6 909 11

Лише один нардеп наполягає на своїх поправках до законопроєкту про банки, - нардеп "Голосу" Железняк

З авторів усіх 16 586 правок у визначений строк подав позицію щодо наполягання на своїх правках лише один народний депутат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Ярослав Железняк

"Пані Гриб стосовно своєї однієї правки. Всі інші забули або не наполягали", - йдеться в повідомленні.

Железняк нагадав, що голосування за спецпроцедуру відбулося в четвер, і кожна фракція/позафракційний депутат мали можливість подати свої правки, на яких наполягають, протягом 2-х календарних днів.

"Таким чином, фінальна таблиця вийде в 72 рази меншою за оригінал - приблизно 230 поправок. Від фракції "Голос" я свої правки не подавав, тому що вони всі враховані", - додав нардеп.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада схвалила застосування особливої ​​процедури під час розгляду у другому читанні законопроєкту №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт протягом одного-двох тижнів.

Банківський закон буде прийнято, і співпрацю з МВФ не буде зірвано, - Зеленський

Топ коментарі
+9
яку музику замовили-під таку й танці Лише один нардеп наполягає на своїх поправках до законопроєкту про банки, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1394
04.05.2020 15:56 Відповісти
+6
Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7761
04.05.2020 15:50 Відповісти
+4
кало-мойские шавки поняв всю дальнейшую бесперспективность своих дебильных 16586 псевдо-правок, решили сменить стратегию и готовиться к отмене данного закона через Конституционный суд... если для этого будут выделено соответствующее финансирования г-на Кало-мойского....
04.05.2020 15:51 Відповісти
Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7761
04.05.2020 15:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JywmKNwASU4&t=1s Гордон - депутату "Слуги народа" Качуре: Вы скоро обосретесь
04.05.2020 15:52 Відповісти
яку музику замовили-під таку й танці Лише один нардеп наполягає на своїх поправках до законопроєкту про банки, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1394
04.05.2020 15:56 Відповісти
Да Ільічю, ....що писати, аби платили...
04.05.2020 16:14 Відповісти
Матрос?
04.05.2020 15:50 Відповісти
кало-мойские шавки поняв всю дальнейшую бесперспективность своих дебильных 16586 псевдо-правок, решили сменить стратегию и готовиться к отмене данного закона через Конституционный суд... если для этого будут выделено соответствующее финансирования г-на Кало-мойского....
04.05.2020 15:51 Відповісти
На нєго бабла нє хватіло??!!
Опоздавшєму поросьонку- сіська возлє #опи!!
)))
04.05.2020 15:57 Відповісти
та ні, напевне, Ахметов наказав їй триматися до останнього
04.05.2020 16:10 Відповісти
😁
04.05.2020 16:17 Відповісти
Осталася только тётка Мотрона, на неё не хватило патрона.
04.05.2020 17:50 Відповісти
Для чого було цю "бодягу" заварювати?
04.05.2020 17:48 Відповісти
 
 