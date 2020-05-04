Президентські вибори в Білорусі відбудуться до кінця літа, перенести їх немає можливості, - Лукашенко

У Білорусі найближчим часом буде визначена дата майбутніх президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"У нас немає підстав тут їх (вибори. - Ред.) переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня", - зазначив глава Білорусі.

Відповідно до законодавства, чергові президентські вибори в Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.

