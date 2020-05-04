Президентські вибори в Білорусі відбудуться до кінця літа, перенести їх немає можливості, - Лукашенко
У Білорусі найближчим часом буде визначена дата майбутніх президентських виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.
"У нас немає підстав тут їх (вибори. - Ред.) переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня", - зазначив глава Білорусі.
Відповідно до законодавства, чергові президентські вибори в Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.
На Украине СМИ разгоняют волну ужаса: мол, пандемия "пробила психологическую отметку" в... 200 умерших. За 2 месяца. Это примерно 30% от стандартной суточной смертности в этой стране - 600-700 человек. То есть, за 2 месяца чудовищной эпидемии умерло столько же, сколько в стране в обычное время умирает за 8 часов. Всего за 2 месяца бесчеловечный вирус выявили у порядка 8000 человек. Это в 35-40-миллионном государстве. Чтобы лучше оценить размах маразма: в январе от пневмонии и гриппа на Украине умерло в 3 раза больше, чем за 2 месяца от ковидлы - более 600 человек (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/1/7246084/ ). А в январе 2019 года - более 900. Где были все эти "свидетели ужасной эпидемии"? Почему не сидели по домам? Почему гуляли без масок? Почему работали парикмахерские, рестораны и гостиницы?
Они вам будут очень благодарны.
А то ваши "рекламы" в конфликты превращаются.
...
"Дійсно, блть" (с) Павло Гриб
О нашей внутренней ситуации они всё знают и даже готовы нас учить.
Как обстоит дело у них, по их объективному мнению?
Зачем менять, если живётся нормально.
И очень важно, что нет у вас радикалов.
Вы менять Президента планируете?
Не в том смысле, что не надо.
А в том смысле, что не наше это дело, а ваше.
Я не собираюсь вам давать советы и вправе ждать от вас того же.
Ведь есть у вас и не довольные?
Есть.
Но не они решают, а большинство?
А у нас Ганапольский заявил, что решать должно меньшинство!
О как.
Редкий дебил.
...
fixed
Александр Григорьевич Лукашенко или Лукашенко Александр Григорьевич?
А вы не задумывались почему такое безобразие возможно только в постсовестких странах?
А не кажется ли вам, что совок вывел особый вид скота?