Лише один нардеп наполягає на своїх поправках до законопроєкту про банки, - нардеп "Голосу" Железняк

З авторів усіх 16 586 правок у визначений строк подав позицію щодо наполягання на своїх правках лише один народний депутат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Ярослав Железняк

"Пані Гриб стосовно своєї однієї правки. Всі інші забули або не наполягали", - йдеться в повідомленні.

Железняк нагадав, що голосування за спецпроцедуру відбулося в четвер, і кожна фракція/позафракційний депутат мали можливість подати свої правки, на яких наполягають, протягом 2-х календарних днів.

"Таким чином, фінальна таблиця вийде в 72 рази меншою за оригінал - приблизно 230 поправок. Від фракції "Голос" я свої правки не подавав, тому що вони всі враховані", - додав нардеп.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада схвалила застосування особливої ​​процедури під час розгляду у другому читанні законопроєкту №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт протягом одного-двох тижнів.

