Президентські вибори в Білорусі відбудуться до кінця літа, перенести їх немає можливості, - Лукашенко

У Білорусі найближчим часом буде визначена дата майбутніх президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"У нас немає підстав тут їх (вибори. - Ред.) переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня", - зазначив глава Білорусі.

Відповідно до законодавства, чергові президентські вибори в Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.

+13
Украине для начала нужно сменить своё зеленое чмо
04.05.2020 15:25 Відповісти
+5
У нас уже так 73% проголосовали за оппозиционера Зеленского ...
04.05.2020 15:25 Відповісти
+5
Ну смысла переноса действительно никакого.
04.05.2020 15:48 Відповісти
правильно, а то если перенести,то лохторат передохнет!!
04.05.2020 15:22 Відповісти
А наши бгларусские друзья или их Беларусь не волнует,а только Украина?
04.05.2020 15:36 Відповісти
Они новых нарисуют для тв. Такие "потемкинские деревни": лохторат голосует))))
04.05.2020 15:44 Відповісти
Исполнительный директор ВОЗ Петер Салама и его зам Паттерсон - "умерли", отказавшиеся объявлять пандемию короновируса.

На Украине СМИ разгоняют волну ужаса: мол, пандемия "пробила психологическую отметку" в... 200 умерших. За 2 месяца. Это примерно 30% от стандартной суточной смертности в этой стране - 600-700 человек. То есть, за 2 месяца чудовищной эпидемии умерло столько же, сколько в стране в обычное время умирает за 8 часов. Всего за 2 месяца бесчеловечный вирус выявили у порядка 8000 человек. Это в 35-40-миллионном государстве. Чтобы лучше оценить размах маразма: в январе от пневмонии и гриппа на Украине умерло в 3 раза больше, чем за 2 месяца от ковидлы - более 600 человек (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/1/7246084/ ). А в январе 2019 года - более 900. Где были все эти "свидетели ужасной эпидемии"? Почему не сидели по домам? Почему гуляли без масок? Почему работали парикмахерские, рестораны и гостиницы?
04.05.2020 15:55 Відповісти
Только В Украине
04.05.2020 16:02 Відповісти
Україна має готувати для Білорусі нового кандидата від опозиції!
04.05.2020 15:23 Відповісти
04.05.2020 15:25 Відповісти
Ці процеси мають йти паралельно! Для України вкрай важливо щоб у Лукашенка був проукраїнський кандидат-опонент, який з часом займе місце Лукашенка. Зараз він не виграє але буде набирати рейтинг і врешті решт Лукашенко погодиться передати йому владу під тиском України!
04.05.2020 15:51 Відповісти
04.05.2020 15:25 Відповісти
От ми і запропонуємо білоруським виборцям білоруського кандидата. Шкода що Павла Шеремета вбили, він би ідеально підійшов! А може його тому і вбили?
04.05.2020 16:00 Відповісти
"Поезда дружбы?"
Они вам будут очень благодарны.
04.05.2020 15:28 Відповісти
Гроші, потрібно виділити фінансування та медіаресурси на рекламу проукраїнського кандидата!
04.05.2020 15:53 Відповісти
Может не стоит туда тебе совать своё ... лицо?
А то ваши "рекламы" в конфликты превращаются.
04.05.2020 15:56 Відповісти
росія однозначно виставить свого кандидата і він набере рейтинг, хоч і не переможе! А Лукашенко рано чи пізно помре і лишиться тільки російський кандидат з рейтингом! Потрібно думати про те що буде після Лукашенка! Потрібно вже зараз набирати рейтинг проукраїнському кандидату, щоб після Лукашенка він міг перемогти проросійських агентів!
04.05.2020 16:02 Відповісти
Извините, но ни ваши, ни тем более российские здесь абсолютно не привлекательны в массах.
04.05.2020 16:07 Відповісти
Правильно, наші і не мають бути привабливими в Білорусі. Для Білорусі потібен білоруський кандидат, але з проукраїнськими поглядами а не з проросійськими, щоб путін або його наступники-бандити не зробили з Білорусі чергову терористичну територію як ДНР чи ЛНР! Після Лукашенка ніхто з білоруських політиків не зможе втримати російських терористів і росія перейде до відкритої агресії і захопить Білорусь як ДНР та ЛНР і запровадить в Білорусі злочинний режим бандитів як в ДНР та ЛНР! Тому Україна має зробити все можливе щоб в Білорусі був альтерантивний кандидат з потужною підтримкою населення, який після смерті Лукашенка зможе очолити країну за військової та економічної підтримки України!
04.05.2020 16:14 Відповісти
После Лукашенка будет сынок Коленька, разве не так?
04.05.2020 16:11 Відповісти
Колєньку ФСБ задушить як царевіча Дмітрія. Щоб у Колєнькі був шанс вижити і не загинути в автокатастрофі до влади в Білорусі має прийти сильний кандидат який зможе протистояти терористичній росії за підтримки збройних сил України!
04.05.2020 16:15 Відповісти
Може Зеленського їм підсунем?
04.05.2020 15:28 Відповісти
В Беларуси слугу народа почти никто не смотрел, так что пролетит он там
04.05.2020 15:29 Відповісти
Не факт. В тырнете там все все смотрели.
04.05.2020 15:36 Відповісти
Моє майже повністю ватне оточення, було в захваті від того шоу для бидла на стадіоні. Серіал дивились теж...
04.05.2020 16:06 Відповісти
Ошибаетесь - реальность наблюдать интересней, ну и полезней.
04.05.2020 16:08 Відповісти
Ага, кандидат сразу отправится с КГБ Беларуси в российскую тюрьму. Как Павел Гриб.
04.05.2020 15:29 Відповісти
Не заважайте Ігоркові правити світом.
04.05.2020 15:31 Відповісти
і бажано йому піска ще насипати в його пісочницю.
04.05.2020 15:36 Відповісти
Лукашенку потрібно показати Заходу що вибори демократичні, що є сильний опонент Лукашенку і тут або Україна допоможе своєму кандидату або росія виставить проросійського кандидата! Звичайно що Україні вкрай потрібно щоб в замість проросійських лозунгів під час виборчої компанії в Білорусі звучали лозунги проукраїнські! Ми не можемо дозволити росії перемогти в Білорусі!
04.05.2020 15:55 Відповісти
Западу сейчас есть такое же дело до Беларуси, как Украине до выборов мэра в столице Никарагуа.
04.05.2020 16:11 Відповісти
Для України вкрай важливо щоб російська терористична експансія не продовжилась в Білорусі, бо ми і так маємо тисячі кілометрів спільного кордону з ядерними дикунами і питання можливості нападу на Україну з території Білорусі для України це питання життя або смерті! З Білорусі російські терористи можуть перекрити сухопутні дороги на Захід по яким постачається військова допомога НАТО! Тому для України стратегічно важливо щоб в Білорусі не було проросійського терористичного режиму!
04.05.2020 16:18 Відповісти
А чем тебе Лука не нравится, ни одной подляны для Украины не сделал, даже помог кое где не пиарясь особо
04.05.2020 15:54 Відповісти
Лукашенко не буде жити вічно і коронавірус до нього таки добереться! Державна політика України вже зараз має піклуватись про те що буде з Білоруссю та білорусько-українськими відносинами після Лукашенка!
04.05.2020 16:04 Відповісти
ни одной подляны для Украины не сделал

...
"Дійсно, блть" (с) Павло Гриб
04.05.2020 16:11 Відповісти
Гриб был захвачен ФСБшниками, ведь у них вроде союзное государство и вряд ли Лука был в курсе операции ФСБ. И Гриб никак не представлял государство Украину, значит непосредственно Украине Лука вреда не нанёс. А ведь мог бы, к примеру, перекрыв поставки ГСМ в разгар боёв 14го. А тот же Турчинов отзывается о нём положительно по результату общения в 14м году
04.05.2020 16:20 Відповісти
Жёсткая демократия ))
04.05.2020 15:26 Відповісти
Да, Зеля бы перенёс на неопределённое время пользуясь эпидемией
04.05.2020 15:56 Відповісти
Интересно, что напишут здесь наши белорусские братья.
О нашей внутренней ситуации они всё знают и даже готовы нас учить.
Как обстоит дело у них, по их объективному мнению?
04.05.2020 15:26 Відповісти
Сусіди, які ще брати.
04.05.2020 15:29 Відповісти
Кому как...
04.05.2020 15:32 Відповісти
Брат - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD син у відношенні до інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 дітей одних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8 батьків .
04.05.2020 15:35 Відповісти
А что ты скажешь по поводу "братьев наших меньших"?
04.05.2020 15:46 Відповісти
Эти " бгларусские" комментаторы разбираются только в Украине
04.05.2020 15:42 Відповісти
Нет тут влиятельных или привлекательных альтернатив, просто оппозиционеры есть и все они давно на слуху, но массовой поддержки у них уже нет давно. стремаются люди, что надурят их новыми сказками. сложно все.
04.05.2020 16:13 Відповісти
Согласен.
Зачем менять, если живётся нормально.
И очень важно, что нет у вас радикалов.
04.05.2020 16:18 Відповісти
Интересно, кто же у них всё-таки победит, Лукашенко или всё же Лукашенко...
04.05.2020 15:36 Відповісти
Выбирать нельзя перенести.
04.05.2020 15:42 Відповісти
до лета сначала дожить надо......
04.05.2020 15:46 Відповісти
04.05.2020 15:48 Відповісти
Дайте более развернутый ответ.
Вы менять Президента планируете?
04.05.2020 15:53 Відповісти
Зачем и на кого ?
04.05.2020 16:03 Відповісти
Любой другой президент зпдерибанит всю госсобственность в Беларуси
04.05.2020 16:05 Відповісти
И это правильно.
Не в том смысле, что не надо.
А в том смысле, что не наше это дело, а ваше.
Я не собираюсь вам давать советы и вправе ждать от вас того же.
04.05.2020 16:08 Відповісти
Ага пусть меняют на типа Кучмы,скоро все предприятия окажутся в руках олигархов
04.05.2020 16:04 Відповісти
Голосуй, не голосуй- все равно получишь ... лукашенка)))))
04.05.2020 15:54 Відповісти
04.05.2020 15:56 Відповісти
Радуйся что у вас батька ещё правит
04.05.2020 16:03 Відповісти
Ну я скорее доволен, хотя и есть определенные несуразицы.
04.05.2020 16:04 Відповісти
Везде есть несурпзицы,в любой стране,а Беларусь довольно не плохо обустроена,пенсионеры по мусорникам не питаются как в РФ
04.05.2020 16:06 Відповісти
Молодец.
Ведь есть у вас и не довольные?
Есть.
Но не они решают, а большинство?
А у нас Ганапольский заявил, что решать должно меньшинство!
О как.
04.05.2020 16:11 Відповісти
Молодец бацька. Не то что соевая куча Г., тот даже морячков под обстрел отправил чтобы выборы перенести.
04.05.2020 15:51 Відповісти
Да, не ссыт Лука
04.05.2020 15:59 Відповісти
Дебилы неизлечимы.
04.05.2020 16:10 Відповісти
Ты Президента менять планируешь?
04.05.2020 16:11 Відповісти
Ты даже не можешь сказать ни "да", ни "нет"?
Редкий дебил.
04.05.2020 16:20 Відповісти
Понимаешь, вести серьёзные беседы о внутренних делах Беларуси с теми кто в своей стране считает, что Петя "даже морячков под обстрел отправил чтобы выборы перенести", это реально бисер метать перед свиньями.
04.05.2020 16:54 Відповісти
А почему слово выборы не берется в кавычки?
04.05.2020 16:02 Відповісти
Выборы Лукашенка в Беларуси пройдут до конца лета, перенести их нет возможности

...
fixed
04.05.2020 16:08 Відповісти
Я могу угадать кто будет следующим президентом в Белоруссии.
04.05.2020 16:11 Відповісти
Президентські вибори в Білорусі відбудуться до кінця літа, перенести їх немає можливості, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2691
04.05.2020 16:14 Відповісти
может не перенесут. А может и перенесут. Если будет кому голосовать.
04.05.2020 16:16 Відповісти
Действительно заинтриговали, кто же на очередных выборах в Беларуси победит победит?
Александр Григорьевич Лукашенко или Лукашенко Александр Григорьевич?
А вы не задумывались почему такое безобразие возможно только в постсовестких странах?
А не кажется ли вам, что совок вывел особый вид скота?
04.05.2020 16:40 Відповісти
А чєм плох бєлоросс Януковічь!
04.05.2020 16:58 Відповісти
Зачем выборы?ясно,что Лукашенко будет
04.05.2020 17:05 Відповісти
Президентські вибори в Білорусі відбудуться до кінця літа, перенести їх немає можливості, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1780
04.05.2020 17:40 Відповісти
А кого там выбирают и нахя - каган же давно выбран
04.05.2020 20:00 Відповісти
а в белорусии есть смысл в выборах?
04.05.2020 20:12 Відповісти
Семён Семёныч!
05.05.2020 01:25 Відповісти
 
 