо в людей грошей все менше.
показати весь коментар
04.05.2020 16:02 Відповісти
От сажания в клетку старичков помрет гораздо больше, чем от этого "мегавируса".
показати весь коментар
04.05.2020 18:02 Відповісти
У белорусов смертность одномоментно будет выше, но по итогам года думаю, что сравняется. Потому что этой фигней все равно переболеет 80% населения. Просто карантин растягивает охват населения заболеваемостью по времени. А естественный ход распространения идет по типу рост-пик-спад. Пока нет вакцины, профилактики и лечения специфического нет.
показати весь коментар
04.05.2020 20:00 Відповісти
Каких старичков? Это от 31 до 59 лет, старички? Вот такие старички , как вы говорите, уже общаются с Всевышним. Вначале посмотрите кто пал под действием вируса, а после Белорусию берите в пример. И никто кормить «старичков» не стал бы, как показали в ролике. Приехали типа, к двум ухоженным пенсионеркам , не бедным, видно по ухоженности лица, лет 61 и 67 и дали под камеру продукты. Так и в остальном
показати весь коментар
05.05.2020 01:21 Відповісти
А транспорт? КАК людям на работу добираться, во все эти кафе, библиотеки, стоматологии и магазины?
показати весь коментар
04.05.2020 15:21 Відповісти
Сьогодні мої підлеглі приїхали на роботу на таксі, яке їм на кожного обходиться 150 грн в обидва боки. Звичайно, що довго так не можна їздити на роботу!
показати весь коментар
04.05.2020 15:58 Відповісти
Дослідники http://wdc.org.ua/ Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі методології Форсайту здійснили http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua друге прогнозне моделювання ймовірних фаз подальшого розвитку коронавірусної інфекції в Україні.
На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані «плато», на що вказало http://wdc.org.ua/uk/node/190016 перше дослідження київських політехніків з окремими «сплесками», як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.
На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.
До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.
Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.
Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.
показати весь коментар
04.05.2020 16:13 Відповісти
Да я сам немогу понять , ладно на работу - Ну вот как мне до "библиотеки" добраться ?
показати весь коментар
04.05.2020 16:20 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 20:46 Відповісти
Что там с поездами,? Кто знает ?
показати весь коментар
04.05.2020 15:21 Відповісти
Уже никогда не будут ходить
показати весь коментар
04.05.2020 15:27 Відповісти
Наши поєзда самыя поєздатыє!!))
показати весь коментар
04.05.2020 15:31 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 15:22 Відповісти
Тобі лічить!)
показати весь коментар
04.05.2020 15:25 Відповісти
А як личить бубочці!
показати весь коментар
04.05.2020 15:30 Відповісти
Оставь в покое мою любимую бубочку😡
показати весь коментар
04.05.2020 16:10 Відповісти
ЛюбоФь взаимная?
показати весь коментар
04.05.2020 16:18 Відповісти
Не знаю. Он пока не знает о моих чувствах😂😂😂
показати весь коментар
04.05.2020 16:26 Відповісти
От горе!
показати весь коментар
04.05.2020 16:47 Відповісти
Очень надеюсь, что это стеб!
показати весь коментар
04.05.2020 20:06 Відповісти
Так должен выглядеть среднестатистический порохокацап
показати весь коментар
04.05.2020 19:17 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 15:23 Відповісти
Да им насрать на этот вирус и на народ. Как только выделенные 64 ярда на борьбу с пандемий разворуют, и сразу снимут карантин. Вот увидите.
показати весь коментар
04.05.2020 15:26 Відповісти
Они видимо ещё и транш от МВФ ждали до последнего.
показати весь коментар
04.05.2020 23:47 Відповісти
"и т.д." - какое приятное стандартное коррупционное завершение...
показати весь коментар
04.05.2020 15:28 Відповісти
Буде теж саме але з вазєліном...
🤣
показати весь коментар
04.05.2020 15:30 Відповісти
это только увеличит число зараженных. если этим карантином не вышло победить коронавирус, то нужно ужесточать и вводить режим ЧП! Надо добиться того, чтобы заразы вообще не было! А если она будет хоть в малых количествах, то она будет опять и опять наносить урон сильный!
показати весь коментар
04.05.2020 15:45 Відповісти
... мыло, веревка, фонарь. Дилетанты, особенно громкоговорящие, всегда были мучительной болью любого общества.
показати весь коментар
04.05.2020 15:53 Відповісти
Ты под стекломоем?
показати весь коментар
04.05.2020 18:03 Відповісти
А был ли мальчик, вернее, пандемия?
Для ответа на этот вопрос нам следует узнать, при каких обстоятельствах объявляется пандемия. Как сейчас знают все, пандемией «руководит» Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ, WHO). Открываем страницу ВОЗ и читаем: «Пандемия - это эпидемия, распространившаяся на всю планету». И пояснение: «Решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом». Все просто. Заболевание, возникшее в одной стране, охватывает массы и заражает не только своих граждан, но и соседних. С этим все ясно. Но теперь возникает следующий вопрос: сколько граждан должны заболеть, чтобы была объявлена эпидемия.
Читаем далее (там же, страница ВОЗ): «Эпидемия - стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру называют эпидемическим порогом». Так каков же порог заболеваемости коронавирусом, чтобы опасность его распространения стала настолько высокой, чтобы можно было объявить эпидемию и принять соответствующие меры?
Ответ: эпидемию можно объявить, если число заболевших достигает порог в 5% жителей страны. Есть оговорка о том, что эпидемия может охватить не всю страну, а один регион или даже город.
Считаем. В китайском Ухане проживают 11,2 миллиона жителей. В провинции Хубэй, на территории которой находится этот город, - 58,5 миллионов человек. За все время от первого официально зафиксированного заболевшего и до апреля 2020 года (когда уже карантинные меры сняты и нет прироста умерших) переболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Ухане насчитывается 83 135 граждан. А это 0,14% от числа жителей провинции. Повторяю: не 5%, даже не 1%, а десятая часть от одного процента. Но ладно. Возьмем сам Ухань. ВОЗ же оговаривается, что эпидемия может возникнуть в одном отдельном городе. Считаем и получаем, что в Ухане заболевших за весь период 0,74%. Выше, чем по провинции в целом, но все еще не дотягивает даже до одного процента! То есть даже в Китае ситуация не тянула на звание «эпидемии». Это так, если прочитать страницу ВОЗ и посчитать заболевших в Ухане. Но несмотря на это, пандемию все-таки ВОЗ объявила и СМИ подхватили. Ни читать то, что там пишут сами возовцы в своих формулярах, ни считать проценты заболевших… никто не захотел.
1 марта ВОЗ объявляет пандемию (эпидемия, охватившая много стран). В своем заявлении ВОЗ сообщает: «Всего в мире зарегистрировано почти 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме, у многих вообще без симптомов». То есть из 90 тысяч 86 были заболевшие в Китае. Во всем остальном мире (на момент объявления пандемии) оставшиеся 4 тысячи! Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус на пресс-конференции, озвучив эти цифры и подчеркнув, что вирус НЕ опасен… тем не менее объявляет пандемию (!), при том что, соответственно положению самого ВОЗ, нет и эпидемии. ВОЗ считает возможным это сделать на основании того, что вирус из Китая перекинулся в Италию и Францию. Этого достаточно, чтобы бить в колокола и кричать о надвигающейся всемирной катастрофе. То есть, иными словами, выполнен ОДИН пункт, позволяющий объявить пандемию (вирус появился в разных странах). Но нет главной составляющей: нигде, даже в Китае, не достигнут 5%-ный порог заболевших, а значит, нет оснований говорить об эпидемии. Нет эпидемии, нет и пандемии. Сплошной диссонанс.
показати весь коментар
04.05.2020 21:57 Відповісти
все их пандемии совпадают с кризисами. Большой капитал решил вместе с СМИ разыграть пандемию
показати весь коментар
05.05.2020 01:30 Відповісти
И экономически выиграет от этого тот, кто ниже прогнется под ВОЗ, скорее Китай. Только что эта корпорация монстров медицины от китайцев потребует взамен! Скорее всего их здоровье.
показати весь коментар
05.05.2020 09:09 Відповісти
Все как в анекдоте :
Два полицейских над трупом:
-Вытащи вилы и топор у него из спины, а потом проведи экспресс-тест.
Этот короновирус совсем озверел.
показати весь коментар
05.05.2020 01:38 Відповісти
"Я с карантина вышел, и снова зашел"- по аналогії з Некрасовим. А так на нове продовження карантину можна сказати тільки одне - вони так бояться власного народу, неминучої розплати за їх злочинну діяльність, що готові зробити цей карантин вічним.(с)
показати весь коментар
04.05.2020 15:49 Відповісти
Хе! Я правильно понял - Народ рвётся на Майдан порвать власть, но не может из-за объявленного карантина?
Это реально ржачно)
показати весь коментар
04.05.2020 15:52 Відповісти
...если бы не так грустно.
показати весь коментар
04.05.2020 23:50 Відповісти
А мацковському патріархату каратнин хоч ввели?
показати весь коментар
04.05.2020 15:50 Відповісти
І знову тупий коментар троля, бо ввели карантин тим монастирям, де є короновірус.
показати весь коментар
04.05.2020 16:07 Відповісти
А мацковський патріархат виконує вимоги карантину, бо крім 2-х монатрирів у них 9 тисяч храмів? І я бачу, що вони працюють!!!!!!
показати весь коментар
04.05.2020 16:43 Відповісти
І я вас пане https://censor.net/ua/user/133794 не зрозумів. Можливо я неуважно читав постанову і пропустив, що карантин вводиться тільки для тих, де виявляють коронавірус. Мені здається, що ввели всім без виключення. Пишіть правду, будь ласка!
показати весь коментар
04.05.2020 16:48 Відповісти
а тим, де ще не виявили коронавірус? Чи як з ломбардами, у ломбарди можна?
показати весь коментар
04.05.2020 17:49 Відповісти
Вот что вот это значит "и ТД"
Опубликовали называется постановление
"Огласите весь спиисок пыжалыста"
показати весь коментар
04.05.2020 15:50 Відповісти
А самому прочесть на сайте ?
показати весь коментар
04.05.2020 20:33 Відповісти
А новостные сайты тогда зачем?! )))
показати весь коментар
04.05.2020 20:39 Відповісти
А где, собственно говоря, карантин с такими "ограничениями"? И что там с работой в том числе и ЦНАПов, от деятельности которых нынче зависит существование едва ли не большей части украинцев? Какая-то странная избирательность, не имеющая ничего общего с эпидемиологией.
показати весь коментар
04.05.2020 15:51 Відповісти
Чому у європейських країнах фіксують більше хворих за добу, але пом'якшення карантина значно сильніші???
показати весь коментар
04.05.2020 15:52 Відповісти
Потому что это туфта, впаренная ВООЗом.
показати весь коментар
04.05.2020 16:23 Відповісти
А відсотки за роботу заробітчан за кордоном збирає офіс презилента, чи уряд? Чи буде платити уряд інощемної держави, яка наймає наших заробітчан? По тарифах 90-х, чи нових Бені?
показати весь коментар
04.05.2020 15:53 Відповісти
Якщо щось пишете, то пишіть завжди правду! На сьогоднішній день уряд Шмигаля своїми заборонами та такими перемовинам щодо заробітчан зробив по-скотськи, але поки не брав відсотки. Тобто ви зетроль!
показати весь коментар
04.05.2020 16:05 Відповісти
Ви написали правду, що не взяв відсотки, бо ще ніхто нікуди не поїхав. А хочуть взіти, хочуть займатися работоргівлею. Краще навксти тут порядок, бо завалили все. За них уже їдуть білоруси і москалі!
показати весь коментар
04.05.2020 16:45 Відповісти
Пидалик подрый трус.Черкасы ему подарили асоциацию меров а он на радостях забыл попрасить метро для киевлян и Харькова. Меры переизберите этого жополиза он за вас забудет. Ему бабло пилить и грехи замаливать не до меров и их городов. Сделайте свои асоциации из однодумцив. Это же ваша хартия вольностей английских баронов от 1215 года. Каждое незаконное решение Киева может быть не поддержано и отменено. Пидалик на это не способен. А городских советов стать вашей магдебурой. Куй железо местчане и местчанки.
показати весь коментар
04.05.2020 16:04 Відповісти
У Києві один з найбільших очагів розповсюдження, хоча 200 чол для Черкас навіть більше ніж наявні 1500 для Києва.
То куди Кличку відміняти обмеження?
показати весь коментар
04.05.2020 18:13 Відповісти
если бы не тесты мы бы про вирус не узнали. В нашем детстве узнавли про эпидемию,когда нас не хватало в шеренгах по восем и тогда все напрягались и старались не переохлаждаться и отпускать всех подозрительных с уроков но карантин не обьявляли и через две три недели все были здоровы с имунитетом но при первых морозах могли и отпустить на недельку. А сейчас страна перепуганых идиотов и нормальным с ними страшно
жить. От таких керивныкив что угодно ждать можно.Бацька помнит и принял правильное решение в Беларуси.
показати весь коментар
04.05.2020 18:29 Відповісти
Вирус это не шутки, он есть и опасен. Жаль что у вас в Украине мало кто понимает, что у чиновников, бизнес которых наживается на этой ситуации, ни у граждан, которые видя все это, хотят справедливости. Но вирусу плевать на ваши политические и другие симпатии и он может взять свое в больших размерах.
показати весь коментар
04.05.2020 16:07 Відповісти
Ключевое МОЖЕТ взять. А может не взять. Кто исследования проводил?
показати весь коментар
04.05.2020 17:26 Відповісти
Ключевое слово: посмотри дебил что в Америке сейчас делается
показати весь коментар
04.05.2020 19:03 Відповісти
Посмотрел 223 смерти на миллион получается.
Заодно и еще это на всякий случай посмотрел
Согласно докладу, по состоянию на 2015 год в США около 30,3 миллиона людей (9,4 процента населения страны) имеют сахарный диабет



По возрасту 55-75 лет: 27 858 000, 75 лет и старше: 1 258 000



Это ни о чем не говорит?
показати весь коментар
04.05.2020 19:16 Відповісти
Ну "диабет" жеж не звучит, кому это интересно? А вот КОВИД, САРС 2 , Крона- как гром и молния. Заходит.
показати весь коментар
04.05.2020 23:56 Відповісти
це іо.ані кремлєботи тут надриваються.
У самих в країні жопа, +10тис нових кожного дня та +100 мерців.
То намагаються те ж саме тут створити
показати весь коментар
04.05.2020 18:19 Відповісти
кыш отсюда, зелебот
показати весь коментар
04.05.2020 18:46 Відповісти
не подобається? А що поробиш?
показати весь коментар
05.05.2020 20:39 Відповісти
Все забыли, что карантин вводился не для снижения смертности, а для сглаживания пика массового поступления зараженных в лечебные учреждения. Т.е., количество умерших от вируса будет приблизительно одинаковым - что с карантином, что без. Пока не переболеют 79-80% населения и не возникнет коллективный иммунитет и заболеваемость не пойдет на спад из-за естественных условий.
показати весь коментар
04.05.2020 20:11 Відповісти
Так, він небезпечний! Але подивіться на кількість хворих у нас за добу і на кількість в тих країнах, де вже почали суттєво пом'якшувати карантин (зразу кажу - в нас менше хворих!)...
показати весь коментар
04.05.2020 16:09 Відповісти
А пригородный транспорт не запускают???
показати весь коментар
04.05.2020 16:07 Відповісти
Называется "пыль в глаза". Вчера, 3 мая 2020 года в "эпиценре" , просто столпотворение. Тысячи людей , как в масках, так и без масок. Какая нахрен Лавра, какой нахрен карантин?!
показати весь коментар
04.05.2020 16:13 Відповісти
Кабмін ухвалив постанову про продовження карантину до 22 травня з пом'якшеннями з 11-го - Цензор.НЕТ 7100
показати весь коментар
04.05.2020 16:36 Відповісти
Запускайте транспорт пусть даже с ограничениями хотя бы городской и пригородный
показати весь коментар
04.05.2020 16:38 Відповісти
Я думаю.они понимают , шо этот ковид полная туфта.
Обычный грипп, заболеваемость ниже, а смертность как от обычного гриппа.
Но такая удачная возможность всё шо спишшено и все свои косяки списать на "ужасный" коронавирус, а заодно под этот движняк ещё и денех от мвэфа поиметь.
Поэтому пока мвф денех не даст будет у нас карантин. Ну или жопа)
показати весь коментар
04.05.2020 16:39 Відповісти
Не понимали бы, не ходили бы в Велюр, к тищенко , штабоваться.
показати весь коментар
04.05.2020 23:58 Відповісти
Похоже майдан уже неизбежен, пану Зеленскому самое время собирать свои чемоданы, дальше будет еще хуже и опасней!!!
показати весь коментар
04.05.2020 16:42 Відповісти
Пока рановато говорить. Посмотрим как решится вопрос с заробитчанами и безвизом.
показати весь коментар
04.05.2020 21:41 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу? (с)
показати весь коментар
04.05.2020 16:43 Відповісти
Просто плюйте на це лайно та живіть собі вільно.Нехай бачють,як вся Україна не покоряється їм.
показати весь коментар
04.05.2020 16:54 Відповісти
Порохоботы против карантина?
показати весь коментар
04.05.2020 19:04 Відповісти
Да, потому что нет никакой эпидемии. 12 тыс заболевших на 40 млн населения - это эпидемия? Это детский лепет. Это практически статистическая погрешность. А 303 умерших на 40 млн населения - это даже меньше, чем статистическая погрешность. Это если думать мозгом. А не истерить: "А-а-а-а! Мы все умрем! Нас похоронят в полиэтиленовом мешке! А-а-а-а!"
показати весь коментар
04.05.2020 20:16 Відповісти
Набіго ***** кремлєботів.
Треба ж виправляти ситуацію, а то як так Україна проходить епідемію краще за Бєларусь та мордовію?
Так і населення почне задавати питання а нащо їм їхні керманичі коли практично без них сусіди почуваються в рази краще
показати весь коментар
04.05.2020 18:16 Відповісти
В основном вижу недовольных карантином порохоботов, но это таже кремлевская контора
показати весь коментар
04.05.2020 19:09 Відповісти
Я понимаю, что ждать трезвого взгляда от фанатов секты зеленой сопли не приходится. Но все же, нет никакой эпидемии. 12 тыс заболевших на 40 млн населения - это эпидемия? Это детский лепет. Это практически статистическая погрешность. А 303 умерших на 40 млн населения - это даже меньше, чем статистическая погрешность. Это если думать мозгом. А не истерить: "А-а-а-а! Мы все умрем! Нас похоронят в полиэтиленовом мешке! А-а-а-а!"
показати весь коментар
04.05.2020 20:19 Відповісти
Да ты им хоть в глаза нассы- КАРАНТИН, ПАНДЕМИЯ, СТРАШНО, абырвалг...
показати весь коментар
05.05.2020 00:01 Відповісти
я, як порохобот, незадоволений окремими деталями, а не самим фактом карантину.
Більш того я за нього агітував з самого початку.
Проте не треба ставити знак тотожності між наівєлічнєшим і карантином.
Карантину - так. Наівєлічнєшєму - ні.
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
А чим краще? І на скільки краще? Якщо наприклад брати кількість летальних випадків - Біларусь 11 на 1 млн. населення - без всякого карантину
Україна 7 на 1млн. населення - з карантином
США 233 на 1 млн. населення - зараз світовий "лідер"
Не важко підрахувати, що в нас летальних випадків в 1,6 рази менше ніє у Беларусі.
Якщо https://censor.net/covid на Цензорі, то з 17 квітня в нас немає суттєвого росту по динамиці зараженнь. До тогож зараження ще ні про що не каже ані про перебіг хвороби ані про її форму.
Звісно, що заражуються і хворіють. Грипом в нас кожен рік заражуются і хворіють. Летальних випадків від ускладненнь не менше ніж від корони. Та щось ніхто не поспішає карантини запроваджувати.
показати весь коментар
04.05.2020 21:50 Відповісти
Носи маску, не будь как кацап тупорылый, а там сейчас ситуация пздц,догонят и перегонят америку,в плане заболевших и умерших
показати весь коментар
04.05.2020 19:13 Відповісти
Президент "молодец"
показати весь коментар
04.05.2020 20:23 Відповісти
Зеля інфантіл...Хто не згоден - той смердючка...
показати весь коментар
04.05.2020 21:21 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показати весь коментар
04.05.2020 21:26 Відповісти
https://www.socvector.org.ua/?p=1477

Что такое ВОЗ?
Мало кто задумался, почему ВОЗ на своей странице декларирует одно, а в жизнь проводит совсем другое. По их же утверждениям и четким правилам, нигде нет 5%-го порога заболевания, но ВОЗ тем не менее объявляет пандемию, на основании чего перекрываются границы во всем мире. Так кто же эти люди, которые, противореча самим себе, устраивают «всемирный потоп», апокалипсис, конец света?
Набираем в Гугле «ВОЗ». Оказывается, «сотрудников ВОЗ давно хватали за руку, пытаясь разоблачить тех в коррупции и сговоре с гигантами фармацевтической индустрии («Novartis, Hofmann La Roche», «Baxter Vaccines», «MedImmune», «GlaxoSmithKline» и «Sanofi pasteur»)». «Около 20 лет правозащитники и религиозные организации обвиняют ВОЗ в спланированных кампаниях по стерилизации населения отдельных стран с помощью вакцинации от разных заболеваний». В 1993 году ученые из Инсбрукского Института биомедицинских исследований Академии наук Австрии провели исследование и доказали причастность ВОЗ к разработкам вакцины для контроля за рождаемостью. И это все она - ВОЗ. Интернет выплевывает массу текстов про ВОЗ, которые начинаются словами «Коррупционный скандал…»
Не буду перечислять все те махинации ВОЗ, которые известны широкой публике (кому неизвестны, советую открыть Интернет). Слишком длинный список инкриминируемого, чтобы перечислять все. Остановлюсь на одном из самых больших и последних…: «Скандал вокруг возможного сговора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и крупного бизнеса набирает обороты. Датские журналисты обвинили ВОЗ в том, что под давлением связанных с фармацевтическими компаниями экспертов она сознательно завысила степень угрозы (вируса) и объявила пандемию. На днях выяснилось, что рекомендованные ВОЗ лекарства <…>, на закупку которых одно только правительство Великобритании потратило более 800 миллионов долларов, вовсе не так действенны, как считалось. Авторы исследования из влиятельной международной некоммерческой организации «Кокрановское Сотрудничество», которая проводит независимый анализ эффективности медикаментов, заявляют: (медикаменты) практически не защищают от осложнений при гриппе, в том числе и пневмонии. Результаты этого исследования, опубликованного в уважаемом британском медицинском журнале BMJ, вновь заставили заговорить если не о бескорыстности, то о компетентности руководства Всемирной организации здравоохранения.
Возглавлявший группу исследователей британский эпидемиолог Том Джефферсон (Tom Jefferson) в интервью BFM.ru подтвердил: ВОЗ насквозь коррумпирована. У ВОЗ очень тесные связи с фармацевтической промышленностью, а вакцины и противовирусные препараты - вообще навязчивая идея для этой организации. «С октября 2005 года я говорю, что грипп превратился в индустрию, а научные доказательства эффективности противовирусных препаратов и вакцин, мягко говоря, малы. Иногда складывается ощущение, что целая индустрия только и делает, что ждет начала пандемии. В эту историю вовлечены большие деньги и целые институты».
Вы думаете, это опубликовано сейчас, когда ВОЗ объявила пандемию коронавируса? Нет, этот скандал разразился в 2009 году по поводу попытки ВОЗ напугать мир пандемией свиного гриппа! В статье обсуждается всё то же, что происходит сейчас. О коррумпированности ВОЗ, об интересах фармацевтических кампаний, о раздувании страхов населения, о дефиците масок и перчаток. Я читала и ужасалась - все как под копирку. Включая прогнозы второй волны. Но тогда не получилось раздуть всемирный пожар. Сейчас удалось.
Тогда, десять лет назад, на основании критики Совета Европы началось расследование инициатив ВОЗ, при Европарламенте была создана группа, состоящая из эпидемиологов разных стран. На обвинения со стороны этой группы чиновник ВОЗ (Кеджи Фукуда) в своей речи сообщил, что заболевших, может, и не много, и заболевание, может, и не трагично, и смертей не так много, но… все еще впереди, ждите, мы обещаем. Ну точно как происходит сейчас, не так ли? «Новая волна инфекции ожидается в Северном полушарии в конце зимы или начале весны 2010 года», - сказал чиновник ВОЗ в январе 2010 года. Однако объяснения и оправдания не произвели должного впечатления на мировую общественность. И к весне 2010 года, когда ВОЗ грозилась новой вспышкой… про свиной грипп и вовсе забыли. Хотя «пандемия», объявленная ВОЗ, продолжалась.
4 июня 2010 года Британский медицинский журнал (англ. BMJ) и Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы распространили заявление, что эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов, в частности, миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия имела «ограниченный масштаб». На бренде «свиной грипп» фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов. Скандал скандалом, но денежки тю-тю.
ВОЗ быстро объявила, что пандемия закончена (в то время как по их же оценкам вот-вот должна была наступить вторая волна). В структуре ВОЗ решили отступиться и замять дело, произошли передвижения и замена кадров. Но… как мы видим, ВОЗ и ныне там, где был 10 лет назад. По-прежнему коррумпирован. Работает в связке с фармацевтическими компаниями. И снова мечтает «освоить» миллиарды на разработке вакцины. Как мы видим, на этот раз ему (или ей?) это удается.
Возможно, вы скажете, что таки да, тогда, в 2010 году, ВОЗ поймали за руку, эпидемии не было, но сейчас иначе. Я бы тоже, может быть, задумалась о том, что в ВОЗ пришли новые и честные сотрудники. Но почему-то мне лично так не кажется. Знаете ли, жизненный опыт научил не доверять честности подобных организаций. Тем более когда прецеденты коррупционности происходят на протяжении многих лет.
3. Кто стоит за ВОЗ в Германии?
В заключение темы «кто есть кто» необходимо остановиться и на персоналиях немецкой стороны, которая поддерживает ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Это официальные власти и специалисты-вирусологи, сторонники идеи пандемии, заразности и опасности вируса, что активно доносится до граждан Германии с помощью государственных СМИ. Эти организации и люди на сегодня главные официальные советники кабинета канцлера Меркель:
1. Глава Кох-Института (при Минздраве Германии) Prof. Dr. Lothar H. Wieler (по образованию ветеринар, специализировался на инфекционных заболеваниях животных (Fach: Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), до 2013 года издатель ветеринарного журнала, с 2018-го член ВОЗ (!!!).
2. Jens Spahn (министр здравоохранения, член ЦДУ, окончил обучение по специальности работник банка (absolvierte eine duale Berufsausbildung zum Bankkaufmann), с юных лет был политически ангажированным, типичный партийный функцинер, в 2008 году защитил бакалавриат, а в 2017-м получил диплом Master of Arts, обучаясь заочно 14 лет. С 2015 по 2018-го господин Шпан был статсекретарем по финансам (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen). С 2018 года министр здравоохранения.
3. Вирусолог Christian Drosten, до 2017 года профессор университета в Бонне, после чего перешел на преподавательскую работу институтским директором при больнице в Берлине (Institutsdirektor an der Charité in Berlin).
Комментарии излишни или нет? Во главе поддержки ВОЗ и главными советниками канцлера стоят ветеринар, член ВОЗ и бывший министр финансов, окончивший курсы работников банка. Есть и вирусолог, который является лабораторным исследователем вируса, теоретиком, не имеющим практики работы с инфицированными больными.
показати весь коментар
04.05.2020 21:49 Відповісти
А чего так жиденько.Могли бы с размаха рубануть и до 1июня.Народ бы не обиделся.Уже привыкли к сериальному мылу КАРАНТИНУС 4серия.
показати весь коментар
04.05.2020 23:02 Відповісти
Вот по поводу стоматологов стремно. Аэрозоль слюны и пыли после даже кратковременно работы во рту турбиной держится в воздухе не менее 2.5 часа. Стомат кабинеты - это не летние площадки кафе, а закрытые помещения. Возможно, что врач в спец.костюме, респираторе и очках будет в какой-то мере защищен от попадания на его слизистые вируса (и то не 100%. Наибольшее количество заразившихся медиков это анесезиологи, которые, не смотря на всю защиту, заражались во время интубации пациентов с Ковид). Но невозможно лечить пациента, рот которого закрыт маской. Поэтому, если в течении дня хотя бы один пациент в кабинете будет переносчиком инфекции, то все остальные будут иметь очень высокий шанс уйти зараженными. Официальных методических рекомендаций от МОЗ по поводу режима работы стомат. кабинетов в условиях пандемии на сегодняшний день нет!
показати весь коментар
05.05.2020 06:53 Відповісти
Если ли маски в продаже в Китае ?
https://www.youtube.com/watch?v=SKSQpxFuZqs
Авария в Китае

https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
показати весь коментар
05.05.2020 18:33 Відповісти
 
 