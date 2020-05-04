Суд відправив під варту трьох учасників злочинної групи, що викрала з храмів у різних областях понад 600 старовинних церковних предметів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Цехи, в яких реставрували пам'ятки мистецтв, а також близько 600 предметів сакрального мистецтва, виявили під час санкціонованих обшуків оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"На цей час нами проведено одночасно 14 обшуків на території Одеси, а також Хмельницького та Києва. Під час спецоперації ми вилучили понад 450 ікон. Трьох фігурантів затримали згідно зі статтею 208 КПК України", - повідомив Андрій Рубель, начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

За попередньою інформацією, до організованої групи з ознаками злочинної входило семеро осіб. Серед підозрюваних - двоє уродженців Молдови. Саме вони організували бізнес на антикваріаті. За словами Василя Джиджори, начальника УСР в області, у спільники вони взяли знавців сакрального мистецтва, фахівців з юриспруденції та людей, які допомагали у пошуках та збуті краденого.

"Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали замки та вікна. Після цього брали необхідні інструменти та йшли на злочин", - повідомив він.

Як уточнюють в пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, учасники угруповання ретельно готувалися до злочину. Насамперед з'ясовували, які ікони можуть мати попит на ринку і де вони можуть перебувати. Після збору необхідної інформації ретельно продумували план їхнього викрадення і підшукували потенційних покупців.

Щоби не привертати увагу прихожан, виходили "працювати" вночі. Як правило, перед цим ретельно обстежували приміщення церков та монастирів, аби з’ясувати місцезнаходження зображень святих. Впевнившись у відсутності людей, як на території, так і в будівлі, шляхом зламу замків вхідних дверей або через вікна потрапляли у приміщення.

Жертвами злочинної групи стали храми Тернопільській, Вінницькій, Одеській, Львівській і Чернігівській областей.

Викрадене фактично одразу переправляли поштою до Одеси. Вже після цього фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед клієнтів зловмисників - бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи. Збували ікони через аукціони. Вартість предметів мистецтв коливалася від 150 до 300 тисяч гривень.

"Слідче управління ГУНП в Тернопільській області проводить досудове розслідування за фактом викрадення ікон та хрестів з храмів на території Тернопільської області. В ході розслідування стало відомо, що до злочинів причетні два жителі Одеської області, - розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. - Шість крадіжок з церков зареєстрували правоохоронці на території Тернопільської області. Серед викраденого - 15 дороговартісних ікон".

Свою останню крадіжку підозрювані вчинили в ніч з 29 на 30 квітня. З храму Архангела Михаїла, що в селі Михайлівка на Вінничині, вони винесли три ікони 1860 року - "Миколу Чудотворця", "Матері Божої" та "Серафім Саровський молиться на камені". Їх одразу через пошту надіслали на Одещину для реалізації.

Під час одержання останньої партії краденого, через 30 секунд після виходу з поштового відділення, підозрюваних затримали.

Спецоперація із затримання проводилася спільно зі слідчими ГУНП у Тернопільській області, працівниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів і бійцями спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. У поліцейському спецоперації було задіяно понад 100 правоохоронців.

На сьогодні слідчі довели причетність групи до 20 фактів крадіжок. У ході спецоперації оперативники провели одночасно 14 обшуків на території Одеської, Хмельницької та Київської областей. Серед вилученого близько 700 предметів церковної атрибутики - це ікони, старовинні книги, цінні речі, а також 4 автомобілі, комп'ютерна техніка, мобільні термінали, радіостанції, записники, спецодяг та засоби для проникнення в приміщення. Крім цього, вилучили зброю, боєприпаси, "чорнові" записи і квитанції з поштових відділень.

Частина вилученого вже була відреставрована і готова до відправки, серед виявленого - і ікони, викрадені з храму Архангела Михайла Вінницької області.

У будинку антиквара в Хмельницькому працівники поліції виявили і вилучили крадених ікон на суму майже 2 мільйони доларів. Зараз тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до подібних злочинів, скоєних на території п'яти областей.

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко повідомив, що троє учасників угруповання затримали згідно зі статтею 208 КПК. Всім трьом оголосили підозру за статтею 185 частина 4 КК і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1,26 млн, 1,2 млн і 1,1 млн гривень.

